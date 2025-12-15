Ваня Нушева: Президентът даде няколко противоречиви заявки за свой политически проект

Президентът даде няколко противоречиви заявки за свой политически проект. Неслучайно станахме свидетели днес на остри реплики разменени между президента и политическите партии. Очевидно има потенциал за нов политически проект, затова с основания всички поставят въпроса какви ще са действията на президента. Това заяви политологът Ваня Нушева в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.
Цялата протестна вълна, която се надигна през последните седмици не е ясно в какъв проект ще се влее, посочи тя.
Друг съществен разделителен момент е външнополитическата ориентация, взаимоотношенията с Русия. Това са важни разделителни теми, които не е ясно как ще се развият. Другият ясен разлом между президента и партиите е изкореняването на корупцията и реформата в публичните институциите, изброи Нушева.
Според нея е важно да насочим фокуса на вниманието си в това какво предвиждат политическите партии в бъдещото управлението на страната.
Нашата партийна система се намира в период на трансформация, започнал през 2020 г. На всеки 10-11 години настъпват промени в политическата система, появяват се нови играчи. Виждаме, че през последните няколко години наблюдаваме възход на популистките партии. Зависи и доколко са устойчиви на външни влияния партиите, отбеляза политологът.
Ключово правило в българската политическа система е това, че много трудно ще видим политическите лидери , които да отстъпят назад и да дадат път на новата генерация политици, отчете тя.
100% машинно гласуване във всички секции не сме имали. Големият проблем е, че беше премахната главната функционалност на машините – да отчитат изборния резултат. Ако се правят промени в Изборния кодекс би било разумно то да стане в две посоки – да бъде върнато машинното гласуване в цялата му функционалност и по отношение на членовете на секционните избирателни комисии. Редно е да има контролно преброяване и одит на машините, каза още Ваня Нушева.
