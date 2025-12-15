Новини
България »
Ваня Нушева: Президентът даде няколко противоречиви заявки за свой политически проект

Ваня Нушева: Президентът даде няколко противоречиви заявки за свой политически проект

15 Декември, 2025 19:15 417 11

  • ваня нушева-
  • протест-
  • политически проект

Цялата протестна вълна, която се надигна през последните седмици не е ясно в какъв проект ще се влее, посочи тя

Ваня Нушева: Президентът даде няколко противоречиви заявки за свой политически проект - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът даде няколко противоречиви заявки за свой политически проект. Неслучайно станахме свидетели днес на остри реплики разменени между президента и политическите партии. Очевидно има потенциал за нов политически проект, затова с основания всички поставят въпроса какви ще са действията на президента. Това заяви политологът Ваня Нушева в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.

Цялата протестна вълна, която се надигна през последните седмици не е ясно в какъв проект ще се влее, посочи тя.

Друг съществен разделителен момент е външнополитическата ориентация, взаимоотношенията с Русия. Това са важни разделителни теми, които не е ясно как ще се развият. Другият ясен разлом между президента и партиите е изкореняването на корупцията и реформата в публичните институциите, изброи Нушева.

Според нея е важно да насочим фокуса на вниманието си в това какво предвиждат политическите партии в бъдещото управлението на страната.

Нашата партийна система се намира в период на трансформация, започнал през 2020 г. На всеки 10-11 години настъпват промени в политическата система, появяват се нови играчи. Виждаме, че през последните няколко години наблюдаваме възход на популистките партии. Зависи и доколко са устойчиви на външни влияния партиите, отбеляза политологът.

Ключово правило в българската политическа система е това, че много трудно ще видим политическите лидери , които да отстъпят назад и да дадат път на новата генерация политици, отчете тя.

100% машинно гласуване във всички секции не сме имали. Големият проблем е, че беше премахната главната функционалност на машините – да отчитат изборния резултат. Ако се правят промени в Изборния кодекс би било разумно то да стане в две посоки – да бъде върнато машинното гласуване в цялата му функционалност и по отношение на членовете на секционните избирателни комисии. Редно е да има контролно преброяване и одит на машините, каза още Ваня Нушева.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо Гъдьо

    5 0 Отговор
    Всички мошеници в триъгълника един зор имат? Ще прави ли президента партия?

    Коментиран от #3

    19:16 15.12.2025

  • 2 Капитан Крийч

    1 2 Отговор
    Въпросът е колко пари ще прибере Плешо, за да не прави партия. Защото ако не излезе на изборите това означава че е осребрил популярността си.

    Коментиран от #11

    19:17 15.12.2025

  • 3 Прав си!

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дядо Гъдьо":

    Много се страхуват от Румен Радев всички. И демократи и пеевско-герберските крадци и чалгавите на Слави и Угоеното парче Зафиров са се обединили срещу Румен Радев.

    19:20 15.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дориана

    3 0 Отговор
    Няма значение дали Радев ще направи партия или не. По- важното е Борисов и Пеевски да излязат от Парламента и политиката, защото точно те са катрана в кацата с меда. Те са носители и проводници заедно с партиите си за системното купуване на гласове и избирателни секции , унищожаване на бюлетини на техните опоненти, фалшифициране на изборите , подмяна и опорочаване на вота на избирателите плюс засилване позициите на мафията, олигархията, корупцията. Те се хранят точно от това за сметка на хората.

    19:22 15.12.2025

  • 6 Нищо не е дал

    3 1 Отговор
    Стига сте си чесали езиците.
    Сега всички се изкарахте големи експерти.

    19:22 15.12.2025

  • 7 шAфьoр нa caмальoт

    1 2 Отговор
    He мoжe дa бъдe! 3a пpъв път мy ce cлyчвa нa Pyндю!

    19:23 15.12.2025

  • 8 румен кРадев БОгаТАШа

    0 1 Отговор
    Аре стига с тоя фатмак !
    И да има и да няма партия е все тая, кой ще гласува за тоя национален предател, платил с народна пара около 3 млрд. € на руско-турския консорциум Боташ, имперски данък.

    19:24 15.12.2025

  • 9 колчо

    0 0 Отговор
    Гледайте филма шменти капели,всички отговори на въпросите от 1989г насам се съдържат в него!

    19:28 15.12.2025

  • 10 РАДЕВ В МОМЕНТА

    0 0 Отговор
    ИМ ГЛЕДА СЕИРА НА ВСИЧКИ И СЕ ЗАБАВЛЯВА.
    ЩЕ ГИ ИЗСЛУША ПО ПРОТОКОЛ И СЛЕД ТОВА ЩЕ ИМ ГО ВКАРА С 2×200.

    19:28 15.12.2025

  • 11 Брата

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Капитан Крийч":

    Не всичко е пари приятелю! " капитане"

    19:29 15.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове