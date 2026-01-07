Новини
Иван Кръстев: Разпадането на ЕС ще бъде икономическа трагедия за България

7 Януари, 2026 15:26

Светът навлиза в период на дълбоко безредие, където международните правила, установени след Студената война, вече не функционират

Иван Кръстев: Разпадането на ЕС ще бъде икономическа трагедия за България - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов

България ще се изправи пред икономическа катастрофа при евентуален разпад на Европейския съюз. Връщането на границите, митата и търговските бариери ще порази тежко националните интереси на малките държави, които губят своята защита в свят на воюващи велики сили. Това заяви политологът Иван Кръстев в интервю за Явор Дачков, цитиран от "Гласове".

"За България разпадането на Европейския съюз би било трагедия. Малките държави не печелят суверенитет в свят на конкуриращи се сили, а губят защита," подчерта Иван Кръстев. Според него удържането на целостта на общността е фундаментален национален приоритет.

Светът навлиза в период на дълбоко безредие, където международните правила, установени след Студената война, вече не функционират. Според Иван Кръстев действията на Доналд Тръмп във Венецуела маркират края на "либералното лицемерие" и преминаването към открит интерес за контрол върху ресурси и петролни находища.

Това позиционира САЩ като водеща петролна сила, което пряко застрашава руския бюджет, силно зависим от цените на горивата. Конфликтът в Украйна от своя страна се превръща в изтощителна война за оцеляване и идентичност, чиято цена за Европа е огромна.

Наблюдава се съществена промяна в нагласите на младото поколение в България. Данните сочат, че вече под 60–70% от учениците в елитните гимназии планират автоматично напускане на страната. За "Джен Z" границите губят символичния си заряд, а по-важни стават приятелствата и начинът на живот.

Въпреки тези позитивни сигнали, Иван Кръстев предупреждава за новите форми на контрол чрез алгоритми и изкуствен интелект. "Появява се прозрачен човек срещу непрозрачно управление," отбеляза той, добавяйки, че това ще промени фундаментално възприятието за държава и политика.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освен

    3 0 Отговор
    да я продадат лешоядите ?!

    15:28 07.01.2026

  • 2 Криво...

    3 0 Отговор
    ...гравия у род

    15:29 07.01.2026

  • 3 Ганчо

    3 0 Отговор
    Тук двата боклука на сайта, циониста и софиянеца, трябва компетентно да кажат какво ще следва от това разпадане.

    15:30 07.01.2026

  • 4 Интересна глава доста семитска

    2 0 Отговор
    Този ли закара Бойко Борисов до германските фондации Конрад Аденауер и Ханс Зайдел ??

    15:30 07.01.2026

  • 5 Лошо

    2 0 Отговор
    Направо българите ще се изядат помежду си от глад след няма и година от разпада а той очакван скоро.

    15:31 07.01.2026

  • 6 Всъщност България

    2 1 Отговор
    Ще заГние преди ЕС, а не обратното

    15:32 07.01.2026

  • 7 Гласове от зайчарника в Банкя

    0 0 Отговор
    Няма значение важно е че Бацо ви продаде завод на 9ти септември!

    15:34 07.01.2026

