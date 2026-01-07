Новини
Заради еврото: БНБ ще работи извънредно всяка събота до края на януари

7 Януари, 2026

Евромонетите с българска национална страна могат да се използват навсякъде в еврозоната, както и в държави и територии, където еврото е официална или широко приета валута – сред тях Ватикана, Монако, Андора, Сан Марино, Черна гора, Косово, както и в отвъдморски територии на страни от ЕС

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската народна банка обяви извънредно работно време на свои каси и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД всяка събота до края на януари месец. Това включва 10, 17, 24 и 31 януари 2026 г.

Ето къде и какви услуги ще се извършват:

Централна сграда на БНБ – София, пл. „Княз Александър I“ №1

Касите ще извършват само обмяна на банкноти и монети, извадени от обращение, от левове в евро, с неизтекъл срок на обмяна, само за физически лица.

Работно време: от 8:30 до 15:45 ч. без прекъсване.

Касов център на БНБ – София, м. „Полигона“, ул. „Михаил Тенев“ №10

Ще се извършва:

обмяна на банкноти и монети за физически лица;

обмяна на монети, извадени от обращение, за юридически лица.

Работно време: от 8:30 до 15:45 ч. без прекъсване.

Териториални поделения на „Дружество за касови услуги“ АД:

София, кв. „Овча купел“, ул. „Иван Хаджийски“ №16

Плевен, ул. „Климент Охридски“ №58Б

Пловдив, бул. „Ягодовско шосе“ №2

Варна, ул. „Цариброд“ №23

Бургас, ул. „Александър Велики“ №8

Там ще се извършва обмяна на банкноти и монети, извадени от обращение, от левове в евро.

Работно време: от 8:30 до 16:00 ч., с почивка от 12:00 до 12:30 ч.

От БНБ напомнят, че евромонетите с българска национална страна могат да се използват навсякъде в еврозоната, както и в държави и територии, където еврото е официална или широко приета валута – сред тях Ватикана, Монако, Андора, Сан Марино, Черна гора, Косово, както и в отвъдморски територии на страни от ЕС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Робин Хорсфол

    3 0 Отговор
    Три в Малта обменяха паунди във евро три месеца преди да го приемат. Имаха кампания, позволиха на бизнеса да обменят предварително до 20 хиляди евро. А ние ревем в последния момент. Банките щели да работят. Пфф голямо нещо...

    15:13 07.01.2026

  • 2 честен ционист

    1 7 Отговор
    В събота никоя истинска банка не работи, само фалшивите.

    Коментиран от #4

    15:15 07.01.2026

  • 3 Поредната брутална гавра със стадото

    2 0 Отговор
    "Териториални поделения на „Дружество за касови услуги“ АД:
    София, кв. „Овча купел“, ул. „Иван Хаджийски“ №16
    Плевен, ул. „Климент Охридски“ №58Б
    Пловдив, бул. „Ягодовско шосе“ №2
    Варна, ул. „Цариброд“ №23
    Бургас, ул. „Александър Велики“ №8"

    Само в 5 банкови клона на ЕЦБ за цялата страна може да се смени лев за шитк-оин без измислени такси и ограничения! САМО В 5 КЛОНА НА ЕЦБ! ТИЯ ОТНОВО ЯКО СЕ Е-ВА-ВА-Т С НАС!

    15:17 07.01.2026

  • 4 В понеделник

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Първо ще те изклатя, а после ще те изклатя с дървото, боклук еврейски от магарешки произход.

    15:17 07.01.2026

  • 5 Дайте да си го кажем

    0 0 Отговор
    Най-добре е вече да не пишете БНБ, а най-голямото чейнч бюро с адрес "княз Александър I" No1

    15:28 07.01.2026

