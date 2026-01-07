Заради еврото: БНБ ще работи извънредно всяка събота до края на януари

Българската народна банка обяви извънредно работно време на свои каси и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД всяка събота до края на януари месец. Това включва 10, 17, 24 и 31 януари 2026 г.
Ето къде и какви услуги ще се извършват:
Централна сграда на БНБ – София, пл. „Княз Александър I“ №1
Касите ще извършват само обмяна на банкноти и монети, извадени от обращение, от левове в евро, с неизтекъл срок на обмяна, само за физически лица.
Работно време: от 8:30 до 15:45 ч. без прекъсване.
Касов център на БНБ – София, м. „Полигона“, ул. „Михаил Тенев“ №10
Ще се извършва:
обмяна на банкноти и монети за физически лица;
обмяна на монети, извадени от обращение, за юридически лица.
Работно време: от 8:30 до 15:45 ч. без прекъсване.
Териториални поделения на „Дружество за касови услуги“ АД:
София, кв. „Овча купел“, ул. „Иван Хаджийски“ №16
Плевен, ул. „Климент Охридски“ №58Б
Пловдив, бул. „Ягодовско шосе“ №2
Варна, ул. „Цариброд“ №23
Бургас, ул. „Александър Велики“ №8
Там ще се извършва обмяна на банкноти и монети, извадени от обращение, от левове в евро.
Работно време: от 8:30 до 16:00 ч., с почивка от 12:00 до 12:30 ч.
От БНБ напомнят, че евромонетите с българска национална страна могат да се използват навсякъде в еврозоната, както и в държави и територии, където еврото е официална или широко приета валута – сред тях Ватикана, Монако, Андора, Сан Марино, Черна гора, Косово, както и в отвъдморски територии на страни от ЕС.
