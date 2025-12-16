Мая Манолова след оставката на правителството: Следващата цел са честни избори

Масовите протести изглеждат като продължение на протестите 2020 година. Изненадващо е присъствието на толкова млади хора, които поискаха нормална държава, в която да реализират мечтите си. Това каза Мая Манолова в ефира на БНТ.
Протестът постигна основната си цел - оставка на правителството. Следващата цел са честни избори, добави тя.
Според нея причина за следващ протест би било "заинатяването" от страна на политиците да не ремонтират Изборния кодекс. "Да се заблуждаваме, че ще има честни избори без промени в Изборния кодекс е наивно. Тези, които се заинатят да не пипат изборните правила ще получат червен картон от хората", смята Манолова.
По думите ѝ следващите парламентарни избори трябва да се проведат изцяло машинно.
Мая Манолова предложи да се премахне "защитата" на водача на листата. "По този начин ще има истинско преференциално гласуване", каза още тя.
1 Боруна Лом
08:14 16.12.2025
2 Това в България няма как да стане.
08:17 16.12.2025
3 Честен
Коментиран от #30
08:18 16.12.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
С КУПЕНИ НЕГРАМОТНИ ГЛАСОВЕ...
С МЪРТВИ ДУШИ....
08:19 16.12.2025
5 Бай Данчо
08:19 16.12.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
2. Пълна преференция- така за едно място може да влезе последния вместо първия❗
3. Депутат напуснал партията да напуска и парламента❗
4. Ред за отзоваване на депутат по искане на избирателите❗
5. Определен ценз за кандидат депутатите❗- не може за да управляваш камион с 20 тона картофи да ти искат образование, курс, квалификация и проверка за алкохол и наркотици, а за депутат само възраст. Може дори да си неграмотен❗🤔
08:22 16.12.2025
7 По-скоро
08:26 16.12.2025
8 Евро Рома ще
08:26 16.12.2025
9 Курдо Коленков
08:27 16.12.2025
10 евалата чалгопитеци
08:27 16.12.2025
11 Майора
08:27 16.12.2025
13 аз щи кажа
До коментар #12 от "кмикик":2021 Борисов 3 сдава властта в България с 33 милиарда ЛЕВА държавен дълг. 4 години по-късно 2025 Борисов приема властта с 35 милиарда ЕВРО държавен дълг. КОЙ удвои държавния дълг за 4 години? Защо не протестирате за това бе? КОЙ открадна 32 милиарда лева за 4 години? КОЙ докара шарлатаните на власт?
Коментиран от #16, #21, #23
08:30 16.12.2025
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "кмикик":Снимки : Хата Мари 🤔❗
08:31 16.12.2025
15 Бай Араб
08:31 16.12.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "аз щи кажа":Познаваш ли числата и значението на думата УДВОИ🤔❓
Коментиран от #22
08:32 16.12.2025
17 дядото
08:33 16.12.2025
18 Мая
Винаги компетентна и почти перфектна.
08:35 16.12.2025
19 оня с коня
08:38 16.12.2025
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "аз щи кажа":Прочети и какво в ДЪРЖАВЕН дълг
и ако е Брутен Външен Дълг ‼️
Коментиран от #26
08:39 16.12.2025
22 а ти познаваш ли ги?
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Каква е разликата между 33 милиарда ЛЕВА и 33 милиарда ЕВРО?
Коментиран от #25, #28
08:42 16.12.2025
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "аз щи кажа":Аз пък ще ти покажа :
Ключови цифри към 2021 г.:
Общ брутен външен дълг:
40 млрд. евро (към края на юли 2021 г.).
Държавен дълг:
8.354 млрд. евро ( към края на юли 2021г.) ❗
08:42 16.12.2025
24 Обективно
08:43 16.12.2025
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "а ти познаваш ли ги?":Ами даваш неверни числа при това за различен вид дълг, който обикновено се измерва в един вид валута‼️🤔🤔🤔
08:44 16.12.2025
26 хе хе
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Държавният дълг на България при оставката на третото правителство на Бойко Борисов през края на 2021 г. беше около 33,3 млрд. лв. или 25,1% от БВП. При приемането на властта от Борисов през началото на 2025 г. дългът е достигнал приблизително 60 млрд. лв. или над 30% от БВП, според данните към края на 2024 г. и прогнозите за 2025 г..
Края на 2021 г. (оставка Борисов): 33,3 млрд. лв. номинално (25,1% от БВП) или 33,268 млрд. лв. (23,9% от БВП) според НСИ.
Начало 2025 г. (приемане власт): Около 60 млрд. лв. или 31-34% от БВП, с планове за нов дълг над 17 млрд. лв. през 2025 г..
Разлика
Дългът се е удвоил за периода поради пандемия, енергийна криза и бюджетни дефицити, като от 32,5 млрд. лв. през 2021 г. нарасна до прогнози за 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026
Коментиран от #29, #32
08:46 16.12.2025
27 аахахахааа..
08:50 16.12.2025
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "а ти познаваш ли ги?":Сега външният дълг вече е над 50 млрд. евро, но това е ръст от 25% , а не е УДВОЯВАНЕ❗
При държавния дълг наистина има удвояване , но той от около 9 млрд. вече е около 18 млрд. 🤔❗
И няма две валути ‼️
08:50 16.12.2025
29 жгкаедс
До коментар #26 от "хе хе":Питаите ИИ за периода 2009 г до 2025 г и той прецизно ще ви каже как е растял през годините дълга. Днес 2025 г е близо 25 милиарда долара+ влезли са по Евро програми към 33 милиарда долара = 60 милиарда долара. И са изчезнали. Няма ги. Няма нищо насреща. Ограбени.
Коментиран от #31
08:51 16.12.2025
30 Брейнлес
До коментар #3 от "Честен":Абе стига сте наричали тия(каквото и лошо да кажа все ще е малко) комунисти това са фалшиви комунисти троцкисти те демонтираха комунизма защото им пречеше и само той може да ги спре.Защо ги наричате комунитси при положение че са капиталисти които са за запада които пък са колониалисти и робовладелци?
08:52 16.12.2025
31 питай Дони за долари
До коментар #29 от "жгкаедс":И прочети написаното.
Написано е за периозда между третото правителство на Борисов и редовния кабинет 2025 година. Безвремието на Мунчо и Шарлатаните.
08:54 16.12.2025
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "хе хе":Опитай пак , с урок какво е ДЪРЖАВЕН и ВЪНШЕН дълг и каква е разликата им за всяка една страна‼️
Коментиран от #33
08:56 16.12.2025
33 ало специалиста
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":къде видя да пише външен дълг?
Коментиран от #34
08:58 16.12.2025
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "ало специалиста":Ами 60 млрд. ДЪРЖАВЕН дълг е
СМЕСИЦА от двете❗
За НЕвчасовите ПО ПЕЙКИТЕ
Все едно да напишеш разстоянието
София -Варна е 440 ЛИТРА😀😀😀
09:04 16.12.2025