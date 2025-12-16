Новини
Мая Манолова след оставката на правителството: Следващата цел са честни избори

16 Декември, 2025 08:10 677 34

  • мая манолова-
  • протест-
  • оставка-
  • правителство-
  • избори-
  • парламент

Протестът постигна основната си цел

Мая Манолова след оставката на правителството: Следващата цел са честни избори - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масовите протести изглеждат като продължение на протестите 2020 година. Изненадващо е присъствието на толкова млади хора, които поискаха нормална държава, в която да реализират мечтите си. Това каза Мая Манолова в ефира на БНТ.

Протестът постигна основната си цел - оставка на правителството. Следващата цел са честни избори, добави тя.

Според нея причина за следващ протест би било "заинатяването" от страна на политиците да не ремонтират Изборния кодекс. "Да се заблуждаваме, че ще има честни избори без промени в Изборния кодекс е наивно. Тези, които се заинатят да не пипат изборните правила ще получат червен картон от хората", смята Манолова.

По думите ѝ следващите парламентарни избори трябва да се проведат изцяло машинно.

Мая Манолова предложи да се премахне "защитата" на водача на листата. "По този начин ще има истинско преференциално гласуване", каза още тя.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    И ТИ ДА НЕ ВЛВЗЕШ В ПАРЛАМАТА!

    08:14 16.12.2025

  • 2 Това в България няма как да стане.

    12 4 Отговор
    Пак ще ги нагодят мършите, още не са се нацоцили!?

    08:17 16.12.2025

  • 3 Честен

    15 4 Отговор
    Честни избори организирани от комунисти - НЯМА

    Коментиран от #30

    08:18 16.12.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 2 Отговор
    КОЛКО ДА СА ЧЕСТНИ....???
    С КУПЕНИ НЕГРАМОТНИ ГЛАСОВЕ...
    С МЪРТВИ ДУШИ....

    08:19 16.12.2025

  • 5 Бай Данчо

    8 3 Отговор
    Честни, честни колко да са честни! Като знаем избора на служебен до кой е сведен! Мирчев да ходи да скача, пак влизаме в спирала от избори! Трябваше това сваляне да стане преди пет месеца!

    08:19 16.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 3 Отговор
    1. Право на глас -само грамотни ( мин. осми клас)❗
    2. Пълна преференция- така за едно място може да влезе последния вместо първия❗
    3. Депутат напуснал партията да напуска и парламента❗
    4. Ред за отзоваване на депутат по искане на избирателите❗
    5. Определен ценз за кандидат депутатите❗- не може за да управляваш камион с 20 тона картофи да ти искат образование, курс, квалификация и проверка за алкохол и наркотици, а за депутат само възраст. Може дори да си неграмотен❗🤔

    08:22 16.12.2025

  • 7 По-скоро

    10 0 Отговор
    Частни избори.

    08:26 16.12.2025

  • 8 Евро Рома ще

    5 6 Отговор
    Спечелят изборите

    08:26 16.12.2025

  • 9 Курдо Коленков

    11 1 Отговор
    Коя е тази?

    08:27 16.12.2025

  • 10 евалата чалгопитеци

    9 2 Отговор
    Как е как е? Сега имате ли Сигурност и Предвидимост в Държавата? Ще ви вдигат ли заплатите след нова година?

    08:27 16.12.2025

  • 11 Майора

    11 4 Отговор
    Явно Майче и ти подкрепяш Партията на кеша и пудела с пачките за машинно гласуване след като тези машини бяха собственост на техен човек и с ала бала с машините на Мадуро спечелиха изборите!Жалко!

    08:27 16.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 аз щи кажа

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "кмикик":

    2021 Борисов 3 сдава властта в България с 33 милиарда ЛЕВА държавен дълг. 4 години по-късно 2025 Борисов приема властта с 35 милиарда ЕВРО държавен дълг. КОЙ удвои държавния дълг за 4 години? Защо не протестирате за това бе? КОЙ открадна 32 милиарда лева за 4 години? КОЙ докара шарлатаните на власт?

    Коментиран от #16, #21, #23

    08:30 16.12.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "кмикик":

    Снимки : Хата Мари 🤔❗

    08:31 16.12.2025

  • 15 Бай Араб

    8 1 Отговор
    Ииииии и Мая Манолова изпълзя от някъде .

    08:31 16.12.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "аз щи кажа":

    Познаваш ли числата и значението на думата УДВОИ🤔❓

    Коментиран от #22

    08:32 16.12.2025

  • 17 дядото

    5 1 Отговор
    честни избори.при сегашния изборен закон и лудото желание на досегашните муцуни отново да останат на върхът- кой знае.

    08:33 16.12.2025

  • 18 Мая

    1 3 Отговор
    Е много свежа. По, по най-подходяща.
    Винаги компетентна и почти перфектна.

    08:35 16.12.2025

  • 19 оня с коня

    4 4 Отговор
    Несериозно е да се ратува за "честни избори" - това значи нещата да бъдат оставени НА САМОТЕК,т.е. Думата на Лумпените да тежи точно колкото на Богатите и Заможните люде.И понеже Прошляците са много повече от Успелите ,това значи че точно те ще се докопат да Държавното Кормило за да управляват България!И да се запитаме:НАКЪДЕ може да ни поведат въпросните Оръфляци без Грам управленски опит в живота?Ами естествено към Немотия и Русия!

    08:38 16.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "аз щи кажа":

    Прочети и какво в ДЪРЖАВЕН дълг
    и ако е Брутен Външен Дълг ‼️

    Коментиран от #26

    08:39 16.12.2025

  • 22 а ти познаваш ли ги?

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Каква е разликата между 33 милиарда ЛЕВА и 33 милиарда ЕВРО?

    Коментиран от #25, #28

    08:42 16.12.2025

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "аз щи кажа":

    Аз пък ще ти покажа :
    Ключови цифри към 2021 г.:

    Общ брутен външен дълг:
    40 млрд. евро (към края на юли 2021 г.).

    Държавен дълг:
    8.354 млрд. евро ( към края на юли 2021г.) ❗

    08:42 16.12.2025

  • 24 Обективно

    1 6 Отговор
    Честни избори няма да има защото България веднага се връща към Русия и край на американските бази край на Дънди Прешъс Метъл край на доенето и стриженето на България от партнйорите колониалисти и робовладелците от колективния запад.

    08:43 16.12.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "а ти познаваш ли ги?":

    Ами даваш неверни числа при това за различен вид дълг, който обикновено се измерва в един вид валута‼️🤔🤔🤔

    08:44 16.12.2025

  • 26 хе хе

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Държавният дълг на България при оставката на третото правителство на Бойко Борисов през края на 2021 г. беше около 33,3 млрд. лв. или 25,1% от БВП. При приемането на властта от Борисов през началото на 2025 г. дългът е достигнал приблизително 60 млрд. лв. или над 30% от БВП, според данните към края на 2024 г. и прогнозите за 2025 г..

    ​Края на 2021 г. (оставка Борисов): 33,3 млрд. лв. номинално (25,1% от БВП) или 33,268 млрд. лв. (23,9% от БВП) според НСИ.

    ​Начало 2025 г. (приемане власт): Около 60 млрд. лв. или 31-34% от БВП, с планове за нов дълг над 17 млрд. лв. през 2025 г..



    Разлика

    Дългът се е удвоил за периода поради пандемия, енергийна криза и бюджетни дефицити, като от 32,5 млрд. лв. през 2021 г. нарасна до прогнози за 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026

    Коментиран от #29, #32

    08:46 16.12.2025

  • 27 аахахахааа..

    5 0 Отговор
    На тая и замириса на избори и веднага ококори очи да види дали не може да прилапа нещо. Сега ще се присламчи към някой само и само келепирец да има.

    08:50 16.12.2025

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "а ти познаваш ли ги?":

    Сега външният дълг вече е над 50 млрд. евро, но това е ръст от 25% , а не е УДВОЯВАНЕ❗
    При държавния дълг наистина има удвояване , но той от около 9 млрд. вече е около 18 млрд. 🤔❗
    И няма две валути ‼️

    08:50 16.12.2025

  • 29 жгкаедс

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "хе хе":

    Питаите ИИ за периода 2009 г до 2025 г и той прецизно ще ви каже как е растял през годините дълга. Днес 2025 г е близо 25 милиарда долара+ влезли са по Евро програми към 33 милиарда долара = 60 милиарда долара. И са изчезнали. Няма ги. Няма нищо насреща. Ограбени.

    Коментиран от #31

    08:51 16.12.2025

  • 30 Брейнлес

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Честен":

    Абе стига сте наричали тия(каквото и лошо да кажа все ще е малко) комунисти това са фалшиви комунисти троцкисти те демонтираха комунизма защото им пречеше и само той може да ги спре.Защо ги наричате комунитси при положение че са капиталисти които са за запада които пък са колониалисти и робовладелци?

    08:52 16.12.2025

  • 31 питай Дони за долари

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "жгкаедс":

    И прочети написаното.
    Написано е за периозда между третото правителство на Борисов и редовния кабинет 2025 година. Безвремието на Мунчо и Шарлатаните.

    08:54 16.12.2025

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "хе хе":

    Опитай пак , с урок какво е ДЪРЖАВЕН и ВЪНШЕН дълг и каква е разликата им за всяка една страна‼️

    Коментиран от #33

    08:56 16.12.2025

  • 33 ало специалиста

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    къде видя да пише външен дълг?

    Коментиран от #34

    08:58 16.12.2025

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "ало специалиста":

    Ами 60 млрд. ДЪРЖАВЕН дълг е
    СМЕСИЦА от двете❗
    За НЕвчасовите ПО ПЕЙКИТЕ
    Все едно да напишеш разстоянието
    София -Варна е 440 ЛИТРА😀😀😀

    09:04 16.12.2025

