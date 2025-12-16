Мая Манолова след оставката на правителството: Следващата цел са честни избори

Масовите протести изглеждат като продължение на протестите 2020 година. Изненадващо е присъствието на толкова млади хора, които поискаха нормална държава, в която да реализират мечтите си. Това каза Мая Манолова в ефира на БНТ.

Протестът постигна основната си цел - оставка на правителството. Следващата цел са честни избори, добави тя.

Според нея причина за следващ протест би било "заинатяването" от страна на политиците да не ремонтират Изборния кодекс. "Да се заблуждаваме, че ще има честни избори без промени в Изборния кодекс е наивно. Тези, които се заинатят да не пипат изборните правила ще получат червен картон от хората", смята Манолова.

По думите ѝ следващите парламентарни избори трябва да се проведат изцяло машинно.

Мая Манолова предложи да се премахне "защитата" на водача на листата. "По този начин ще има истинско преференциално гласуване", каза още тя.