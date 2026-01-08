Новини
Министерството на културата отмени уволнението на директора на БНФ Антония Ковачева

Министерството на културата отмени уволнението на директора на БНФ Антония Ковачева

8 Януари, 2026 16:21 800 18

Решението е взето с оглед осигуряване на институционална стабилност, приемственост и спокойното протичане на текущите процеси и проекти в БНФ, включително дейностите по опазване и дигитализация на националния филмов и аудиовизуален фонд

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Като отчита обществената чувствителност, становището на професионалната кинообщност и предстоящото провеждане на конкурс за избор на ръководство на Българската национална филмотека (БНФ), Министерството на културата отменя заповедта за прекратяване трудовото правоотношение на Антония Ковачева като директор на БНФ.

Решението е взето с оглед осигуряване на институционална стабилност, приемственост и спокойното протичане на текущите процеси и проекти в БНФ, включително дейностите по опазване и дигитализация на националния филмов и аудиовизуален фонд.

Министерството на културата остава ангажирано с провеждането на прозрачна конкурсна процедура съгласно законовите изисквания и с поддържането на открит диалог с професионалната общност в интерес на устойчивото развитие на културните институции в Република България.


България
  • 1 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Банда мазни педофили.

    16:22 08.01.2026

  • 2 Наско от читалището

    5 1 Отговор
    Здравейтее! Включвам сеее само да ви кажаа чееестит четвъртък! И мнооого да сеее обичатее! Обичаам ви!

    16:23 08.01.2026

  • 3 АМАH OT ИДИOTИ

    9 0 Отговор
    МИНИСТЕРСТВОТО НА КАКВО?
    А, ДА.
    КАТО ПОГЛЕДНЕ ЧОВЕК МИНИСТЪРА И ВЕДНАГА СЕ СЕЩА.
    КАТО ТЕМЕНУЖКА, НАПРИМЕР. 😮

    16:28 08.01.2026

  • 4 Българин

    12 0 Отговор
    Радой Ралин: "Не ме страх от министъра на културата, а от културата на министъра"

    16:29 08.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Николай

    9 0 Отговор
    Еех Мариане, душо кукурузена - тамън да покажеш характер и пак мекушавост...

    16:33 08.01.2026

  • 7 Българин

    11 0 Отговор
    Венцислав Йотов, организационен секретар на ЛДС – Ловеч, през ноември 1999 г. прави откритието: “В парламента единствено българският народ няма свое лоби.”

    16:36 08.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    8 0 Отговор
    За пазлика от държавни и общински чиновници. Никой в частния сектор не си избира кой да му е началник.

    Който може да работи като началник на 69 годишна възраст, защо взима хем пенсия, хем началническа заплата?

    16:45 08.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Емигрант

    7 0 Отговор
    Този чалгарун скоро не беше ли разкрит и обвинен в някаква шашмалогия, още ли е министър на културата за резил и хумор, как един чалгар разпространител на чужда култура е главен представител на българската ? Нямам представа тази физиономия с какво се занимава извън министерството но ми прилича на д+у+х+а+ч на дудуци или дайре-дрънкач...ха ха...

    16:54 08.01.2026

  • 12 глоги

    0 1 Отговор
    директорКАТА на БНФ - Антония Ковачева

    17:04 08.01.2026

  • 13 Навсякъде е така.

    5 0 Отговор
    Г-жата е на 69 години и никой не я е пенсионирал?!Сега се сещат да я пенсионират..... Мръсни,мръсни игри.И това е навсякъде в Европейската ни Държава.Жената отдавна е навършила пенсионна възраст,кой и защо я държи на работа?И да,бройката трябва да бъде обявена,т.е.конкурса.Защо тона не се е случило,когато му е било времето?

    17:04 08.01.2026

  • 14 Евроатлантически деградант

    2 1 Отговор
    За нас евроатлантиците, културата започва с Драг куин шоу, минава през гей парада и приключва с гейopгия с либерал-демократски политици и преподаватели.

    17:15 08.01.2026

  • 15 потрес!

    1 0 Отговор
    Веж какво, печатарю на фалшиви бюлетиин, дето ти викат Джелязков Хаячито, виж какво, марионетке на Тиквата и на Прасето! Задължително е да знаеш, че последният стадий на множествената склероза нанася сериозни поражения на мозъчната дейност! Трябвало е да го имаш предвид, като си назначавал посочените ти чалгарски министри от сакатото учиндолско нищожество, което вече не може да стои изправено на краката си и болният му мозък е в напреднала фаза на разлагане! Неговите министри са повече от катастрофа! И здравният дъртак, който съвсем обърка и без това обърканото ни здравеопазване, но пък осигури правни норми за корупция, грабежи, безобразия и престъпления! А това смешно и много жалко двукопитно на снимката, което пък беше сложено за "културен министър" е повече от гавра с българската култура и с всички културни дейци! Този ГЕРБачев, пардон - Бачев, е повече от падение, срам и резил! Добре де, сакатият като няма мозък, къде са Хаджи Африкански и Балбана джебчията да го "съветват"?

    17:25 08.01.2026

  • 16 А бе

    0 0 Отговор
    нека Леля Зойка да се върне в театъра и киното, всички я чакат с нетърпение. Читалището, което е узорпила, следва да бъде разследвана, милата тя.

    17:27 08.01.2026

  • 17 Недялко

    1 0 Отговор
    Пенсионер 7 години на работа !Срам нямате!

    17:32 08.01.2026

  • 18 !!!

    2 0 Отговор
    Абе, това смешно нищожество Баечв наиситна е чиста порба олигофрен! И няма как да не е, щом е "избор" на селяндурина с просташкиия и мръсен език Хаджи Африкански Тошко Йорданов!

    17:36 08.01.2026

