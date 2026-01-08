Министерството на културата отмени уволнението на директора на БНФ Антония Ковачева

Като отчита обществената чувствителност, становището на професионалната кинообщност и предстоящото провеждане на конкурс за избор на ръководство на Българската национална филмотека (БНФ), Министерството на културата отменя заповедта за прекратяване трудовото правоотношение на Антония Ковачева като директор на БНФ.
Решението е взето с оглед осигуряване на институционална стабилност, приемственост и спокойното протичане на текущите процеси и проекти в БНФ, включително дейностите по опазване и дигитализация на националния филмов и аудиовизуален фонд.
Министерството на културата остава ангажирано с провеждането на прозрачна конкурсна процедура съгласно законовите изисквания и с поддържането на открит диалог с професионалната общност в интерес на устойчивото развитие на културните институции в Република България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:22 08.01.2026
2 Наско от читалището
16:23 08.01.2026
3 АМАH OT ИДИOTИ
А, ДА.
КАТО ПОГЛЕДНЕ ЧОВЕК МИНИСТЪРА И ВЕДНАГА СЕ СЕЩА.
КАТО ТЕМЕНУЖКА, НАПРИМЕР. 😮
16:28 08.01.2026
4 Българин
16:29 08.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Николай
16:33 08.01.2026
7 Българин
16:36 08.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Някой
Който може да работи като началник на 69 годишна възраст, защо взима хем пенсия, хем началническа заплата?
16:45 08.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Емигрант
16:54 08.01.2026
12 глоги
17:04 08.01.2026
13 Навсякъде е така.
17:04 08.01.2026
14 Евроатлантически деградант
17:15 08.01.2026
15 потрес!
17:25 08.01.2026
16 А бе
17:27 08.01.2026
17 Недялко
17:32 08.01.2026
18 !!!
17:36 08.01.2026