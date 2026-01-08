Новини
Предадоха на съд обвиняемите за побоя на шефа на полицията в Русе

8 Януари, 2026 17:39 469 12

  • николай кожухаров-
  • побой-
  • русе

От прокуратурата припомнят, че след полунощ на 4 септември, 2025 година в Русе, пред дома на пострадалите, възникнал инцидент между тях и пътуващите в лек автомобил обвиняеми

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура във Велико Търново предаде на съд обвиняемите за причинената тежка телесна повреда на директора на Областната дирекция на полицията в Русе и леката телесна повреда на другия пострадал, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Окръжната прокуратура във Велико Търново е внесла в Окръжния съд-Русе обвинителен акт срещу четирите лица, обвинени в причиняване по хулигански подбуди на тежка телесна повреда на директора на областната дирекция на полицията в Русе Николай Кожухаров и лека телесна повреда на неговия съсед.

От прокуратурата припомнят, че след полунощ на 4 септември, 2025 година в Русе, пред дома на пострадалите, възникнал инцидент между тях и пътуващите в лек автомобил обвиняеми.

Обвиняемите Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са предадени на съд по обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, а непълнолетният Станислав Александров за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му като директор на Областна дирекция на МВР в Русе.

Разследването е довършено под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново след предаване на делото в нейна компетентност, като делото е внесено в Окръжен съд-Русе и предстои неговото насрочване.

През септември Великотърновският апелативен съд намали мерките за неотклонение, определени от Окръжния съд в Русе, на четиримата младежи, задържани за побоя над старши комисар Николай Кожухаров.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малко му е било на шефа

    12 1 Отговор
    какво е виновно момчето че оная пияница се е правил на мъж и са го набили?

    17:41 08.01.2026

  • 2 да бе, да

    13 1 Отговор
    Тежка телесна повреда, а повреденият беше видян да се разхожда из града само 20 дни след инцидента. Дано момчетата попаднат на мислещи и съвестни съдии, защото всички видяхме на записите кой кого удряше.

    17:42 08.01.2026

  • 3 другия път повече трябва да го млатят

    10 1 Отговор
    трябвало е повече тукати да изяде русенския милиционер, като гледам каква хърба го е млатил, малко му е било

    17:42 08.01.2026

  • 4 ОЩЕ БОЙ МУ СЕ ЯДЕ НА ТОЯ РУСЕНЕЦ

    8 1 Отговор
    трябвало е да изкъртят някой зъб на минцифаяГЕРБАФ

    17:43 08.01.2026

  • 5 Шопо

    8 1 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    17:43 08.01.2026

  • 6 Сила

    5 2 Отговор
    15 годишен гамен пребива кос - коджа ми ти тежкотоварен бабанка полицейски шеф с пет кила златни ланци и пръстени по него ....!??! Ако бях на мястото на Ушев , щях да си трая от срам ....

    17:44 08.01.2026

  • 7 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    ЧЕНГЕТО Е ЗА СЪД

    17:48 08.01.2026

  • 8 Не съзнават

    1 3 Отговор
    Тези прекрасни младежи трябва да бъдат бити. Жестоко , по мръснишки и може би ще осъзнаят нещичко,иначе ще се мислят герой.

    17:50 08.01.2026

  • 9 разликата през океана

    0 0 Отговор
    У нас са побойници на лице в цивилно облекло, а в САЩ щяха да са разстреляни от лицето.

    17:53 08.01.2026

  • 10 Браво

    1 1 Отговор
    на момчетата

    17:54 08.01.2026

  • 11 мхъм

    0 0 Отговор
    "полицейски орган при изпълнение на службата" Ъъъ, каквооо???
    А тестове за дрога и алкохол направиха ли му? Този случай много смъpди?

    17:54 08.01.2026

  • 12 СИЧКИ ЧЕНГЕТА СА МРЪСНИЦИ,ЛЪЖЦИ

    0 0 Отговор
    ЗЛОБАРИ КОРУМПЕТА И ОТМЪСТИТЕЛНИ....

    17:54 08.01.2026

