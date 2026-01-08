Предадоха на съд обвиняемите за побоя на шефа на полицията в Русе

Окръжната прокуратура във Велико Търново предаде на съд обвиняемите за причинената тежка телесна повреда на директора на Областната дирекция на полицията в Русе и леката телесна повреда на другия пострадал, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Окръжната прокуратура във Велико Търново е внесла в Окръжния съд-Русе обвинителен акт срещу четирите лица, обвинени в причиняване по хулигански подбуди на тежка телесна повреда на директора на областната дирекция на полицията в Русе Николай Кожухаров и лека телесна повреда на неговия съсед.
От прокуратурата припомнят, че след полунощ на 4 септември, 2025 година в Русе, пред дома на пострадалите, възникнал инцидент между тях и пътуващите в лек автомобил обвиняеми.
Обвиняемите Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са предадени на съд по обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, а непълнолетният Станислав Александров за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му като директор на Областна дирекция на МВР в Русе.
Разследването е довършено под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново след предаване на делото в нейна компетентност, като делото е внесено в Окръжен съд-Русе и предстои неговото насрочване.
През септември Великотърновският апелативен съд намали мерките за неотклонение, определени от Окръжния съд в Русе, на четиримата младежи, задържани за побоя над старши комисар Николай Кожухаров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 малко му е било на шефа
17:41 08.01.2026
2 да бе, да
17:42 08.01.2026
3 другия път повече трябва да го млатят
17:42 08.01.2026
4 ОЩЕ БОЙ МУ СЕ ЯДЕ НА ТОЯ РУСЕНЕЦ
17:43 08.01.2026
5 Шопо
17:43 08.01.2026
6 Сила
17:44 08.01.2026
7 Боруна Лом
17:48 08.01.2026
8 Не съзнават
17:50 08.01.2026
9 разликата през океана
17:53 08.01.2026
10 Браво
17:54 08.01.2026
11 мхъм
А тестове за дрога и алкохол направиха ли му? Този случай много смъpди?
17:54 08.01.2026
12 СИЧКИ ЧЕНГЕТА СА МРЪСНИЦИ,ЛЪЖЦИ
17:54 08.01.2026