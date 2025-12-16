Новини
България »
Ружа Райчева: Президентът не е готов да скочи веднага на калната политическа сцена

16 Декември, 2025 10:21 842 30

Много му е особена ситуацията. Той хем е длъжен да оправдае някакви очаквания, хем да запази своето достойнство и осанката, която го изстрелва напред - на държавник, на генерал, на президент

Ружа Райчева: Президентът не е готов да скочи веднага на калната политическа сцена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът не е готов да скочи веднага на калната политическа сцена. Такова мнение изрази пред БНР Ружа Райчева, журналист и анализатор.

"Много му е особена ситуацията. Той хем е длъжен да оправдае някакви очаквания, хем да запази своето достойнство и осанката, която го изстрелва напред - на държавник, на генерал, на президент".

Останалите политически играчи зависят от идването му, отбеляза тя в предаването "Преди всички".

"Ако той не дойде, всичко най-вероятно ще остане същото".

Продължават политическите консултации на президента с парламентарните партии.

"На проведените две (с ГЕРБ-СДС и с ПП-ДБ-бел.ред.) наблюдавахме как политическите сили задават въпроси към президента кога ще направи своя партия. А той изглежда, че ще им даде максимално време, за да направят промени в Избирателния кодекс и да приемат Удължителен закон за бюджета.

Това постоянно пренатягане, говорене за неговия проект от политиците, критиките натежават. В един момент тези, които го очакват, ще кажат "Какво чакаме?!"

Всички партии втърдиха много позициите си заради протеста, отбеляза още Райчева.

"Показа им се, че обществените послания от 2020 година не са избледнели.

Това обуславя и началото на този политически проект да е успешно. Но какво става, когато президентът слезе? Той трябва да се разбере с тези хора, които групово обезумяха през последните пет години. Реториката е много изкривена. Всички са скарани с всички и бързат да се карат и с него.

Не мисля, че има възможност някой да вземе 121 гласа, включително Румен Радев. Но ако участва, ще е първа политическа сила".

Тя обясни какви са очакванията ѝ от предстоящите днес консултации с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало".

"Не очаквам Пеевски да отиде на крака при президента. Но някой ще предаде от него хапливи забележки.

Костадинов е омекотил реториката и подава ръка на Радев".

Всички от опозицията, като изключим ПП-ДБ, подават ръка на президента открито, коментира журналистът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 007 /агент/

    10 7 Отговор
    .....защото е по руски чист !

    Коментиран от #7

    10:22 16.12.2025

  • 2 Факт

    4 0 Отговор
    Хората говорят!

    10:24 16.12.2025

  • 3 Осанка

    6 6 Отговор
    ..... епилиран чичак.

    10:24 16.12.2025

  • 4 Василеску

    6 7 Отговор
    Точна е. Доста по-точна и неувъртаща от баща си.

    Коментиран от #18

    10:25 16.12.2025

  • 5 Митко

    9 11 Отговор
    Идва Еврото, което ще ни разкаже играта!
    Дръжте се братя!

    Коментиран от #8, #15

    10:25 16.12.2025

  • 6 Защо

    13 7 Отговор
    Защо ни го тикате отрочето и му давате медийно време. Не ни ли стига баща му дето само знае да се блещи пред камерата, дърт комунист и маниполатор или тъпата му майка , че сега и него.

    Коментиран от #12

    10:25 16.12.2025

  • 7 честен ционист

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "007 /агент/":

    Румбата не може да върже едно изречение на руски език. Баце по-добре го владее, макар и уличен разговорен.

    Коментиран от #17

    10:27 16.12.2025

  • 8 Митьо

    12 9 Отговор

    До коментар #5 от "Митко":

    В Словения отдавна приеха Еврото и са сто пъти по добре от нас

    Коментиран от #22

    10:28 16.12.2025

  • 9 И кой ,

    6 3 Отговор
    ма госпойце , да му я изчисти ? Сещам се за враната .

    10:28 16.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    9 3 Отговор
    В едната телевизия Ружа, в другата баща и, сал Виза я няма. Свекървата, девера и децата, скро и те в телевизията.

    10:29 16.12.2025

  • 11 хъ хъ хъ

    6 2 Отговор
    И ружа станАла енализатор...

    10:30 16.12.2025

  • 12 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Защо":

    Точно она – еврейка, ты – отмороженный нацик.

    10:30 16.12.2025

  • 13 Радев е с имунитет до 21 януари 2027 г.!

    5 8 Отговор
    Дотогава е единствен - върховен главнокомандващ на България!
    Избран персонално с 1-2 млн. гласоподаватели
    Така, че няма да слезе на нивото на всички останали
    политици и политички докато е ... Върховен командир
    и има властови позиции навсякъде!
    Какво има да се коментира и разсъждава плява моабети
    до към ноември 2026 и най-вече януари 2027
    когато ще встъпи в пост президент - новият избран!

    Коментиран от #14

    10:32 16.12.2025

  • 14 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Радев е с имунитет до 21 януари 2027 г.!":

    Радев е последния президент на губернията.

    10:34 16.12.2025

  • 15 и какво

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Митко":

    ще стане.Ако има лев в момента то е защотро е вързан за еврото и еврото пази лева ЕДИН вид да попаднеш у панделата дето е истината и ДИРЕКТОРА НА ЗАТВОРА ДА ТИ Е ПРИЯТЕЛ това е еврото за лева и за БЪЛГАРИЯ .И разбира се че руснаците с фирмите нянма да се редят на опашки пред банките и да ни измъкват еврото и доларите ЛЕВА ЩЕШЕ ДА СТРУВА 1 ЕВРОЦЕНТ КАТО РУБЛАТА АКО НЕ БЕШЕ БОРДА .В еврото е спасението и еврото спира КРАДЕНЕТО

    Коментиран от #23

    10:34 16.12.2025

  • 16 Ура,,Ура

    3 5 Отговор
    Радев ще участва в изборите и ще използва партията на Стефан Янев за ракета носител. И после ще управлява с ППДБ. Да му мислят прасетата.

    10:34 16.12.2025

  • 17 007 /агент/

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Душата, душата му е като на Путин, а дали врадее езика на матушката си, - говори го тайно на общата

    10:36 16.12.2025

  • 18 НЕ СЕ ЗНАЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Василеску":

    дали не е точно като баща си.Първо никога не довършва логически изреченията,което ги прави безмислени и безидейни,Второ, ръкомахането говори че неистово мисли как да ни убеди..Трето като върти постоянно очите е ясно че ни ЛЪЖЕ.и е ТОЧНО копие на баща си

    10:39 16.12.2025

  • 19 Радев

    5 2 Отговор
    Е служител на " глобалния" елит
    Троянският кон , който е оръжието им

    10:42 16.12.2025

  • 20 Aлфа Bълкът

    4 1 Отговор
    Туй откаченото не се ли намери кой да му натъпче вълната?

    10:46 16.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 така де

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Митьо":

    И СЪЩО ТАКА малки държави като малта ,черна гора и албания, Също кипър към който искат да се вържат и кипърските турци и да променят политиката на целия остров и да обединят турци и гърци в държава А в България русофоби и русофили не спирст да спорят дали да продължат да ни крадат руснаците както са фалирали лева през соца 5 пъти, А вече чрез лукойл ни изнасят валутата от 2000г досега ПРОЦЕСА Е НЕОБРАТИМ И Е НАШИЯ ШАНС ЗА СВОБОДА

    10:47 16.12.2025

  • 23 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "и какво":

    Нали се предлагаш на всички!

    10:49 16.12.2025

  • 24 Пияна сган

    2 2 Отговор
    Болшевишки мекерета си говорят за еврото

    10:49 16.12.2025

  • 25 Боташ

    1 2 Отговор
    Всички от опозицията освен ПП - ДБ подават ръка на Боташ

    10:51 16.12.2025

  • 26 Как

    3 1 Отговор
    Ами да , чака някой Решетников да му разчисти терена. Да не се каля.

    10:53 16.12.2025

  • 27 Някой

    3 3 Отговор
    Не от президента, а от човека Радев се очаква да прави нова партия. И каква ще е тази нова партия? Според мен ще е старото БСП, с "нов лидир". Ще е проруска и менте социалистическа като старото БСП. Радев не е нов човек, Радев носи със себе си тежък стар БСП товар.
    На България и трябва нова истинска социалистическа партия от европейсси тип, не от московски. Партия на младите в която нама стари БСП муцуни като Радев, Манолова, Татяна Дончева, Ваня Григорова, Нинова, Румен Петков ...

    На България и трябва нова европейска истинска социалдемократическа партия в която да няма нито един по-възрастен от 40-45 годишна възраст.


    Такава нова партия може би могат да направат Крум Зарков или Явор Божавов, но не и Радев. Радев е прекалено свърдан със старото БСП. И да това не очаквам от него да джнесе нещо ново, просно ще реанимира БСП и ще я предложи старото статекво под друго ново име.

    Радев е политик на миналото, на България и трябват политици на бъдещето, трябват млади политици, които не слушат стари политици. Настипи време разделно, трябва да разделим старото от новото.

    10:53 16.12.2025

  • 28 Реалист

    1 1 Отговор
    Ахаха, "да запази своето достойнство и осанката"...Фатмака, ако някога ги е имал, то отдавна ги няма! Та той работи с Черепа и Мафията, с Бобокови...въобще за какво говорим?!

    10:59 16.12.2025

  • 29 Оракула от Делфи

    1 1 Отговор
    Е стига сте го четкали този президент, той едва ли не, стана като Месияс от Библията???
    Президента добре камуфлиран , излъга на изборите и за двата си мандата ,
    българския народ , след като спечели втория си мандат , със забавяне
    показа , че е руска маша внедрена от "КГБ" в Българската политика и ЕО!
    Срамно е за генерал пилот , учил и специализирал в САЩ и представляващ най-висшия ранг
    в държавата ни Президент на Република България да лъже за убежденията си пред целия Български народ !!! !!!
    Аз се чувствам излъган и няма да гласувам за гражданина Румен Радев,
    или подобни като него "Чекмеджета и Феномени"!

    11:00 16.12.2025

  • 30 иво

    0 1 Отговор
    Уважавах го, докато не се изцепи със свещичката. И той ,и рицарката, опс , вицето му, заедно с другите на бунището на историята.

    11:01 16.12.2025

