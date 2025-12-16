Ружа Райчева: Президентът не е готов да скочи веднага на калната политическа сцена

Президентът не е готов да скочи веднага на калната политическа сцена. Такова мнение изрази пред БНР Ружа Райчева, журналист и анализатор.

"Много му е особена ситуацията. Той хем е длъжен да оправдае някакви очаквания, хем да запази своето достойнство и осанката, която го изстрелва напред - на държавник, на генерал, на президент".

Останалите политически играчи зависят от идването му, отбеляза тя в предаването "Преди всички".

"Ако той не дойде, всичко най-вероятно ще остане същото".

Продължават политическите консултации на президента с парламентарните партии.

"На проведените две (с ГЕРБ-СДС и с ПП-ДБ-бел.ред.) наблюдавахме как политическите сили задават въпроси към президента кога ще направи своя партия. А той изглежда, че ще им даде максимално време, за да направят промени в Избирателния кодекс и да приемат Удължителен закон за бюджета.

Това постоянно пренатягане, говорене за неговия проект от политиците, критиките натежават. В един момент тези, които го очакват, ще кажат "Какво чакаме?!"

Всички партии втърдиха много позициите си заради протеста, отбеляза още Райчева.

"Показа им се, че обществените послания от 2020 година не са избледнели.

Това обуславя и началото на този политически проект да е успешно. Но какво става, когато президентът слезе? Той трябва да се разбере с тези хора, които групово обезумяха през последните пет години. Реториката е много изкривена. Всички са скарани с всички и бързат да се карат и с него.

Не мисля, че има възможност някой да вземе 121 гласа, включително Румен Радев. Но ако участва, ще е първа политическа сила".

Тя обясни какви са очакванията ѝ от предстоящите днес консултации с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало".

"Не очаквам Пеевски да отиде на крака при президента. Но някой ще предаде от него хапливи забележки.

Костадинов е омекотил реториката и подава ръка на Радев".

Всички от опозицията, като изключим ПП-ДБ, подават ръка на президента открито, коментира журналистът.