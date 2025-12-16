Новини
Радев към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е ситуацията ВИДЕО

Радев към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е ситуацията ВИДЕО

16 Декември, 2025 10:04, обновена 16 Декември, 2025 10:16

Тикат ни насила към еврозоната, каза Костадин Костадинов

Президентът Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание преди връчването на мандат за съставяне на правителство.

На "Дондуков"2 пристигнаха представители на парламентарната група на "Възраждане".

"Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическта ситуация в страната", заяви президентът Румен Радев.

Тикат ни насила към еврозоната, каза Костадин Костадинов.

Избори през март са съвсем постижими. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов по време на консултациите за ново правителство с президента Румен Радев. По думите му настоящият парламент е нелегитимен.

На срещата на „Дондуков“ 2 присъства и зам.-председателят на парламента Цончо Ганев. Държавният глава ги попита дали биха работили върху конфигурирането на ново правителство в рамките на съществуващото Народно събрание или трябва да има курс към нови избори.

„Държавата се намира в сложна ситуация. За нас тя е кризисна. Смятаме, че няма нужда да губим времето на българския народ. Колкото по-бързо дойдат новите избори, толкова по-добре. Избори през март са съвсем постижими“, каза Костадин Костадинов.

"Държавата се намира в кризисна ситуация, няма защо да губим повече времето на българския народ. Колкото по-скоро дойде нов предсрочен вот, толкова по-добре. Избори през март са съвсем постижими. Това Народно събрание е политически мъртво, нелегитимно и незаконно. С решението на КС беше вкарана безпрецедентно цяла партия. Относно бюджета - има много сериозен проблем. Нужно е свикване на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), защото се намираме в безпрецедентна ситуация - предстои да бъде унищожена националната ни валута. Излязоха и новите данни на НСИ, които макар манипулирани показват, че инфлацията е близо 6%. Това значи, че не сме изпълнили изискванията. Бюджетът за 2025 г. се продъни, имаме несъбираемост на приходите от близо 50%. Това пък означава, че ще имаме свръхдефицит. Страната е тикана насила в еврозоната", коментира Костадинов.


  • 1 Атина Палада

    33 37 Отговор
    копейките се оплакват една на друга

    Коментиран от #54

    10:12 16.12.2025

  • 2 АГАТ а Кристи

    26 24 Отговор
    Крас та вите магарета през 9 дерета....

    10:12 16.12.2025

  • 3 КИРО

    31 28 Отговор
    Костадинов само рева като вдовица за.....Ами виж,вземи мандата състави правителство и управлявай.

    Коментиран от #16

    10:12 16.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    31 30 Отговор
    България е ЕС

    Коментиран от #37

    10:13 16.12.2025

  • 5 Браво

    40 33 Отговор
    Костадинов иска да поведе България към Русия, където минималната работна заплата е 100 евро 😂😂

    Коментиран от #42

    10:14 16.12.2025

  • 6 БУГАРАш!

    18 16 Отговор
    Държавата е ликвидирана това и БЪЛГАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ трябва да го разбере..

    Коментиран от #43, #46

    10:16 16.12.2025

  • 7 Абе

    3 37 Отговор
    Лидера на най патриотичната и родолюбива партия ИТН г-н Слави Трифонов в публикация точно заяви че социолозите или са некомпетентни или корумпирани защото дават нереални резултати на ИТН от порядъка на 1-2 процента. На скорошните избори ще се докаже че е прав. ИТН убедително ще бъде 1-ва политическа формация защото в миналата коалиция постигна исторически резултати- влизане в еврозоната и пълноправен член на страната в Шенген. Нека подкрепим масово ИТН и партията убедително да спечели и новата проевропейска коалиция с вторите и третите ГЕРБ и ДПС постигне още исторически резултати и затвърди България като незаобиколим фактор в Европа и НАТО. Трите партии ще имат не обикновено а квалифицирано мнозинство от 160 народни представители.

    Коментиран от #10, #24

    10:17 16.12.2025

  • 8 Новата партия на Радев

    18 15 Отговор
    ще вземе хора най много от Възраждане, БСП, МЕЧ , Величие и ППДБ.

    ДПС ще вземе хора от ГЕРБ.

    И така сблъсъкът ще е между ДПС и Радев.

    10:18 16.12.2025

  • 9 Василеску

    23 22 Отговор
    Единствените истински и стойностни консултации бяха проведени с Възраждане и бяха казани истините за проблемите и начина за решаването им.

    Коментиран от #38

    10:19 16.12.2025

  • 10 Атина Палада

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    за покойници-или добро или нищо.....в случая нищо

    10:19 16.12.2025

  • 11 Дядо Митьо

    20 15 Отговор
    Копейкин реве като петокласник пред госпожата,от която пък нищо не зависи....

    10:21 16.12.2025

  • 12 Ами

    15 7 Отговор
    какво да каже човек ? Право куме в очи !

    10:21 16.12.2025

  • 13 Майора

    20 21 Отговор
    Копейкин , вземи се в ръце и спри да се оплакваш за щяло и нещяло! Колкото и да ти се иска да не приемем еврото няма да стане! Процесът е необратим и безвъзвратен, като не ти харесва отивай ори приятеля си Путин , но преди това върни субсидиите от ЕС!

    10:22 16.12.2025

  • 14 Ватманяк

    17 8 Отговор
    Мантрата за копейките се изтърка, а и по принцип беше много тъпа. Същото както миналата година мисирките се деряха срещу Тръмп.

    10:22 16.12.2025

  • 15 Оле Боже

    20 18 Отговор
    Смятайте в какво дъно ще ни закара тази копейка. Ще ни сложи до Молдова,до Македония

    10:23 16.12.2025

  • 16 Не им

    12 7 Отговор

    До коментар #3 от "КИРО":

    стиска , а и нямат никакъв шанс , което сами го знаят ! Така им е супер на голямата хранилка и привилегии , които не са сънували ! Полза никаква !

    10:24 16.12.2025

  • 17 Мъже герб

    12 8 Отговор
    П р о с т т а п/тка сачева къдей

    10:25 16.12.2025

  • 18 Антипутлерист

    18 12 Отговор
    Копейките са национални предатели! Но, не им се живее в Руската Фекализация, Венецуела и Северна Корея.

    10:25 16.12.2025

  • 19 Град Козлодуй

    14 9 Отговор
    Този и Султан на Бруней го направим,ще фалира държавата на втората седмица

    10:26 16.12.2025

  • 20 Тореро

    10 15 Отговор
    Слава на президента Радев!! Всички ще измете!!

    10:26 16.12.2025

  • 21 младежа

    13 7 Отговор
    Мюсулманите от Хасково имат официално изявление , че не подкрепят голямото Д и се отказват категорично от него .Други по малки общини също се очаква да излязат с обръщение .

    Коментиран от #47

    10:26 16.12.2025

  • 22 мърррр

    14 5 Отговор
    Затворете границите и летищата ,Магнитски не трябва да избяга .

    10:27 16.12.2025

  • 23 Иванчо I-ви

    5 4 Отговор
    И накрая Радев ще управлява с Продължаваме Промяната...

    10:27 16.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Оракула от Делфи

    16 11 Отговор
    "Тикат ни на сила към Еврозоната!"
    -- Е ти къде искаш да ни тикат, към диктатурата в Сибир ли????
    "Чемодан на вокзал" и дим да те няма , "Гулаг" чака обитатели???
    На мен в България ми е добре, мога да пиша и говоря свободно все още ,
    и да пътувам където си искам!!!
    Проблема ми е само корумпетата "Чекмеджето и Шиши", но и те не са бесмъртни,
    надежда има , да ги изметем извън България!!

    Коментиран от #39, #51

    10:28 16.12.2025

  • 26 Много

    14 6 Отговор
    му са ясни на костадинов .... ама на приказки. Като толкова много знае, що не каже, давай мандата, ще направим това, това и това. Влезна като лаладжия, и като такъв ще си иде, един ден.

    10:29 16.12.2025

  • 27 Атлантически тролчета

    9 12 Отговор
    Костадин Костадинов е прав за всичко. Радев обаче се доказа отново като двуличник. На нито един от поставените въпроси реално не отговори държавнически отговорно. Нито за еврото, нито за унищожаването на лева и машините за печатането му. Радев е позор. Нищо няма да предприеме на международно ниво за отлагането на въвеждането му от 1 януари. Това стана ясно от подлите и двусмислени отговори на Радев

    10:29 16.12.2025

  • 28 Да кажа

    14 10 Отговор
    Не ни ТИКАТ в еврозоната,ТАМ СМЕ.Времето ще покаже дали е за добро.Обаче да слагаш СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА??? Къде бяха от Възраждане,когато течеше процесът? С влизане в ЕС,сме обещали да влезем и в еврозоната,а това са години..Сетили се чак сега.Щом има будали,ще има и тарикати.

    10:30 16.12.2025

  • 29 евалата чалгопитеци

    11 4 Отговор
    Как е новото нормално? Сигурно ли ви е вече? А предвидимо ли ви е? Вдигнаха ли ви заплатите до нивото на достойни доходи? Сега питат ли ви дали сте за Еврото и ЕС, или ви забравиха?

    10:30 16.12.2025

  • 30 България над всичко

    5 5 Отговор
    Голямото Д приключи !

    10:31 16.12.2025

  • 31 Баровецът Радев

    7 9 Отговор
    Каза, че се е изчерпало времето и не отговори на НАЙ-ВАЖНИЯ въпрос за еврото.
    От неговото обявяване против приемането на еврото в тази кризисна ситуация щеше да помогне на отлагането.
    Той ви предаде, българи

    Браво на Възраждане!

    Коментиран от #56

    10:32 16.12.2025

  • 32 оооооооооооо

    4 4 Отговор
    Верно ли е ,че НН искали да вземат мандата ? Ако е така , няма да има протести , ще има бунтове и гражданско неподчинение .Ще разберем в 11.30 часа

    10:34 16.12.2025

  • 33 Весел Патиланец

    10 6 Отговор
    Забавляват ме как повтарят упоито кремълския наратив - "натикани в ЕЗ", или "насила", също "нелегитимни", "ЕС фалира" и какви ли не глуости, но повторени и потретени по телевизии, радиа, и медии се надяват да привлекат идиотите!
    Е не мина!
    ;-)

    10:34 16.12.2025

  • 34 Ал Йо

    7 6 Отговор
    Румен Радев е кремълофил, което ще рече, че не го е еня за българските интереси. Той е загрижен за добруването на руската власт и на „братската дружба” с нея. Нещо повече. Както заяви преди години в предаването „Свободна зона” на покойния Георги Коритаров генерал Леонид Решетников – дългогодишен ръководител на Информационното направление в Службата за външно разузнаване на Руската федерация и водещ на направлението за България: „

    Румен Радев може да изиграе забележителна роля като инструмент за излизането на България от НАТО и ЕС”. Точна характеристика. До излизане едва ли ще се стигне, но каква е целта? Тя е трайна политическа дестабилизация на България, хаос в отношенията между институциите, принизяване ролята на парламента и създаване на условия за смяна на конституционното ни устройство – преминаване от парламентарна към президентска република.

    Разчита се, че тогава телефонът за връзка с Кремъл ще бъде директен, без посредници и без необходимост от руски шпиони. Разчита се, че една такава промяна у нас

    ще разшири възможностите на Москва за влияние в България и в региона на Югоизточна Европа.

    10:35 16.12.2025

  • 35 Позор

    8 4 Отговор
    Радев не даде отговор на въпроса за отлагане на Еврозоната сега!
    Е, поне лъсна истинската му същност!
    Не му пука, той служи на НАТО
    Дано сте наясно

    10:35 16.12.2025

  • 36 Ддд

    5 4 Отговор
    И след казаното от Радев, Коцко дръпна една пламенна агитационна реч. :)))))))))

    10:36 16.12.2025

  • 37 БАБЕТ!

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Истината е ,че с ликвидирането на БОРДА е ликвидацията на БЪлгария.А тя вече е......а ние сме СИ в ЕС и еврото е факт ,но без правосъдие ,без истинска ценностна система по отношение на отговорността на властите,с ликвидирано здравооопазване ,образование и с политики на противопоставяне във всички сфери .....БОРДА трябва да остане ,за да може държавата ни да се роди отново.........И това ако се правим , че не сме го проумели ,аз вече казах , ще играем хоро заедно с чифтокопитни изчадия върху трупа на нашата БЪЛГАРИЯ и за това ще сме виновни ние- ---БЪЛГАРСКИЯ НАРОД....

    Коментиран от #40

    10:37 16.12.2025

  • 38 Алооо

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Василеску":

    Мисли ,бе човек! В случая Костадинов говори празни приказки,омайва ви.Аз лично гледах клип от ЕП ,как Рада Лайкова(от Възраждане) повдигна въпроса,че не сме готови за еврото,но евродепутатите гласуваха ПРОТИВ.Казвам ти,че Костадинов го знае това но защо ви лъже ,че има обратен път...То Англия едва излезе,та ще извадят България, ама друг път.

    10:37 16.12.2025

  • 39 Ззз

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "Оракула от Делфи":

    Защо трябва да ни чакат където и да е били е въпросът. Особено след като валутният борд ни даваше много по-голяма стабилност и сигурност.

    Коментиран от #41

    10:37 16.12.2025

  • 40 брей

    12 0 Отговор

    До коментар #37 от "БАБЕТ!":

    А нима БОРДА не спаси България?

    10:38 16.12.2025

  • 41 Ззз

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ззз":

    тикат

    10:38 16.12.2025

  • 42 Питане

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Иска той,а не прави сметка колко пушечно месо е нужно на Вовата.Готов ли е да даде синчето за такова месо?

    Коментиран от #55

    10:38 16.12.2025

  • 43 Да бе да

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "БУГАРАш!":

    Чичо е част от ликвидацията.

    10:39 16.12.2025

  • 44 Да бе , да ! 🤔

    6 4 Отговор
    Избори да , са "достижими през март , НО ако имахме свободни , а не турско-саксонски медии , обслужващи кирчовци , прасета и тикви !

    10:39 16.12.2025

  • 45 Адолф

    8 4 Отговор
    Пет пъти го питаха за лева ли е или за еврото ама нашия мълчи като комунист на разпит. По същия начин мълчи и затова дали е за ЕС или за излизане от него.Нищо не казва относно възгледите му за България ама иначе проект щял да прави. И българите готови да гласуват за него като блеещи овчици както гласуваха навремето и за Костов, Симеончо и Бою. Видяхме какво стана след техните управления. Явно си заслужаваме съдбата.

    Коментиран от #50

    10:42 16.12.2025

  • 46 Е той ли

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "БУГАРАш!":

    не знае? Ами нали точно той я разби с хилавия си юмрук

    10:44 16.12.2025

  • 47 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "младежа":

    Аз пък четох,че над четири милиона лева отиват за Кърджали."Кучетата си лаят,керванът си върви",както се казва.А и магазините за хората да кажа.Защо журналистите сравняват цените с тези на супермаркетите.В малките населени места НЯМА,НЯМА СУПЕРМАРКЕТИ,иначе хората щяха от там да пазаруват.Пък Костадинов си загуби голямата ОПОРКА ЗА ЕВРОТО.Сега да се моли войната в Украйна да свърши по-скоро.Там ще му е силата.

    10:44 16.12.2025

  • 48 Подъл Радев

    6 0 Отговор
    Скрита лимонка атлантическа. Резач на машини и левове. Ама как подло лъже, че уж бил за лева ама в лично качество само....

    10:45 16.12.2025

  • 49 Любопитен

    6 2 Отговор
    Радев се обяснява на Копейкин в любов с цел създаване на бъдеща коалиция след изборите през март. Кодовото име на това управление е Виденов-2, защото то ще обедини всички с изключение на чиновници и пенсионери срещу себе си и ще бъде изпъдено с павета, бутилки и коктейли Молотов точно както беше изпъден Жан следващата зима. Спокойно може да назначат професор Гечев за финансов министър и да има грижа за хората в невиждани мащаби точно както пир по време на чума...

    10:46 16.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Питане

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Оракула от Делфи":

    Викаш да изметем този който допринесе да пътуваш свободно,а да изберем онези дето искат да не пътуваме свободно?Браво,умнико.

    10:46 16.12.2025

  • 52 хе хе

    5 0 Отговор
    Както медиите обявяваха Кики и Ники за парламентарни победители още преди да направят ПП, така сега корпоративната реклама издокарва колко успешен ще е проекта на Радев.

    10:48 16.12.2025

  • 53 Реалист

    6 2 Отговор
    Фатмака е от едно котило с Копейкин, да не се прави...ще се гушнат на изборите, то е ясно!!!

    10:48 16.12.2025

  • 54 Демо-крад

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Ако беше маймуна,щеше да ядеш безплатно банани,ама понеже не си ,тогава трябва да си заработиш центовете.

    10:49 16.12.2025

  • 55 Питане

    7 2 Отговор

    До коментар #42 от "Питане":

    До онези които ми пишат минуси.Да разбирам че Коце няма да даде синчето за пушечно месо,нали?Но вашите,да.Щото Коце се е нагушил яко с евро,и ще го прати далече от Вовата,нали?И,умници,като слагате минусчета,поне кажете защо.

    10:50 16.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Курдо Коленков

    6 0 Отговор
    А защо фигурантът не попита копейкаджиите какво направиха те за България по време на тяхното жалко съществуване?

    10:53 16.12.2025

  • 58 Мистър Кеш и Шарлатаните

    5 1 Отговор
    Очаквано добра комбинация.

    10:54 16.12.2025

  • 59 Много съм възмутен

    1 0 Отговор
    От подлостта на Радев. Ама много. Все повече се доказва като двуличник и лъжец ....

    10:58 16.12.2025

  • 60 Хайде

    1 0 Отговор
    Лесно е да се руши,създай нещо.

    11:00 16.12.2025

