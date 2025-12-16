Радев към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е ситуацията ВИДЕО

Президентът Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание преди връчването на мандат за съставяне на правителство.
На "Дондуков"2 пристигнаха представители на парламентарната група на "Възраждане".
"Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическта ситуация в страната", заяви президентът Румен Радев.
Тикат ни насила към еврозоната, каза Костадин Костадинов.
Избори през март са съвсем постижими. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов по време на консултациите за ново правителство с президента Румен Радев. По думите му настоящият парламент е нелегитимен.
На срещата на „Дондуков“ 2 присъства и зам.-председателят на парламента Цончо Ганев. Държавният глава ги попита дали биха работили върху конфигурирането на ново правителство в рамките на съществуващото Народно събрание или трябва да има курс към нови избори.
„Държавата се намира в сложна ситуация. За нас тя е кризисна. Смятаме, че няма нужда да губим времето на българския народ. Колкото по-бързо дойдат новите избори, толкова по-добре. Избори през март са съвсем постижими“, каза Костадин Костадинов.
"Държавата се намира в кризисна ситуация, няма защо да губим повече времето на българския народ. Колкото по-скоро дойде нов предсрочен вот, толкова по-добре. Избори през март са съвсем постижими. Това Народно събрание е политически мъртво, нелегитимно и незаконно. С решението на КС беше вкарана безпрецедентно цяла партия. Относно бюджета - има много сериозен проблем. Нужно е свикване на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), защото се намираме в безпрецедентна ситуация - предстои да бъде унищожена националната ни валута. Излязоха и новите данни на НСИ, които макар манипулирани показват, че инфлацията е близо 6%. Това значи, че не сме изпълнили изискванията. Бюджетът за 2025 г. се продъни, имаме несъбираемост на приходите от близо 50%. Това пък означава, че ще имаме свръхдефицит. Страната е тикана насила в еврозоната", коментира Костадинов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #54
10:12 16.12.2025
2 АГАТ а Кристи
10:12 16.12.2025
3 КИРО
Коментиран от #16
10:12 16.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #37
10:13 16.12.2025
5 Браво
Коментиран от #42
10:14 16.12.2025
6 БУГАРАш!
Коментиран от #43, #46
10:16 16.12.2025
7 Абе
Коментиран от #10, #24
10:17 16.12.2025
8 Новата партия на Радев
ДПС ще вземе хора от ГЕРБ.
И така сблъсъкът ще е между ДПС и Радев.
10:18 16.12.2025
9 Василеску
Коментиран от #38
10:19 16.12.2025
10 Атина Палада
До коментар #7 от "Абе":за покойници-или добро или нищо.....в случая нищо
10:19 16.12.2025
11 Дядо Митьо
10:21 16.12.2025
12 Ами
10:21 16.12.2025
13 Майора
10:22 16.12.2025
14 Ватманяк
10:22 16.12.2025
15 Оле Боже
10:23 16.12.2025
16 Не им
До коментар #3 от "КИРО":стиска , а и нямат никакъв шанс , което сами го знаят ! Така им е супер на голямата хранилка и привилегии , които не са сънували ! Полза никаква !
10:24 16.12.2025
17 Мъже герб
10:25 16.12.2025
18 Антипутлерист
10:25 16.12.2025
19 Град Козлодуй
10:26 16.12.2025
20 Тореро
10:26 16.12.2025
21 младежа
Коментиран от #47
10:26 16.12.2025
22 мърррр
10:27 16.12.2025
23 Иванчо I-ви
10:27 16.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Оракула от Делфи
-- Е ти къде искаш да ни тикат, към диктатурата в Сибир ли????
"Чемодан на вокзал" и дим да те няма , "Гулаг" чака обитатели???
На мен в България ми е добре, мога да пиша и говоря свободно все още ,
и да пътувам където си искам!!!
Проблема ми е само корумпетата "Чекмеджето и Шиши", но и те не са бесмъртни,
надежда има , да ги изметем извън България!!
Коментиран от #39, #51
10:28 16.12.2025
26 Много
10:29 16.12.2025
27 Атлантически тролчета
10:29 16.12.2025
28 Да кажа
10:30 16.12.2025
29 евалата чалгопитеци
10:30 16.12.2025
30 България над всичко
10:31 16.12.2025
31 Баровецът Радев
От неговото обявяване против приемането на еврото в тази кризисна ситуация щеше да помогне на отлагането.
Той ви предаде, българи
Браво на Възраждане!
Коментиран от #56
10:32 16.12.2025
32 оооооооооооо
10:34 16.12.2025
33 Весел Патиланец
Е не мина!
;-)
10:34 16.12.2025
34 Ал Йо
Румен Радев може да изиграе забележителна роля като инструмент за излизането на България от НАТО и ЕС”. Точна характеристика. До излизане едва ли ще се стигне, но каква е целта? Тя е трайна политическа дестабилизация на България, хаос в отношенията между институциите, принизяване ролята на парламента и създаване на условия за смяна на конституционното ни устройство – преминаване от парламентарна към президентска република.
Разчита се, че тогава телефонът за връзка с Кремъл ще бъде директен, без посредници и без необходимост от руски шпиони. Разчита се, че една такава промяна у нас
ще разшири възможностите на Москва за влияние в България и в региона на Югоизточна Европа.
10:35 16.12.2025
35 Позор
Е, поне лъсна истинската му същност!
Не му пука, той служи на НАТО
Дано сте наясно
10:35 16.12.2025
36 Ддд
10:36 16.12.2025
37 БАБЕТ!
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Истината е ,че с ликвидирането на БОРДА е ликвидацията на БЪлгария.А тя вече е......а ние сме СИ в ЕС и еврото е факт ,но без правосъдие ,без истинска ценностна система по отношение на отговорността на властите,с ликвидирано здравооопазване ,образование и с политики на противопоставяне във всички сфери .....БОРДА трябва да остане ,за да може държавата ни да се роди отново.........И това ако се правим , че не сме го проумели ,аз вече казах , ще играем хоро заедно с чифтокопитни изчадия върху трупа на нашата БЪЛГАРИЯ и за това ще сме виновни ние- ---БЪЛГАРСКИЯ НАРОД....
Коментиран от #40
10:37 16.12.2025
38 Алооо
До коментар #9 от "Василеску":Мисли ,бе човек! В случая Костадинов говори празни приказки,омайва ви.Аз лично гледах клип от ЕП ,как Рада Лайкова(от Възраждане) повдигна въпроса,че не сме готови за еврото,но евродепутатите гласуваха ПРОТИВ.Казвам ти,че Костадинов го знае това но защо ви лъже ,че има обратен път...То Англия едва излезе,та ще извадят България, ама друг път.
10:37 16.12.2025
39 Ззз
До коментар #25 от "Оракула от Делфи":Защо трябва да ни чакат където и да е били е въпросът. Особено след като валутният борд ни даваше много по-голяма стабилност и сигурност.
Коментиран от #41
10:37 16.12.2025
40 брей
До коментар #37 от "БАБЕТ!":А нима БОРДА не спаси България?
10:38 16.12.2025
41 Ззз
До коментар #39 от "Ззз":тикат
10:38 16.12.2025
42 Питане
До коментар #5 от "Браво":Иска той,а не прави сметка колко пушечно месо е нужно на Вовата.Готов ли е да даде синчето за такова месо?
Коментиран от #55
10:38 16.12.2025
43 Да бе да
До коментар #6 от "БУГАРАш!":Чичо е част от ликвидацията.
10:39 16.12.2025
44 Да бе , да ! 🤔
10:39 16.12.2025
45 Адолф
Коментиран от #50
10:42 16.12.2025
46 Е той ли
До коментар #6 от "БУГАРАш!":не знае? Ами нали точно той я разби с хилавия си юмрук
10:44 16.12.2025
47 Ами
До коментар #21 от "младежа":Аз пък четох,че над четири милиона лева отиват за Кърджали."Кучетата си лаят,керванът си върви",както се казва.А и магазините за хората да кажа.Защо журналистите сравняват цените с тези на супермаркетите.В малките населени места НЯМА,НЯМА СУПЕРМАРКЕТИ,иначе хората щяха от там да пазаруват.Пък Костадинов си загуби голямата ОПОРКА ЗА ЕВРОТО.Сега да се моли войната в Украйна да свърши по-скоро.Там ще му е силата.
10:44 16.12.2025
48 Подъл Радев
10:45 16.12.2025
49 Любопитен
10:46 16.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Питане
До коментар #25 от "Оракула от Делфи":Викаш да изметем този който допринесе да пътуваш свободно,а да изберем онези дето искат да не пътуваме свободно?Браво,умнико.
10:46 16.12.2025
52 хе хе
10:48 16.12.2025
53 Реалист
10:48 16.12.2025
54 Демо-крад
До коментар #1 от "Атина Палада":Ако беше маймуна,щеше да ядеш безплатно банани,ама понеже не си ,тогава трябва да си заработиш центовете.
10:49 16.12.2025
55 Питане
До коментар #42 от "Питане":До онези които ми пишат минуси.Да разбирам че Коце няма да даде синчето за пушечно месо,нали?Но вашите,да.Щото Коце се е нагушил яко с евро,и ще го прати далече от Вовата,нали?И,умници,като слагате минусчета,поне кажете защо.
10:50 16.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Курдо Коленков
10:53 16.12.2025
58 Мистър Кеш и Шарлатаните
10:54 16.12.2025
59 Много съм възмутен
10:58 16.12.2025
60 Хайде
11:00 16.12.2025