Ангел Кунчев каза кога ще стигнем до грипна епидемия и ваканция

Ангел Кунчев каза кога ще стигнем до грипна епидемия и ваканция

16 Декември, 2025 10:46 465 5

  • ангел кунчев-
  • грипна епидемия-
  • ваканция

Най-засегнатите групи се очаква да са децата - на първо място тези от 5 до 14 г., както и тези до 5-годишна възраст. Най-вероятно това ще стане през втората половина на януари

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки приказките за много ранно начало нещата вървят като предни години - ще има ускоряване на процеса с грипа след коледните и новогодишни празници, когато хората се събират. Пикът ще е януари, прогнозира държавният главен здравен инспектор Ангел Кунчев пред Нова нюз.

Със сигурност ще стигнем до епидемия, вероятно и до грипна ваканция, прогнозира той. Защото най-засегнатите групи се очаква да са децата - на първо място тези от 5 до 14 г., както и тези до 5-годишна възраст. Най-вероятно това ще стане през втората половина на януари, прогнозира д-р Кунчев.

Други години имаше точкови мутации в 3-4 ареала, сега са в 7, коментира той как грипният вирус тази година изненада специалистите. Затова повече хора може да развият усложнения. Данните от Англия говорят за по-тежко протичане, разказа още експертът.

Но информацията за повече пациенти с усложнения е на база повече заболели хора там, направи уговорка той. Ключово е носенето на маска от болния човек, това е много по-ефективно, отколкото да я носи здравият, подчерта доц. Кунчев.

Ваксината пази не от разболяване, а от тежкото протичане, напомни за пореден път експертът. Това, че геномът на вируса е променен в 7 точки, го прави различен от оригиналния ваксинален щам, но това не прави ваксината неефективна, обясни той.

Малко ли е да предпази 60% от хората от тежко протичане и дори смърт, попита той реторично в отговор на въпрос ефективна ли е тазгодишната ваксина. Вече обаче отминава периодът, в който можеше да се имунизират уязвимите хора. 10-15% от пробите доказват грипно заболяване, обясни доц. Кунчев.

В зависимост от интензитета на епидемията между 1000 и 2000 българи годишно стигат до смъртен изход от грип.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пешко

    2 0 Отговор
    Чували ще трябват ли?

    10:51 16.12.2025

  • 3 Ужас

    3 0 Отговор
    Днес тоя утре Катранджията няма сорос тв да не плаши народа вървете в 34 при Сандо

    10:52 16.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Агенцията по храните и лекарствата в САЩ призна официално че ваксините за Ковид са убили милиони

    10:53 16.12.2025

  • 5 Дориана

    2 0 Отговор
    Няма грип, този човек пак си играе със страховете на хората. Много му се иска да бъде център на внимание за това се заиграва с уж с грипната вълна, която е единствено в неговия ум.

    10:57 16.12.2025

