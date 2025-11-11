Ангел Кунчев: От нашите институти излизат готови антиваксъри

От нашите институти излизат готови антиваксъри. Здравният инспектор поиска промени в медицинското образование.

Това обяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в интервю за вестник "Телеграф", в отговор на въпрос дали има връзка между отношението към ваксините у нас и програмите за обучение на лекарите.

"Връзката е директна и пряка. Няма какво да се лъжем, не са много, но от нашите медицински институти излизат готови антиваксъри. Говоря не само за лекари, но и за дентални специалисти, фармацевти, сестри, акушерки, лекарски асистенти," категоричен е доц. Кунчев.

Според него е неприемливо след 5-6 години обучение, специалисти да излизат с "изкривено съзнание" и вместо да помагат на хората, да им пречат.

По този повод главният държавен здравен инспектор разясни, че специална група от експерти е разработила предложение за малки корекции в учебните програми в университетите, които подготвят лекари и медицински специалисти.

"За съжаление някои от нашите медицински университети работят по доста стари програми. Четат се неща, които са чели и преди 15 години, а медицината се развива много бързо и е важно да сме в час с новостите," коментира той.

Доц. Кунчев даде пример, че навремето основните причинители са били бактерии, докато сега са вируси.

"В момента за вируси или не се четат лекции, или са повърхностни. Извинявайте, ама сега при това разнообразие на вирусите за една лекция не може да им се прочетат само имената, камо ли студентът да научи за какво става на въпрос," добави още доц. Кунчев.

Експертната група ще предложи на ректорите да направят корекции в програмите, тъй като това е в интерес на всички.

"Знам колко е трудно, защото всяка специалност си мисли, че е най-важната, пази си завоюваните позиции, но животът налага и по отношение на вирусологията, и по отношение на ваксинологията, и за вътрешноболничните инфекции да има подобряване на обучението," категоричен е здравният инспектор.

Той допълни, че разработената програма предвижда да се засегнат и учениците, и възрастното население, и експертите по отношение на по-доброто здравно образование на нацията. Ефектът от тези дейности обаче би се видял късно – след 5, 10 или 15 години.