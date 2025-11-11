Ангел Кунчев: От нашите институти излизат готови антиваксъри

От нашите институти излизат готови антиваксъри. Здравният инспектор поиска промени в медицинското образование.
Това обяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в интервю за вестник "Телеграф", в отговор на въпрос дали има връзка между отношението към ваксините у нас и програмите за обучение на лекарите.
"Връзката е директна и пряка. Няма какво да се лъжем, не са много, но от нашите медицински институти излизат готови антиваксъри. Говоря не само за лекари, но и за дентални специалисти, фармацевти, сестри, акушерки, лекарски асистенти," категоричен е доц. Кунчев.
Според него е неприемливо след 5-6 години обучение, специалисти да излизат с "изкривено съзнание" и вместо да помагат на хората, да им пречат.
По този повод главният държавен здравен инспектор разясни, че специална група от експерти е разработила предложение за малки корекции в учебните програми в университетите, които подготвят лекари и медицински специалисти.
"За съжаление някои от нашите медицински университети работят по доста стари програми. Четат се неща, които са чели и преди 15 години, а медицината се развива много бързо и е важно да сме в час с новостите," коментира той.
Доц. Кунчев даде пример, че навремето основните причинители са били бактерии, докато сега са вируси.
"В момента за вируси или не се четат лекции, или са повърхностни. Извинявайте, ама сега при това разнообразие на вирусите за една лекция не може да им се прочетат само имената, камо ли студентът да научи за какво става на въпрос," добави още доц. Кунчев.
Експертната група ще предложи на ректорите да направят корекции в програмите, тъй като това е в интерес на всички.
"Знам колко е трудно, защото всяка специалност си мисли, че е най-важната, пази си завоюваните позиции, но животът налага и по отношение на вирусологията, и по отношение на ваксинологията, и за вътрешноболничните инфекции да има подобряване на обучението," категоричен е здравният инспектор.
Той допълни, че разработената програма предвижда да се засегнат и учениците, и възрастното население, и експертите по отношение на по-доброто здравно образование на нацията. Ефектът от тези дейности обаче би се видял късно – след 5, 10 или 15 години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
Коментиран от #5
09:25 11.11.2025
2 1488
Коментиран от #26
09:27 11.11.2025
3 Трол
Коментиран от #13
09:27 11.11.2025
4 Кунчев
09:28 11.11.2025
5 др Гей Билтс
До коментар #1 от "Ами":По време на Ковида, Кунчо удари 2 бустера след файзерката и после 3 месеца го свестяваха у ВМА.
09:30 11.11.2025
6 зеленият чорап докара зеления сертификат
09:32 11.11.2025
7 побърканяк
09:34 11.11.2025
8 член 5 от
"Ако не подкрепяте биг фарма, вие сте еретици и антиваксъри"
Коментиран от #15
09:34 11.11.2025
9 Боруна Лом
09:35 11.11.2025
10 Гого Мого
А точно този трябва да бъде съден за тероризъм.
09:36 11.11.2025
11 Дик диверсанта
Коментиран от #12, #16, #17
09:37 11.11.2025
12 тръмп
До коментар #11 от "Дик диверсанта":пий си белината и бъди здрав.
09:38 11.11.2025
13 Антимилиционер
До коментар #3 от "Трол":Колкото повече антиваксъри, толкова по-малко антиваксъри.
09:39 11.11.2025
14 Даа!
09:41 11.11.2025
15 Файзер=Спутник
До коментар #8 от "член 5 от":И путинисти.
Коментиран от #19
09:45 11.11.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #11 от "Дик диверсанта":Я дай малко инфо:
1. Колко мЕлЕона спечели УрсуЛИЗА от ФАКсини❓
2. Ами тоА леко ли изкара К-19 и що след ДВЕ ФАКсини го криха ДВА месеца по болници❓
Благодаря предварително❗
Коментиран от #18
09:47 11.11.2025
17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #11 от "Дик диверсанта":3. Какво се случи февруари 2022-ра,
ТА КОВИД ИЗВЕНЪЖ ИЗЧЕЗНА 😗❓
09:50 11.11.2025
18 Архангел Антивакс
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Щото беше като мумия станал. Сигурно е глътнал стотина л кръв преливки.
09:51 11.11.2025
19 времето е наше
До коментар #15 от "Файзер=Спутник":Кой не скача е антиваксър
Айде, отивайте в историята!!!
Марш!!!
Коментиран от #23
09:51 11.11.2025
20 Гено
Ваксина се изпитва 7 години върху доброволци и едва тогава се преценява дали е Опасна за Здравето
09:53 11.11.2025
21 Механик
И не става въпрос за "антиваксъри" а за хора които са против ОПРЕДЕЛЕНИ неща наречени ВАКСИНИ.
Разни доценти, математици, лаборанти, коремни хирурзи и пр. ще ни омайват колко е хубаво да те бодат с бустерици.
09:57 11.11.2025
22 604
09:58 11.11.2025
23 Файзер=Спутник
До коментар #19 от "времето е наше":Времето тиктака у вас.
Коментиран от #29
09:58 11.11.2025
24 ваксината е легално средство
Коментиран от #31
10:05 11.11.2025
25 Силиций
Излиза,че овчарите имат повече ум в главите си от бъдещите български доктори?
Коментиран от #28
10:10 11.11.2025
26 Изреченото от него е ужасно
До коментар #2 от "1488":От написаното в статията става ясно, че този доц. Кучев е не особено умен и не особено образован! Първо Медицински "Институти" отдавна няма, образованието се провежда в университети, второ излизали били готови "антиваксъри", напротив, излизат грамотни хора, които знаят как и за колко време се разработва, как се тества и как се доказва безопасността и ефикасността на една ваксина, те не са антиваксъри, а хора с критично мислене, трето кой е той, че да определя, чие съзнание е "изкривено" и чие съзнание е правилно, той май иска да налага само собственото си съзнание като неизкривено, а всички останали съзнания да бъдат заклеймени, като "Изкривени". Сега нека всеки сам да си прецени доц. Кучев умен ли е и дипломата му струва ли нещо!
10:16 11.11.2025
27 Най-после
10:23 11.11.2025
28 честен ционист
До коментар #25 от "Силиций":Не, просто след идващия глад няма нужда да се хабят ваксини, така и така ще се колят стадата и попълва резерва.
10:26 11.11.2025
29 Хронос
До коментар #23 от "Файзер=Спутник":Що, за вас спряло ли е?😅
10:28 11.11.2025
30 Полит.коректен расист
България е една от малкото държави където дупченето се провали както и извиването на ръце !
Eu и посолството все още пикат газ от тая работа и продължават да помпят тук в България обществото чрез ей такива гад-ини като тоя който трябва да бъде с камъни бит вместо да дава интервю.
Как е възможно компания разработила ваксина да откаже информация относно състава и и да откаже да носи отговорност при системни здр.проблеми причинени относно собственият и продукт и в същото време световната здр. организация = usa и eu да натискат всячески използването на подобни компоти.
10:31 11.11.2025
31 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #24 от "ваксината е легално средство":"... то няма някой умрял от ваксина."
Ама след ФАКсиниране си заминаха доста хора❗
Коритаров се похвали в ефир,
че си е сложил ФАКсина срещу К-19 и....
получи ИНСУЛТ в ефир.
А след два дни обявиха....
че е починал от... ИНФАРКТ❗
ИмаХ двама приятели с които спорих по темата след като си бяха сложили първа игла,
след като си сложиха втора..Ю
НЕ МОЖАХМЕ ДА СПОРИМ-
напуснаха този свят от ...инсулт ❗
10:35 11.11.2025
32 гепирал Муфтаджийски
Само Путин да спре тая кървава война !
10:35 11.11.2025