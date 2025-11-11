Новини
Ангел Кунчев: От нашите институти излизат готови антиваксъри

11 Ноември, 2025 09:24

Здравният инспектор поиска промени в медицинското образование

Ангел Кунчев: От нашите институти излизат готови антиваксъри - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От нашите институти излизат готови антиваксъри. Здравният инспектор поиска промени в медицинското образование.

Това обяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в интервю за вестник "Телеграф", в отговор на въпрос дали има връзка между отношението към ваксините у нас и програмите за обучение на лекарите.

"Връзката е директна и пряка. Няма какво да се лъжем, не са много, но от нашите медицински институти излизат готови антиваксъри. Говоря не само за лекари, но и за дентални специалисти, фармацевти, сестри, акушерки, лекарски асистенти," категоричен е доц. Кунчев.

Според него е неприемливо след 5-6 години обучение, специалисти да излизат с "изкривено съзнание" и вместо да помагат на хората, да им пречат.

По този повод главният държавен здравен инспектор разясни, че специална група от експерти е разработила предложение за малки корекции в учебните програми в университетите, които подготвят лекари и медицински специалисти.

"За съжаление някои от нашите медицински университети работят по доста стари програми. Четат се неща, които са чели и преди 15 години, а медицината се развива много бързо и е важно да сме в час с новостите," коментира той.

Доц. Кунчев даде пример, че навремето основните причинители са били бактерии, докато сега са вируси.

"В момента за вируси или не се четат лекции, или са повърхностни. Извинявайте, ама сега при това разнообразие на вирусите за една лекция не може да им се прочетат само имената, камо ли студентът да научи за какво става на въпрос," добави още доц. Кунчев.

Експертната група ще предложи на ректорите да направят корекции в програмите, тъй като това е в интерес на всички.

"Знам колко е трудно, защото всяка специалност си мисли, че е най-важната, пази си завоюваните позиции, но животът налага и по отношение на вирусологията, и по отношение на ваксинологията, и за вътрешноболничните инфекции да има подобряване на обучението," категоричен е здравният инспектор.

Той допълни, че разработената програма предвижда да се засегнат и учениците, и възрастното население, и експертите по отношение на по-доброто здравно образование на нацията. Ефектът от тези дейности обаче би се видял късно – след 5, 10 или 15 години.


  • 1 Ами

    28 3 Отговор
    Ти имаш ли ваксина?

    Коментиран от #5

    09:25 11.11.2025

  • 2 1488

    41 3 Отговор
    свети кунчо третоигленик за малко не се спомина преди години от собствените си лекове

    Коментиран от #26

    09:27 11.11.2025

  • 3 Трол

    22 1 Отговор
    България може да печели от износ на антиваксъри за други държави.

    Коментиран от #13

    09:27 11.11.2025

  • 4 Кунчев

    12 3 Отговор
    Ще ви набия ваксините !

    09:28 11.11.2025

  • 5 др Гей Билтс

    41 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    По време на Ковида, Кунчо удари 2 бустера след файзерката и после 3 месеца го свестяваха у ВМА.

    09:30 11.11.2025

  • 6 зеленият чорап докара зеления сертификат

    8 18 Отговор
    От всички тарикати в НС, само тия от Възраждане се набоцкаха цялата група.

    09:32 11.11.2025

  • 7 побърканяк

    27 3 Отговор
    Кунчев ваксината всяка година трябва да прави курбан, че любимите му ковид ваксини не го пратиха в отвъдното.

    09:34 11.11.2025

  • 8 член 5 от

    28 3 Отговор
    Новата клетва:
    "Ако не подкрепяте биг фарма, вие сте еретици и антиваксъри"

    Коментиран от #15

    09:34 11.11.2025

  • 9 Боруна Лом

    15 2 Отговор
    КУЧЕ,ДАНО ТЕ ИНЖЕКТИРАТ С АНТРАКС!

    09:35 11.11.2025

  • 10 Гого Мого

    25 4 Отговор
    Очевидно на тоя му е платено да говори така, защото точно тези "антиваксъри" са най-рационално мислещите лекари. Всичко останало е готово и майките са да продадът за пари.

    А точно този трябва да бъде съден за тероризъм.

    09:36 11.11.2025

  • 11 Дик диверсанта

    3 19 Отговор
    Руски тролове има навсякъде, дори и след лекарите.

    Коментиран от #12, #16, #17

    09:37 11.11.2025

  • 12 тръмп

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дик диверсанта":

    пий си белината и бъди здрав.

    09:38 11.11.2025

  • 13 Антимилиционер

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Колкото повече антиваксъри, толкова по-малко антиваксъри.

    09:39 11.11.2025

  • 14 Даа!

    21 3 Отговор
    Как му се иска ,да се завърне златното време на коронката.Клъстери- бустери, трета- четвърта игла," предни линии" и от всичко яки пачки.Ама отишъл с бъбречна криза, бегом за тестче- клечка памук за стотачка.Предна линия" цели отделения затворени.Да ни опазят от коронката.Но хилядарка върху заплата си върви.Всяко боцкане със фазер - се заплаща от държавата.Що народ си замина от липса на лечение, заради затворени отделения.Но винаги го отчитаха за " загубил битката"( егати д,бил ската формулировка) .След пет години, масово се появиха вторични ефекти,най много сред онези" Умрем от страх,да не умрем" с 4- 5 игли.Периферна нервна система, имунната система.

    09:41 11.11.2025

  • 15 Файзер=Спутник

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "член 5 от":

    И путинисти.

    Коментиран от #19

    09:45 11.11.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дик диверсанта":

    Я дай малко инфо:
    1. Колко мЕлЕона спечели УрсуЛИЗА от ФАКсини❓
    2. Ами тоА леко ли изкара К-19 и що след ДВЕ ФАКсини го криха ДВА месеца по болници❓
    Благодаря предварително❗

    Коментиран от #18

    09:47 11.11.2025

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дик диверсанта":

    3. Какво се случи февруари 2022-ра,
    ТА КОВИД ИЗВЕНЪЖ ИЗЧЕЗНА 😗❓

    09:50 11.11.2025

  • 18 Архангел Антивакс

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Щото беше като мумия станал. Сигурно е глътнал стотина л кръв преливки.

    09:51 11.11.2025

  • 19 времето е наше

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Файзер=Спутник":

    Кой не скача е антиваксър

    Айде, отивайте в историята!!!
    Марш!!!

    Коментиран от #23

    09:51 11.11.2025

  • 20 Гено

    10 0 Отговор
    Не му вярвайте

    Ваксина се изпитва 7 години върху доброволци и едва тогава се преценява дали е Опасна за Здравето

    09:53 11.11.2025

  • 21 Механик

    10 1 Отговор
    Явно нещата в Окраина отиват към финал и отново се вадят на дневен ред, ваксинките и тия дето не са съгласни с тях.
    И не става въпрос за "антиваксъри" а за хора които са против ОПРЕДЕЛЕНИ неща наречени ВАКСИНИ.
    Разни доценти, математици, лаборанти, коремни хирурзи и пр. ще ни омайват колко е хубаво да те бодат с бустерици.

    09:57 11.11.2025

  • 22 604

    9 0 Отговор
    Я тоя нъ чужд гръб ваксини щял дъ бие...и то кви измислени ваксини бяха. Дъ си набие между очите ако искъ и отзад да си набие ен на брой вакси докът пукне!

    09:58 11.11.2025

  • 23 Файзер=Спутник

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "времето е наше":

    Времето тиктака у вас.

    Коментиран от #29

    09:58 11.11.2025

  • 24 ваксината е легално средство

    0 4 Отговор
    пази от грип и е за хора над 65 . но всеки може да си сложи . в сезона на червените носове има много дето се самолекуват . нурофен , антибиотик . други търгуват с лекарства от турска или изнасят на роднини . а кат си кандидат за доктор е друг светът . разкриваш тайната на ваксините . кой ги е произвел . с каква цел . за каква печалба . за 7-8 години само се вдигат лекарствата . продава се какво ли не . мазила, полу лекарства , билки . от алчност . храната в магазините не заздравява човешкия организъм . бегейци са дебели , а акъла им е помътен от постоянни съвети . то няма някой умрял от ваксина .

    Коментиран от #31

    10:05 11.11.2025

  • 25 Силиций

    3 2 Отговор
    "Овцевъди и козевъди скочиха на МЗХ заради отказа от ваксинация"
    Излиза,че овчарите имат повече ум в главите си от бъдещите български доктори?

    Коментиран от #28

    10:10 11.11.2025

  • 26 Изреченото от него е ужасно

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    От написаното в статията става ясно, че този доц. Кучев е не особено умен и не особено образован! Първо Медицински "Институти" отдавна няма, образованието се провежда в университети, второ излизали били готови "антиваксъри", напротив, излизат грамотни хора, които знаят как и за колко време се разработва, как се тества и как се доказва безопасността и ефикасността на една ваксина, те не са антиваксъри, а хора с критично мислене, трето кой е той, че да определя, чие съзнание е "изкривено" и чие съзнание е правилно, той май иска да налага само собственото си съзнание като неизкривено, а всички останали съзнания да бъдат заклеймени, като "Изкривени". Сега нека всеки сам да си прецени доц. Кучев умен ли е и дипломата му струва ли нещо!

    10:16 11.11.2025

  • 27 Най-после

    0 4 Отговор
    един лекар да каже, че Българката медицина е назад във времето. Не с 15 гдини, а по начина си на действия в обществото показва, че е в средата на 20-ти век. Много от тях учат медицина не по резвание, а за мнгоото пари.

    10:23 11.11.2025

  • 28 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Силиций":

    Не, просто след идващия глад няма нужда да се хабят ваксини, така и така ще се колят стадата и попълва резерва.

    10:26 11.11.2025

  • 29 Хронос

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Файзер=Спутник":

    Що, за вас спряло ли е?😅

    10:28 11.11.2025

  • 30 Полит.коректен расист

    3 0 Отговор
    Престъпна гад-ина и под-лога на посолствоТО и eu !
    България е една от малкото държави където дупченето се провали както и извиването на ръце !
    Eu и посолството все още пикат газ от тая работа и продължават да помпят тук в България обществото чрез ей такива гад-ини като тоя който трябва да бъде с камъни бит вместо да дава интервю.
    Как е възможно компания разработила ваксина да откаже информация относно състава и и да откаже да носи отговорност при системни здр.проблеми причинени относно собственият и продукт и в същото време световната здр. организация = usa и eu да натискат всячески използването на подобни компоти.

    10:31 11.11.2025

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "ваксината е легално средство":

    "... то няма някой умрял от ваксина."
    Ама след ФАКсиниране си заминаха доста хора❗
    Коритаров се похвали в ефир,
    че си е сложил ФАКсина срещу К-19 и....
    получи ИНСУЛТ в ефир.
    А след два дни обявиха....
    че е починал от... ИНФАРКТ❗
    ИмаХ двама приятели с които спорих по темата след като си бяха сложили първа игла,
    след като си сложиха втора..Ю
    НЕ МОЖАХМЕ ДА СПОРИМ-
    напуснаха този свят от ...инсулт ❗

    10:35 11.11.2025

  • 32 гепирал Муфтаджийски

    1 0 Отговор
    Хайде на ваксините, идва новия Ковид-26, само да спре Путин войната в Украйна и почваме с карантината и стоенето под домашен арест. Останалите работещи кина, театри, опери, концерти, ресторанти, училища, детски градини и паркове ще бъдат затворени и изгорени за дезинфеция. Който не се ваксинира в задължителния срок ще бъде разстрелян, за да не заразява хората с промити мозъци.


    Само Путин да спре тая кървава война !

    10:35 11.11.2025

Новини по градове:
