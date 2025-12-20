Новини
България »
"Спаси София": Васил Терзиев да не се ослушва и да наложи глоби от 14 млн. за ремонта на бул. "Рожен"

"Спаси София": Васил Терзиев да не се ослушва и да наложи глоби от 14 млн. за ремонта на бул. "Рожен"

20 Декември, 2025 20:12 1 047 9

  • спаси софия-
  • ремонт-
  • санкции-
  • лошо качество

Фандъкова я няма, но ремонтът на ремонта е още тук, заяви председателят на "Спаси София" Борис Бонев

"Спаси София": Васил Терзиев да не се ослушва и да наложи глоби от 14 млн. за ремонта на бул. "Рожен" - 1
Снимки: Спаси София
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гражданската платформа "Спаси София" остро разкритикува ремонта на столичния бул. Рожен, като заяви, че въпреки смяната на управлението в Столична община, практиките при големите инфраструктурни проекти не са се променили.

"Фандъкова я няма, но ремонтът на ремонта е още тук", заяви председателят на "Спаси София" Борис Бонев. По думите му проточилият се ремонт е показателен за липсата на ефективен контрол върху скъпите общински проекти. Бонев коментира още, че не вижда индикации инспекцията на обекта от кмета Васил Терзиев да е довела до реални констатации за проблемите на място, посочи news.bg.

От "Спаси София" подчертават, че става дума за проект на стойност над 50 млн. лева с ДДС, започнал през ноември 2023 г. и планиран за завършване преди повече от година. Вместо това, след около 15 месеца закъснение, резултатът е "хлабави бордюри, мърляво наредени тротоари, велоалея от никъде до никъде и шахти, които отново не са на нивото на асфалта". Според формацията това е доказателство, че "моделът Фандъкова" продължава да функционира.

Бонев напомни, че договорът за ремонта предвижда сериозни санкции - при закъснение от над година неустойките могат да надхвърлят 12 млн. лева, а при некачествено изпълнение - още над 2 млн. лева. "Очакваме от кмета на София да наложи всички санкции по договора - както за закъснението, така и за дефектите. Това е тест дали новата администрация иска да скъса със старите практики", заяви той.

От "Спаси София" настояха и за отговорност от страна на строителния заместник-кмет Никола Лютов, като напомниха, че още преди два месеца са поискали оставката му заради отказа да се реализират паркинги, заложени в бюджета на Столична община.

Борис Бонев предупреди, че общественото доверие не е безусловно. "Ако и тази администрация толерира ниско качество, анекси и безкрайни ремонти за десетки милиони, софиянци няма да ѝ простят", заяви той, като допълни, че продължаването на подобни практики рискува да затвърди усещането, че "и тези за нищо не стават".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това е стилът

    4 2 Отговор
    на дпс-гроб, да не копира терзийко от партия меки китки

    20:24 20.12.2025

  • 2 Шегобиец

    6 0 Отговор
    Ееее, айде сега... глоби... Не може така с лошо. Наши хора са.

    20:24 20.12.2025

  • 3 Евроатлантическа деградация

    6 3 Отговор
    Този така наречен ремонт е умален образец на това, в което евроатлантиците превърнаха цялата държава!

    20:34 20.12.2025

  • 4 видов ден

    5 0 Отговор
    Който е свързвал "ремонт на ремонта" за да манипулира оценката за управленските качества на Фандъкова, сега получава обективно опровержение за лекомисленото си изборно поведение.

    20:42 20.12.2025

  • 5 видов ден

    3 0 Отговор
    Ограничителните перки архитектурно планирани на Графа, бяха добре монтирани, но се оказаха опасни за разсеяни пешеходци и чрез упрека към кметицата "ремонт на ремонта", бяха заменени с по-безопасни ограничители.
    Протестерите сега гузно си траят и за боклука не протестират, явно им харесва.

    20:51 20.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Миризлив пор

    3 0 Отговор
    А бре "спаси София" нали кмета вие го подкрепихте? Нали щеше да оправя корупцията? А какво стана? Кофти ремонт дето има нужда от ремонт, за боклука само 1 кандидат и посочен от кмета?

    20:59 20.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тома

    1 0 Отговор
    Мис Бони скромничи свенливо, голата истина е, че ДСУшко+Спасителите успяха да счупят всички досегашни рекорди на Фанди! Въведоха нов стандарт - пускат 100% готов булевард / цели 600 метра за година!/ барабар с кръпки!
    Рожен е просто поредният резил на суперекспертите в СО, които очевидно нищо не могат, освен да стават за смях!
    Уникални рекорди!

    21:24 20.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове