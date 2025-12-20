"Спаси София": Васил Терзиев да не се ослушва и да наложи глоби от 14 млн. за ремонта на бул. "Рожен"

Гражданската платформа "Спаси София" остро разкритикува ремонта на столичния бул. Рожен, като заяви, че въпреки смяната на управлението в Столична община, практиките при големите инфраструктурни проекти не са се променили.

"Фандъкова я няма, но ремонтът на ремонта е още тук", заяви председателят на "Спаси София" Борис Бонев. По думите му проточилият се ремонт е показателен за липсата на ефективен контрол върху скъпите общински проекти. Бонев коментира още, че не вижда индикации инспекцията на обекта от кмета Васил Терзиев да е довела до реални констатации за проблемите на място, посочи news.bg.

От "Спаси София" подчертават, че става дума за проект на стойност над 50 млн. лева с ДДС, започнал през ноември 2023 г. и планиран за завършване преди повече от година. Вместо това, след около 15 месеца закъснение, резултатът е "хлабави бордюри, мърляво наредени тротоари, велоалея от никъде до никъде и шахти, които отново не са на нивото на асфалта". Според формацията това е доказателство, че "моделът Фандъкова" продължава да функционира.

Бонев напомни, че договорът за ремонта предвижда сериозни санкции - при закъснение от над година неустойките могат да надхвърлят 12 млн. лева, а при некачествено изпълнение - още над 2 млн. лева. "Очакваме от кмета на София да наложи всички санкции по договора - както за закъснението, така и за дефектите. Това е тест дали новата администрация иска да скъса със старите практики", заяви той.

От "Спаси София" настояха и за отговорност от страна на строителния заместник-кмет Никола Лютов, като напомниха, че още преди два месеца са поискали оставката му заради отказа да се реализират паркинги, заложени в бюджета на Столична община.

Борис Бонев предупреди, че общественото доверие не е безусловно. "Ако и тази администрация толерира ниско качество, анекси и безкрайни ремонти за десетки милиони, софиянци няма да ѝ простят", заяви той, като допълни, че продължаването на подобни практики рискува да затвърди усещането, че "и тези за нищо не стават".