Въвеждат мерки за сигурност по повод отбелязването на Богоявление в София

5 Януари, 2026 22:09 530 2

  • богоявление-
  • водосвет-
  • бойни знамена-
  • александър невски-
  • катедрала-
  • нсо

Служителите на НСО ще извършват проверки

Въвеждат мерки за сигурност по повод отбелязването на Богоявление в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност за утрешното отбелязване на Богоявление и празничния водосвет на бойните знамена на Българската армия. Събитието започва в 11 часа пред Паметника на Незнайния воин в София, посочи "Нова телевизия".

Пропускането на граждани започва в 09:30 часа през два пункта за проверка - при ул. „Раковска“ и ул. „Оборище“ и при южната страна на храм-паметника „Свети Александър Невски“.

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия.

Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.


  • 1 Дедо Дони

    4 1 Отговор
    Споко ве абори гени балкански. Нямате петрол, а златото отдавна ви го взехме.

    22:11 05.01.2026

  • 2 Име

    2 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:11 05.01.2026

