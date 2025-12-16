Новини
Ресорната комисия в НС прие удължителния закон за бюджета

16 Декември, 2025 13:17 568 8

  • удължителен бюджет-
  • ресорна комисия

Такава фискална рамка може да е в сила само три месеца

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ресорната комисия в Народното събрание прие удължителния закон за бюджета. Той урегулира държавните плащания в рамките на следващите три месеца.

Според Закона за публичните финанси държавата може да харчи, колкото е разходвала за същия месец през изминалата година, но само до размера на събраните приходи.

Увеличение на социални плащания като заплати и пенсии през удължителния закон

Това е основната разделителна линия между депутатите, които бяха в опозиция, според които подобно нещо може да се случи. Но категоричната позиция на Министерството на финансите е, че през удължителния закон няма как да се увеличат заплати.

„Половин милион са българските граждани, на които плаща правителството. Без държавните служители — не съм казвал нито една дума, когато чувате за държавните служители. Като ги сложим по две, това са техните семейства. Един милион души, които ще бъдат пряко засегнати от това действие, че ще има удължителният закон, а няма да има другия”, заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ.

„Ситуацията е много критична и аз в никакъв случай не настоявам да се правят някакви недопустими компромиси. Въпросът е да намерим пътя да свършим тази работа сега, защото оттук нататък всичко, което ще се случва, ще е по-лошо”, каза Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа”.

„Няма управляващи, няма вече управляващо мнозинство. Трябва да има единодушие по начина, по който приехме дневния ред днес. Трябва да има единодушие, за да влязат тези закони в залата. Да попитам представителите на протеста — господин Василев и господин Димитров — съгласни ли са бюджетът за 2026 г. да бъде разгледан в залата и ще го подкрепят ли, или не”, заяви Делян Добрев, председател на бюджетната комисия в НС, ГЕРБ-СДС.

„Гласувахме „против” и не виждаме причина да сменим този си глас. Този бюджет върви с фискално-структурен план, който е нотифициран в Брюксел. Този план предвижда увеличаване на данъчноосигурителната тежест през 2027-2028 г. Това е против политиките, които ние смятаме, че трябва да се следват, и против политиките, които сме следвали между 2021 и 2024 година”, заяви Асен Василев.

„Не е хубаво да се заблуждават хората. Разбирам каква е вашата цел. До голяма степен вие си я постигнахте — изкарахте хората на улицата, обяснихте колко е лош бюджетът, обяснихте, че е заложено увеличаване на данъците. Ето ви едно решение на Министерския съвет, господин Василев, номер 783 от 6 ноември 2023 г., с което вие предлагате увеличаване на данъците”, заяви финансовият министър Теменужка Петкова.

Удължителният закон може да е в сила само три месеца, след което, ако Народното събрание не е приело редовен бюджет за 2026 година, ще се наложи да бъде одобрено ново удължаване.


  • 1 Амии

    4 1 Отговор
    Да, сега набързо и като за последно да се изтеглят пак 19 милиарда заеми... И да потънат незнайно къде в нечии чували, шкафчета, чекмеджета и самолети Фалкони..... На Шиши и Боко ще им е за последно!!!

    Коментиран от #4

    13:21 16.12.2025

  • 2 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Не е ясно дали някой от протестиращите следи действията на Асен Василев освен лозунгите му, както онзи негов лозунг - с "десни политики да постигнат леви цели".

    Коментиран от #5

    13:31 16.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Нали в еврозоната цените ще са същите? Защо да увеличават заплатите?

    13:31 16.12.2025

  • 4 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Амии":

    Щом като предвиждаш Бъдещето и съобщаваш на кого "ще е за последно",редно е и да кажеш на кого пък ще е за Сефте

    13:35 16.12.2025

  • 5 айше

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    Това го учат наште у факултето и го наричат "с лява ръка в десен джоб".

    13:35 16.12.2025

  • 6 ЗНАЧИ

    0 1 Отговор
    СЪС СТАРИЯ БЮДЖЕТ
    ПЛАЩАНИЯТА ЩЕ СА В ЛЕВА.
    ОЩЕ 3 МЕСЕЦА БЕЗ ЕВРО.

    Коментиран от #7

    13:52 16.12.2025

  • 7 удавници

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЗНАЧИ":

    Нищо не значи по-точно означава колкото приказката, че удавник и за сламка се хваща.
    Удължен бюджет в лева се превалутира в евро по фиксирания курс на БНБ, както и договорите в лева не е необходимо да се сключват от страните на ново, а автоматично се преизчисляват в евро.

    13:58 16.12.2025

  • 8 ококор

    1 0 Отговор
    в пп-дб cмe пo-гoлeми фaкиpи и oт дaнчo мeнтaтa + дoбpeв! 9 милиapдa пo oфшopнитe ни cмeтки зa 5 paбoтни дни - дoбpe бeшe! дaйтe ми дa пpaвя нoвия eвpo бюджeт!

    14:05 16.12.2025

