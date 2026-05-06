Запрянов: Защото сме в условия на удължителен бюджет нямаме реален бюджет за голям парад с техника и личен състав

6 Май, 2026 09:10 866 53

  • атанас запрянов-
  • удължителен бюджет-
  • парад-
  • техника-
  • личен състав

"Изпращаме една успешна година, в която поставихме основите на реалната модернизация на въоръжените сили.“, коментира служебният военен министър

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили. Това каза в празничното предаване "Денят на храбростта - 6 май" по БНТ служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и поздрави военнослужещите по повод 6 май – Деня на храбростта и празник на Българската армия.

Той подчерта постигнатото през изминалата година.

„Първо искам да поздравя всички военнослужещи и цивилни служители от въоръжените сили със Деня на храбростта и българската армия. Да им благодаря, че през изтеклата година работихме упорито, постигнахме всички задачи в бойната подготовка, поддържането на боеготовността и не на последно място започнахме успешно да усвояваме новите бойни системи и новите самолети и новите кораби и машини „Страйкър“ в бригадата в Карлово. Изпращаме една успешна година, в която поставихме основите на реалната модернизация на въоръжените сили.“

Запрянов коментира и причината тази година да няма военен парад.
„Защото сме в условия на удължителен бюджет нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав, затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена.“

Военният министър изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника.

„Надявам се новият министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили, и окомплектоването, и догодина да има и парад с военна техника.“

Запрянов обясни, че през последните две години военните разходи са малко над 2%.

„В отчета за 2025 година е 2,13. Нашите анализи обаче показват, че минималният бюджет, който е необходим през 2026 година и е заложен в Националния план за нарастване на разходите до 2035 до 5% - 3,5% за способности и 1,5% за индустриално развитие и допълнителни дейности, е 2,36 за 2026 година и от там насетне трябва да нараства ежегодно бюджета до 3,5% през 2035 година. Ние сме план-проект за нараства не бюджета.“

По отношение на заплатите в сектора, Запрянов допълни, че възнагражденията могат да бъдат актуализирани според икономическите показатели. Коментира и че социалните придобивки имат ключова роля.

„Трябва да призная, че за министъра на отбраната е много трудно да балансира разходите за личен състав с разходите за модернизация на въоръжените сили и от друга страна кристалоструктурното изграждане.“

Министърът коментира и връщането на наборната служба, тема която се обсъжда в обществото.

„Когато говорим за наборната военна служба във всички страни, които я връщат, го правят под различни форми. Войната в Украйна показва, че при дълговременен конфликт е важно да имаме мобилизационен ресурс, да има подготвени хора. Без наборна служба, професионалните военни не са достатъчни, за да се формират военновременните формирования. Големият въпрос е как ще подходи България с въпроса за резерва. Моето мнение е – нека първо окомплектоваме професионалните военни сили, а след това да мислим и за повишаване на мобилизационните резерви“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    28 1 Отговор
    нали щяхте да купувате ракети Javelin от САЩ. Къде са те?!

    Коментиран от #19

    09:11 06.05.2026

  • 2 А Защо Сме ?

    30 0 Отговор
    В Такива !

    Условия ? ? ? ?

    Коментиран от #52

    09:13 06.05.2026

  • 3 Мо4а

    41 0 Отговор
    Ако дойде Руският военен оркестър ще е по-многоброен и представителен от нашата "армия"

    09:14 06.05.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    28 0 Отговор
    щото сички замина за 404, а те го продадоха на марсианците

    09:14 06.05.2026

  • 5 Бонев

    34 0 Отговор
    На такива като този Запрянов, Тагарев, Шаламанов и обслужващия персонал около тях, военнопромишления комплекс на щатите ордени трябва да им раздаде.

    Коментиран от #13, #16

    09:14 06.05.2026

  • 6 в кратце

    24 0 Отговор
    Техника и личен състав вече почти не ни останаха. Всичко е старо.

    09:15 06.05.2026

  • 7 1488

    29 1 Отговор
    абе нал имаме два ръждясали макета фи16 блок 70, ет 3, ап 15 дето не фърчат

    Коментиран от #21

    09:15 06.05.2026

  • 8 Ако

    18 0 Отговор
    Си харчиш само пенсията,а даряваш заплатата за армията ще има бюджет за парад

    09:17 06.05.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 0 Отговор
    ЗАПРЯНКАТА С ГЛАВЧЕВ ,БИБЛИОТЕКАРИ
    ПРИ БАЙ СТАВРИ :)

    09:18 06.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 окупирано летище от сащ

    24 0 Отговор
    Защо България плаща за керосина за зареждане на американските агресори?Толкова ли сме богати роби?

    09:19 06.05.2026

  • 12 Хмм

    24 0 Отговор
    що, миналата година имаше ли, нито един самолет в небето, никаква военна техника, складовете са празни, всичко е в украйна, унищожено

    09:19 06.05.2026

  • 13 Ами

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бонев":

    слугите не се награждават, а презират

    09:20 06.05.2026

  • 14 оня с коня

    12 1 Отговор
    тоя предател от снимката защо не е във затвора? дъжрава ли сме със такива предатели?

    първо предателите във затвора па тогава правете държава

    т.живков такива ги даваше на прасетата във белене

    или го пращайте при съби събев да заминава тая гнида продажна

    09:23 06.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Оракула от Делфи

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бонев":

    Да прав си за ордените!
    Няма Премиер като Банкера от Банкя който да е купил ескадрила военни самолети
    в кеш платил ги е 5 години авансово и ги е приземил с простотията си ,
    за 2 години след като са доставени!
    Тук трябва и разследване и съд , не "ордени"!!!Шаламанов Паси и Тагарев, са си продажници от класа!
    Защо лъжат хората и днес, че проблема е във въоръжението, проблема е в софтуера
    който трябва да плащаме за всеки полет с тези Американски самолети ,които са абсолютно ненужни
    на България в този си вид на сделка!!!
    Борисов , трябва да плати обратно милиардите , стана за жив резил на цяля Европа !!!

    09:24 06.05.2026

  • 17 атлантически некролог

    9 0 Отговор
    тоя още ли е жив?

    09:25 06.05.2026

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 0 Отговор
    Почвай да бегаш памперс....с двеста!
    Продажник долен!

    09:31 06.05.2026

  • 19 много

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    ракетите са във сащ, къде другаде да са

    парите и те там

    09:32 06.05.2026

  • 20 дядото

    11 0 Отговор
    защото заради такива ид... като теб,бюджета издъхва.при родна оръжейна промишленост,превъоръжавате войската с прескъпо американско оръжие,втора ръка.българия винаги е пропадала от собствените си предатели.пфу.

    09:33 06.05.2026

  • 21 оня с коня

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    за празника денс щели да помолят два самолета от гърция да долетят ха ха ха ф16

    09:33 06.05.2026

  • 22 Айдемирясайте

    7 0 Отговор
    Бай,бай пътнико свиден,пътнико наш.

    09:36 06.05.2026

  • 23 Ами

    10 0 Отговор
    Да беше спестил от горивото за американските военни цистерни, каун!

    09:39 06.05.2026

  • 24 пък имате

    4 0 Отговор
    реален бюджет за заплатки за разни мишоци бръмбари калинки дето нищо не правят
    и кат теб пенционирани с тлъста заплата

    а до парад
    нямате истинска войска и снаряжение

    09:39 06.05.2026

  • 25 ккк

    3 0 Отговор
    вънка дедек, армия с памперс не се управлява

    09:40 06.05.2026

  • 26 БеГемот

    0 0 Отговор
    Генералисимуса го хапи кучето...

    09:42 06.05.2026

  • 27 Молитва

    8 0 Отговор
    Господ да ви съди до девето коляно.

    09:42 06.05.2026

  • 28 Моарейн

    10 0 Отговор
    Най-вече нямате нито техника, нито личен състав. Удължителният бюджет е само нескопосано оправдание.

    09:43 06.05.2026

  • 29 Баклук

    9 0 Отговор
    Ама за 0краина имате , а?

    09:44 06.05.2026

  • 30 Чорбакаша

    3 0 Отговор
    Няма пари за парад?

    09:44 06.05.2026

  • 31 дядо дръмпир пенсионер

    4 0 Отговор
    за този дъртуфелник със старчески петна няма ли пенсиониране????

    09:48 06.05.2026

  • 32 Питам

    5 0 Отговор
    Запрянка, по извънбюджетната сметка на министерството отпуснаха ли ти пари за памперси?

    09:48 06.05.2026

  • 33 Т.КОЛЕВ

    1 1 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ ВЪСТАНОВИ РЕДОВНАТА НАБОРНА СЛУЖБА. ОТДАВАНЕ НА ДЪЛГ КУМ РОДИНАТА ОТЕЧЕСТВОТО.ЧЕ И ТИЯ ДОНДУРКОВЦИ ИЗТОЧВАТ ЯКО ХАЗНАТА МНОГО СТАНАХА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ВРЕМЕ Е ПОЛИТИЦИТЕ ДА СПРЪТ ДА ВЗИМАТ ЗАЕМИ ДА ОБРИЧАТ НА БЕЗПАРИЧИЕ ОСТАНАЛИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ. ТИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ВЗИМАТ С ПАЧКИ ЕВРО А ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЕ С СРЕДНО ОТ 400 ДО 1200 ЕВРО ЗА ЦЯЛ МЕСЕЦ. ИНАЧЕ СКОРО ЩЕ ИМА НАЦИОНАЛЕН БУНТ.

    09:48 06.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Противен швабски подлигар

    8 0 Отговор
    Ще ти резнат кратуната, бъди рахат!

    09:49 06.05.2026

  • 36 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Плъх,и тебе да те няма,и побързай че Зъби Зъбев е сам и те чака,а ние после ще празнуваме !!!!!!!!

    09:54 06.05.2026

  • 37 Фейк - либераст

    5 0 Отговор
    Боже, колко е обичан този наш герой -военен министър от целокупния български народ! Как пък нямаше нито една критична бележка за него - безукурен, защото склерозата го гони и не знае от къде вече духа вятъра!

    09:55 06.05.2026

  • 38 az СВО Победа 81

    7 0 Отговор
    Дядо Запряне, нямаш армия, затова нямаш и парад!

    09:56 06.05.2026

  • 39 Коаварска мстию

    5 0 Отговор
    Ако не бехте дали парите на зеленясалия, можеше и да има пари за парад, но по важното е кой ще изкарате на площада и с каква техника?
    Старец проклет!

    09:56 06.05.2026

  • 40 Шаран БГ

    2 0 Отговор
    За парад на 09.05 ще ли имаме тейника и бюджетници ?

    09:57 06.05.2026

  • 41 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Появи се лъжецът, излъгал цяла Българие за УСА самолетите на летището в София.
    Позор!

    09:59 06.05.2026

  • 42 Тома

    5 0 Отговор
    Че той запрянката заприличал на експонат от мавзолея бе.Заплакал за пари а до сега сме дали милиарди за военна техника и то все втора ръка.

    09:59 06.05.2026

  • 43 Срам и позор!

    7 0 Отговор
    За 22 години в НАТО останахме без армия и оръжие! А каквото все още беше останало подарихме на фашистка Украйна!

    10:00 06.05.2026

  • 44 Фарс

    1 1 Отговор
    Защо се харчат милиарди за нищо правеща армия,нали руските роби русофилите казаха,че НАТО ни варди

    10:03 06.05.2026

  • 45 БЕЗПЛАТЕН ОБЯД ИМА

    2 0 Отговор
    САМО В ПЛАТЕНАТА СМЕШНА АРМИЯ.
    ТИЯ СА ДО ЖИВОТ ОТ ДО ДЪРЖАВНИ ХРАНЕНИЦИ И ПЕНСИИТЕ И ЗАПЛАТИТЕ ИМ ГОЛЕМИ ВСИЧКО.ОТ ДАНЪЦИ ОТ ДО.
    УКРАДОХА ПОДЕЛЕНИЯ КАЗАРМИ ДАЛАВЕРИ ВЪРТЯТ А ЖИЛИЩАТАТА ИМ ТРУДОВАЦИТЕ ИЗПОЛЗВСХА БЕЗ ПАРИ ИМ ГИ ПОСТРОЙХА.ФАКТ. ВРЕМЕ Е ЗА СЕРИОЗНА ПРОМЯНА. Иначе на кораба последни ще останат само ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.

    10:05 06.05.2026

  • 46 ?????

    5 0 Отговор
    Ха ха.
    Па и да имаше бюджет техниката я нарязахме и подарихме на Украйна квото остана, а личен състав няма много щото го е страх да не го пратим в Украйна.

    10:09 06.05.2026

  • 47 ба.ба.стон

    3 0 Отговор
    Да не забравиш да докараш и подводницата Слава на парада

    10:14 06.05.2026

  • 48 Деменцията не забравя да лъже

    6 0 Отговор
    Дъртака се оглеждаше до като лъже дали няма да го на сурвакат здраво! Жалък и смешен ненормалник

    10:16 06.05.2026

  • 49 Бат Жоро

    2 0 Отговор
    Нямате парад защото откраднаха всички мангизи през дъуржавните поръчки. А сега идва един червен генерал, прай сметка червените митри как ще се нахвърлят върху бюджета - на радев Аверите- трибуквените от Варна и кой знае още колко боклуци точат лиги...

    10:19 06.05.2026

  • 50 9ти септември

    1 0 Отговор
    Този продажник местото му е в Беляне

    10:20 06.05.2026

  • 51 ТИР

    1 0 Отговор
    Да не се повтарям, цялата ни военна техника е на три места, скраб, дървосекачи и в Украйна,,,

    10:21 06.05.2026

  • 52 Зъл пес

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "А Защо Сме ?":

    Питай гюрю,той строи 2км път за 90млн.евро.

    10:21 06.05.2026

  • 53 Иван Николов

    1 0 Отговор
    ТОВА С ХРАНИЛКАТА ТРЯБВА НАИСТНА ДА СЕ ПРЕКРАТИ. ТЕЩО МНОГО НАГЛИ И СА СЕ ОБЪРКАЛИ ЗАВАЛИЙТЕ. ТРЯБВА ДА ГИ РССЛЕДВАТ. ПОДЕЛЕНИЯ КАЗАРМИ МНОГО НЕЩО ОТИДЕ ЗА.ЗКРАБ
    ВЪВЕЖДАНЕТО ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДОВНОТО ОТ Т.ЖИВКОВО ВРЕМЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИНАЧЕ ЛОШО Я ЧАКА 69 БГ.

    10:24 06.05.2026

