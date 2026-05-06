Запрянов: Защото сме в условия на удължителен бюджет нямаме реален бюджет за голям парад с техника и личен състав

Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили. Това каза в празничното предаване "Денят на храбростта - 6 май" по БНТ служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и поздрави военнослужещите по повод 6 май – Деня на храбростта и празник на Българската армия.
Той подчерта постигнатото през изминалата година.
„Първо искам да поздравя всички военнослужещи и цивилни служители от въоръжените сили със Деня на храбростта и българската армия. Да им благодаря, че през изтеклата година работихме упорито, постигнахме всички задачи в бойната подготовка, поддържането на боеготовността и не на последно място започнахме успешно да усвояваме новите бойни системи и новите самолети и новите кораби и машини „Страйкър“ в бригадата в Карлово. Изпращаме една успешна година, в която поставихме основите на реалната модернизация на въоръжените сили.“
Запрянов коментира и причината тази година да няма военен парад.
„Защото сме в условия на удължителен бюджет нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав, затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена.“
Военният министър изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника.
„Надявам се новият министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили, и окомплектоването, и догодина да има и парад с военна техника.“
Запрянов обясни, че през последните две години военните разходи са малко над 2%.
„В отчета за 2025 година е 2,13. Нашите анализи обаче показват, че минималният бюджет, който е необходим през 2026 година и е заложен в Националния план за нарастване на разходите до 2035 до 5% - 3,5% за способности и 1,5% за индустриално развитие и допълнителни дейности, е 2,36 за 2026 година и от там насетне трябва да нараства ежегодно бюджета до 3,5% през 2035 година. Ние сме план-проект за нараства не бюджета.“
По отношение на заплатите в сектора, Запрянов допълни, че възнагражденията могат да бъдат актуализирани според икономическите показатели. Коментира и че социалните придобивки имат ключова роля.
„Трябва да призная, че за министъра на отбраната е много трудно да балансира разходите за личен състав с разходите за модернизация на въоръжените сили и от друга страна кристалоструктурното изграждане.“
Министърът коментира и връщането на наборната служба, тема която се обсъжда в обществото.
„Когато говорим за наборната военна служба във всички страни, които я връщат, го правят под различни форми. Войната в Украйна показва, че при дълговременен конфликт е важно да имаме мобилизационен ресурс, да има подготвени хора. Без наборна служба, професионалните военни не са достатъчни, за да се формират военновременните формирования. Големият въпрос е как ще подходи България с въпроса за резерва. Моето мнение е – нека първо окомплектоваме професионалните военни сили, а след това да мислим и за повишаване на мобилизационните резерви“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРИ БАЙ СТАВРИ :)
09:18 06.05.2026
13 Ами
До коментар #5 от "Бонев":слугите не се награждават, а презират
09:20 06.05.2026
14 оня с коня
първо предателите във затвора па тогава правете държава
т.живков такива ги даваше на прасетата във белене
или го пращайте при съби събев да заминава тая гнида продажна
09:23 06.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Оракула от Делфи
До коментар #5 от "Бонев":Да прав си за ордените!
Няма Премиер като Банкера от Банкя който да е купил ескадрила военни самолети
в кеш платил ги е 5 години авансово и ги е приземил с простотията си ,
за 2 години след като са доставени!
Тук трябва и разследване и съд , не "ордени"!!!Шаламанов Паси и Тагарев, са си продажници от класа!
Защо лъжат хората и днес, че проблема е във въоръжението, проблема е в софтуера
който трябва да плащаме за всеки полет с тези Американски самолети ,които са абсолютно ненужни
на България в този си вид на сделка!!!
Борисов , трябва да плати обратно милиардите , стана за жив резил на цяля Европа !!!
09:24 06.05.2026
19 много
До коментар #1 от "Абе":ракетите са във сащ, къде другаде да са
парите и те там
09:32 06.05.2026
21 оня с коня
До коментар #7 от "1488":за празника денс щели да помолят два самолета от гърция да долетят ха ха ха ф16
09:33 06.05.2026
24 пък имате
и кат теб пенционирани с тлъста заплата
а до парад
нямате истинска войска и снаряжение
09:39 06.05.2026
39 Коаварска мстию
Старец проклет!
09:56 06.05.2026
41 Хасковски каунь
Позор!
09:59 06.05.2026
45 БЕЗПЛАТЕН ОБЯД ИМА
ТИЯ СА ДО ЖИВОТ ОТ ДО ДЪРЖАВНИ ХРАНЕНИЦИ И ПЕНСИИТЕ И ЗАПЛАТИТЕ ИМ ГОЛЕМИ ВСИЧКО.ОТ ДАНЪЦИ ОТ ДО.
УКРАДОХА ПОДЕЛЕНИЯ КАЗАРМИ ДАЛАВЕРИ ВЪРТЯТ А ЖИЛИЩАТАТА ИМ ТРУДОВАЦИТЕ ИЗПОЛЗВСХА БЕЗ ПАРИ ИМ ГИ ПОСТРОЙХА.ФАКТ. ВРЕМЕ Е ЗА СЕРИОЗНА ПРОМЯНА. Иначе на кораба последни ще останат само ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.
10:05 06.05.2026
46 ?????
Па и да имаше бюджет техниката я нарязахме и подарихме на Украйна квото остана, а личен състав няма много щото го е страх да не го пратим в Украйна.
10:09 06.05.2026
52 Зъл пес
До коментар #2 от "А Защо Сме ?":Питай гюрю,той строи 2км път за 90млн.евро.
10:21 06.05.2026
53 Иван Николов
ВЪВЕЖДАНЕТО ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДОВНОТО ОТ Т.ЖИВКОВО ВРЕМЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИНАЧЕ ЛОШО Я ЧАКА 69 БГ.
10:24 06.05.2026