Новини
България »
МС прие промени в удължителния закон за бюджета

МС прие промени в удължителния закон за бюджета

25 Февруари, 2026 13:36 858 9

  • мс-
  • министерства-
  • удължителен бюджет

Финансовият министър съобщи още, че по настояване на премиера, започва съществен анализ на всички обществени поръчки по министерства

МС прие промени в удължителния закон за бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На заседанието си Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на т.нар. удължителен закон за бюджета. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски, цитиран от БНТ.

Предвижда се при последващо одобрение от Народно събрание действието му да бъде удължено не до 31 март, а до приемането на редовния държавен бюджет за 2026 г. Целта е да се гарантира непрекъсваемост в работата на държавата.

Финансовият министър съобщи още, че по настояване на премиера, започва съществен анализ на всички обществени поръчки по министерства, на сключени договори, предстоящи плащания и вече направени авансови плащания.

"Събрахме цялата информация и същественият анализ тепърва предстои, като целта, разбира се, е защита на публичния интерес, защита на конкуренцията и това всеки един евроцент държавен ресурс, всъщност ресурс на данъкоплатците, да бъде използван по предназначение", заяви Клисурски.

Като пример той посочи обществена поръчка на стойност 500 млн. евро за доставка и поддръжка на нови мантинели по републиканската пътна мрежа, възложена чрез Агенция "Пътна инфраструктура". По случая Министерство на регионалното развитие и благоустройството е разпоредило одит. Има сериозни съмнения за потенциално неправомерни решения на комисии при избора на изпълнители, както и за цени, които биха могли да надвишават предварително заложените прогнозни стойности по поръчката, посочи Клисурски.

При наличие на допълнителна информация тя ще бъде предоставена публично.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тони

    7 2 Отговор
    Министъра да каже Теменушкъ, какви ги е надробила!

    13:40 25.02.2026

  • 2 хаяши

    8 2 Отговор
    платих на фирми на гепи през февруари 800 мил и сметките на робите отидоха в минус..... да живее водопада МИ

    13:42 25.02.2026

  • 3 Промяна

    4 3 Отговор
    ТОЗИ Е ПЕТРОХАНСКИ ПОРЪЧКОВ СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ Е А ЗАД НЕГО Е РОЗОВОТО ПРАСЕ ВАСИЛЕВ ГНУСНИ

    13:48 25.02.2026

  • 4 ужасен

    6 2 Отговор
    В последният момент мафията е дала поръчка за подмяната на мантинели по пътищата за 500 мил. евра , а в болнците тестовете за болни са стрували 30 евра , а в аптеките по три !! !! Докато тикви и свине са на свобода , никога няма да стане бяла нашата страна

    Коментиран от #8

    13:48 25.02.2026

  • 5 Това

    8 1 Отговор
    момченце на снимката май е бил в школата на Ламата в Петрохан. Много нежен мяза

    13:49 25.02.2026

  • 6 това фъопште не ви е работа

    4 0 Отговор
    вашата задача е да осигурите честни избори.
    Казвам ЧЕСТНИ а не с уклон към определена партия.

    Апропо - набрахте ли наблюдатели в ТИ БРОИШ

    Или там не дават денги

    като за протестите

    13:50 25.02.2026

  • 7 Промяна

    1 1 Отговор
    ТОЗИ СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ НАЗНАЧЕНИЯТ ВЪН БЕЕЕЕЕ

    13:54 25.02.2026

  • 8 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ужасен":

    4 АМА ТИ С НЯКАКВИ СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ СИ НАЛИ АМАН ОТ ДРАСКАЧИ САМООБЯВИЛИ СЕ ЗА НЯКАКВИ ЛЪЖЦИ СТЕ И ТО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ПЛАТЕНИ МАФИОТОТО ЗАЩО НЕ РАБОТИШ ПО ТОВА ВРЕМЕ ВМЕСТО ДА ДРАСКАШ ГАДОСТИТЕ СИ ТУК ПОСТОЯННИ

    13:57 25.02.2026

  • 9 Дядо

    2 0 Отговор
    Едно време е правен Боилски Събор и управителя е сменян от народа! А сега какво? Един Референдум не моеме да направиме! Учете Истината за Торта, с която ние Българите покриваме Балканите!

    13:58 25.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове