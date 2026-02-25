МС прие промени в удължителния закон за бюджета

На заседанието си Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на т.нар. удължителен закон за бюджета. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски, цитиран от БНТ.

Предвижда се при последващо одобрение от Народно събрание действието му да бъде удължено не до 31 март, а до приемането на редовния държавен бюджет за 2026 г. Целта е да се гарантира непрекъсваемост в работата на държавата.

Финансовият министър съобщи още, че по настояване на премиера, започва съществен анализ на всички обществени поръчки по министерства, на сключени договори, предстоящи плащания и вече направени авансови плащания.

"Събрахме цялата информация и същественият анализ тепърва предстои, като целта, разбира се, е защита на публичния интерес, защита на конкуренцията и това всеки един евроцент държавен ресурс, всъщност ресурс на данъкоплатците, да бъде използван по предназначение", заяви Клисурски.

Като пример той посочи обществена поръчка на стойност 500 млн. евро за доставка и поддръжка на нови мантинели по републиканската пътна мрежа, възложена чрез Агенция "Пътна инфраструктура". По случая Министерство на регионалното развитие и благоустройството е разпоредило одит. Има сериозни съмнения за потенциално неправомерни решения на комисии при избора на изпълнители, както и за цени, които биха могли да надвишават предварително заложените прогнозни стойности по поръчката, посочи Клисурски.

При наличие на допълнителна информация тя ще бъде предоставена публично.