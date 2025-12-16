Новини
Сачева: Без никакъв бюджет още на 2 януари всеки ще усети хаоса

16 Декември, 2025

Твърдо решени сме България да влезе в 2026 г. с приет бюджет - удължителен или този, който е редовен. Това заяви Деница Сачева, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС, като подчерта, че редовният бюджет за 2026 г. не е изтеглен и се намира в Деловодството на парламента, минал е през комисии и може да бъде подложен на първо гласуване, ако политическите партии се обединят около това на Председателски съвет, какъвто има още утре, сряда, предаде БНР.

"Без никакъв бюджет още на 2 януари всеки ще усети хаоса. И тъй като виждаме, че нямаме срещу себе си градивна опозиция, а хора, които поведението и речникът им ги характеризира по-скоро като хулиганска групировка, ние се опитваме неистово да спасим доколкото е останал някакъв здрав разум и здрав смисъл", коментира тя.

По думите ѝ ГЕРБ са за това да бъде приет редовният бюджет, защото е по-добър от удължителния бюджет и е по-добър и за хората, и за общините и бизнеса:

"Но след като опозицията в един хора иска удължителен, ние сме готови и с удължителен. Зависи коя от версиите на бюджета ще получи по-голяма подкрепа. ... Колегите от "Има такъв народ" също споделят позицията ни, че не можем без бюджет да влезем в еврозоната, и са готови да подкрепят както редовния, така и удължителния. БСП са твърдо за редовния бюджет и против удължителния. Нямам комуникация с ДПС-Ново начало по темата за бюджета, но съм убедена, че биха взели решение, което да е разумно и да получава максимална политическа подкрепа".

Да направим управленската коалиция беше по-трудно решение, отколкото това да подадем оставка, изтъкна Сачева.

По Изборния кодекс ще се работи през януари, смята тя и уточни, че ГЕРБ са скептични по отношение на това, че промени трябва да се правят непосредствено преди изборите.

"Това изобщо не е най-важната тема пред обществото в този момент. ... Непрекъснато занимаваме обществото с теми, които сякаш по-важни са за политиците".

За ГЕРБ няма значение кога ще бъдат извънредните избори, категорична беше тя.

Според нея партия ГЕРБ няма нужда от промяна на лидера, защото имат "добра амалгама от добър лидер и добър екип".

Не се страхуваме от нито един лидер, който би дошъл на партийния терен, каза още тя и добави: "ГЕРБ стъпва здраво на земята и няма как да се страхува от някой, който основно лети в облаците".

Сачева подчерта, че институциите, отговорни за контрола на цените при влизането в еврозоната, ще продължат да работят, независимо че правителството е в оставка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Сачева ще усети народната любов.Забрави как я бих@след Панорама

    15:25 16.12.2025

  • 2 селяк

    12 3 Отговор
    нема да е от липсата на "биджет",а от еврото което ни нашихте при положение, че България не е готова за това

    15:26 16.12.2025

  • 3 Дориана

    12 1 Отговор
    Трябва да има удължаване на стария бюджет и това не пречи Еврото да влезе в България. Това го казаха много специалисти. Новия бюджет е направен да обслужва единствено и само политическите интереси на Пеевски и Борисов. В него няма реформи, с раздути щатове е в МВР умишленно , със огромни раздходи и заеми, които трябва да плаща целия български народ,с държавни служители, които са на хранилката без да плащат осигуровки., с лъжливо стъкмени три процента дефицит. Този бюджет е абсолютно вреден за България, защото го тласка към тежка икономическа криза.. Така, че на Пеевски номерата вече не минават.

    15:27 16.12.2025

  • 4 Дааааааа

    13 0 Отговор
    На следващите избори да гласуват само грамотни
    Лесно е!
    Всеки преди гласуване си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно!
    И наслука на всички ловци,рибари и гъбари и т.н. на изборния ден и да знаят,че ще има тиквеник със свинско !

    Коментиран от #6

    15:27 16.12.2025

  • 5 Бонев

    16 2 Отговор
    Тази била работела само за генерал Борисов.А аз си мислех че българската държава й плаща заплатата.

    15:28 16.12.2025

  • 6 Пецо

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дааааааа":

    Еее ся ти утрепа сички гласове на Тиквун и Прасчо. Не та ли е срам поне малко

    15:28 16.12.2025

  • 7 Искате вашият бюджет

    8 0 Отговор
    Да си делите парите както сте се разбрали. И да теглите 10 милиарда.

    15:29 16.12.2025

  • 8 Бялджип

    11 0 Отговор
    Тази още ли е любовница на онзи нечистоплътен ресторантьор с вързаната коса? Или той вече я ритна, затова се е озлобила?

    15:29 16.12.2025

  • 9 честен ционист

    1 3 Отговор
    Румбата като каже фиксинга 31-ви срещу 1-ви и Ганчо ще си припомни ритуала със сурвакането, ама ще са вече по островите.

    15:29 16.12.2025

  • 10 Див селянин

    6 0 Отговор
    Га та издрънча и тебе с аннъ лопата

    15:29 16.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Назаров

    1 1 Отговор
    Тая освен да кълне за друго не става, а и да плаши децата.

    15:31 16.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Асен

    5 1 Отговор
    Ма то мафиотите от Герб освен за хаос нищо друго не плямапат а останалите им поддръжници повтарят същите думи.

    15:31 16.12.2025

  • 15 Дориана

    5 1 Отговор
    Поредната патерица и проводник на корупцията е тази жена от ГЕРБ/ СДС Това е типично за тях да причиняват диктатура, чрез всякакви методи и след това да обвиняват опонентите си за хаоса, които те самите са създали.Това поведение е типично за диктаторите да плашат с хаос за да държат в страх и подчинение народа. Вече стават не само нагли, но и отвратителни.

    15:32 16.12.2025

  • 16 Лапачева: Без никакъв бюджет

    8 0 Отговор
    чекмеджета се не пълнят

    15:32 16.12.2025

  • 17 мутри вън

    5 2 Отговор
    Хаоса ще го докара банкянската мутра с въвеждането на еврото!

    15:33 16.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Най големия мъж в герб

    15:34 16.12.2025

  • 20 Тома

    7 0 Отговор
    Тази биволица много добре знае че хаоса го сътвориха началника и тиквата и брат му прасето защото бюджета им го правят само некъдърници и крадци

    15:36 16.12.2025

  • 21 истина

    1 2 Отговор
    Ще усетим лошото от вашите дела, а не от някакъв крадлив пак ваш бюджет. Ако беше вкарала Бойко в пандиза както говореше преди да му станеш слуга , щяха да се оправят нещата ама ....

    15:36 16.12.2025

  • 22 Айде

    3 2 Отговор
    Тази пък, от коя партия е сега!? Аман от нагли простаци във властта!

    15:37 16.12.2025

  • 23 Горски

    1 0 Отговор
    Приемане на бюджет означава да крадете. хаосът не си е тръгвал. искаме да се махате.... алчни некъдърни престъпници. даже не сте и политици. Това е твърдо скучно. Досега всяка година чакахме да влезем я в Шенген, я в Еврозоната, а сега се борим за някакъв си бюджет, което си е стандартна процедура. Ама разбира се, че сте решени, нали в този бюджет са милиардите за крадене. Свещи лекарства да си купувате с всички пари, които просвоихте! Твърдо са решени, че искат хората да ги набият накрая, ети наглите орки. А това нелиприятното ми напомня на предходните орки : Цецка Цачева , ПКП, Искра Фидосова, Лили Винетката, Ангелкова.

    15:40 16.12.2025

