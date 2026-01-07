Министерство на финансите: Периодът на двойно обращение на левове и евро няма да се удължава

Във връзка с множество запитвания по повод твърдения и спекулации в общественото пространство, че се подготвя промяна на Закона за въвеждане на еврото в България, от Министерство на финансите изпратиха официално съобщение до медиите, в което посочват, че периодът от един месец на двойно обращение на левове и евро изтича точно на 31 януари 2026 г. и няма да се удължава.
"Представители на Министерството на финансите не са провеждали и не се планира да провеждат срещи за удължаване на едномесечния период на двойно обращение. Министерството на финансите категорично се противопоставя на опитите името на институцията да бъде употребявано с цел постигане на политически дивиденти чрез манипулации и умишлено въвеждане на обществото в заблуда относно срока за едновременно разплащане в левове и евро на територията на страната", посочват още от ведомството.
От 1 януари 2026 г. официалната парична единица в България е еврото и в чл. 24 на Закона за въвеждане на еврото в България категорично е записано, че „в съответствие с чл. 15 от Регламент (EО) № 974/98 от датата на въвеждане на еврото в България за период от един месец банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на България (период на двойно обращение на лева и еврото)“, казват още от финансовото министерство.
Срокът от един месец цели да гарантира достатъчно време на гражданите за адаптация към новата валута и улесняване на процеса по обмяна на банкноти и монети от левове в евро, но и ограничаване на логистични трудности и разходи за търговците, които по време на такъв период следва да поддържат наличности в двете валути.
"Едномесечният срок, посочен в закона, е определен след проведено обществено обсъждане на ЗВЕРБ, по време на което не са постъпвали предложения за удължаване или съкращаване на този период. Срокът е дискутиран и съгласуван в работните групи към Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната, в които участват представители на Българската народна банка и Комисията по финансов надзор, държавни институции, асоциации на потребителите, неправителствени организации, представители на академичната общност. Периодът на двойно обращение е съгласуван също така с Европейската комисия и Европейската централна банка", допълват от Финансовото министерство и припомнят, че във всички държави, въвели еврото като официална валута, най-дългият период на двойно обращение е бил един месец. А държавите, които последно са се присъединили към еврозоната - Литва, Латвия, Естония, Словакия и Словения, са избрали дори и по-кратък срок – две седмици, само други две държави (Малта и Кипър) са избрали един месец.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Майтапиш ли се??? Български евробанкноти??? Банконти НЕ СЕ печатат в България. Само 11 държави от евролагера имат това право...
Президентът няма сили и правомощия.
Опозиция - мидерно слаба.
Корабът България - пробит - потъва....
Такава била инструкцията от техния управител, не че нямат евро банкноти, но ... за да си почистят от касите левовите банкноти. Хвала!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Единствената дата/година на евро банкнотите е тази на промяна на дизайна им. Последната такава е 2019.
До коментар #4 от "днес":къде е емисията за омен на лева с евро пък ако ще пеевски да я печата
16:59 07.01.2026
12 Ко речи?
До коментар #9 от "6997":Плащайте с карта
Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!
До коментар #6 от "Не виждам":Какво да се удължи? Агонията ли?
17:01 07.01.2026
До коментар #12 от "Ко речи?":Мога и с карта ама за друго става дума. Дохарчвам си левовете за да не ходя в банката, че и там една лудница.
До коментар #18 от "Хаоса ще":Чейджонете ще продават евро на спекулативни цени а пред банкоматите ще има километрични опашки може и някоя банка да осъмне с щети
23 Това е едно
До коментар #9 от "6997":от основанията за удължаване. Януари се пазарува много слабо и с ниски сметки ! Другото и вежеланието на банките да го правят кеш ! Правят го от немаъ къде ! Сменките ги превалутирахо веднага ! Но при кеша не им се работи без да ти вземат от парите ! Разкриваш сметка - комисион, неглиш -комидион, закриваш - пок комисион ! А и сигурно около 40 процента от магазините в провинцията работят само кеш ! Там карти са "забранени" ! Причините като се замислите и ще ги разберете !
24 Попаднах
До коментар #4 от "днес":На банкнота 5 евро емисия 2013 и си пише на 3 езика английски гръцки и на кирилица български чисто нова и си викам още тогава са ни сготви ли а влезнахме 2026
Тези от вГзражданИ, нещо много са се наточили напоследък, последна битка след последна битка!
А пък то даже не се и напъват - важните ги оставете на професионлистите!
