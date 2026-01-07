Новини
Министерство на финансите: Периодът на двойно обращение на левове и евро няма да се удължава

7 Януари, 2026 16:49 672 26

"Представители на Министерството на финансите не са провеждали и не се планира да провеждат срещи за удължаване на едномесечния период на двойно обращение", казват още от МФ

Министерство на финансите: Периодът на двойно обращение на левове и евро няма да се удължава - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Във връзка с множество запитвания по повод твърдения и спекулации в общественото пространство, че се подготвя промяна на Закона за въвеждане на еврото в България, от Министерство на финансите изпратиха официално съобщение до медиите, в което посочват, че периодът от един месец на двойно обращение на левове и евро изтича точно на 31 януари 2026 г. и няма да се удължава.

"Представители на Министерството на финансите не са провеждали и не се планира да провеждат срещи за удължаване на едномесечния период на двойно обращение. Министерството на финансите категорично се противопоставя на опитите името на институцията да бъде употребявано с цел постигане на политически дивиденти чрез манипулации и умишлено въвеждане на обществото в заблуда относно срока за едновременно разплащане в левове и евро на територията на страната", посочват още от ведомството.

От 1 януари 2026 г. официалната парична единица в България е еврото и в чл. 24 на Закона за въвеждане на еврото в България категорично е записано, че „в съответствие с чл. 15 от Регламент (EО) № 974/98 от датата на въвеждане на еврото в България за период от един месец банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на България (период на двойно обращение на лева и еврото)“, казват още от финансовото министерство.

Срокът от един месец цели да гарантира достатъчно време на гражданите за адаптация към новата валута и улесняване на процеса по обмяна на банкноти и монети от левове в евро, но и ограничаване на логистични трудности и разходи за търговците, които по време на такъв период следва да поддържат наличности в двете валути.

"Едномесечният срок, посочен в закона, е определен след проведено обществено обсъждане на ЗВЕРБ, по време на което не са постъпвали предложения за удължаване или съкращаване на този период. Срокът е дискутиран и съгласуван в работните групи към Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната, в които участват представители на Българската народна банка и Комисията по финансов надзор, държавни институции, асоциации на потребителите, неправителствени организации, представители на академичната общност. Периодът на двойно обращение е съгласуван също така с Европейската комисия и Европейската централна банка", допълват от Финансовото министерство и припомнят, че във всички държави, въвели еврото като официална валута, най-дългият период на двойно обращение е бил един месец. А държавите, които последно са се присъединили към еврозоната - Литва, Латвия, Естония, Словакия и Словения, са избрали дори и по-кратък срок – две седмици, само други две държави (Малта и Кипър) са избрали един месец.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 то е ясно

    12 1 Отговор
    че боклуците фостафка правят всичко за да тормозят народа докато го обират за пореден път

    16:51 07.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Някой виждал ли е новите български евро банкноти от 2025 г?Само стари ми дават.

    Коментиран от #4, #10

    16:52 07.01.2026

  • 3 честен ционист

    3 2 Отговор
    Само един месец, докато корабът на Пимпи товари провизии.

    16:53 07.01.2026

  • 4 днес

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Майтапиш ли се??? Български евробанкноти??? Банконти НЕ СЕ печатат в България. Само 11 държави от евролагера имат това право...

    Коментиран от #11, #24

    16:53 07.01.2026

  • 5 1917

    11 2 Отговор
    Правителстовот ни мрази.
    Президентът няма сили и правомощия.
    Опозиция - мидерно слаба.
    Корабът България - пробит - потъва....

    16:55 07.01.2026

  • 6 Не виждам

    8 0 Отговор
    какво пречи да се удължи ! Има мновго причини за това ! Или може би някой се страхува, че до месец или два ще се обърнат нещата ?

    Коментиран от #14

    16:55 07.01.2026

  • 7 по правилата

    7 0 Отговор
    В кв.Х.Димитър в магазин кауфланд, касиерките връщат ресто в банкноти левове , а монети в евроцентове.
    Такава била инструкцията от техния управител, не че нямат евро банкноти, но ... за да си почистят от касите левовите банкноти. Хвала!

    16:56 07.01.2026

  • 8 Хейт

    11 1 Отговор
    Тъпи, но упорити. Като започнат масовите протести през февруари друга песен ще запеете. Защото освен всичко друго сте и жалки.

    16:58 07.01.2026

  • 9 6997

    6 0 Отговор
    Аз където и да пазарувах от 01.01,26г до сега никъде не ми върнаха ресто в евро. Показват ми касата и казват да видя, че няма. Обикновено ходя на пазар по обяд и касиерките казват, че до един час след отваряне на магазина всичко се изчерпва. Банкоматите пускат само по 20 и 50 евро а клиентите пазаруват за 10-20 евро и рестото свършва.

    Коментиран от #12, #23

    16:59 07.01.2026

  • 10 Ко речи?

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Единствената дата/година на евро банкнотите е тази на промяна на дизайна им. Последната такава е 2019.

    16:59 07.01.2026

  • 11 пита

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "днес":

    къде е емисията за омен на лева с евро пък ако ще пеевски да я печата

    16:59 07.01.2026

  • 12 Ко речи?

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "6997":

    Плащайте с карта

    Коментиран от #16

    17:00 07.01.2026

  • 13 Гарантирано от атлантите

    5 0 Отговор
    Вече трети ден хаосът е пълен. В малките български вериги магазини и в кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове, платиш ли им в евро, пак се ослушват да ти върнат ресто в левове. Банките си налагат техни си такси и правила според както им изнася. Къде ви са еврата, къде ви са законите?!

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    17:01 07.01.2026

  • 14 Ко речи?

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Не виждам":

    Какво да се удължи? Агонията ли?

    17:01 07.01.2026

  • 15 Комсомолец

    1 3 Отговор
    Комунистите няма да могат да ги обменят за този кратък срок с тези огромни неизпрани левове

    17:02 07.01.2026

  • 16 6997

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ко речи?":

    Мога и с карта ама за друго става дума. Дохарчвам си левовете за да не ходя в банката, че и там една лудница.

    17:03 07.01.2026

  • 17 Анонимен

    1 1 Отговор
    На министерството в оставка не им се работи

    17:04 07.01.2026

  • 18 Хаоса ще

    0 0 Отговор
    Започне февруари тогава ще лъсне липсата на достатъчен евровалута налична по банките

    Коментиран от #21

    17:06 07.01.2026

  • 19 Да огледайте се

    0 0 Отговор
    Бойна стратегия са въведени 3 слоя защита
    Първият слой е защита от гранотоменти снаряди минохвъргачки ниско летящи хеликоптери и AI дронове
    Втори слой са защита от обикновени ракети
    Трети слой е защита стратегически междуконтинентални ба ластични и ракети с една и много ядрени глави.
    Още нещо освен тези защити
    Има 3Д радар с изчислителни центрове и тяхно разположение на различни височини и МОЖЕБИ разположени на ниска орбита сателити.
    Сателитно разузнаване
    И НАЙ МНОГО АКО ИМАШ ВСИЧКО КОЙТО СИ ИСКАЛ КАТО ТЕХНИКА И НЕЗНАЕШ КАК ДА ГО ПОЛЗВАШ ТОЕ САМО ЕДИН ХУБАВ СЪВРЕМЕНЕН ИСТРУМЕН ЗА ВОЙНА БЕЗ ДА ЗНАЕШ КАК ДА ГО УПРАВЛЯВАШ.
    ТУК ТРЯБВА ДА ОТБЕЛЕЖА ЧЕ СПЕЦИЯЛНИ СИЛИ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ЗАДЕЙСТВАТ.
    И ДРУГОТО В СЪРБИЯ С ПОДОБНИ НО ПО СТАРИ СИСТЕМИ СВАЛИХА СТЕЛТ НЕВИДИМИЯ БОМБАРДИРОВАЧ НА ЗЕЛКО.
    И ОЩЕ НЕЩО Е КОРУПЦИЯТА И ПОМОЩА НА СЪПРОТИВАТА И ОПОЗИЦИЯТА С ИДЕЯТА ДА ВЗЕМЕ ВЛАСТА. МОЖЕ БИ И МАЛКИ ДИВЕРСИЯ.
    И НАКРАЯ Е СТРАТЕГИЯТА С КАКВО ЩЕ НИ НАПАДНАТ И КОГА ТОВА БЕШЕ КЛЮЧОВ МОМЕНТ ПОКАЗВА ЧЕ НЯМА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ
    АКО СПОМЕНАТИТЕ НЕЩА БЯХА ВЗЕТИ МЕРКИ ОПЕРАЦИЯТА ЩЕ ШЕ ДА ЗАВЪРШИ НЕ КАТО СЕГА.
    АКО БЪЛГАРИЯ НЕ СИ ВЗЕМЕ ПОУКА ОТ ОПЕРАЦИ КАТО НЕПТУН И ТАЗИ НЯКОЙ ДЕН СМЕ ОСТАНАЛИ БЕЗ БОЙКО , ПЕЕВСКИ И ДРУГИ.
    ДОРИ ДА СИ ВЗЕМАТ ПОУКА СЕГА СА ИКОНОМИЧЕСКИ
    РОБИ НА ЕВРОПА. ВИНАГИ ЕВРОПА НЕ ИМ ИЗНАСЯ ВДНА БЪЛГАРИЯ ДА Е ПО-ДОБРЕ ВЪОРЪЖЕНА ПО ДОБРЕ ОБУЧЕНА ПО-ДОБРЕ ИКОНОМИЧЕСКИ. ОТ ЕВРОПА ВИНАГИ БЮДЖЕТА НЯМА ДА СЕ ХАРЕСА ЗАЩ

    17:07 07.01.2026

  • 20 Да огледай те се

    0 0 Отговор
    Още нещо освен тези защити
    Има 3Д радар с изчислителни центрове и тяхно разположение на различни височини и МОЖЕБИ разположени на ниска орбита сателити.
    Сателитно разузнаване
    И НАЙ МНОГО АКО ИМАШ ВСИЧКО КОЙТО СИ ИСКАЛ КАТО ТЕХНИКА И НЕЗНАЕШ КАК ДА ГО ПОЛЗВАШ ТОЕ САМО ЕДИН ХУБАВ СЪВРЕМЕНЕН ИСТРУМЕН ЗА ВОЙНА БЕЗ ДА ЗНАЕШ КАК ДА ГО УПРАВЛЯВАШ.
    ТУК ТРЯБВА ДА ОТБЕЛЕЖА ЧЕ СПЕЦИЯЛНИ СИЛИ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ЗАДЕЙСТВАТ.
    И ДРУГОТО В СЪРБИЯ С ПОДОБНИ НО ПО СТАРИ СИСТЕМИ СВАЛИХА СТЕЛТ НЕВИДИМИЯ БОМБАРДИРОВАЧ НА ЗЕЛКО.
    И ОЩЕ НЕЩО Е КОРУПЦИЯТА И ПОМОЩА НА СЪПРОТИВАТА И ОПОЗИЦИЯТА С ИДЕЯТА ДА ВЗЕМЕ ВЛАСТА. МОЖЕ БИ И МАЛКИ ДИВЕРСИЯ.
    И НАКРАЯ Е СТРАТЕГИЯТА С КАКВО ЩЕ НИ НАПАДНАТ И КОГА ТОВА БЕШЕ КЛЮЧОВ МОМЕНТ ПОКАЗВА ЧЕ НЯМА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ
    АКО СПОМЕНАТИТЕ НЕЩА БЯХА ВЗЕТИ МЕРКИ ОПЕРАЦИЯТА ЩЕ ШЕ ДА ЗАВЪРШИ НЕ КАТО СЕГА.
    АКО БЪЛГАРИЯ НЕ СИ ВЗЕМЕ ПОУКА ОТ ОПЕРАЦИ КАТО НЕПТУН И ТАЗИ НЯКОЙ ДЕН СМЕ ОСТАНАЛИ БЕЗ БОЙКО , ПЕЕВСКИ И ДРУГИ.
    ДОРИ ДА СИ ВЗЕМАТ ПОУКА СЕГА СА ИКОНОМИЧЕСКИ
    РОБИ НА ЕВРОПА. ВИНАГИ ЕВРОПА НЕ ИМ ИЗНАСЯ ВДНА БЪЛГАРИЯ ДА Е ПО-ДОБРЕ ВЪОРЪЖЕНА ПО ДОБРЕ ОБУЧЕНА ПО-ДОБРЕ ИКОНОМИЧЕСКИ. ОТ ЕВРОПА ВИНАГИ БЮДЖЕТА НЯМА ДА СЕ ХАРЕСА ЗАЩОТО РУМЪНИЯ ВЗЕ ЕНЕРГЕТИКА ДРУГИ ВЗЕХА ДРУГИ МИ ИСТЕРСТВА. ТОВА ИМ ВИКАТ НЕМОЖЕ ЗАЩОТО НЕЙСКАМЕ ДА НИ ЗАЛИВАТЕ С ЕВТИН ТОК ГАЗ ПЕТРОЛ. НЕ НА БЮДЖЕТА. ПО РАНО МУ ВИКАХА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ. 18 милиарда загуби от гръцката митница отворена без данъци. ОГЛЕДАЙТЕ СЕ ХОРА НЯКОЙ ДА Е ОТВОРИЛ НЕЩО С

    17:08 07.01.2026

  • 21 Да и тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хаоса ще":

    Чейджонете ще продават евро на спекулативни цени а пред банкоматите ще има километрични опашки може и някоя банка да осъмне с щети

    17:09 07.01.2026

  • 22 6997

    0 0 Отговор
    В едно квартално магазинче собственика спомена за едни 200 000 лева налични у тях и се чуди как да ги обмени защото в банката искали декларация за произход. А това било спестено за последните две години да има ако стане нещо.

    17:10 07.01.2026

  • 23 Това е едно

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "6997":

    от основанията за удължаване. Януари се пазарува много слабо и с ниски сметки ! Другото и вежеланието на банките да го правят кеш ! Правят го от немаъ къде ! Сменките ги превалутирахо веднага ! Но при кеша не им се работи без да ти вземат от парите ! Разкриваш сметка - комисион, неглиш -комидион, закриваш - пок комисион ! А и сигурно около 40 процента от магазините в провинцията работят само кеш ! Там карти са "забранени" ! Причините като се замислите и ще ги разберете !

    17:11 07.01.2026

  • 24 Попаднах

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "днес":

    На банкнота 5 евро емисия 2013 и си пише на 3 езика английски гръцки и на кирилица български чисто нова и си викам още тогава са ни сготви ли а влезнахме 2026

    17:12 07.01.2026

  • 25 Весел Патиланец

    0 0 Отговор
    Костя Късопишещ - Ейййй много искахме но нямахме желание!
    Тези от вГзражданИ, нещо много са се наточили напоследък, последна битка след последна битка!
    А пък то даже не се и напъват - важните ги оставете на професионлистите!

    17:13 07.01.2026

  • 26 Селкооп

    0 0 Отговор
    В селата само пенсионерите до сега са видели Евро от пощите. Нито в магазина ти връщат без значение какво си дал - чакат да си обменят собствените пари и печалби на крака да им ги носиш ,няма банкомат по-близо от 10-50 км в едната посока ,няма аптека и обществен транспорт. В пощите - нареждане само на трима човека до 500 Евро на човек- тоест общо за деня 1500 Евро. Връзкари около тези дето работят там и родата ще оправят там , а останалите от сега се пренасочват да ходят другаде. С какво и защо да плащат и транспорт. Хората масово решиха ,че ако се наложи да ходят в близки градове ,то и там ще пазарят а тези на село да затварят ако искат или да си работят с малцината с Евро. кога и как ще обслужиш село с население около 1000 човека без децата през поща при такива условия и такива хора които директно или внимателно от сега те прогонват да се спасяваш или да гладуваш с левове след 31.01. Отново кметове и пощи /защото са държавни / на Герб и ДПС НН делят своите хора от всички останали. Феодализъм до шия и робовладелство. Секретарката на кмета от ДПС НН в пощата при парите . Какво прави зад гишето със служителката при пачките с пари ?

    17:13 07.01.2026

