Новини
България »
Буруджиева: Няма субект, който да олицетворява промяната за мнозинството от народа

Буруджиева: Няма субект, който да олицетворява промяната за мнозинството от народа

17 Декември, 2025 09:50 544 19

  • избори-
  • правителство-
  • татяна буруджиева

Очаквам от обществото още малко да се събуди, през 2020 г. 60% искаха изцяло ново управление

Буруджиева: Няма субект, който да олицетворява промяната за мнозинството от народа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"40% е все още малко, мислех, че ще са повече. Очаквам от обществото още малко да се събуди, през 2020 г. 60% искаха изцяло ново управление. Изборите винаги променят нещо, "Възраждане" и ПП-ДБ си върнаха предишните силни позиции. Всички искаме да знаем политиците с кого ще правят правителство, но в нашата ситуация има 9 парламентарни партии, повечето от тях са коалиции с много повече субекти, което е голямо раздробяване. Преди да се състави парламент, не може да се каже кой с кого ще управлява, защото дори не се знае кой колко депутати ще има. Следващото управление също ще бъде коалиционно. Сглобява се все нещо, което изтрайва известно време и после се разпада, липсва дълготраен консенсус. Няма субект, който да олицетворява промяната за мнозинството от народа".

Това заяви пред Нова тв политологът Татяна Буруджиева.

На свой ред политологът Слави Василев смята, че все още няма категорични индикации, че президентът е готов да основе свой политически проект.

"Възможно е да мислим, че няма да се случи сега, може би затова са 40%, а когато такъв бъде обявен, ще нараснат на 60. Според мен Радев не е съобщил на никого своите намерения, но напълно осъзнава какви са очакванията в момента. За мен всеки един момент за създаването на президентска партия е добър отсега нататък, колкото повече чака, толкова повече ще намалеят очакванията за реална промяна. Иначе на изборите менюто ще бъде същото. Само един съвсем нов политически субект може да раздаде съвсем нови карти и да разбърка играта, така ГЕРБ и ДПС няма да имат ключовата дума и за мнозинство във ВСС. Пеевски и Борисов имат голяма симбиоза, докато не се яви Радев, ще останат на върха на държавата", заяви Василев.

От своя страна журналистът Силвия Великова посочи, че 20% от готовите да гласуват за нова партия очакват политически проект на президента, а другите - вероятно ново гражданско движение на протестиращите студенти.

"Властта на Пеевски в съдебната система остава без промяна. ВСС няма да се избира, Сарафов успя да си изиграе коза и да остане, Антон Славчев също остава начело на Антикорупционната комисия, заради условието за непрекъсваемост. Имахме правителство без ГЕРБ, което удържа само 6 месеца. 2021 г. ПП и ИТН бяха алтернатива, но въпреки това не успяха да се задържат на власт. Пеевски и Борисов използват едни и същи "плоски" изрази, които правят внушения", отбеляза Великова.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 3 Отговор
    ПП са устойчиви в глупостта си ! Онзи селяндур Мирчев мечтаеше да са първа сила !!!

    Коментиран от #14

    09:53 17.12.2025

  • 2 глоги

    2 1 Отговор
    политоложКАТА Татяна Буруджиева.

    09:54 17.12.2025

  • 3 Хмм

    12 0 Отговор
    Не се спря тази жена, всеки ден на линия, преди хвалеше пеевски и борисов, сега и тя не знае кого, мисли си, че раздава "мъдри" мисли

    09:57 17.12.2025

  • 4 мъкаааа

    2 0 Отговор
    Брей,от толкова много субекти.....!!!!!!!

    09:57 17.12.2025

  • 5 Народа

    9 1 Отговор
    Искаме Пеевски и Борисов в затвора! Никакви нови избори до като не бъдат вкарани в затвора!

    Коментиран от #12, #13

    09:58 17.12.2025

  • 6 сиколиас

    8 1 Отговор
    Тая проскубаната лъжкиня всеки Божи ден е в телевизиите. Поне от 10 г лъже неуморно и все я канят да си пласира лъжите. Огромен боклук. Така са я назобили с пари от ГЕРБ че вече не се трае чак. Боклук със боклук. Цялата ви напазарувана групичка само докато ви видим изкривените лъжливи мутри, и псувните сами тръгват. Слава на Господ Иисус Христос колкото повече лъжете, толкова по противни ни ставате. Какво ще си купиш с парите парцал???

    10:02 17.12.2025

  • 7 Голям

    3 3 Отговор
    Да ви попитам, а Вие начегъртахте ли се??? Защо нямаше грам протести срещу Румен Радевия договор с "Боташ"??? Защо нямаше нито един % събудени граждани, сигурно защото това с "Боташ" беше русофилско изтъпление, което не се брои???

    10:03 17.12.2025

  • 8 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Айде бе.....

    10:03 17.12.2025

  • 9 Махмуржиева

    4 0 Отговор
    Тука има тука нема

    10:06 17.12.2025

  • 10 зевзек

    0 0 Отговор
    грешиш Буруджиева, има такъв субект, даже са два, народа може да избира, между генерал Наско, комунистическия прокурор, имам в предвид прокурор от комунистическото време, и дедо Вили от Синя София, интелектуалец, учен, и жълтопаветен лъв, но уви роден не на жълтите павета, а в далечния Видин

    10:12 17.12.2025

  • 11 Тъпото руско говедо Румен

    2 4 Отговор
    Румен е едно голямо нищо и времето през неговия мандат е безвремие за България, една голяма руска спирачка... но въпреки него, народът ни продължи напред, към Обединена Европа и НАТО, представяте ли си колко сме силни, че въпреки това подставено руско човече в президентството пълзим напред, а можеше да летим, ако не бяха русофилите и тяхната зависимост от Русия, която винаги е срещу интересите на България.

    10:12 17.12.2025

  • 12 Даката

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Народа":

    Хайде да свидетестваш в съда с името си... какво имаш срещу тях, информация от кръчмата ли??? Една жена ти била казала ли... я опитай пак... бок луци с бок луците, русофили ниедни.

    10:16 17.12.2025

  • 13 Голям смех

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Народа":

    Народа... какъв народ си ти русофилски парцал такъв, никога русофили повече няма да управляват България, колкото и да скимтите, ей къде е Русия... събирайте си парцалите и да ви няма, нещастници такива.

    10:23 17.12.2025

  • 14 Тъпото руско говедо Румен

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    "Устойчиви на глупостта си"... аз бих казал, че ПП ДБ са нагли, подли, лицемерни... гадна пасмина, която се криеше успешно зад лъжи и обещания, а видяхме какви ги вършат, когато не ги гледат... подла, нискоморална пасмина политици от ПП ДБ, за които властта е просто самоцел.

    Коментиран от #19

    10:30 17.12.2025

  • 15 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Чекай да дойде Радев, бръже ще смениш плочата мръшо. Поне 60 процента одобрение има, квото и да плямпат клакьорките

    10:37 17.12.2025

  • 16 Кака ъаня

    0 0 Отговор
    Е много секси,бих се прежалил с кеф

    10:39 17.12.2025

  • 17 Дориана

    0 0 Отговор
    Борисов и Пеевски унищожиха съзнателно и преднамерено цялата съдебна система,превърнаха институциите включително и МВР в зависими за да могат лесно да ги контролират в тяхна полза , съзнателно с помощта на ППДБ промениха конституцията и ограничиха правата на Президента за да могат да опорочават изборите чрез кражби на гласове и фалшифициране, пак напълно съзнателно създадоха пълзяща диктатура. Борисов и Пеевски чрез своите партии съзнателно пречат в България да няма никакви реформи в Съдебната власт, в Полицията, в администрацията въпреки критиките от ЕС , дори и в бюджета. Много от техните депутати не са избрани законно точно заради съзнателното опорочаване на изборите. Купуваха цели секции и унищожаваха бюлетини на своите опоненти.И всичко това за да превърнат цял един народ в техни заложници , поданници. Край, времето им свърши.Тези хора трябва да напуснат Парламента и политиката , да се оттеглят , защото не може да искат да контролират и консумират политическата власт на инат в името на собственото си политическо оцеляване.

    10:39 17.12.2025

  • 18 Буруджиева,ще се появи тоя Субект

    1 0 Отговор
    Официално, имай търпение! Видя Сачева, Атанасов, Костадинов, какво Питаха Президента!

    10:42 17.12.2025

  • 19 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тъпото руско говедо Румен":

    Всичко което казваш е вярно ! Но , устойчивост в глупостта е освен казаното от теб , да не схващаш че идват избори и трябва да мимикрираш , че си се променил. Лъжата е основното средство на политиците !!! Затова тъпотията им е главозамайваща !

    10:46 17.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове