Асен Василев: Управляващите отново се опитват да прокарат крадливия си бюджет, утре свикваме протест

Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент – за четвърти път управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет и го вкараха в дневния ред. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, предаде Novini.bg.

Призоваваме всички хора на протест в 18 часа утре вечер, за да бъде блокирано това безобразие финално и да не им позволим да откраднат 20 млрд. дългове, които са заложени в този бюджет, заяви Василев.

Попитан как е възможно едновременно да има бюджет и удължителен закон за бюджета, той посочи: "Питайте идиотите от управляващата коалиция, съжалявам за квалификацията".

Уредникът на музея на социалистическите бюджети току-що реши България да приеме този крадлив бюджет. Става дума за милиарди, които трябва да бъдат харчени по време на предизборната кампания, за да могат да бъдат купени гласове, добави съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Това е целта – да мине този бюджет, защото иначе няма откъде да харчат милиарди. Очевидно са подчинили ГЕРБ и уредникът на музея на социалистическите бюджети е казал на Борисов ГЕРБ да подкрепя. ГЕРБ подкрепи и току-що бюджетът, койот беше поводът да се взриви страната, стотици хиляди да излязат във всички български градове, сега ще бъде приет. Поради тази причина утре в 18 часа всички на Ларгото в София, за да разберат, че хората не са съгласни с кражбата, призова Мирчев.

Днес на председателски съвет поискахме г-н Пеевски да бъде преместен от кабинета си. ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" бяха против това предложение. Това е изключително интересно - очевидно тази коалиция продължава да работи, тя не само запазва Пеевски в кабинета му, тя запазва и крадливия бюджет за 2026 г., който искат да бъде приет, подчерта съпредседателят на "Да, България".

Нека да дам един пример за кражби – днес се опитахме да вкараме изслушване на енергийния министър за това, че една нива от 68 декара се продава за почти 200 млн. лева. Всеки може да сметне за какво става дума. Това е пример за кражби. Ако се поинтересувате, ще видите как се подготвят избори, как се краде от големи проекти. Енергийният министър дойде и вместо да отговори защо е такава цената, взе да говори кой как бил гласувал за 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй", допълни съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Николай Денков.