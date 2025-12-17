Новини
Асен Василев: Управляващите отново се опитват да прокарат крадливия си бюджет, утре свикваме протест

17 Декември, 2025 10:51 2 443 130

Попитан как е възможно едновременно да има бюджет и удължителен закон за бюджета, той посочи: "Питайте идиотите от управляващата коалиция, съжалявам за квалификацията"

Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент – за четвърти път управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет и го вкараха в дневния ред. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, предаде Novini.bg.

Призоваваме всички хора на протест в 18 часа утре вечер, за да бъде блокирано това безобразие финално и да не им позволим да откраднат 20 млрд. дългове, които са заложени в този бюджет, заяви Василев.

Попитан как е възможно едновременно да има бюджет и удължителен закон за бюджета, той посочи: "Питайте идиотите от управляващата коалиция, съжалявам за квалификацията".

Уредникът на музея на социалистическите бюджети току-що реши България да приеме този крадлив бюджет. Става дума за милиарди, които трябва да бъдат харчени по време на предизборната кампания, за да могат да бъдат купени гласове, добави съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Това е целта – да мине този бюджет, защото иначе няма откъде да харчат милиарди. Очевидно са подчинили ГЕРБ и уредникът на музея на социалистическите бюджети е казал на Борисов ГЕРБ да подкрепя. ГЕРБ подкрепи и току-що бюджетът, койот беше поводът да се взриви страната, стотици хиляди да излязат във всички български градове, сега ще бъде приет. Поради тази причина утре в 18 часа всички на Ларгото в София, за да разберат, че хората не са съгласни с кражбата, призова Мирчев.

Днес на председателски съвет поискахме г-н Пеевски да бъде преместен от кабинета си. ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" бяха против това предложение. Това е изключително интересно - очевидно тази коалиция продължава да работи, тя не само запазва Пеевски в кабинета му, тя запазва и крадливия бюджет за 2026 г., който искат да бъде приет, подчерта съпредседателят на "Да, България".

Нека да дам един пример за кражби – днес се опитахме да вкараме изслушване на енергийния министър за това, че една нива от 68 декара се продава за почти 200 млн. лева. Всеки може да сметне за какво става дума. Това е пример за кражби. Ако се поинтересувате, ще видите как се подготвят избори, как се краде от големи проекти. Енергийният министър дойде и вместо да отговори защо е такава цената, взе да говори кой как бил гласувал за 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй", допълни съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Николай Денков.


  • 1 кои туй ся

    20 9 Отговор
    министър в оставка ама министър , във остава ама министър ха ха ха

    10:53 17.12.2025

  • 2 евалата чалгопитеци

    23 12 Отговор
    Как е Новото Нормално? По-сигурно ли ви е вече? А дали ви е по-предвидимо? Ще раждате ли вече българи? А пита ли ви някой дали сте за ЕС или за Еврото?

    10:53 17.12.2025

  • 3 ООрана държава

    34 9 Отговор
    В момента плашат народа с брифинги как сме щяли да глозгаме кучана януари, още сега започнаха с мизериите като забавят социални плащания за декември

    10:53 17.12.2025

  • 4 Даааааааа

    55 7 Отговор
    На изборите да гласуват само грамотни!
    Лесно е!
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно!
    В противен случай ще има тиквеник със свинско!

    Коментиран от #43, #44, #47

    10:54 17.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    20 54 Отговор
    Сложил е шала, ще става страшно.

    10:55 17.12.2025

  • 7 Пич

    40 43 Отговор
    Прокрадват се единствено интересите на Асенчо той да прави , и той да краде !!! Чисто престъпно деяние към българите е да оставиш пенсионерите без повишаване на пенсиите , и работещите без повишаване на заплатите при задаващата се инфлация заради еврото !!! Много прозрачен негодник !!! Тоест - те вече свалиха правителството , но това не им е важно , а парите за крадене !!!

    Коментиран от #121

    10:55 17.12.2025

  • 8 Преди час

    28 5 Отговор
    Лидера на МЕЧ счупи носа на Гюнай Далоолу от ДПС Пеевски с десен прав. Далоолу винаги е обиждал Българския етнос с нецензурни заплахи

    Коментиран от #48, #51, #56, #124

    10:55 17.12.2025

  • 9 Майора

    35 41 Отговор
    Ало шарлатани и мошеници от Партията на кеша и пудела с пачките , вие ли ще ми говорите за морал след като тотално се провалихте и доведохте странатадо това положение че и нямате кумова стана да организирате протести! Та вие до вчера седяхте валута на Превски и пиехте мазно турско кафе! Да не говорим че Кокорчо заедно с мистър Кеш и Копринката са в списък по една медия за това че са милиардери! Срамота , нвма как да спечелите чрез ала бала с машините на Мадуро!

    Коментиран от #37, #41

    10:57 17.12.2025

  • 10 Дориана

    43 18 Отговор
    Борисов да излезе и да каже пред целия български народ , защо е толкова силно зависим от Пеевски ? С какво го държи Пеевски , та отново чрез Сачева заговори за новия бюджет в Евро, който е абсолютно вреден за България, защото го вкарва в дългова спирала. Критики за него има и от ЕС. Пеевски държи синдикатите, които са негова патерица, с какво държи Борисов? Народа каза твърдо НЕ на този бюджет дори и поправен в него няма реформи , а само отлагане за една година тоест „от болната глава се прехвърля на здравата” . Борисов и Пеевски да не се заиграват с търпението и гнева на народа.

    Коментиран от #15, #39, #65, #82

    10:58 17.12.2025

  • 11 Търновец

    41 8 Отговор
    Далоолу от ДПС Пеевски е бивш дюнерджия и хазартно зависим. Синовете му също. Единия Огун Далоолу заплашва Българите в града че е от ръководството на ДПС и може да убие всеки който си поиска. Далоолу е областен председател за Велико Търново на ДПС

    10:58 17.12.2025

  • 12 гражданин

    33 12 Отговор
    Още са министри , и ще гледат до последният си ден да опоскват държавата и народа !!

    Коментиран от #55, #72

    10:58 17.12.2025

  • 13 ококор

    21 24 Отговор
    нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    Коментиран от #120

    10:59 17.12.2025

  • 14 Трол

    23 32 Отговор
    С Вас сме, г-н Василев!

    Коментиран от #26, #87

    11:00 17.12.2025

  • 15 Коза от паветата

    14 10 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Марш от мойта ливада! Отивай да си пасеш люцерна на село!

    Коментиран от #21

    11:01 17.12.2025

  • 16 Хасковски каунь

    8 22 Отговор
    И едните и другите са маскари. Даже ще се залюбят скоро
    ВЪЗРАЖДАНЕ !

    11:01 17.12.2025

  • 17 замислен

    17 14 Отговор
    Вмсто да организирате протести, организирайте една кадърна предизборна кампания! Докато не излезете и не обявите КОИ сте, КОЙ стои зад вас и ви дърпа конците и не обявите КАКВО ще правите ако ви изберат, хората няма да гласуват за вас. Но пък хората които гласуват за Тиквата и Прасето ще гласуват, ще гласуват и за Копейкин.... и хлъц ВИЕ ще се 4-та политическа сила и пак само ще мрънкате острани.

    Коментиран от #34

    11:01 17.12.2025

  • 18 Дориана

    29 9 Отговор
    Новия бюджет в Евро обслужва Пеевски и Борисови вкарва България в дългова спирала, която българския народ трябва да плаща. И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев са пълен провал. Коалиция Магнитски Мафия трябва да поемат отговорност за това , че са сключили договор с ЕС България да плаща оръжията произведени в САЩ и в Европа, а пък те ще си затворят очите за бюджета, който уж е на 3 процента. Новият бюджет в Евро трябва да се направи от доказано професионален финансист,който ще съумее да направи необходимите реформи и да уравновеси приходи и разходи. И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев за никого не е тайна, че са с фалшиво стъкмени на 3 процента.Трябва да се направи изцяло нов балансиран и справедлив бюджет.

    Коментиран от #77

    11:02 17.12.2025

  • 19 анадънмууу

    10 18 Отговор
    Не идиоти.Дебили са, герболя и коалиция магнитски.Това да вдигнеш рейтинга на Асен за дни и часове, си е ...Само Асен Василев в момента може с две думи.. и 500 к на площада.

    Коментиран от #22, #64

    11:02 17.12.2025

  • 20 ПИЗОВАВАМ

    11 33 Отговор
    БОРИСОВ УТРЕ ДА СВИКА КОНТРА ПРОТЕСТ ЗА ИМ ПОКАЖЕМ НА ТИЯ СВОЛАЧИ ОТ ПП-ДБ ЩО Е ГОЛЯМ МИРЕН ПРОТЕСТ

    Коментиран от #58, #75

    11:03 17.12.2025

  • 21 Дориана

    17 11 Отговор

    До коментар #15 от "Коза от паветата":

    Някои хора имат проблем с гнева породени от агресивната и нагла политика на коалиция Магнитски и вече имат нужда от психиатър.

    Коментиран от #31

    11:04 17.12.2025

  • 22 честен ционист

    11 8 Отговор

    До коментар #19 от "анадънмууу":

    Някой ще идем на площада срещу нов АйФон подарък. Други ще идат ей така, понеже са сеирджии.

    11:05 17.12.2025

  • 23 Манджукич

    16 11 Отговор
    Дегенерат, ти за кражби нямаш право да говориш, че по-голям мошеник и крадец от теб не е имало в българската политика.

    11:05 17.12.2025

  • 24 Българин

    7 15 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПОЛИТИК, КОЙТО ОБЕДНЯ ОТ ПОЛИТИКАТА!

    11:05 17.12.2025

  • 25 хайде бе

    25 6 Отговор
    То в оставка правителствата правят най-големите поразии :) трябва да има някакъв закон, че правителство в оставка не може да взема решение със срок на действие по-голям от встъпване в длъжност на следващото редовно правителство --- иначе сме се нагледали да подписват в последния ден договори за милиарди за десетилетия напред и да бягат

    11:05 17.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ХЪ ХЪ ЪЪ

    16 5 Отговор
    Те се уплашиха пак, било тест за БСП. ШИШИ и ТУЛУПА тестват народа не БСП.

    11:06 17.12.2025

  • 28 Петър

    14 23 Отговор
    Този е за прокуратурата, ако има все още такава. Докога ще плаши хората с протести. Държавата трябва да има редовен бюджет, на прага на огромна финансова промяна сме, не може да влезем с нея като парцаливци. Всички хора ще имат проблеми, особено бедните слоеве.

    Коментиран от #36, #42

    11:07 17.12.2025

  • 29 Честито на Герб -НН

    18 15 Отговор
    Пече се...121 депутата на ППДБ.

    11:07 17.12.2025

  • 30 Ззз

    22 7 Отговор
    Ами, Кокоpe, точно затова в конституцията беше записано, че при оставка на правителството, парламентът се разпуска - за да не може мнозинство със снето доверие да прави каквото си иска до провеждането на избори. Но вие се взехте за много умни и променихте конституцията с пpacетата, парламентът да работи до излъчване на нов, с което само ги улеснихте. Сега кой ви е виновен.

    11:08 17.12.2025

  • 31 Коза от паветата

    12 11 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    Само елементарните се интересувате от крадливи коалиции! Няои виждаме страданията които очакват българсият народ , заради вашата глупост и недалновидност. На народа искаме да помогнем, не на фалшивите ви вождове да крадат повече!

    Коментиран от #66

    11:10 17.12.2025

  • 32 Протести до дупка

    23 12 Отговор
    Само протестите плашат Боко мишока!

    Коментиран от #86

    11:10 17.12.2025

  • 33 Ани

    13 3 Отговор
    Кой за каквото мисли, за това говори. Спомняме си двете горгони Маята и Корнелията. Спомняме си че всеки петък Корнелията крещеше в НС за ккражби които никога не ляха посочени с факти. Спомняме си че когато дойдоха на власт 2021 първото което направиха беше да си увеличат заплатите и да наложат едно левче допълнително на бензина. Спомняте ли си да са се отчели къде отиде това левче? Аз не.

    11:10 17.12.2025

  • 34 Така де

    14 11 Отговор

    До коментар #17 от "замислен":

    Ами те си го казаха вече - действат ала-бала с президента. Ще помагат на Радев да ориентира България към Русия. Какво още?

    11:10 17.12.2025

  • 35 МДАМ

    10 15 Отговор
    Абе аз тук един идиот виждам, на снимката.

    11:10 17.12.2025

  • 36 боко и пеефски в кауша

    20 8 Отговор

    До коментар #28 от "Петър":

    Първо боко и Шиши и тогава другите политици!

    11:11 17.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Вълк единак

    17 7 Отговор
    Излизаме и ги изхвърляме през прозорците!

    11:12 17.12.2025

  • 39 Слушай ма дорианке

    15 15 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Ти откъде знаеш колко е вреден бюджета? Ми на кокорча не беше ли вреден а? Нали заради него се отвори тази дупка от 18 млрд… да излезе и кокор да каже не е ли зависим от Пеевски…. Нали и с него в сглобката подписваха заедно… да излезе и Радев да каже от кого е зависим та ни натресе тез наглите крадци!!!да видим пп като не им достигнат гласове на кого пак ще молят

    Коментиран от #76

    11:12 17.12.2025

  • 40 Учуден!

    12 9 Отговор
    Не разбрах само как ПП ще спечели изборите?

    11:12 17.12.2025

  • 41 ПЕЕВСКИ,

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Майора":

    ТИ ЛИ СИ БЕ, СВИ НЬО М А З Н А??
    ПО НАПИСАНОТО ТЕ ПОЗНАХ,
    ПАК СЪЩИТЕ ЗАУЧЕНИ ФРАЗИ И НИЩО НОВО.

    11:13 17.12.2025

  • 42 наблюдател

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "Петър":

    Дадох + защото този индивид е за правораздавателните органи, но в момента смятам че е по наложително да бъдат повикани онези които поставят ризи с дълги ръкави. Защото не трябва да даваме възможност на индивиди с проблемна психика да рушат държавата.

    11:13 17.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 оня с коня

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Даааааааа":

    важното е да се пише и на български език , щом ще гласува във БЪЛГАРИЯ

    виж какво ги прави тръмпМигрантите! кои не знае английски вън от сащ

    11:14 17.12.2025

  • 45 Промяна

    13 7 Отговор
    ТОЗИ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ТОЗИ РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ТОЗИ САБОТАЖНИК РАЗИГРАВА БЕЗНАКАЗАНО 5 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ КРАДЕ ЛЪЖЕ САБОТИРА КОЙ МУ ПЛАЩА ОЛИГАРХИЯТА ТЕЗИ КОИТО ОСВОБОДИ ОТ СПЕЦ СЪД НЯМА ДЕЛА ВЕЧЕ

    11:17 17.12.2025

  • 46 Кой тоз

    8 7 Отговор
    Бонвиван от фотото,тва асенча ли,кат парижки бохем,с шалче .ашколсун

    11:17 17.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Промяна

    9 9 Отговор

    До коментар #8 от "Преди час":

    МУТРАТА БОЖКОВА ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА

    11:18 17.12.2025

  • 49 БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

    7 16 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ТРЯБВА ДА НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНО ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!

    11:19 17.12.2025

  • 50 Вържи Радев за да е мирна държавата

    9 8 Отговор
    При задаващите се избори, аз ще гласувам за онази портия която заяви че ще иницира импийчмънт на Радев. След това повдигане на дело за углавно престъпление и продължителн ефективна присъда. Не държа да е в ЦСЗ.

    11:19 17.12.2025

  • 51 Да но преди това

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Преди час":

    далоолу го нападна и Радостин го изрита с подметка в гърдите после се изправи и го довърши с десен прав

    11:19 17.12.2025

  • 52 Станчев

    11 7 Отговор
    Сега разбрахте ли защо беше димката с Музея на Пеевски, за да могат с намагнитени му брат Тиквата да откраднат 20 млрд от нескопосания им бюджет, направен от Табуретка от Пазарджик и Джуката от Асково

    Коментиран от #59

    11:19 17.12.2025

  • 53 Не стана ясно

    10 7 Отговор
    защо се сърди Асенка.

    Пуйчето с очилата ли не може да обясни, Пе-Пе-та с големи дупета и нискочели Де-Би-ли?

    Защо мрънкат Асенка и Маймун Мирчев?

    Ко стана? Акаденков защо се пеняви?

    11:20 17.12.2025

  • 54 Джензитаата

    4 5 Отговор
    Еее Сите ша дойдем на поредното парти

    11:20 17.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Промяна

    8 10 Отговор

    До коментар #8 от "Преди час":

    ПОДКРЕПА ЗА ДАЛООЛУ И ДПС ВЪН МУТРАТА НА БОЖКОВ РАДОСТИН ВАСИЛЕВ

    Коментиран от #70

    11:20 17.12.2025

  • 57 ахааа

    8 7 Отговор
    каквото и да си говорим без г-н Молотов няма да стане

    11:20 17.12.2025

  • 58 БОРИСОВ

    11 6 Отговор

    До коментар #20 от "ПИЗОВАВАМ":

    СЕ СКРИ ОТ СТРАХ .
    Е ГАТИ "ГЕНЕРАЛА" НА САЧЕВА.

    11:21 17.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 гяура

    10 2 Отговор
    Аааа за днешния протест нещо да се каже

    11:21 17.12.2025

  • 62 разочарован

    9 2 Отговор
    Американци и англичани са санкционирали момчето , руснаците се отрекоха от него , не е желан в Турция ,няма срещи в ЕС , даже е изключен от АЛДЕ . На мен ми прилича на създаване на диктатура в държавата и ние дори не реагираме адекватно .След като е така , нека той комадва

    11:22 17.12.2025

  • 63 човек от народа

    9 6 Отговор
    Прокуратурата какво чакат? Защо не озаптят метежниците?

    11:22 17.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Кой ни вкара в дългова

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Спирала а? Нали кокорча тегли кат обезумял!!!я по добре ти кажи с какво си зависима от пп че се опитваш да правиш грешни внушения все едно не сме виждали колко крадливи алчни и некадърни са пп!! С какво те държат а? Плащат ти да драскаш групости и да заблуждаваш те колко са добри а д-р колко лоши? Не може здравомислещ човек без зависимости да симпатизира на тез мошеници!!!!!

    11:23 17.12.2025

  • 66 Дориана

    15 8 Отговор

    До коментар #31 от "Коза от паветата":

    Народа се вдигна на революция за да каже НЕ на крадливата корумпирана коалиция Магнитски. И тя вече е в историята за ужас на Пеевски. Точно Борисов и Пеевски са носители и проводници на корупцията, мафията, олигархията, полицейщината и рекетите. Заради тях инвеститорите избягаха и хиляди хора отидоха да живеят в чужбина. Край, времето им свърши.

    Коментиран от #78, #80, #83

    11:23 17.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Георги

    6 6 Отговор
    от както му взеха Спецов това момче е прие нещата много лично

    Коментиран от #93

    11:24 17.12.2025

  • 69 Ще свиквате протести ли?

    8 4 Отговор
    Айде бе! Че Вие сте същата стока - гнила, миризлива и некачествена.Искате само да се покатерите по гърба на хорското недоволство и да яхнете едни възможни протести, но не сте разбрали факта - И ВАС НЕ ВИ ИСКАТ!

    11:24 17.12.2025

  • 70 ти си глупав

    8 3 Отговор

    До коментар #56 от "Промяна":

    КГБ създаде ДПС за да взривява общественото мнение когато е изгодно за Москва. Пеевски измести Доган и това е най-голямата му престъпление пред ПП/ДБ.

    11:25 17.12.2025

  • 71 Мдааа

    7 2 Отговор
    Известният от татамито храбрец - с прякор "Прани га6ти", какво ви каза преди време в монолога му за как работи правителството на НЕОСЪЩЕСТВЕН БОКО ЧЕТВЪРТИ:
    "Като ми каже нещо Прасчо, аз веднага го изпълнявам"

    11:26 17.12.2025

  • 72 А не

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "гражданин":

    Опоскването ще дойде след тях, благодарение на вас!!! Като садете властта на най крадливите и некадърни…. Ама кой каквото прави на себе си го прави!

    11:27 17.12.2025

  • 73 Станков

    8 4 Отговор
    Правителството на Боко Втори си поиска и получи празен чек за 16 милиарда кредит ЗА ЦЯЛ МАНДАТ.
    Дървеното Желязо на неосъществен Боко Четвърти 16 милиарда заем го взе и изпапка за 8 МЕСЕЦА..
    Затуй сега си заплюват 20 милиарда на година. Нов рекорд да отвяват..

    11:27 17.12.2025

  • 74 нннн

    12 3 Отговор
    Управляващите се борят за последно 10, т.е. за 20(милиарда).

    11:28 17.12.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Дориана

    11 6 Отговор

    До коментар #39 от "Слушай ма дорианке":

    Радев и Асен Василев са на светлинни години по- високо от санкционирания по Магнитски Пеевски и от Борисов, който сутрин говори едно, вечер- съвсем друго. Зависими въртиопашки като Борисов са абсолютно вредни за България. Вън !

    Коментиран от #79, #84, #88, #123, #125

    11:28 17.12.2025

  • 77 И на кокор

    7 6 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Бяха стъкмени,,,, взема пари от енергетика от пътища…. И от НЕГО тръгна тази спирала… стига си прехвърляла вината на други…. Кат мойш по добре иди ни управлявай, то отстрани всеки може да пише глупости

    11:30 17.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Каква коалиция

    7 6 Отговор

    До коментар #66 от "Дориана":

    Магнитски те гони. Тук магнитски нямааааааа. Тук има конституция които твоите любимци непрекъснато нарушават но главе с Радев .. да не мислиш че сме забравили за двойното гражданство на Кирчо ?

    11:34 17.12.2025

  • 81 И аз искам

    6 7 Отговор
    Кокорчо да бъде преместен извън България. Хайде да видим какво ще се случи

    11:34 17.12.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Коза от паветата

    4 7 Отговор

    До коментар #66 от "Дориана":

    Не разбираш проблема, защото мислиш крайно. Ако и да си права за крадците, не си права за момента. Сега ще последва хаос в който алчните търговци ще правят каквото си искат, а народа ще страда. Затова трябва да му се помогне със словото . Със смяната на едни крадци с други крадци - няма да помогнеш на никого. Още повече че години може да не се сформира редовно правителство. Народ ни за съжаление не е умен, и се ръководи от омраза. Затова трябва да му се говори!

    11:35 17.12.2025

  • 84 Промяна

    5 7 Отговор

    До коментар #76 от "Дориана":

    ВЪН НА ШАРЛАТАНСКИТЕ МУТРИ СЪД ЗАТВОР ЗА ТЕЗИ

    11:35 17.12.2025

  • 85 Давай Асене!

    11 6 Отговор
    България е с теб!

    11:36 17.12.2025

  • 86 Никого

    6 5 Отговор

    До коментар #32 от "Протести до дупка":

    Не плашат вашите протести… използват ви за да дойдат още по крадливи и алчни, тъй че дерзайте!!!

    11:36 17.12.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Да изселим

    12 3 Отговор

    До коментар #76 от "Дориана":

    Тошко африкански от България!

    11:37 17.12.2025

  • 89 Сашо

    8 2 Отговор
    Влизаме в нова година със стари и ниски доходи с тенденция за висока инфлация а тия се боричкат за техните си далавери

    11:39 17.12.2025

  • 90 Абе ти нали си на работа

    5 4 Отговор

    До коментар #87 от "Промяна":

    Като герберски Трол.
    Така ще изкарате не 150 хиляди, а половин милион на улицата.

    11:39 17.12.2025

  • 91 Един влак

    4 2 Отговор
    С 240 места и всички в Белене

    11:40 17.12.2025

  • 92 Верно ли на пеюСвинята

    4 2 Отговор
    Автомобилът струва милион и половина лева?

    11:41 17.12.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Браво

    5 4 Отговор
    Асене!!!

    11:42 17.12.2025

  • 95 цецо

    7 5 Отговор
    Излизаме още довечера в 18ч.пред парламента.Утре продължаваме до измитане на прасетата.

    11:43 17.12.2025

  • 96 нанана

    6 3 Отговор
    и срещу кого ще протестирате? наглеци.

    11:44 17.12.2025

  • 97 9ти септември

    4 5 Отговор
    Кукора у затвора

    11:44 17.12.2025

  • 98 Георги

    5 3 Отговор
    И всички протести за увеличаване на заплатите отидоха на вятъра и кокорчовците си присвоиха протестите

    11:44 17.12.2025

  • 99 Наблюдавайте

    2 6 Отговор
    Последни издихания на свинските тиквени тролове.

    11:46 17.12.2025

  • 100 EДГAP KEИСИ

    6 0 Отговор
    ТОЗИ ШИШКО (ШАРЛАТАНИН) ПОСТОЯННО ИСКА ДА КРАДЕ .................. ФАКТ !

    11:46 17.12.2025

  • 101 Тоя хем нищо не предлага

    8 0 Отговор
    хем лъже, хем блокира работата на държавата.

    11:46 17.12.2025

  • 102 Студент

    5 1 Отговор
    Като гледам в близките години няма да има оправия

    11:46 17.12.2025

  • 103 Васил

    2 2 Отговор
    Умишлено саботират бюджета за да ни върнат жеста за протестите

    11:49 17.12.2025

  • 104 Бай Иван

    6 1 Отговор
    Тоя гнусен пееерасд и Другаря Боташ взривиха демокрацията.

    11:49 17.12.2025

  • 105 Соросите

    6 1 Отговор
    на площада,този път няма да има хора!ПП-ДБ са също толко вреди, колкото ГЕРБ и ДПС-НН!

    11:50 17.12.2025

  • 106 Пешо

    3 0 Отговор
    Май ще караме цяла зима с картофи и фасул

    11:51 17.12.2025

  • 107 Доктор

    4 0 Отговор
    Соросоиден боклук.

    11:52 17.12.2025

  • 108 Мишо

    1 0 Отговор
    Поне да ни осигурят безплатен транспорт към Западна Европа

    11:53 17.12.2025

  • 109 Тази вечер

    3 4 Отговор
    е истинският протест!Не на € то!

    11:54 17.12.2025

  • 110 7777

    6 1 Отговор
    Асен Джендъра свиква Джен Зитата, прости и тъпи парчета.

    Коментиран от #115, #116

    11:54 17.12.2025

  • 111 Казано иначе

    3 0 Отговор
    Пари нема действайте

    11:55 17.12.2025

  • 112 Площада иска Асен Василев

    1 7 Отговор
    БСП се оказаха по нагли и крадливи от ГЕРБ.Кражбата на близо 20 милиарда, чрез бюджета, за 3-4 месеца до март.Наглии крадци на едро.Единствения ИКОНОМИСТ и Политик в тоя Парламент е Асен Василев.Пудели, а?Всички до един повтарят като грамофонни плочи казаното от Асен.Даа, щото са дебили и мястото им не е в НС.

    Коментиран от #114, #128

    11:55 17.12.2025

  • 113 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор
    Интересно ми е тролове мои задунайски, как така като ви плащам да хвалите мен, се хвърляте на амбразурата да браните Бекапеевски? Неведоми са пътищата господне и на пръв поглед пируетите в мислите на троловете! Но само на пръв поглед!

    11:55 17.12.2025

  • 114 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Площада иска Асен Василев":

    112 ЗА ЛЪЖИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛЪЖИ ПЛАТЕНИ ПРИ ТОВА СЕ ТЪРСИ ЗАКОНОВА ОТГОВОРНОСТ

    Коментиран от #118

    12:00 17.12.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #110 от "7777":

    Долу Еврото! 👍Рублата и СССР!!!!

    Коментиран от #117

    12:03 17.12.2025

  • 117 Тодор Живков

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "Атина Палада":

    Ще ви върна и Корекомите!

    12:03 17.12.2025

  • 118 Ха. и ти ли нацист

    0 1 Отговор

    До коментар #114 от "Промяна":

    Асен е време да ви каже, че модела на твоите Герб и -НН-БСП и ИТН , с който управляваха година е ФАШИСТКИ.
    Иии Нюрберг за вас

    12:05 17.12.2025

  • 119 Гочо

    1 0 Отговор
    Кака Асеня дебеланата зове за бунт!

    12:05 17.12.2025

  • 120 Така е!

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ококор":

    Те са от едно семейство! Едно покварено евроатлантическо семейство!

    12:07 17.12.2025

  • 121 И аз

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    И аз се чудя,какво против има Кокорчо да се дадат пари на социално слабите хора.Или ние сме добре,бедните да духат супата И защо постоянно плаши.Нямат структури по места и с протести си правят предизборна агитация.Ама на хората ще им писне.

    12:08 17.12.2025

  • 122 Ами ако ГЕРБ

    3 1 Отговор
    гласуват против редовния бюджет, що ще кажеш бе, Кокорчо, пак ли ще вдигаш революция?

    Коментиран от #130

    12:11 17.12.2025

  • 123 Обясни ми

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Дориана":

    Защо веднага щом подаде оставка правителството Кокорчо "с пяна на уста" крещеше, че трябвало да гласуват втория бюджет,който беше съгласуван с работодатели и синдикати.После осъзна,че поведението му е шизофренно и сега започна с нова мантра. Толкова ли кратко помните,бе хора?!

    Коментиран от #126

    12:17 17.12.2025

  • 124 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Преди час":

    ЕЙ ЗА ТАКИВА СЦЕНКИ ИМ ПЛАЩАМЕ ПО 20000 ЛВ НА МЕСЕЦ.

    12:18 17.12.2025

  • 125 И като са

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Дориана":

    На светлинни години, защо не сме по добре а? Нали и Радев управлява със сумти служебни правителства? Нали и Асен управлява? Е? Напиши тук какви са им постиженията, че нищо не намирам… много ми е интересно като не им достигнат депутати с кого ще се коалират? Да не допрат пак до лошия Пеевски, който преди с тях в управлението беше добрия г-в Пеевски!!!!!!на светлинни години са с кражбите, това им го признавам да…. Той всеки краде ама те нагло и после викат вижте крадеца …. Я си спомни за Наско министър на културата, назначен от пп… едно напушено момче което сподели видео от своя кабинет и ни пожела щастлив петък…. Ти такива ли хора искаш да те управляват? Толкова ли в таз страна няма хора с познание опит морал ми искате пак тез маскари? Защо не се замислиш колко от техните хора се отказаха от пп и станаха независими?

    12:24 17.12.2025

  • 126 Най смешното е

    3 0 Отговор

    До коментар #123 от "Обясни ми":

    Че след като получиха оставката на правителството, започнаха пак с обвинения защо сега защо не по късно, ма те така хвърляли страната в хаос и т н… много шизофренично….ама от тях какво може да се очаква

    12:29 17.12.2025

  • 127 само питам

    1 0 Отговор
    на тоя разгонение няма ли данамерите подходящ -н-----з- за да спре да се пеняви

    12:32 17.12.2025

  • 128 И мястото на Асен Василев не е мс

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Площада иска Асен Василев":

    А на едно д-р място и като площада иска Асен Василев изберете го бе, кой ви пречи… и до него наредете някои от видните протестър ки, че и с тях да се посмеем, щото то друго не остана….

    12:34 17.12.2025

  • 129 само питам

    0 0 Отговор
    дориянче пи ли си хапчетана или не време е да ги пиеш защото времето минава и става лошо със здравето ти

    12:35 17.12.2025

  • 130 Ами да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Ами ако ГЕРБ":

    Явно от ППДБ нямат нито пари,нито хора,нито структури по места за предизборна агитация и сега явно са измислили трик стачки до дупка.За какво,няма значение,ще си измислят.Хора за зомбиране,колкото искаш.Обаче да не стане като в приказката"Един път със стомна за вода,втори път със стомна за вода .." Да не си счупят стомната вместо да им се изпълни желанието да чупят държавата.

    12:37 17.12.2025

