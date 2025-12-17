Цончо Ганев: Ние сме фалирали, а влизаме в „Клуба на богатите“

Важно е какво биха искали хората, които биха подкрепили партия на президента Румен Радев. Ще уважим мнението на потенциалните избиратели на проекта на Радев, защото те виждат потенциален съюзник в лицето на „Възраждане”. Няма как да дам дефиниция дали е близко или далеч от нашите приоритети. Това коментира Цончо Ганев от „Възраждане”.
„Няма да управляваме никога с Пеевски и Борисов. Пет парламента отказваме да управляваме с тях“, заяви той пред БНТ.
„Този вариант – временно удължаване на бюджета, е най-лошият вариант от всички. България е без пари. Само тази година бяха изтеглени 19 млрд., а в оттеглените бюджети бяха заложени 21 млрд. Ние сме фалирали, а влизаме в „Клуба на богатите“, каза още той.
„Повече от половината път за промени в Изборния кодекс е извървян. Без значение какъв закон има, при ниска избирателна активност печели купения, контролиран и корпоративен вот“, допълни Ганев.
До коментар #5 от "трябва свинете":Цомчо и Костадин ли? Димата и Владимир няма да разрешат.
Мъката на Цомчо е, че след нова година никой няма да гласува за тях срещу изпрани 50 лева. Хората Евро ще искат.
До коментар #15 от "Мишел":Важното е РЦБ на РФ да не фалира. Другите кучета ги яли.
Всъщност групировката "Възраждане" се състои от деца на бивши кадри на ДС и службите. Там няма да прогресираш, ако не си "припознат за свой". Всяко едно тяхно послание е контра на всяка една проверопейска позиция с ултиматума ако е европейска значи е лоша, но взимат заплати от европейските служби. И ще продължат да ги взимат в евро. Ако бяха последователни нямаше да влизат в народното събрание и нямаше да взимат пари от ЕС. Те си присвояват да бъдат гас на народа, но всъщност обсужват позиции, които са против ЕС и всичките им препоръки са разорителни.. Ако човек ги слуша ще остане беден и мизерен, а те продължават да викат силно. И най- нагло заявяват, че са патриоти.
На кой фаирал човек му се дават пари и се допуска в клуба на богатите? На когото имат доверие, че има финансови активи, които осигуряват възвръщаемост на инвестицията. А България има най- големите си БВП в последните десетилетия, каквито никога не е имала. А това не се харесва на вестоносците на мизерия!
До коментар #20 от "гумата":Ти е изтрила разсъдъка ти, видно е
До коментар #22 от "Ззз":36 години руснаците ни лъжат че са си тръгнали от България, а продължават да точат държавата. Нима не им плащаме по 1 050 000 лева всеки ден през проксито им Боташ? Е как да не фалираме?
Аз не разбирам, ама ако някой може да ми обясни, как като се гласува бюджет ще се появят пари!!!!
