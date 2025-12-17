Цончо Ганев: Ние сме фалирали, а влизаме в „Клуба на богатите“

Важно е какво биха искали хората, които биха подкрепили партия на президента Румен Радев. Ще уважим мнението на потенциалните избиратели на проекта на Радев, защото те виждат потенциален съюзник в лицето на „Възраждане”. Няма как да дам дефиниция дали е близко или далеч от нашите приоритети. Това коментира Цончо Ганев от „Възраждане”.

„Няма да управляваме никога с Пеевски и Борисов. Пет парламента отказваме да управляваме с тях“, заяви той пред БНТ.

„Този вариант – временно удължаване на бюджета, е най-лошият вариант от всички. България е без пари. Само тази година бяха изтеглени 19 млрд., а в оттеглените бюджети бяха заложени 21 млрд. Ние сме фалирали, а влизаме в „Клуба на богатите“, каза още той.

„Повече от половината път за промени в Изборния кодекс е извървян. Без значение какъв закон има, при ниска избирателна активност печели купения, контролиран и корпоративен вот“, допълни Ганев.