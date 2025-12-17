Новини
Цончо Ганев: Ние сме фалирали, а влизаме в „Клуба на богатите“

17 Декември, 2025 08:24 686 32

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Важно е какво биха искали хората, които биха подкрепили партия на президента Румен Радев. Ще уважим мнението на потенциалните избиратели на проекта на Радев, защото те виждат потенциален съюзник в лицето на „Възраждане”. Няма как да дам дефиниция дали е близко или далеч от нашите приоритети. Това коментира Цончо Ганев от „Възраждане”.

„Няма да управляваме никога с Пеевски и Борисов. Пет парламента отказваме да управляваме с тях“, заяви той пред БНТ.

„Този вариант – временно удължаване на бюджета, е най-лошият вариант от всички. България е без пари. Само тази година бяха изтеглени 19 млрд., а в оттеглените бюджети бяха заложени 21 млрд. Ние сме фалирали, а влизаме в „Клуба на богатите“, каза още той.

„Повече от половината път за промени в Изборния кодекс е извървян. Без значение какъв закон има, при ниска избирателна активност печели купения, контролиран и корпоративен вот“, допълни Ганев.


  • 1 Корумпиран

    10 12 Отговор
    Тоя е като мене …. Тоя ще продаде и майка си …да живее България и Русия друго не ме и те редува мишки

    08:27 17.12.2025

  • 2 евалата чалгопитеци

    12 6 Отговор
    Как е Новото Нормално? По-сигурно ли ви е вече? А дали ви е по-предвидимо? Ще раждате ли вече българи? А пита ли ви някой дали сте за ЕС или за Еврото?

    08:28 17.12.2025

  • 3 Пич

    7 4 Отговор
    Клубът на богатите за нас - Ваака , ваакса , лъскам чепици стари , само за две цигари...

    08:28 17.12.2025

  • 4 Г р у х

    3 3 Отговор
    Копанката на башибозука ми да е препълнена, казах

    08:29 17.12.2025

  • 6 кои са

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "трябва свинете":

    Цомчо и Костадин ли? Димата и Владимир няма да разрешат.

    08:30 17.12.2025

  • 7 Този

    9 12 Отговор
    винаги е бил и ще бъде във фалит! Хората обаче ,работят и се развиват за разлика от недоразуменията от израждане!

    08:31 17.12.2025

  • 8 Зъл пес

    8 1 Отговор
    Няма да управлявате никога с Боко щот той няма да го позволи.А относно "клуба на богатите",вие политиците отдавна сте в нето.

    08:31 17.12.2025

  • 9 Ъхъ

    4 0 Отговор
    Филмът "Вечеря за идиоти" гледал ли си Цончо?

    08:33 17.12.2025

  • 11 Клуба на богатите ни приема за да не

    3 0 Отговор
    Съсипеме ландшафта и природата

    08:34 17.12.2025

  • 12 ужасТ

    5 6 Отговор
    Еврото още не е дошло, а вече обедняхме! Или затова?

    Мъката на Цомчо е, че след нова година никой няма да гласува за тях срещу изпрани 50 лева. Хората Евро ще искат.

    08:35 17.12.2025

  • 13 така е

    6 1 Отговор
    Младите неумни пак сами си счупиха държавата. Как пък не им омръзна да настъпват мотиката бре?

    08:36 17.12.2025

  • 14 Евроджендър

    5 3 Отговор
    Клуба на богатите фалира и той и за това ни приема

    08:37 17.12.2025

  • 15 Мишел

    4 4 Отговор
    Всички членове на клуба на богатите са фалирали.

    Коментиран от #18

    08:38 17.12.2025

  • 16 Историк

    3 2 Отговор
    Винаги продажниците са били срещу България и когато са в парламента не само тук, а и в Брюксел, държавата няма как да има авторитет. Те не се притесняват да провеждат кремълската антибългарска политика и да промиват мозъците на чугунените прокремълски глави. Щом биват търпение,значи това е държавна политика. Как да успее държавата тогава?

    08:39 17.12.2025

  • 17 Възраждане руски Агенти

    7 3 Отговор
    Фалирали са руските ви мозъци!

    08:40 17.12.2025

  • 18 това е чудесно

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Важното е РЦБ на РФ да не фалира. Другите кучета ги яли.

    08:40 17.12.2025

  • 19 центавос

    1 0 Отговор
    и те са фалирали, един за друг сме

    08:41 17.12.2025

  • 20 гумата

    4 2 Отговор
    Един патриот никога няма да твърди, че сме фалирали , а влизаме в клуба на богатите. Не може и да е толкова тъп, за да го твърди, след като не е вярно. Остава да се направи опит да се разбере от каква гледна точка се внушава катастрофалнос в българското общество?
    Всъщност групировката "Възраждане" се състои от деца на бивши кадри на ДС и службите. Там няма да прогресираш, ако не си "припознат за свой". Всяко едно тяхно послание е контра на всяка една проверопейска позиция с ултиматума ако е европейска значи е лоша, но взимат заплати от европейските служби. И ще продължат да ги взимат в евро. Ако бяха последователни нямаше да влизат в народното събрание и нямаше да взимат пари от ЕС. Те си присвояват да бъдат гас на народа, но всъщност обсужват позиции, които са против ЕС и всичките им препоръки са разорителни.. Ако човек ги слуша ще остане беден и мизерен, а те продължават да викат силно. И най- нагло заявяват, че са патриоти.
    На кой фаирал човек му се дават пари и се допуска в клуба на богатите? На когото имат доверие, че има финансови активи, които осигуряват възвръщаемост на инвестицията. А България има най- големите си БВП в последните десетилетия, каквито никога не е имала. А това не се харесва на вестоносците на мизерия!

    Коментиран от #25

    08:42 17.12.2025

  • 21 Чудя се

    1 3 Отговор
    Къде се бутате ,ТЕ не били искали да управляват с ГЕРБ ?!Пътят на България е определен още с приемането ни в ЕС.Вчера писах,че е истина,че повечето българи обичаме Русия,но политиката на България е в еврозоната.И стига сте лъгали хората,че можем и да не влезем.Трябва да сме ЛОЯЛНИ към семейството,образно казано,към което принадлежим.

    Коментиран от #28

    08:43 17.12.2025

  • 22 Ззз

    2 3 Отговор
    Да влезеш в "клуба на богатите" като най-бедната страна в Европа - парадокс, възможен само на нашата територия. Даже турските медии ония ден ни се смяха: "Мислеха си, че ще приемат еврото и ще станат богати". Смятай.

    Коментиран от #27

    08:46 17.12.2025

  • 23 Едни

    2 1 Отговор
    и същи бръщолеви , бе !

    08:46 17.12.2025

  • 24 така е

    2 2 Отговор
    Възраждане фалирали. Москва вече не дава пари на лузери.

    08:46 17.12.2025

  • 25 Гумата ти

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "гумата":

    Ти е изтрила разсъдъка ти, видно е

    08:47 17.12.2025

  • 26 Пич

    2 2 Отговор
    ти отдавна си в клуба на най-богатите....и то в ЕВРО...

    08:47 17.12.2025

  • 27 кое е парадокс

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ззз":

    36 години руснаците ни лъжат че са си тръгнали от България, а продължават да точат държавата. Нима не им плащаме по 1 050 000 лева всеки ден през проксито им Боташ? Е как да не фалираме?

    08:48 17.12.2025

  • 29 голяма работа

    0 0 Отговор
    Че то в клуба на богатите всички са фалирали

    08:50 17.12.2025

  • 30 Ние сме фалирали така е но не влизаме

    0 0 Отговор
    В клуба на богатите защото те също са фалирали хеле Франция е цъфнала и вързала. Добре че е макарон да я оправи както украйна зеленски я оправи боже пази. То и нас те ни оправиха за съжаление. НП

    08:52 17.12.2025

  • 31 Любопитен

    0 0 Отговор
    Едно не ми е ясно, едни казват, че нямаме пари и сме фалирали, други казват че без бюджет ще настане хаос.

    Аз не разбирам, ама ако някой може да ми обясни, как като се гласува бюджет ще се появят пари!!!!

    08:52 17.12.2025

  • 32 Копиров

    0 0 Отговор
    цоМчо мазен лъжец,никой не ти вярва. Ходи при копейкин да ти го мушка мощно. Платени продажници и измамници. Ку.чките на медведев

    08:53 17.12.2025

