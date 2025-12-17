Нинова: Такова безумие се случва за пръв път. Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос

Такова безумие се случва за пръв път в нашата политическа история. Депутатите внесоха за гласуване удължителен бюджет и редовен бюджет едновременно!!! Безотговорно и нагло. Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос. Изобщо не ги интересува какво ще стане с хората, с икономиката, с финансовата стабилност. Интересува ги само личния им интерес и касички. Деградирал управленски модел. Заслужават да бъдат изметени всички вкупом и повече никога да не доближават Народното събрание.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод на политическите страсти около това дали следващата година ще посрещнем с удължителния бюджет за тази, или с редовен бюджет за 2026 година.
1 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
11:52 17.12.2025
2 Елате Утре да изхвърлим Пеевски от
Утре, всички в Центъра на Властта, 18:00 hours, Zulu Time.
Всички които милеят за България, всички които искат тяхните деца да имат Бъдеще в Родината и да не се скитат немили недраги по света, заповядайте в триъгълника на властта, 18:00 часа, Четвъртък 18ти Декември, 2025.
Коментиран от #14
11:52 17.12.2025
3 историк
11:53 17.12.2025
4 Изтрит
11:55 17.12.2025
5 Така е
Ти загуби битката
Продаваше снаряди
Ти се коалиране като селска кметица
Ти си от същото
Гледай си кюфтета, имаш пари за цял месокомбинат
11:56 17.12.2025
6 НА 25.12.1989 Г.
НИЕ ИМАМЕ САМО 7 ДНИ .
Коментиран от #15
11:56 17.12.2025
7 Аз съм само
Червено+ синьо= равно на лилаво
Зависи от съотношението
От теб започнаха връзките, въпреки, че по- гладни чакали ти отнеха водачеството
11:58 17.12.2025
8 Правиш се на ударена
11:59 17.12.2025
9 свещени крави
12:00 17.12.2025
10 Защо го правят гробарите?
Защото за скапаното нАТО и за въвличане от еС на Р. България в гражданската война на територията на Русия и Украйна се искат 6,2 милиарда евро в редовния бюджет на ГЕРБсдс+ДПСнн+БСПол+ИТН. Тези кървави пари трябва да се вземат като заем от ЕЦБ и да се изплащат от децата на нашите деца и от техните внуци и правнуци.
И защото ако се удължи сегашният бюджет за 2025 г., Борисов и Пеевски ще бъдат наритани от Урсулата, тъй като няма да има кървави пари за месомелачката в Украйна.
12:02 17.12.2025
11 Честита Коледа
12:03 17.12.2025
12 другарката,
12:05 17.12.2025
13 последните
12:06 17.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да, ама не!
До коментар #6 от "НА 25.12.1989 Г.":Как си оправиха живота румънците?
Като станаха ПЪРВА ФРОНТОВА ДЪРЖАВА ли?
Стига идиотщини!
Мислете за децата си, преди да ги хвърлите в огъня на подготвяната ви от нАТО и еС ОБЩОЕВРОПЕЙСКА ВОЙНА!
12:10 17.12.2025
16 Твоето
До коментар #14 от "В нАТО и в еС няма бъдеще за България":Бъдеще е ясно ,в Сибир
Коментиран от #17
12:15 17.12.2025
17 АЗ СЪМ СИ В ХИЛЯДОЛЕТНА БЪЛГАРИЯ
До коментар #16 от "Твоето":Заминавай за Анадола.
Анадола е нАТО.
12:17 17.12.2025
18 Майора
12:22 17.12.2025
19 селяк
12:24 17.12.2025
20 пенсионер
12:28 17.12.2025