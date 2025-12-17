Новини
Нинова: Такова безумие се случва за пръв път. Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос

17 Декември, 2025 11:49 1 435 20

  • корнелия нинова-
  • безумие-
  • държава-
  • тотален хаос

Депутатите внесоха за гласуване удължителен бюджет и редовен бюджет едновременно!!! Безотговорно и нагло, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Такова безумие се случва за пръв път. Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Такова безумие се случва за пръв път в нашата политическа история. Депутатите внесоха за гласуване удължителен бюджет и редовен бюджет едновременно!!! Безотговорно и нагло. Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос. Изобщо не ги интересува какво ще стане с хората, с икономиката, с финансовата стабилност. Интересува ги само личния им интерес и касички. Деградирал управленски модел. Заслужават да бъдат изметени всички вкупом и повече никога да не доближават Народното събрание.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод на политическите страсти около това дали следващата година ще посрещнем с удължителния бюджет за тази, или с редовен бюджет за 2026 година.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    23 17 Отговор
    БЕЗ КОЛОВЕ И ЛОПАТИ НЯМА ДА СТАНЕ!

    11:52 17.12.2025

  • 2 Елате Утре да изхвърлим Пеевски от

    33 8 Отговор
    Елате Утре да изхвърлим Пеевски от Парламента и Властта! Срещу Бюджета.


    Утре, всички в Центъра на Властта,  18:00 hours, Zulu Time.

    Всички които милеят за България, всички които искат тяхните деца да имат Бъдеще в Родината и да не се скитат немили недраги по света, заповядайте в триъгълника на властта, 18:00 часа, Четвъртък 18ти Декември, 2025. 

    Коментиран от #14

    11:52 17.12.2025

  • 3 историк

    27 8 Отговор
    Утре в 18 ч. България пак ще избухне !!!

    11:53 17.12.2025

  • 4 Изтрит

    6 14 Отговор
    Ама пачча,пак ли си дежурна и качи тая нагла влаинка у сайта ма?

    11:55 17.12.2025

  • 5 Така е

    12 7 Отговор
    Но още ,но точно при теб БСП започва да се снишава
    Ти загуби битката
    Продаваше снаряди
    Ти се коалиране като селска кметица
    Ти си от същото
    Гледай си кюфтета, имаш пари за цял месокомбинат

    11:56 17.12.2025

  • 6 НА 25.12.1989 Г.

    9 5 Отговор
    РУМЪНЦИТЕ ЕКЗЕКУТИРАХА НИКОЛАЕ И ЕЛЕНА ЧАУШЕСКУ И СИ ОПРАВИХА ИКОНОМИКАТА И ЖИВОТА.
    НИЕ ИМАМЕ САМО 7 ДНИ .

    Коментиран от #15

    11:56 17.12.2025

  • 7 Аз съм само

    12 5 Отговор
    Цвят лилав..
    Червено+ синьо= равно на лилаво
    Зависи от съотношението
    От теб започнаха връзките, въпреки, че по- гладни чакали ти отнеха водачеството

    11:58 17.12.2025

  • 8 Правиш се на ударена

    11 4 Отговор
    Докато присвояваше държавни активи със СДС не беше хаос, нали? Приватизацията не беше ли тотална кражба и разграбване, а стотиците хиляди без работа на улицата?

    11:59 17.12.2025

  • 9 свещени крави

    6 1 Отговор
    забранени коментари за две свещени крави

    12:00 17.12.2025

  • 10 Защо го правят гробарите?

    9 4 Отговор
    За да отхвърлят удължителния, а да гласуват поправения в полза на милионерите и на скапаното нАТО, и на скапания еС бюджет, нали!?

    Защото за скапаното нАТО и за въвличане от еС на Р. България в гражданската война на територията на Русия и Украйна се искат 6,2 милиарда евро в редовния бюджет на ГЕРБсдс+ДПСнн+БСПол+ИТН. Тези кървави пари трябва да се вземат като заем от ЕЦБ и да се изплащат от децата на нашите деца и от техните внуци и правнуци.

    И защото ако се удължи сегашният бюджет за 2025 г., Борисов и Пеевски ще бъдат наритани от Урсулата, тъй като няма да има кървави пари за месомелачката в Украйна.

    12:02 17.12.2025

  • 11 Честита Коледа

    4 0 Отговор
    И нова година.

    12:03 17.12.2025

  • 12 другарката,

    6 2 Отговор
    се "бореше" с управляващите като галеше козички

    12:05 17.12.2025

  • 13 последните

    2 1 Отговор
    знае се отдавна че най-добрите ни политици винаги са в опозиция. кой знае???

    12:06 17.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да, ама не!

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "НА 25.12.1989 Г.":

    Как си оправиха живота румънците?

    Като станаха ПЪРВА ФРОНТОВА ДЪРЖАВА ли?

    Стига идиотщини!

    Мислете за децата си, преди да ги хвърлите в огъня на подготвяната ви от нАТО и еС ОБЩОЕВРОПЕЙСКА ВОЙНА!

    12:10 17.12.2025

  • 16 Твоето

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "В нАТО и в еС няма бъдеще за България":

    Бъдеще е ясно ,в Сибир

    Коментиран от #17

    12:15 17.12.2025

  • 17 АЗ СЪМ СИ В ХИЛЯДОЛЕТНА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Твоето":

    Заминавай за Анадола.

    Анадола е нАТО.

    12:17 17.12.2025

  • 18 Майора

    2 0 Отговор
    Ало Нинче , пак не си разбрала както и Партията нс кеша и пудела с пачките и всички проруски партии , в това число и твоята! Самият закон не дава възможност за едновременното им гласуване! Изрично ГЕРБ , ИТН и НН казаха че няма да гласуват новия бюджет , въпреки ако не знаеш че е одобрен от работодатели и профсъюзи!

    12:22 17.12.2025

  • 19 селяк

    0 1 Отговор
    Споко лелче дишай истинския хаос ще започне след няколко дни кат влезе еФрото

    12:24 17.12.2025

  • 20 пенсионер

    1 0 Отговор
    кака коррни пак ще яхне оня козел

    12:28 17.12.2025

