Нинова: Такова безумие се случва за пръв път. Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос

Такова безумие се случва за пръв път в нашата политическа история. Депутатите внесоха за гласуване удължителен бюджет и редовен бюджет едновременно!!! Безотговорно и нагло. Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос. Изобщо не ги интересува какво ще стане с хората, с икономиката, с финансовата стабилност. Интересува ги само личния им интерес и касички. Деградирал управленски модел. Заслужават да бъдат изметени всички вкупом и повече никога да не доближават Народното събрание.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод на политическите страсти около това дали следващата година ще посрещнем с удължителния бюджет за тази, или с редовен бюджет за 2026 година.