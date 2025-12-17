Новини
Костадин Костадинов: Няма как да подкрепим бюджета, който свали кабинета

17 Декември, 2025 11:20 1 132 58

Това, която се случи в НС, изнанеда и неговите вносители и това е причината за тази дълга почивка

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ставаме свидетели на абсурдна ситуация, която изненада включително и ГЕРБ. На председателския съвет сутринта стана ясно, че ГЕРБ и БСП ще подкрепят това предложение, никой друг не заяви подкрепа. ДПС имаха уклончив отговор, защото е абсурдно, в крайна сметка, да се гласува бюджетът на подалото оставка правителство. Това, която се случи в НС, изнанеда и неговите вносители и това е причината за тази дълга почивка. Ситуацията е меко казано абсурдна, правителстовто подаде оставка заради бюджета, вторият бюджет е фризирана версия на първия. Той е почти неразличим. В дългово отношение разликата е по-малко от 1 млрд. лева. Днес се оказва, че като първа точка се приема същият този бюджет, който стана причина за падането на правителството. Ние няма как да го подкрепим. Това заяви пред журналисти в кулоарите на НС лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.

"Ние считаме, че бюджет трябва да има, но той трябва да е нов. Няма да подкрепим удължителната версия на този, сегашният. Председателят на фисканият съвет Симеон Дянков заяви, че бюджетът е изграден на базата на фалшиви даннни. Най-доброто решение е нов бюджет без никакви дългове. Защото за тези 19 млрд. ние ще плащаме скъпо. Лихвите по дъловете се увеличават, Бъгария ще влезе в дългова спирала. Смятаме, че трябва да има рязане и съкращения в държавната админицтрация. Има огромни буфери за крадене, оставени в бюджета. Правотелството трябва да има смелостта да излезе и да признае истината. Те няма да дадат заден. Ще излезем на протести. Нашата цел ще бъде - този бюджет да не бъде приет. Чака ни изборна кампания и ново правителстово. Нека ново НС да взима решение за това, сегашният изчерпан парламент няма легитивност да прави това,отсече лидерът на Възраждане.


България
  • 1 :)))

    31 8 Отговор
    Браво Коце, само така

    Коментиран от #21, #23

    11:21 17.12.2025

    19 0 Отговор
    Ако мини,мини.

    Коментиран от #17

    11:23 17.12.2025

  • 3 протеста

    27 0 Отговор
    Настояват за този бюджет или за да прикрият престъпления или да си осигурят милиарди за крадене и бягане , нищо друго ! Излизаме на грандиони протести , те се гаврят с народа !

    Коментиран от #15, #16

    11:28 17.12.2025

  • 4 Кой е "този" бюджет?

    11 3 Отговор
    Нищо не е ясно.

    Марче, ти разбра ли нещо или си папагалче?

    11:30 17.12.2025

  • 5 обективен

    23 3 Отговор
    До последкият си ден министрите ще са в услуга на тиквата и свинята , защото още има за крадене !! Няма ли вкарани министри и депутати взатвора , нищо няма да с ромени . За 35 год. има само двама депутати осъдени условно ,а в Румъния над сто , и над 15 министри !!

    Коментиран от #18

    11:31 17.12.2025

  • 6 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    26 5 Отговор
    И НИЕ НЕ ПОДКРЕПЯМЕ БЮДЖЕТА!
    НЕ ПОДКРЕПЯМЕ ЕВРОТО!
    НЕ ПОДКРЕПЯМЕ ЕВРОЗОНАТА!
    НЕ ПОДКРЕПЯМЕ ПАРИТЕ ЗА УКРАЙНА!
    НЕ ПОДКРЕПЯМЕ КРАДЛИВАТА УРСУЛА!

    Коментиран от #24

    11:32 17.12.2025

  • 7 Дориана

    23 3 Отговор
    Новия бюджет в Евро обслужва Пеевски и Борисови вкарва България в дългова спирала, която българския народ трябва да плаща. И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев са пълен провал. Коалиция Магнитски Мафия трябва да поемат отговорност за това , че са сключили договор с ЕС България да плаща оръжията произведени в САЩ и в Европа, а пък те ще си затворят очите за бюджета, който уж е на 3 процента. Новият бюджет в Евро трябва да се направи от доказано професионален финансист,който ще съумее да направи необходимите реформи и да уравновеси приходи и разходи. И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев за никого не е тайна, че са с фалшиво стъкмени на 3 процента.Трябва да се направи изцяло нов балансиран и справедлив бюджет.

    11:33 17.12.2025

  • 8 Утре, всички в Центъра на Властта,

    20 5 Отговор
    18:00 hours, Zulu Time.

    Всички които милеят за България, всички които искат тяхните деца да имат Бъдеще в Родината и да не се скитат немили недраги по света, заповядайте в триъгълника на властта, 18:00 часа, Четвъртък 18ти Декември, 2025.

    Да изхвърлим Делян Пеевски от кабинета му в Парламента, всички които са срещу заробващият Бюджет на комунистическата Олигархия, на Олигарха Пеевски, заповядайте на Протеста.
    Утре, 18:00 часа.

    Коментиран от #13

    11:34 17.12.2025

  • 9 Дориана

    16 2 Отговор
    Типично поведение за Борисов и Пеевски е да причиняват диктатура, чрез всякакви методи и след това да обвиняват опонентите си за хаоса, които те самите са създали. Корупцията, олигархията, полицейщината, рекетите са техните любими методи за унищожаване на демокрацията и замяната и с пълзяща диктатура.Това поведение е типично за диктаторите да плашат с хаос за да държат в страх и подчинение народа. Вече стават не само нагли, но и отвратителни.

    11:34 17.12.2025

  • 10 Дориана

    19 2 Отговор
    Борисов да излезе и да каже пред целия български народ , защо е толкова силно зависим от Пеевски ? С какво го държи Пеевски , та отново чрез Сачева заговори за новия бюджет в Евро, който е абсолютно вреден за България, защото го вкарва в дългова спирала. Критики за него има и от ЕС. Пеевски държи синдикатите, които са негова патерица, с какво държи Борисов? Народа каза твърдо НЕ на този бюджет дори и поправен в него няма реформи , а само отлагане за една година тоест „от болната глава се прехвърля на здравата” . Борисов и Пеевски да не се заиграват с търпението и гнева на народа.

    Коментиран от #12, #22, #37

    11:36 17.12.2025

  • 11 Сретение сега е момента

    14 3 Отговор
    ПОДМОЛНИТЕ ГРОБАРИ ОТ ШАЙКАТА КРАДЛИВА НЕ СПИРА С БАНКЕНСКИТЕ Крадливи номера. Адв бе СРЕТАНЕ ОТЪРВИ НИ ОТ ТОЯ КРАДЛИВ ПРЕДАТЕЛ ЩОТО НЕМАМЕ ПРОКУРАТУРАТА! В ТЕН НИ Е НАДЕЖДАТА. ДИГАЙ ВЪВ ВЪЗДУХА ДЕБЕЛАТА ТИКВА ЗАЕДНО С БРОНИРАНИЯ МУ КОВЧЕГ. ТАКА В ИСПАНИЯ СЕ ОТЪРВАХА ОТ ЕДИН ФАШИСТКИ ДИКТАТОР КОЙТО ИЗБИ ПОЛоВИНАТА испанци.

    Коментиран от #14

    11:37 17.12.2025

  • 12 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    16 3 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    БОРИСОВ, КАТО ЕДИНСТВЕНИЯ "СМЕЛ ГЕНЕРАЛ" НА САЧЕВА СЕ СКРИ ОТ СТРАХ.

    11:38 17.12.2025

  • 13 Марш

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Утре, всички в Центъра на Властта,":

    Платен паветен провокатор! Няма да дойда и да легитимирам твоите тъпи и алчни гробокопачи на България! Те ни набутаха в еврозоната заедно с Тиквата и Пеевски!

    11:40 17.12.2025

  • 14 НА 25.12.1989 Г.

    13 6 Отговор

    До коментар #11 от "Сретение сега е момента":

    РУМЪНЦИТЕ ЕКЗЕКУТИРАХА НИКОЛАЕ И ЕЛЕНА ЧАУШЕСКУ И СИ ОПРАВИХА ИКОНОМИКАТА И ЖИВОТА.
    НИЕ ИМАМЕ САМО 7 ДНИ.

    Коментиран от #30

    11:40 17.12.2025

  • 15 Неподписан

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "протеста":

    Носете си тръби ф2 или сапове,да клатите глави и подскачате на концерти само...

    11:41 17.12.2025

  • 16 Дориана

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "протеста":

    Да, и този път Борисов трябва да носи персонална отговорност за революцията и омразата на народа срещу него и Пеевски. Той отново излъга народа като каза, че ще има удължителен бюджет и след това под натиска на Пеевски заговори чрез Сачева за абсолютно вредния крадлив бюджет на Теменужка Петкова.

    11:42 17.12.2025

  • 17 Свален кабинет,

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хасковски каунь":

    прави бюджет -))
    Що е то ?

    Коментиран от #19, #25, #56

    11:44 17.12.2025

  • 18 Неподписан

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "обективен":

    No comment...В Испания бях,испанец ми каза "Нашата прокуратура разследва вашия премиер министър(Бойко) за пране на пари...

    11:45 17.12.2025

  • 19 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Свален кабинет,":

    Лакомо...

    11:45 17.12.2025

  • 20 Българин

    12 2 Отговор
    Протестите са заради отвращението на хората от политиците. Бюджета никой не знае, какво пише в него.

    11:46 17.12.2025

  • 21 На новия на мойта

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от ":)))":

    такъв бюджет съм му гласувал да харчи по нея , че ще иска да ми я връща!
    Ама,а да видим как ще стане -))

    11:47 17.12.2025

  • 22 Неподписан

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Бащата на Кирил Петков(от партия "Промяната продължава") Бойко Борисов и Алексей Петров са приятели от 30 години,баща му на Делян Пеевски е бивш шеф на ДАНС...а ти питаш какво ги свързва...Събуди се!!

    Коментиран от #27

    11:50 17.12.2025

  • 23 Мани , ми и парите щели да махат

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от ":)))":

    Само с някакви електрически щяло да се плаща .
    Кога има ток.

    11:51 17.12.2025

  • 26 запознат

    3 2 Отговор
    мноооого нагло,няма такива мазни боклуци, не ви искаме мошенници.ГЕРБ извън властта.

    11:54 17.12.2025

  • 27 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Неподписан":

    ВРЕМЕ ИМ Е ДА ОТИВАТ ПРИ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ.

    Коментиран от #29

    11:54 17.12.2025

  • 28 ФАКТ

    4 2 Отговор
    БЕЗ ЗАЕМИ ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ ГЕРБ НЕ МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ В ПАРЛАМЕНТА

    11:55 17.12.2025

  • 30 Направо цъфнаха и вързаха

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "НА 25.12.1989 Г.":

    От $ 0 дълг по Чаушесково време до - 183 млрд. по настоящем!

    Коментиран от #32

    11:58 17.12.2025

  • 31 Ачо Храчката от Девня

    2 2 Отговор
    Ако Коцета ме вземе за дупетат, се заклевам да наплюя всичката опозиция с мазни тлъсти хпачки като камила.

    Тия сегашните му едвам плюват като котета.

    12:02 17.12.2025

  • 32 Ха ха ха ха

    3 7 Отговор

    До коментар #30 от "Направо цъфнаха и вързаха":

    Елена Чаушеско им беше забранила лещата, че била много скъпа и дебелеели. Бил съм тогава в Румъния, България беше като Швейцария спряма тях, а сега е обратното, защото там изгониха руските подлоги.

    12:04 17.12.2025

  • 33 Разберете го хора,

    6 0 Отговор
    Набийте си го в кратуните. 36 години все е атлантически погром и разруха и логично сме най бедната държава в Европа. Атланте ли е, Все е смет. Независимо от коя партия е! Еднакво гнусни, еднакво вредни, еднакво подли ...

    12:04 17.12.2025

  • 34 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Влака":

    КОЧИНАТА Е В
    ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА КОЛОНИЯ БЪЛГАРИЯ.
    РУСНАЦИТЕ СА СИ МНОГО ДОБРЕ.

    12:06 17.12.2025

  • 35 Бою кривият уййййй

    6 1 Отговор
    да звъни на дЖилезку тъъъпото с министерско постановление да отменя увеличението на заплатите веднага за патканите с пагони и ченгетата! Квот за другите през бюджета тва и за тях. Няма такива едните през постановление а другите да го ядат през бюджета еййй....

    12:06 17.12.2025

  • 36 Миролюб

    3 4 Отговор
    Коце , днес Руди ти дръпна едни 5 % , Мирчев и той ти дръпна 5 % . Изоставаш , а ти е ясно , че те ще излязат само с бой .Искам да сме цивилизована държава , но е кристално ясно , че без бой вече няма да стане

    12:08 17.12.2025

  • 37 Стефка

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Ка да излезе и каже,когато при всеки опит на говорене излиза мучене,а е нужен и тълковник речник.Нищо не му се разбира.

    12:08 17.12.2025

  • 38 Съд за смотаната Теменужка

    5 0 Отговор
    Която закона наруши и бюджета внесе в 12 без 5 ! Съд! Това е саботаж срещу държавата и държавността

    12:14 17.12.2025

  • 39 Черния

    0 0 Отговор
    Кучето си лае,кервана си върви

    12:15 17.12.2025

  • 40 старшията

    0 0 Отговор
    Тук е нужен военен режим.Разпускане на НС,забрана на партии.Както навремето в Гърция,Испания и Чили.Но пък нямаме военни.И това не можем да направим.Няма бюджет,няма пенсии.Два млн.са пенсионерите.Давате ли си сметка какво ще стане?Ще започната да умират от глад и без лекарства.Това ще постигнете.

    12:16 17.12.2025

  • 41 12м. по 1/12 може да се харчи с удължен

    2 0 Отговор
    Бюджет .....
    И в лева ! ....И в лева ! ....гласи закона

    12:17 17.12.2025

  • 42 Черния

    1 1 Отговор
    На изборите Възраждане макс 7%

    Коментиран от #46

    12:17 17.12.2025

  • 43 Ромео

    3 0 Отговор
    Защо не давате ситуацията в Румъния?Пълно мълчание.Що така бе?

    12:18 17.12.2025

  • 44 край край край

    1 3 Отговор
    путин ни управлява?? щот купихми миг-16 блок 70, и руските бази дет не плащат разходите си и ловим американски шпиони, и спряхме американски проекти, и ще строим още руски АЕЦи, и ще конфискуваме американската рафинерия??!! ало??! Американците искат Бойко да си ходи, дават му убежище. ГЕРБ ще се разцепи, и никакви държавни договори към техни фирми. Другите ще отхвърлят оковите. И в този хаос слугите на ГЕРБ и БКП, в медиите, политиката, говорещи глави, професори, агенти, продуценти, ще се чудят кой път да хванат. И СТАТУКВОТО НА БКП ЩЕ СВЪРШИ, И МИЛИОНИТЕ И МИЛИАРДИТЕ ИМ, ПРИВАТИЗАЦИИТЕ И КРАЖБИ И КОНЦЕСИИ... ЖИВКОВ ПОДГОТВЯЛ 100 СЕМЕЙСТВА - ЕДНО БИЛО БАНЕВИ. Березовски казал на Литвиненко, че 100 семейства управляват всичко в САЩ. Преходът и перестройката е това. Баневи отказали да спестяват в американски облигации, и Черепът - май? Май ще се види през май? Слава Севрюкова предрекла край на крадливата власт, след 20 правителства, това е 25, но ако махнеп 5 - като броим три правителства на Бойко за едно и тези по две на Донев, Янев и Главчев. ................. ............... СССР.2.0 започва през 2030 година, 2072 година и в целият свят ще е безкласово общество, според Ванга. За демокрация трябва равенство. (Ц.Ц му издърпаха ушите и политическата кариера чрез Свободна Европа - ЦРУ-ВАШИНГТОН, защото не прие паразитът С.ДС, но Бойко го прие), но сега новите техни ку.чи синове на САЩ са кирчо и кокорчо и те с рода от ДС-ЦРУ)

    12:18 17.12.2025

  • 45 евалата чалгопитеци

    0 0 Отговор
    Как е Новото Нормално. По-сигурно ли ви е вече? По-предвидимо може би? Вече ще раждате ли българи?

    12:19 17.12.2025

  • 46 две добри новини

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Черния":

    Еврото идва.
    Възраждане си отива.

    12:20 17.12.2025

  • 47 младите неумни си счупиха държавата

    0 0 Отговор
    сега да си я оправят.

    12:21 17.12.2025

  • 48 Александър 3

    3 1 Отговор
    Интересно защо само Възраждане предизвиква ужас в еврогейидиотите и Урсола ? Ами защото само те са истинската опозиция ! ЕЛЕМЕНТАРНО УОТСЪН !

    Коментиран от #49

    12:21 17.12.2025

  • 49 мъда

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Александър 3":

    И те като Сидеров са патреоти. Руски патреоти.

    12:23 17.12.2025

  • 50 Атлантизма е вредна, опасна и

    1 1 Отговор
    престъпна идеология. Атлантическите парти трябва да бъдат забранени и пълна лустрация за лидерите им да има. Само това е спасението. Друго няма!

    12:24 17.12.2025

  • 51 Смешки

    2 0 Отговор
    Мразел еврото и долара а не се отказва от тях Всичките му влогове и транзакции са в евра

    12:26 17.12.2025

  • 52 Щирлиц

    0 1 Отговор
    Костя здраво се е хванал за шлифера на президента като спасител,но електората му се топи като пролетен сняг.По едно време замайваше хората докато не лъсна истината,че подкрепата му е от Кремъл.А това не е хич добре.

    Коментиран от #53

    12:27 17.12.2025

  • 53 брях

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Щирлиц":

    че кога не е било известно, че Възраждане и Костадинов наследиха руските пари от Атака и Волен Сидеров?

    12:31 17.12.2025

  • 54 Игра на Рулетка

    0 0 Отговор
    от една Кокетка! Ми то като приемем Еврото, ще бъде заличен символът на българите - Спомен за Българският лев. След 1944 година СССР заличиха българският символ - Селянина да има своя земя и въобще изкорениха Българина да притежава Земя. Над 400 хиляди българскаи имота по българското Черноморие са собственост на Руски олигарси. Споменът за висящи на гърдите на момите и съпругите Златни Пендари - Банката на Българина е вече забравен, след като цялото злато на България замина за Москва през 60 - те години на миналия век. Не се знае знае ли се, кой е и собственикът на създадените ТКЗС по българските Земи? Кой е собственик на Външно Търговските Банки в България? Единствено ще остане в София да стои символа на България - Българският ГЕРБ, а останлите със спомен за България ХОРА ще подскачат насам натам и ще развяват Байрака - Българското знаме по време на игра на Хоро.... по блатата, реките, полята и планините. със спомени за "Жетварка пее няйде в полето"!

    12:31 17.12.2025

  • 55 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 3 Отговор
    ДОКОГА ЩЕ ГЛЕДАМЕ МУТРИТЕ НА .................. ФАШИСТИТЕ , КОПЕЙКИН и МУНЧО ? ? ?.....................

    12:32 17.12.2025

  • 56 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Свален кабинет,":

    КРАДЛИВИ КОРУМПЕТА С ГОЛЯМ АПЕТИТ ЗА ВЛАСТ!

    12:33 17.12.2025

  • 57 На изборите трябва

    1 0 Отговор
    Само две коалиции да има: Атлантическа и Национална ! Време е да се сложи край на лъжата наречена партии и хората да си кажат думата масово и честно

    Коментиран от #58

    12:33 17.12.2025

  • 58 гърците са го измислили

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "На изборите трябва":

    Победителя на изборите получава 50 депутата бонус. Така няма да има нужда от коалиции. А те може да се забранят със закон.

    12:36 17.12.2025

