Костадин Костадинов: Няма как да подкрепим бюджета, който свали кабинета

Ставаме свидетели на абсурдна ситуация, която изненада включително и ГЕРБ. На председателския съвет сутринта стана ясно, че ГЕРБ и БСП ще подкрепят това предложение, никой друг не заяви подкрепа. ДПС имаха уклончив отговор, защото е абсурдно, в крайна сметка, да се гласува бюджетът на подалото оставка правителство. Това, която се случи в НС, изнанеда и неговите вносители и това е причината за тази дълга почивка. Ситуацията е меко казано абсурдна, правителстовто подаде оставка заради бюджета, вторият бюджет е фризирана версия на първия. Той е почти неразличим. В дългово отношение разликата е по-малко от 1 млрд. лева. Днес се оказва, че като първа точка се приема същият този бюджет, който стана причина за падането на правителството. Ние няма как да го подкрепим. Това заяви пред журналисти в кулоарите на НС лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
"Ние считаме, че бюджет трябва да има, но той трябва да е нов. Няма да подкрепим удължителната версия на този, сегашният. Председателят на фисканият съвет Симеон Дянков заяви, че бюджетът е изграден на базата на фалшиви даннни. Най-доброто решение е нов бюджет без никакви дългове. Защото за тези 19 млрд. ние ще плащаме скъпо. Лихвите по дъловете се увеличават, Бъгария ще влезе в дългова спирала. Смятаме, че трябва да има рязане и съкращения в държавната админицтрация. Има огромни буфери за крадене, оставени в бюджета. Правотелството трябва да има смелостта да излезе и да признае истината. Те няма да дадат заден. Ще излезем на протести. Нашата цел ще бъде - този бюджет да не бъде приет. Чака ни изборна кампания и ново правителстово. Нека ново НС да взима решение за това, сегашният изчерпан парламент няма легитивност да прави това,отсече лидерът на Възраждане.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 :)))
Коментиран от #21, #23
11:21 17.12.2025
2 Хасковски каунь
Коментиран от #17
11:23 17.12.2025
3 протеста
Коментиран от #15, #16
11:28 17.12.2025
4 Кой е "този" бюджет?
Марче, ти разбра ли нещо или си папагалче?
11:30 17.12.2025
5 обективен
Коментиран от #18
11:31 17.12.2025
6 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
НЕ ПОДКРЕПЯМЕ ЕВРОТО!
НЕ ПОДКРЕПЯМЕ ЕВРОЗОНАТА!
НЕ ПОДКРЕПЯМЕ ПАРИТЕ ЗА УКРАЙНА!
НЕ ПОДКРЕПЯМЕ КРАДЛИВАТА УРСУЛА!
Коментиран от #24
11:32 17.12.2025
7 Дориана
11:33 17.12.2025
8 Утре, всички в Центъра на Властта,
Всички които милеят за България, всички които искат тяхните деца да имат Бъдеще в Родината и да не се скитат немили недраги по света, заповядайте в триъгълника на властта, 18:00 часа, Четвъртък 18ти Декември, 2025.
Да изхвърлим Делян Пеевски от кабинета му в Парламента, всички които са срещу заробващият Бюджет на комунистическата Олигархия, на Олигарха Пеевски, заповядайте на Протеста.
Утре, 18:00 часа.
Коментиран от #13
11:34 17.12.2025
9 Дориана
11:34 17.12.2025
10 Дориана
Коментиран от #12, #22, #37
11:36 17.12.2025
11 Сретение сега е момента
Коментиран от #14
11:37 17.12.2025
12 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
До коментар #10 от "Дориана":БОРИСОВ, КАТО ЕДИНСТВЕНИЯ "СМЕЛ ГЕНЕРАЛ" НА САЧЕВА СЕ СКРИ ОТ СТРАХ.
11:38 17.12.2025
13 Марш
До коментар #8 от "Утре, всички в Центъра на Властта,":Платен паветен провокатор! Няма да дойда и да легитимирам твоите тъпи и алчни гробокопачи на България! Те ни набутаха в еврозоната заедно с Тиквата и Пеевски!
11:40 17.12.2025
14 НА 25.12.1989 Г.
До коментар #11 от "Сретение сега е момента":РУМЪНЦИТЕ ЕКЗЕКУТИРАХА НИКОЛАЕ И ЕЛЕНА ЧАУШЕСКУ И СИ ОПРАВИХА ИКОНОМИКАТА И ЖИВОТА.
НИЕ ИМАМЕ САМО 7 ДНИ.
Коментиран от #30
11:40 17.12.2025
15 Неподписан
До коментар #3 от "протеста":Носете си тръби ф2 или сапове,да клатите глави и подскачате на концерти само...
11:41 17.12.2025
16 Дориана
До коментар #3 от "протеста":Да, и този път Борисов трябва да носи персонална отговорност за революцията и омразата на народа срещу него и Пеевски. Той отново излъга народа като каза, че ще има удължителен бюджет и след това под натиска на Пеевски заговори чрез Сачева за абсолютно вредния крадлив бюджет на Теменужка Петкова.
11:42 17.12.2025
17 Свален кабинет,
До коментар #2 от "Хасковски каунь":прави бюджет -))
Що е то ?
Коментиран от #19, #25, #56
11:44 17.12.2025
18 Неподписан
До коментар #5 от "обективен":No comment...В Испания бях,испанец ми каза "Нашата прокуратура разследва вашия премиер министър(Бойко) за пране на пари...
11:45 17.12.2025
19 Неподписан
До коментар #17 от "Свален кабинет,":Лакомо...
11:45 17.12.2025
20 Българин
11:46 17.12.2025
21 На новия на мойта
До коментар #1 от ":)))":такъв бюджет съм му гласувал да харчи по нея , че ще иска да ми я връща!
Ама,а да видим как ще стане -))
11:47 17.12.2025
22 Неподписан
До коментар #10 от "Дориана":Бащата на Кирил Петков(от партия "Промяната продължава") Бойко Борисов и Алексей Петров са приятели от 30 години,баща му на Делян Пеевски е бивш шеф на ДАНС...а ти питаш какво ги свързва...Събуди се!!
Коментиран от #27
11:50 17.12.2025
23 Мани , ми и парите щели да махат
До коментар #1 от ":)))":Само с някакви електрически щяло да се плаща .
Кога има ток.
11:51 17.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 запознат
11:54 17.12.2025
27 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
До коментар #22 от "Неподписан":ВРЕМЕ ИМ Е ДА ОТИВАТ ПРИ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ.
Коментиран от #29
11:54 17.12.2025
28 ФАКТ
11:55 17.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Направо цъфнаха и вързаха
До коментар #14 от "НА 25.12.1989 Г.":От $ 0 дълг по Чаушесково време до - 183 млрд. по настоящем!
Коментиран от #32
11:58 17.12.2025
31 Ачо Храчката от Девня
Тия сегашните му едвам плюват като котета.
12:02 17.12.2025
32 Ха ха ха ха
До коментар #30 от "Направо цъфнаха и вързаха":Елена Чаушеско им беше забранила лещата, че била много скъпа и дебелеели. Бил съм тогава в Румъния, България беше като Швейцария спряма тях, а сега е обратното, защото там изгониха руските подлоги.
12:04 17.12.2025
33 Разберете го хора,
12:04 17.12.2025
34 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
До коментар #29 от "Влака":КОЧИНАТА Е В
ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА КОЛОНИЯ БЪЛГАРИЯ.
РУСНАЦИТЕ СА СИ МНОГО ДОБРЕ.
12:06 17.12.2025
35 Бою кривият уййййй
12:06 17.12.2025
36 Миролюб
12:08 17.12.2025
37 Стефка
До коментар #10 от "Дориана":Ка да излезе и каже,когато при всеки опит на говорене излиза мучене,а е нужен и тълковник речник.Нищо не му се разбира.
12:08 17.12.2025
38 Съд за смотаната Теменужка
12:14 17.12.2025
39 Черния
12:15 17.12.2025
40 старшията
12:16 17.12.2025
41 12м. по 1/12 може да се харчи с удължен
И в лева ! ....И в лева ! ....гласи закона
12:17 17.12.2025
42 Черния
Коментиран от #46
12:17 17.12.2025
43 Ромео
12:18 17.12.2025
44 край край край
12:18 17.12.2025
45 евалата чалгопитеци
12:19 17.12.2025
46 две добри новини
До коментар #42 от "Черния":Еврото идва.
Възраждане си отива.
12:20 17.12.2025
47 младите неумни си счупиха държавата
12:21 17.12.2025
48 Александър 3
Коментиран от #49
12:21 17.12.2025
49 мъда
До коментар #48 от "Александър 3":И те като Сидеров са патреоти. Руски патреоти.
12:23 17.12.2025
50 Атлантизма е вредна, опасна и
12:24 17.12.2025
51 Смешки
12:26 17.12.2025
52 Щирлиц
Коментиран от #53
12:27 17.12.2025
53 брях
До коментар #52 от "Щирлиц":че кога не е било известно, че Възраждане и Костадинов наследиха руските пари от Атака и Волен Сидеров?
12:31 17.12.2025
54 Игра на Рулетка
12:31 17.12.2025
55 ЕДГАР КЕЙСИ
12:32 17.12.2025
56 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
До коментар #17 от "Свален кабинет,":КРАДЛИВИ КОРУМПЕТА С ГОЛЯМ АПЕТИТ ЗА ВЛАСТ!
12:33 17.12.2025
57 На изборите трябва
Коментиран от #58
12:33 17.12.2025
58 гърците са го измислили
До коментар #57 от "На изборите трябва":Победителя на изборите получава 50 депутата бонус. Така няма да има нужда от коалиции. А те може да се забранят със закон.
12:36 17.12.2025