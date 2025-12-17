Костадин Костадинов: Няма как да подкрепим бюджета, който свали кабинета

Ставаме свидетели на абсурдна ситуация, която изненада включително и ГЕРБ. На председателския съвет сутринта стана ясно, че ГЕРБ и БСП ще подкрепят това предложение, никой друг не заяви подкрепа. ДПС имаха уклончив отговор, защото е абсурдно, в крайна сметка, да се гласува бюджетът на подалото оставка правителство. Това, която се случи в НС, изнанеда и неговите вносители и това е причината за тази дълга почивка. Ситуацията е меко казано абсурдна, правителстовто подаде оставка заради бюджета, вторият бюджет е фризирана версия на първия. Той е почти неразличим. В дългово отношение разликата е по-малко от 1 млрд. лева. Днес се оказва, че като първа точка се приема същият този бюджет, който стана причина за падането на правителството. Ние няма как да го подкрепим. Това заяви пред журналисти в кулоарите на НС лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.

"Ние считаме, че бюджет трябва да има, но той трябва да е нов. Няма да подкрепим удължителната версия на този, сегашният. Председателят на фисканият съвет Симеон Дянков заяви, че бюджетът е изграден на базата на фалшиви даннни. Най-доброто решение е нов бюджет без никакви дългове. Защото за тези 19 млрд. ние ще плащаме скъпо. Лихвите по дъловете се увеличават, Бъгария ще влезе в дългова спирала. Смятаме, че трябва да има рязане и съкращения в държавната админицтрация. Има огромни буфери за крадене, оставени в бюджета. Правотелството трябва да има смелостта да излезе и да признае истината. Те няма да дадат заден. Ще излезем на протести. Нашата цел ще бъде - този бюджет да не бъде приет. Чака ни изборна кампания и ново правителстово. Нека ново НС да взима решение за това, сегашният изчерпан парламент няма легитивност да прави това,отсече лидерът на Възраждане.