Сачева: Удължителният бюджет най-вероятно ще бъде приет на две четения още днес

Удължителният бюджет ще бъде приет, заради БСП вкарахме редовния. Това заяви Деница Сачева на брифинг в НС, след като редовният държавен бюджет и този НЗОК влязоха за разглеждане в парламента, съобщават от Dariknews.bg.

"Удължителният бюджет ще бъде приет най-вероятно на две четения още днес. Ние ще го подкрепим. Подкрепихме и предложението на БПС, за които приемането на редовен бюджет за страната е последователен техен приоритет", заяви тя и допълни:

"От 1 януари няма да бъдат увеличени заплатите на българските учители, лекари, 400 хил. семейства няма да могат да получат навреме своите детски добавки, над 100 хил. лични асистенти ще има забавяне с плащанията, 750 хора с увреждания също са хвърлени в едно положение, в което не се знае какво ще стане с техните пари."

По думите ѝ депутатите са длъжни да чуват гласовете на всички граждани.

Сачева допълни, че Асен Василев продължава с хулиганските си прояви. "Бюджетът на България е почти 70% заплати, здравни и социални плащания. Той ще направи така, че гражданите да са още по- объркани", заяви тя.

В зала ИТН и ГЕРБ ще подкрепят само удължителен бюджет, коментира от своя страна Тошко Йорданов.

Той допълни, че всеки след 1 януари, който се почувства ощетен, да задава въпросите си на ПП-ДБ и на Румен Радев.