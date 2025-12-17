Сачева: Удължителният бюджет най-вероятно ще бъде приет на две четения още днес

Удължителният бюджет ще бъде приет, заради БСП вкарахме редовния. Това заяви Деница Сачева на брифинг в НС, след като редовният държавен бюджет и този НЗОК влязоха за разглеждане в парламента, съобщават от Dariknews.bg.
"Удължителният бюджет ще бъде приет най-вероятно на две четения още днес. Ние ще го подкрепим. Подкрепихме и предложението на БПС, за които приемането на редовен бюджет за страната е последователен техен приоритет", заяви тя и допълни:
"От 1 януари няма да бъдат увеличени заплатите на българските учители, лекари, 400 хил. семейства няма да могат да получат навреме своите детски добавки, над 100 хил. лични асистенти ще има забавяне с плащанията, 750 хора с увреждания също са хвърлени в едно положение, в което не се знае какво ще стане с техните пари."
По думите ѝ депутатите са длъжни да чуват гласовете на всички граждани.
Сачева допълни, че Асен Василев продължава с хулиганските си прояви. "Бюджетът на България е почти 70% заплати, здравни и социални плащания. Той ще направи така, че гражданите да са още по- объркани", заяви тя.
В зала ИТН и ГЕРБ ще подкрепят само удължителен бюджет, коментира от своя страна Тошко Йорданов.
Той допълни, че всеки след 1 януари, който се почувства ощетен, да задава въпросите си на ПП-ДБ и на Румен Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ахаа
11:28 17.12.2025
2 Пич
11:28 17.12.2025
3 !!!?
11:28 17.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 нннн
11:29 17.12.2025
6 ВИЕ НАИСТИНА
ГЕРБ И НОВОТО НАЧАЛО,ТО ЗА ИТН СЕ ЗНАЕ ЧЕ СА ПЪТНИЦИ,БСП И ТЕ СА ТРЪГНАЛИ КЪМ ИТН,,,,,,
Коментиран от #19
11:31 17.12.2025
7 сжасьзс
Коментиран от #29
11:34 17.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 икономист
11:37 17.12.2025
10 Ялчин
11:40 17.12.2025
11 До някъде
11:40 17.12.2025
12 Елате Утре да изхвърлим Пеевски от
Утре, всички в Центъра на Властта, 18:00 hours, Zulu Time.
Всички които милеят за България, всички които искат тяхните деца да имат Бъдеще в Родината и да не се скитат немили недраги по света, заповядайте в триъгълника на властта, 18:00 часа, Четвъртък 18ти Декември, 2025.
Коментиран от #17
11:40 17.12.2025
13 макева
11:42 17.12.2025
14 Коментар
11:43 17.12.2025
15 Гост
11:43 17.12.2025
16 Какво каза Сачева?
Някой разбра ли какво значи това?
Ще удължават бюджета на 2025 г. или вкарват "редовния", т.е. оттегления и поправен бюджет за гласуване?
11:43 17.12.2025
17 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
До коментар #12 от "Елате Утре да изхвърлим Пеевски от":И СРЕЩУ ЕВРОТО,
СРЕЩУ ЕВРОЗОНАТА,
СРЕЩУ ПАРИТЕ ЗА УКРАЙНА,
СРЕЩУ КРАДЛИВАТА УРСУЛА!
11:44 17.12.2025
18 ти ли бе
11:45 17.12.2025
19 И отново
До коментар #6 от "ВИЕ НАИСТИНА":И отново трябва куршум да ми леят таз като я видя. Ма много грозно бе, ма чак толкоз грозно та грозно. Леле това грозно нещо ама чак толкова грозно ай ай ай толкова грозно. Иначе подкрепям отново на протест ГЕРБ и Новото начало, а и останалите мафиотски образувания и тумори да се измитат за вечни времена. В политиката, в икономиката, в битие и житие никога повече.
11:49 17.12.2025
20 Шокиран
11:49 17.12.2025
21 Дед
11:54 17.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Истината
12:05 17.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Сачи
12:07 17.12.2025
26 Чърчил
12:08 17.12.2025
27 Сачева
12:10 17.12.2025
28 Наденицасачева
12:25 17.12.2025
29 какви
До коментар #7 от "сжасьзс":пари бе.То е ясно че стачкуващите са на пп, и прецедента, и те излъгаха хората и го върнаха с година назад ЩЕ ПОЛУЧАТ НАДБАВКИ АМА ДРУГ ПЪТ, бюджета е за заплати и за да има държава. в ЕДНА най богата община като несебър стачкуват защото кмета трябва да си вземе заплатата, и вдига данък сгради с 40% А руските собственици не плащат от години
12:33 17.12.2025