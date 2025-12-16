Володимир Зеленски: Руснаците не броят убитите си на фронта! Путин просто не се интересува от това

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза в реч пред нидерландския парламент днес, че руснаците губят по около 30 000 души убити месечно, но руският лидер Владимир Путин не се интересува, защото вярва само във властта и в парите, предаде Укринформ, цитирана от бТА.
„Путин не вярва в хората. Той вярва само във властта и в парите. Той изразходва на фронта животите на около 30 000 военнослужещи всеки месец. Не ранени, 30 000 убити всеки месец. Имаше месец, в който бяха убити 25 000 руснаци. През друг месец – 31 000“, заяви Зеленски. Той добави, че има видеоклипове от дронове, които потвърждават броят убитите.
„Руските щурмове винаги са изключително кървави, но Путин не се интересува. Руснаците не броят убитите си, но броят всеки долар, всяко евро, което загубят. Ето защо е необходимо силно решение за руските пари. Тези средства трябва да работят за отбраната срещу Русия“, добави той и призова Нидерландия да подкрепи решение за предоставяне на замразените руски средства на Украйна.
Зеленски също така изрази благодарността си за финансовата подкрепа от страна на Нидерландия, която догодина ще достигне 3,5 милиарда евро, както и за предоставянето на оръжия, системи за противовъздушна отбрана и за приноса към инициативата PURL.
„Наистина ценим всичко, което Нидерландия вече е предоставила – от системите „Пейтриът“ (Patriot) и самолетите Ф-16, до артилерия и дронове. Благодаря ви за това. И лидерството на Нидерландия в инициативата PURL е особено значимо. Този принос помага да бъдат защитени цивилни и да бъде заздравен въздушният щит над Украйна и над Европа“, каза Зеленски.
Той също така приветства стъпките за установяване на съвместно производство на дронове. „Благодарен съм за вашето решение да ни подкрепите догодина – 3,5 милиарда евро подкрепа за Украйна през 2026 г. и допълнителни 2 милиарда евро помощ за отбрана, приета през декември, са мощни изражения на солидарност. Наистина ценим това толкова много“, добави той.
Зеленски подчерта, че укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна и на енергийната ѝ устойчивост не представлява само военна подкрепа, но и защита на животи и шанс за бъдещето.
Укринформ припомня, че Зеленски днес е на посещение в Нидерландия. Програмата му включва срещи с президента на Молдова Мая Санду, с премиера на Нидерландия Дик Схоф и с краля Вилем-Александър. Той също така ще участва в дипломатическа конференция на високо равнище.
