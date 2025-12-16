Украинската армия: Това беше сложна и многопластова бойна операция! Русия ще загуби още подводници (ВИДЕО)

Поразяването на руска подводница в пристанището на Новоросийск е било резултат от изключително сложна и внимателно планирана операция, заяви говорителят на Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна Дмитро Плетенчук. В интервю за украински медии той подчерта, че атаката е осъществена съвместно от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Военноморските сили и е включвала разработване на специални средства за поразяване, както и стриктно планиране с цел да се предотврати изтичане на информация. Това съобщи УНИАН.

По думите на Плетенчук, операцията е била особено трудна заради високата степен на защита на военноморската база в Новоросийск. Той отбеляза, че през последните месеци руските военноморски сили избягват да държат корабите си, включително подводниците, в открито море поради риска от удари, което ги принуждава да се укриват в базите си. В същото време специфичното разположение на пристанището и трудната навигация през есенно-зимния период допълнително усложняват всякакви действия в района.

Според украинската страна, по време на атаката руските сили не са очаквали непосредствена заплаха. Плетенчук подчерта, че операцията е била "многопластова" - от разработването на средствата за удар до финалната координация на действията на терен. Той добави, че подготовката на екипажи за подводници отнема повече от година, което прави загубата на подобен боен кораб особено чувствителна.

For the first time in history, underwater drones 'Sub Sea Baby' blew up a Russian submarine of the 636.3 'Varshavyanka' class (NATO classification - Kilo). As a result of the explosion, the submarine suffered critical damage and was effectively put out of action



👀 pic.twitter.com/FeYeccbNNE — IgorGirkin (@GirkinGirkin) December 15, 2025

Украинският военен посочи още, че Русия продължава активно да строи подводници, основно в Санкт Петербург. В момента там се намират две подводници проект 636.3 "Варшавянка", предназначени за Черноморския флот, които обаче не са могли да се върнат в Черно море след началото на войната заради затварянето на Босфора от Турция съгласно Конвенцията от Монтрьо от 1936 г.

На 15 декември СБУ и ВМС на Украйна съобщиха, че са провели специална операция в Новоросийск, при която за първи път в историята подводни дронове Sub Sea Baby са поразили подводница клас "Варшавянка". По данни на украинските служби, подводницата е получила критични повреди и е изведена от строя. Тя е била носител на крилати ракети "Калибър", а стойността ѝ се оценява на около 400 млн. долара.

Анализатори от военния портал Defence Express посочват, че на разпространеното видео се вижда взрив в кърмовата част на подводницата, което предполага повреди по винтовете, рулевия механизъм и други ключови системи, лишаващи кораба от боеспособност. От Черноморския флот на Русия обаче отричат подводницата да е била повредена и твърдят, че диверсията не е постигнала целите си.

Според Плетенчук това е втората руска подводница, загубена от началото на войната, което той определи като "антирекорд", тъй като от Втората световна война насам нито една държава не е губила подводница при подобни обстоятелства.