От Черноморския флот на Русия обаче отричат подводницата в Новоросийск да е била повредена и твърдят, че диверсията не е постигнала целите си

Украинската армия: Това беше сложна и многопластова бойна операция! Русия ще загуби още подводници (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Поразяването на руска подводница в пристанището на Новоросийск е било резултат от изключително сложна и внимателно планирана операция, заяви говорителят на Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна Дмитро Плетенчук. В интервю за украински медии той подчерта, че атаката е осъществена съвместно от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Военноморските сили и е включвала разработване на специални средства за поразяване, както и стриктно планиране с цел да се предотврати изтичане на информация. Това съобщи УНИАН.

По думите на Плетенчук, операцията е била особено трудна заради високата степен на защита на военноморската база в Новоросийск. Той отбеляза, че през последните месеци руските военноморски сили избягват да държат корабите си, включително подводниците, в открито море поради риска от удари, което ги принуждава да се укриват в базите си. В същото време специфичното разположение на пристанището и трудната навигация през есенно-зимния период допълнително усложняват всякакви действия в района.

Според украинската страна, по време на атаката руските сили не са очаквали непосредствена заплаха. Плетенчук подчерта, че операцията е била "многопластова" - от разработването на средствата за удар до финалната координация на действията на терен. Той добави, че подготовката на екипажи за подводници отнема повече от година, което прави загубата на подобен боен кораб особено чувствителна.

Украинският военен посочи още, че Русия продължава активно да строи подводници, основно в Санкт Петербург. В момента там се намират две подводници проект 636.3 "Варшавянка", предназначени за Черноморския флот, които обаче не са могли да се върнат в Черно море след началото на войната заради затварянето на Босфора от Турция съгласно Конвенцията от Монтрьо от 1936 г.

На 15 декември СБУ и ВМС на Украйна съобщиха, че са провели специална операция в Новоросийск, при която за първи път в историята подводни дронове Sub Sea Baby са поразили подводница клас "Варшавянка". По данни на украинските служби, подводницата е получила критични повреди и е изведена от строя. Тя е била носител на крилати ракети "Калибър", а стойността ѝ се оценява на около 400 млн. долара.

Анализатори от военния портал Defence Express посочват, че на разпространеното видео се вижда взрив в кърмовата част на подводницата, което предполага повреди по винтовете, рулевия механизъм и други ключови системи, лишаващи кораба от боеспособност. От Черноморския флот на Русия обаче отричат подводницата да е била повредена и твърдят, че диверсията не е постигнала целите си.

Според Плетенчук това е втората руска подводница, загубена от началото на войната, което той определи като "антирекорд", тъй като от Втората световна война насам нито една държава не е губила подводница при подобни обстоятелства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    97 36 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #62, #91, #111

    15:39 16.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пък

    83 20 Отговор
    404 ще загуби още области.

    Коментиран от #38, #63

    15:42 16.12.2025

  • 4 Атина Палада

    35 88 Отговор
    руската армия е отчайващо слаба-даже и ние българите сме я побеждавали на бойното поле

    Коментиран от #14, #21, #66

    15:43 16.12.2025

  • 5 укрите и запдните

    79 15 Отговор
    ИМ МЕНТОРИ НОНСТОП РЪСЯТ МНОГОПЛАСТОВИ ЛЪЖИ.ДУМА ДУПКА НЕ ПРАВИ БРЕ АМСАЛАЦИ.

    15:43 16.12.2025

  • 6 РЕАЛИСТ

    84 21 Отговор
    АБВ, руснаците показаха подводницата цяла целеничка, тия продължават с разтягане на локуми. Смешни и жалки украинци.

    Коментиран от #60, #75

    15:44 16.12.2025

  • 7 Путин

    65 14 Отговор
    Тези бандеровци дали разбират значението на думите "многопластова" и "планирана",тъпаци Сър.

    15:44 16.12.2025

  • 8 Юкрейн Пикчърс

    19 6 Отговор
    Призйенц "Мечтов ген УкРоПаТ ХеРнОвИй"

    15:44 16.12.2025

  • 9 Факти

    63 9 Отговор
    То , какво ще загуби Русия не се знае . Но едно нещо вече е сигурно - вие вече загубихте и малкото , което можехте да спасите !

    15:44 16.12.2025

  • 10 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    59 11 Отговор
    Само дето дрончето се удари у стената на пристана и подводничката си седи жива и здрава.

    Коментиран от #79

    15:45 16.12.2025

  • 11 Атина Палада

    36 8 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Как бре колежКЕ, как са унижавани? С милиардните траншове където им пращаме ли ги унижаваме?:)))

    15:45 16.12.2025

  • 12 Не, че нещо ама...

    55 9 Отговор
    Руснаците губят подводници, украинците губят територия,(ще са щастливци,ако им оставят и държава)..не мисля,че радостта е в полза на вторите.

    15:45 16.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ххахаха

    47 8 Отговор
    Да го направи Украйна национален празник 15.12.2025 защото за 4 години война не са си върнали 1 км територия, ама са ударили 2 подводници на пристанището. Това е топ армия, такива успехи ме карат да се смея на глас, тея вярно са много жалки, 2 млн невинни мъже си отидоха, а нашия се хвали с ударена подводница

    Коментиран от #35

    15:46 16.12.2025

  • 16 БАРС

    35 8 Отговор
    НЕ ЗНАМ ДРУГИ ,НО АЗ НЕ ВИДЯХ ТАМ НЕЩО УЖ РОДВОДНИЦА .ПОКАЗВАТ ТАМ НЕЩО ДЕТО СТОИ А После ГО НЯМА .НИТО ДИМ НИТО ВЗРИВ.НАДАЛИ РАШКИТЕ ЩЕ СЕ ОСТАВЯТ ТАКАВА РОДВОДНИЦА УКРИТЕ С ДРОН ДАЯ УДАРЯТ.НЯМА ДА СЕ УЧУДЯ ,СЕ АКО Е ИМАЛО СЛУЧАЙНО РОДВОДНИЦА ДА СА ДОМЪКНАЛИ ОТ НЯКЪДЕ СТАРА РОДВОДНИЦА ДА ЮБАЛАМОСВАТ УКРИТЕ.

    15:46 16.12.2025

  • 17 Пич

    46 7 Отговор
    Аха..... Никой нищо не е показал и доказал , но - украинците казали !!! Смешни сте !!!

    15:46 16.12.2025

  • 18 ХАХАХА

    38 9 Отговор
    УКРАЙНА СВАЛИ КОСМИЧЕСКИ КОРАБ В БАЙКОНУР - БРЯЯХХХ

    15:46 16.12.2025

  • 19 Миролюб Войнов, шахматист

    15 42 Отговор
    Многоходовия историчар за Четири Года загуби 500 000 души, черноморския флот, 41бр ТУ-95М, Байконур и се докара до многопластова операция на лицето 😁

    Коментиран от #26, #34, #36, #71

    15:47 16.12.2025

  • 20 падналия ангел

    47 9 Отговор
    Сателитите показват, че подводницата си е на място. Сега излезе и видео от страна на русите с подводницата и опровержение, че е засегната. Май този път англосаксите не успяха!

    15:47 16.12.2025

  • 21 Атина Палада

    38 15 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Ние дори не сме виждали руската армия.
    Моли се на всички Богове и да не я виждаш,че тогава няма да имаш време да си кажеш и молитвата:))))

    Коментиран от #32, #48, #106

    15:47 16.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Деер глупости

    34 6 Отговор
    Колко видеа и опровержения трябва да направят руснаци за да разберат кухите глави, че е фейк.

    15:48 16.12.2025

  • 24 Гост

    37 4 Отговор
    Имаше тук една Атина, която твърдеше, че зеленият наркоман играе за Путин. Взех да се замислям, дали пък не е права?! Ето го - оня ден му каза Путин, че ако прави поразии в Черно море, ще остане без Одеса и Николаев, днес вече се напъва, че е направил огрооомнаааа поразия, потопил цяла подводница. Дали е потопил или не, друг въпрос, ама бие тъпана, сякаш е потопил целия подводен флот на Русия, да не остане някой неразбрал, някой неосведомен! Сиреч, не му трябва Одеса, не му трябва Николаев, да ги вземат руснаците!

    Коментиран от #37

    15:48 16.12.2025

  • 25 Българин

    31 6 Отговор
    Русия има 400 подводници! Две по-малко, и то от дизелови, няма с нищо да погнат на зиления наркоман!

    Коментиран от #53, #99

    15:48 16.12.2025

  • 26 Хахахха

    20 3 Отговор

    До коментар #19 от "Миролюб Войнов, шахматист":

    Маняк вчера казваше, че са 1 млн, днеска са половин милион, утре ще кажеш че са под 300 хиляди, нали знаеш мойто мнение за тебе дядка.

    15:49 16.12.2025

  • 27 Гръм и мълнии

    29 4 Отговор
    Планират една година, за да ударят една подводница...планират две години, да ударят онова летище с гумените самолети... е га ти светкавичните операции

    15:49 16.12.2025

  • 28 Някой

    29 4 Отговор
    Докато се занимавате с небъдни неща, държавата ви намалява. населението ви се топи като априлски сняг.
    Но продължавайте с информационната камоания - трябва да се заблуждват овцете на запад, че да плащат още рекет.

    15:50 16.12.2025

  • 29 Мишел

    26 4 Отговор
    Украйна обявява за трети път, че е унищожила тази дизелова подводница "Ростов на Дон", единствената подводница в руския ВЧФ.. И сега взривът беше встрани от подводницата, в кея.

    15:50 16.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Някой вярва ли на тази

    29 4 Отговор
    простотия и лъжа. Същата като снимката на наркомана пред Покровск.

    15:50 16.12.2025

  • 32 Атина Палада

    11 16 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    колежке-знам,че в училище си наблегнала на френския -но вземи прочети за 1916-Добруджа и генерал Колев

    Коментиран от #44, #98

    15:51 16.12.2025

  • 33 Само питам

    31 4 Отговор
    Какъв лидер е Наркомански ? Лидер на какво ?
    Загроби два милиона от населението на държавата си . Четири милиона инвалида . Загуби територия .
    15 милиона заминаха по чужбина . 10 милиона ще останат на територията на Русия .
    На такъв лидер - Здраве му кажи !
    А на западняците де факто хич не им пука ...

    Коментиран от #42

    15:51 16.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Българин

    7 26 Отговор

    До коментар #15 от "Ххахаха":

    Всъщност за 4 години война украинците са си върнали над 70 хил кв.км. Е тоя Купянск руснаците го държаха до септември 22-ра, ама избягаха. И сега пак избягаха, ама тоя път, не всички.

    Коментиран от #101

    15:51 16.12.2025

  • 36 Ужасен ужас

    17 3 Отговор

    До коментар #19 от "Миролюб Войнов, шахматист":

    С тези твои ходове,се оказва, че не си шахматист, а най-обикновен пии деее р@ст

    15:53 16.12.2025

  • 37 Атина Палада

    11 2 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    Дааааа и продължавам за себе си да вярвам в това..

    Коментиран от #54

    15:55 16.12.2025

  • 38 1234

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пък":

    КО ТУЙ ВА

    15:56 16.12.2025

  • 39 Баба Гошка

    24 4 Отговор
    Оттврратителни зловреддни укроппитеци. Англичаните ги ползват за подмолната си, зловрредна дейност, после тез тъъ пуннгери се бият в гърдите, че били направили някой още зуллум. Да им спират излаза на море най накрая и да ги няма. Няма да има спокойствие в черно море, докато тези са наоколо

    15:56 16.12.2025

  • 40 Матрос Сергей Водкин

    5 18 Отговор
    Нищо и няма на подводницата, китосахми я, една боя и ударихме, и сега е скрита на дъното на морето, почерпихме се за бог да прости, и всичко е по план.

    15:56 16.12.2025

  • 41 Уса

    20 4 Отговор
    С тия укро пдрс ки номерца ще останат без градове и никой няма да иска да ги възстановява,но те си имат скъпи вили в израел боли ги ддвия

    15:56 16.12.2025

  • 42 Володимир Зеленски, президент

    4 22 Отговор

    До коментар #33 от "Само питам":

    "...Загроби два милиона от населението.."

    Володя не е убил нито един човек. Убиват руснаците !!!
    За Четири Года Зеленски пет пъти обиколи Земята, изкупи Ница и Монако, стана мъж на годината и втория най-богат след Мъск. Путин изгни в бункера и освен Северния ледовит океан друго море няма види 😁

    Коментиран от #74, #80

    15:57 16.12.2025

  • 43 Маскалите станаха за смях

    8 19 Отговор
    пред цял свят!

    15:58 16.12.2025

  • 44 Атина Палада

    13 9 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Не ме интересува 1916г .Интересува ме тук и сега ,затова се моля да не ни се налага да виждаме руската армия !

    Коментиран от #49, #50, #52

    15:59 16.12.2025

  • 45 Пут ин

    4 16 Отговор
    Она утанула.

    15:59 16.12.2025

  • 46 Дядо Мраз

    16 2 Отговор
    Да живее Русия!

    15:59 16.12.2025

  • 47 Факти

    18 4 Отговор
    Украинската армия: Това беше сложна и многопластова бойна операция! Русия ще загуби още подводници и затова ще ядем дървото

    16:00 16.12.2025

  • 48 А ти....

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Да си вдигнеш гащите...

    16:00 16.12.2025

  • 49 007

    6 6 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Лапайбръснатия Ма

    Коментиран от #112

    16:01 16.12.2025

  • 50 Атина Палада

    3 9 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Защо-ще заработиш много рубли с познанията си :))))

    Коментиран от #58

    16:01 16.12.2025

  • 51 Дрът русофил

    8 13 Отговор
    Русоде билите пак се превъзбудиха.

    Коментиран от #122

    16:01 16.12.2025

  • 52 Не се притеснявай....

    4 8 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Никога няма да я видиш.

    16:02 16.12.2025

  • 53 Саша Грей

    2 9 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Русия има 400 снимки на подводници. Прочети малко по темата, преди да се излагаш:
    "според данни към 2024-2025 г. Русия има около 60-65 подводници, от които приблизително 40 са атомни (ядрени) и около 18-20 са дизелови".

    16:04 16.12.2025

  • 54 Гост

    12 3 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Нека видим, как ще се развият нещата. Макар че, на мен ми се иска... Одеса не ми звучи никак "незалежно", не му е там мястото на този град! Виж, ако става дума за града на наркомана Кривой рог, супер украинско си звучи, типично, ама тая красивата Одеса ...някак не се побира в оная кочина!

    Коментиран от #57

    16:05 16.12.2025

  • 55 Правилно

    4 13 Отговор
    Мястото на руските подводници е на дъното на морето....

    Коментиран от #68

    16:06 16.12.2025

  • 56 Иван

    12 2 Отговор
    И хиляда пъти да го повторят лъжата не става истина само пожелания.

    16:07 16.12.2025

  • 57 Атина Палада

    19 3 Отговор

    До коментар #54 от "Гост":

    Аз съм убедена ,че Украйна няма да има излаз на море .След ,което ще бъде оставена на мира от Западняците,защото тогава ще бъде ненужна за тях. Ти как си представяш,че Русия,която в момента е в силата си и води мача ще остави англетата по Одеските пристанища? Това е изключено! Присъствие на Англосаксите по тези ширини няма да има !

    Коментиран от #76, #77

    16:09 16.12.2025

  • 58 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Пишеш от моя ник,на всичкото отгоре и неграмотно :)))) кви са тия тирета,които поставяш след "защо"?:)))

    16:11 16.12.2025

  • 59 Карбовски

    1 9 Отговор
    Купих билети за влака за Новоросийск и с Пепи Волгата сложихме в багажа по една кутия блажна боя и по една четка. Казаха, че подводницата само е одраскана, затова не взех нитачката, но имам една ролка тиксо за всеки случай.

    16:12 16.12.2025

  • 60 ТОЧНО ТАКА...!

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Тая лъжлива Гьобелсова пропаганда вървеше...!
    Но в ерата на Интернет,просто е безмислена!
    Даже ефектът е точно обратният!
    С едно разцъкване из нета и можеш да видиш Истината...!

    16:12 16.12.2025

  • 61 Точен

    8 5 Отговор
    Холивуд пикчърс представя. На пропагандата на укрите и техните западни инструктори може да се върже само някой дебил генерация трета хромозома.

    16:12 16.12.2025

  • 62 Костя Орков Копейкин

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    еиииии много ма е яд начиииий

    16:13 16.12.2025

  • 63 Zеленски

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пък":

    В Купянск съм , в Купянск съм

    16:14 16.12.2025

  • 64 Точен

    8 3 Отговор
    А и военноморски сили имали укрите, ти да видиш. Приличат по-скоро на ислямистите от ИДИЛ, само дето вместо пикапи с картечници ползват британски и френски дронове.

    16:14 16.12.2025

  • 65 Само така

    4 8 Отговор
    Да не остане нито една подводница

    Коментиран от #73

    16:14 16.12.2025

  • 66 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    За прадядо ти не знам,ама ти освен паприкована сланина с пресен лук и хляб друго надали можеш победи....

    16:14 16.12.2025

  • 67 сноу

    3 0 Отговор
    Подчертах много пъти, че на будаланката пагоните му дойдоха възтежки, а на гойчи излишни ...отделно че доганя ги сложи накриво..

    16:15 16.12.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Кирилов

    4 8 Отговор
    Той и "Мацква" не беше ударен , но ей на...На видеото се виждаше и друга подводница , която при вс. случаи
    ще търпи ремонти.

    Коментиран от #78

    16:15 16.12.2025

  • 70 Сега е ред на нашенските копейки!

    3 7 Отговор
    Всички в хор ще изрежат, че няма нищо такова, никаква подводница не е поразявана и че....изобщо няма подводница.Когато си лизач на подметки, то е за винаги!

    16:17 16.12.2025

  • 71 Не е така

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Миролюб Войнов, шахматист":

    Русия загуби 1 милион войници

    16:17 16.12.2025

  • 72 Бизнес инсайдър

    7 0 Отговор
    Подводен К00жен Дрон е отцелил тясната стилна яка на стоян георгиев и я е повредил сериозно и според Ройтерс тя вече не е нито стилна ,нито пък тясна .

    16:17 16.12.2025

  • 73 Неподписан

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Само така":

    И те като нас,без подводници да не останат...

    16:17 16.12.2025

  • 74 Я виж ти...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Володимир Зеленски, президент":

    Какъв квалитетен автор на фантастични романи сме имали тук...?!

    16:18 16.12.2025

  • 75 Какъв реалист бе!

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Ти само клакьор, каквото ти кажат на това ръкопляскаш!

    16:18 16.12.2025

  • 76 сноу

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    Може и да има но от по-опушения модел , а те както знаеш карат канута..

    16:18 16.12.2025

  • 77 Гост

    9 1 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    Че тя вече е изоставена. Лаенето на няколко балтийски пудела е само "за пред хората". Половината помагачи нямат вече вълзможсност, другата половина не искат да купуват повече златни кенефи. Каквото беше, беше. А като изгубят и пристанищата, и последните ентусиасти, като Кая, ще се изнижат тихо като п...из гащи. Не е въпрос дали приключи Украйна, само въпро на време е кога...и дали Зеленски ще успее да избяга или ще върви при Чаушеско и Кадафито.

    Коментиран от #100

    16:19 16.12.2025

  • 78 Димитър Георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #69 от "Кирилов":

    Кирилов ,уаппай х.. ..я , тава е награда за разпространяването на лъжи !

    16:19 16.12.2025

  • 79 Жива, здрава и с дупка в кърмата

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    Айде нема нужда!

    16:19 16.12.2025

  • 80 Само питам

    11 3 Отговор

    До коментар #42 от "Володимир Зеленски, президент":

    А кой прати 800 000 армия в Донбас една седмица преди войната ? Путин ли ?
    Или Путин трябваше да изчака още , че бандерите да изколят местното население ?

    16:19 16.12.2025

  • 81 Явно

    4 8 Отговор
    Колкото и да не вярвате подводницата е взривена и точка. Вече я няма.

    16:20 16.12.2025

  • 82 Мишел

    8 4 Отговор
    Съгласно публикуваните снимки от американските нискоорбитални наблюдатилни спътници , узарът е нанесен с подводен английски дрон и е попаднал в кея, на двайсетина метра от кърмата на подводницата. В изявление на командването на руският черноморски военен флот се казва, че няма щети по подводницата..

    Коментиран от #105, #114

    16:22 16.12.2025

  • 83 София

    7 3 Отговор
    Стига им разпространявахте лъжите на тия укро олигофрени!

    Тоя освен фейкове и елементарни лъжи, друго не произвеждат!

    16:22 16.12.2025

  • 84 не може да бъде

    5 3 Отговор
    Руският информационен канал Рыбарь представя даже видео на взрива получен от взривяването на дрона -заснето от камера на пристанището.На видеото обаче не не вижда нито подводница нито може да се разбере точно къде е взрива.В канала поясняват че самото появяване на украински дрон е успех за украинските специални служби ...но засега те няма на какво повече от това да се зарадват -дронът или се е взривил предварително -самопроизволно -или е взривен или пък се е ударил в защитно съоръжение -най-вероятно-за което руснаците премълчават за да не издават как си решават проблемите със защитата на такива морски съдове!Според Рыбарь екипажът на подводницата се е отървал сега само с лек уплах ...но с това се отправя и критика към отговорните лица за допускането на такива инциденти!Аз лично вярвам на този руски информационен канал -информацията в него изглежда винаги много обективна и досега винаги се е потвърждавала и няма нищо общо с ура-патриотичните пропагандни изявления!?

    Коментиран от #93

    16:24 16.12.2025

  • 85 То гръмна химическа тоалетна бе,

    6 4 Отговор
    цървули украински нацистки,ако гръмне подводница от този пристан нищо няма да остане,а то му няма нищо. Лъжете тъпанарите западнали,те са кухи голи шарани,а ние не сме,тук таме има някой и друг заблуден,но повечето мислим с мозъка си и си правим изводи.Всичко ми изглежда като взрив на друго място защото се вижда калната вода от взрива и е насложен клип върху клип за ад се получи този боза. Като цяло това е нагласен фейк.

    16:25 16.12.2025

  • 86 Баро

    6 4 Отговор
    Залагам 1000 €врака ,че скоро Осрайна излаз на море няма да има. Има ли желаещи ?

    Коментиран от #102

    16:25 16.12.2025

  • 87 не може

    3 2 Отговор
    да бъде взрива е защото са ударили медуза .ПОДВОДНИЦАТА СИ Е ДОБРЕ ПОТОПЕНА И СКРИТА ОТ ПОГЛЕДИ освен това бъдещи милионери чакат с ножици за нарязване умело инструктирани от зъбчето..Така се става милионер, па то и в русия са на изчезване

    16:27 16.12.2025

  • 88 никой

    4 2 Отговор
    интересно ми само как са направили декорите за този театър

    16:30 16.12.2025

  • 89 Някой

    4 5 Отговор
    Дори реално да са я уцелили, това са подводници и хич не се разрушават лесно. Едни руски се правеха от волфрам, който само го слагат като добавка към стоманата. Съвсем друга твърдост и топене при над 3600 градуса. Така че и от директен удар може да няма поражения.
    Отделно каква полза имат? Освен че искат да нанасят щети.

    Коментиран от #107, #117, #129

    16:30 16.12.2025

  • 90 Баба Яга

    8 1 Отговор
    Няма никакво съмнение че макароните и МИ-6 на дъртия мърлю стоят зад тази атака. Приписваят я на Малюка за прикриване на своята агресия. Навярно Русия има планове и начини да накаже наглите макаронджии и англосакси с ответни нестантдартни болезнени удари.

    16:31 16.12.2025

  • 91 Спасение няма

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Последния Софиянец
    5821ОТГОВОР
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.
    -;-
    Важното е да има живи сталино-путлеристи.

    16:32 16.12.2025

  • 92 Е да де заем брашно тъкани се връща

    5 1 Отговор
    Ша берекет ядове... с лихвите ша ги плановете гяволиите!!!

    16:33 16.12.2025

  • 93 и така

    2 5 Отговор

    До коментар #84 от "не може да бъде":

    с лек уплах се е отървал екипажа в съседните отсеци А ТЕЗИ ПРИ ПРОБОЙНАТА са им гръмнали ушите и са се издавили полумъртви ПОДВОДНИТЕ ЛОДКИ И ЕКИПАЖИТЕ ИМ СА ВРАГ НА ПОЛИТИКАТА НА ПУТИН И ЯКО ГО НЕДОЛЮБВАТ те ще приключат войната

    Коментиран от #130

    16:33 16.12.2025

  • 94 ДОНИ

    2 6 Отговор
    Има ли значение какво казва ,просията???Не и ли видяхте самолето.....носача край ахтопол ,на какво е заприличал........сега го пазят и чакатпросея да си го вземе вместо да го конфискуват..В момента просия е загазила здраво ни напред ни назад ,а дроновете им разказват играта.Очаквам Операцията по утилизиране на просиянски хищни маймуни да продължи ,а към 25ти на бъдни и коледа да усетят московчани какво са изпитали киевчани.........

    16:33 16.12.2025

  • 95 Георгиев

    5 1 Отговор
    Глупости! Нищо не е загубено. Видяхме филм. Има следа от взрив на разстояние и нещо засегнато от осколки и толкова. Но братята англичани се показаха. Играят си с търпението на Русия.

    16:35 16.12.2025

  • 96 помните ли

    6 1 Отговор
    Как три пъти укрите потопяваха „Адмирал Макаров“ а пък той все си плаваше!🤣🤣🤣

    16:35 16.12.2025

  • 97 604

    6 1 Отговор
    Пълни глупости и то нъ търкалета!

    16:35 16.12.2025

  • 98 Убаво е да проследиш

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    случките случили се след това,и победата е пирова,защото тогава тече ВОСР в Русия и хич не им е било да се бият на фронт който не ги и интересува. Факт е,че после всички държави включили се в подкрепа на белогвардейците губят от младата руска армия въпреки пълната поддръжка от великите сили тогава. А,България е от загубилите заради връзката с Германия и плаща репарации и изпада във втора национална катастрофа. Значи сега нещата се повтарят и пак ще сме като през 1918г. и няма кой да ни даде ръка,напротив нужни сме им на западналите за война срещу Русия и да умираме ние,не те.колкото по-бързо го разберете това,толкова вероятността да се противопоставим на това е по-голяма.

    16:37 16.12.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #77 от "Гост":

    За помагачите .....руснака нали каза:-"Скъпи Мерц,ти дори не си в играта":)))
    За Зеленски....злите езици шушнат,че имал т.н."застраховка на мъртвеца",което ще рече ,че зверствата ,които "помагачите"са правили в Украйна е стриктно документирана с доказателства и прибрана на сигурно място .При едно физическо отстраняване на Зеле,всичко излиза на бял свят и светът щял да бъде потресен от зверствата на помагачите в Украйна..
    Дали е вярно ....не зная .Обаче интересно е държанието на Зеле със помагачите,а същите помагачи въпреки финансовата невъзможност ,продължават милиардните преводи в Украйна а баш главният "перач" в Киев на тези милиарди от пуснатите записи от НАБУ се оказа интересна персона..Пуснаха ги контролирано като за подсказка ,а после като с магическа пръчка се сложи стоп и никъде се не продума вече за него..
    Така ,че има много такива интересни неща които ни дават повод да се двоумим дали Украйна и Русия не играят заедно срещу помагачите .

    16:39 16.12.2025

  • 101 Хахха

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    Маняк само ти знаеш за тези 75000 км хайайай

    16:39 16.12.2025

  • 102 димитри

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Баро":

    Ти не можеш да преброиш до хиляда ,а залагаш.........Виждал ли си 1000€ ,а!Не си нали ,е за какво тогава се репчиш бе ,ушанке.

    Коментиран от #124

    16:41 16.12.2025

  • 103 az СВО Победа 80

    7 0 Отговор
    Руснаците показаха уж "унищожената" от ВСУ подводна лодка в Новоросийск.

    Накратко киевският антикризисен PR имаше ефект по-кратък от 24! 🤣

    16:42 16.12.2025

  • 104 "Злобното Джуджи"

    5 1 Отговор
    Хи хи хи
    абеееее те и едни други бастисаха на ианките в Пърл Харбър доста кораби............... ама след туй доста дълго светеха на тъмно....и досега са в окупация......

    16:42 16.12.2025

  • 105 Нали така мише

    3 3 Отговор

    До коментар #82 от "Мишел":

    Мише,руска подводница потъва ли.?Няма такова нещо.
    Все едно да вярваме на слуховете,че руснаците са алкохолици и военнолюбци..

    16:43 16.12.2025

  • 106 да бе

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    руската армия я помнеха до неотдавна пенсионери,,които разказваха как са изнасилвали майките им,А за армията единствена в мире се знае че като са влизали в двукатна къща,след като я разграбят пробиват дупка на горния етаж и правят кенеф,ЯВНО отдавна им липсват отоплените кенефи, защото и в момента изнасяха тоалетните чинии на украинците и им грабеха покъщината Е сега се крият под вода

    Коментиран от #110

    16:44 16.12.2025

  • 107 Фантазираш

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "Някой":

    си. За подводници е ползван титан. K-278 „Комсомолец“ е единствената такава май. И отдавна е на дъното.

    16:44 16.12.2025

  • 108 Укрофашоистите трябва да бъдат

    5 1 Отговор
    лишени от достъп до Черно море!

    Коментиран от #115, #120

    16:46 16.12.2025

  • 109 Руски робот

    2 2 Отговор
    Нааправо паднах !

    16:48 16.12.2025

  • 110 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "да бе":

    Да не забравиш за пералните! Че с чеповте от пералните си правят дроновете...с чиповете де, или пък грешката е вярна...

    16:48 16.12.2025

  • 111 Посейдон Буревестников

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    При крайцера е на кафе🤣

    16:48 16.12.2025

  • 112 Ако го изкараш от

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "007":

    устат си,може и да се доредя и аз.

    16:50 16.12.2025

  • 113 опаа

    3 2 Отговор
    Ехаа как така смеят да счупят рашанската гемия те не знаят ли колко са силни А?

    16:50 16.12.2025

  • 114 Георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "Мишел":

    Ако това е вярно, най вероятно английският дрон е воден от английският самолет над Черно море по това време. Декларациите на Киев са за да се избегне скандала и да не се стартира Посейдона.

    16:52 16.12.2025

  • 115 Ачо

    2 2 Отговор

    До коментар #108 от "Укрофашоистите трябва да бъдат":

    За главата на всеки руснак в Украйна има по 8 дрона.Жив руснак няма да излезе от Украйна.

    Коментиран от #121

    16:54 16.12.2025

  • 116 Посейдон

    3 2 Отговор
    Крайцерът си има компания 👍😁

    16:54 16.12.2025

  • 117 Лелее

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Някой":

    Значи руZZките подводници били непотопяеми

    16:55 16.12.2025

  • 118 Перо

    3 2 Отговор
    Режимът е Киев си измисля “успехи” за да има очи за помощи и се маскира корупцията с военни разходи!

    16:57 16.12.2025

  • 119 Казах

    2 2 Отговор
    Земята под Кремъл ще гори.

    16:58 16.12.2025

  • 120 Гадно

    1 2 Отговор

    До коментар #108 от "Укрофашоистите трябва да бъдат":

    Укрофашоистите трябва да бъдат
    11ОТГОВОР
    лишени от достъп до Черно море!
    -;-
    Как така укрофашистите се оправят при положение че самата Украйна била несъществуваща!
    Добре че московитите са си запазили путлеризъма!

    16:58 16.12.2025

  • 121 Як Оши Ба

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Ачо":

    Ачо ,теб явно те сърби г3ааа,мога да те поначеша многопластово .

    16:58 16.12.2025

  • 122 Не хгйй

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Дрът русофил":

    Срещнеш ли копейка трепИ!Бавно.

    Коментиран от #125

    17:00 16.12.2025

  • 123 Факти

    1 1 Отговор
    Леле мале. Не само им потопиха 1/3 от корабите в Черно Море, ами сега запукаха и подводниците. На всичко отгоре тая са я ударили вътре в пристанището на Новоросийск. Тази война става все по-унизителна за Русия. Направо не знам руснаците защо продължават да го търпят тоя некадърник Путин. Не стига, че им бръкна дълбоко в джобовете и поколения ще трябва да плащат за тъпотиите му, ами на всичко отгоре ги направи за смях пред цял свят.

    Коментиран от #126

    17:00 16.12.2025

  • 124 Баро

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "димитри":

    димитри,мишко скъсана 2 банкноти по 500 €врака правят 1000,ама ти откъде да знаеш кукло като нити си си ги виждала нито си ги чувала .Турските тираджии повече от 10€врака за услугите не са ти и давали 😂😂😂 .

    17:03 16.12.2025

  • 125 Оня с кола

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Не хгйй":

    Така като гледам,че душа под наем носиш,даже сап зад врата ти е много .

    17:04 16.12.2025

  • 126 Казах

    1 2 Отговор

    До коментар #123 от "Факти":

    Земята под Кремъл ще гори.

    Коментиран от #131

    17:04 16.12.2025

  • 127 Спокойно братушки!

    0 1 Отговор
    Механика е тръгнал за Новорусийск, ако не се напие и да обърка пътя, утре е при вас, вдругиден подводницата ще е ремонтирана и ще като чистак нова.

    17:05 16.12.2025

  • 128 Фори

    1 0 Отговор
    Абе голяма работа!Русия има много такива подводници.Загубили една , а са останали много!Могат да загубят десеки преди да го усетят!

    17:07 16.12.2025

  • 129 Майор Мишев

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Някой":

    Драги ми господине ,волфрамът е много твърд метал с висока температура на топене ,но е крехък и се ползва за легиращ елемент ,а в случая сигурно сте имали предвит титаний .

    17:08 16.12.2025

  • 130 Ти без мозък ли си да не

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "и така":

    осъзнаеш,при взрив каква ударна вълна се получава и какво ще стане бе гьон полиран. При такъв взрив от пристанището няма да остане нищо бе цървул скъсан. Това видео с взрива е повече от нагласено и фейково.

    17:09 16.12.2025

  • 131 Q -РесTиa

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Казах":

    Ти гледай ∆πрррратта ти да не почне да гори ,че тогава кой ще я гаси ?

    17:10 16.12.2025

  • 132 Ударът е в кея

    1 0 Отговор
    Руснаците са лапни-шарани, а укро-нацистите ги дисциплинират.

    Докато не се снеме мораториума върху смъртната присъда в Русия и докато не започнат да разстрелват безотговорните лапни-шарани в Руския Черноморски флот, все ще е така.

    17:10 16.12.2025

  • 133 Ако откаже подписването на мир

    0 0 Отговор
    сега, Украйна ще загуби още територия и населени места. Както и ще спре да я вълнува изобщо Черно море, тя просто няма да има достъп до море. Военен експерт Сивков в Русия е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.

    17:10 16.12.2025

