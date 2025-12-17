Новини
Москва: Всеки, който се окаже близо до спяща мечка, трябва да се запита как се е озовал там
  Тема: Украйна

Москва: Всеки, който се окаже близо до спяща мечка, трябва да се запита как се е озовал там

17 Декември, 2025 12:10

17 Декември, 2025 12:10 956 40

  • мария захарова-
  • русия-
  • украйна-
  • беларус-
  • александър лукашенко

Това заяви пред журналисти днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС

Москва: Всеки, който се окаже близо до спяща мечка, трябва да се запита как се е озовал там - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Всеки, който се окаже близо до "спяща мечка“, трябва да се запита как се е озовал там. Това заяви пред журналисти днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, пише Фокус.

Това беше нейният коментар по повод предупреждението на беларуския президент Александър Лукашенко към Украйна. Преди това той призова Киев да не събужда "спящата мечка“, а да намери "нормални отношения“ с нея.

"Бих искал да допълня този цитат и да задам един въпрос – не бихте ли искали да се запитате защо спите до мечка? Как се озовахте там?“, каза дипломатът по радио "Спутник“.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 6 Отговор
    Що ви трябваше да будите 🐻?

    12:12 17.12.2025

  • 2 ти да видиш

    12 8 Отговор
    Е как, зеленияпор напр. се е нашмъркал яко и ето... мечка!

    Коментиран от #32

    12:15 17.12.2025

  • 3 който се окаже близо до спяща мечка

    14 6 Отговор
    Мечока:
    казвах им на русофоборците да не джафкат по мен че като се разбудя ще почнат да квичят

    Коментиран от #21

    12:15 17.12.2025

  • 4 Сила

    11 22 Отговор
    Ставате банални вече с тая мечка ....видя се , че мечката е проскубана , беззъба и безвъзвратно остаряла !!! Само смърди ....и очаква неизбежния си край !!!

    Коментиран от #11, #26

    12:15 17.12.2025

  • 5 Гост

    6 11 Отговор
    ,,ТОВА,, ТОТАЛНО Е ИЗПЕРКАЛО....ГОВОРИ НА ,,ЕЗИКА,, ОТ 41г....За ,,заблудените души,,..
    УЖАС

    12:17 17.12.2025

  • 6 А всъщност

    9 12 Отговор
    Че е спяща, спяща е! Че е мечка, мечка е....... ама миеща :)

    12:17 17.12.2025

  • 7 Джо

    5 6 Отговор
    БЪЛГАРИЯ-страна на мечкадари!

    12:17 17.12.2025

  • 8 az СВО Победа 80

    14 7 Отговор
    Каквато си я надроби запада, такава ще я сърба.....

    В исторически план това се случва на около всеки 100 години. На всеки около 100г. западът си троши главата в Царска Русия/СССР/РФ....

    Коментиран от #18

    12:17 17.12.2025

  • 9 Дааа

    7 4 Отговор
    В България има много прегърнати с мечката

    12:18 17.12.2025

  • 10 честен ционист

    5 13 Отговор
    Только дура в берлогу сунет харю, разбудив медведя

    Коментиран от #24, #28

    12:18 17.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Костадинов

    4 8 Отговор
    Ние сме в прегръдката на мечока ,даже го усещаме в нас

    12:20 17.12.2025

  • 13 Димата

    4 5 Отговор
    Тая пак е пила без мене

    12:21 17.12.2025

  • 14 Кривоверен алкаш

    5 4 Отговор
    Наративи....лежат още на стари лаври,и нашите папагали в хор повтарят мантрата...кухари...

    12:22 17.12.2025

  • 15 Ясновидец

    11 0 Отговор
    Адютанта към Сталин:
    - другарю Сталин, дошъл е ясновидец, който предсказва бъдещето и иска да ви види.
    - Сталин. Разстреляйте го.
    - Ад. : Слушам
    -Ст: Измамници. Ако знаеше какво ще му се случи, нямаше да дойде

    12:24 17.12.2025

  • 16 През зимата

    7 3 Отговор
    Видиш ли следи от лапи като паници и изпражнения, които пушат, значи някой е събудил мечката. Бягай в обратна посока и си чети молитвата, защото ако те подуши, спасение няма. Настига елен и се катери по дърветата на бегом!

    12:24 17.12.2025

  • 17 гост

    8 5 Отговор
    За мечката си има Бренеке....

    Коментиран от #25

    12:27 17.12.2025

  • 18 Орк

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    цикличност се отнася към аффектни растройства когато настроение циклично се променя между фазите на депресия и хипомания. Засега европа се намира в периода на хипомания.

    12:27 17.12.2025

  • 19 ближем зъднъци

    4 1 Отговор
    Уважаеми клиенти,
    Считано от 01.01.2026 г., при нареждане на преводи във валута EUR към банки на територията на Русия и Беларус, се начислява допълнителна комисиона от 200 EUR за всеки издаден превод от страна на кореспондентската банка.
    В случай че преводът е нареден с разноски CRED (разноските са за сметка на получателя), сумата от 200 EUR ще бъде приспадната от стойността на превода.

    Благодарим Ви за разбирането.

    С уважение,
    Екипът на Пощенска банка

    12:28 17.12.2025

  • 20 Не завиждайте

    2 1 Отговор
    Маша и водка да пие, не е каква да е водка и не е с какво да е мезе. Да е жива и здрава! Ай наздраве и за многие лета!

    12:29 17.12.2025

  • 21 А бе

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "който се окаже близо до спяща мечка":

    Мечок,ти какво търсиш до границите на НАТО,как се отзова там?

    12:29 17.12.2025

  • 22 Гориил

    2 2 Отговор
    По-важното е как България се озова до спящата мечка.

    12:30 17.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Пиши на български ,защото ние т.н.копейки за разлика от евроатлантиците не сме били партийни секретари ,не сме учили в Москва и не знаем руски език

    12:31 17.12.2025

  • 25 хостеса

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    А за розовия еднорог ловец има ......

    Коментиран от #38

    12:32 17.12.2025

  • 26 Селфистик

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Да си гледал като се жениш. Ако е проскубана и вмирисана, я прати на спа за Нова година.

    12:32 17.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Алоо факти мод

    1 1 Отговор
    След като забранявате да се пише на тук на чужд език като английски немски испански и т.н следва да забраните и ру коментари

    12:34 17.12.2025

  • 30 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 31 От Източния фронт

    1 1 Отговор
    Мъка! Голяма мъка на Източния фронт! Красивите натюфски униформи се оказаха безсилни пред руския студ и бяха победени от памуклийките! Руснаците намират пълни окопи със замразени укро трупове!

    Коментиран от #36

    12:35 17.12.2025

  • 32 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ти да видиш":

    Няма ли млади хора в ГЕРБ? Скрийте мухлясалият Борисов!

    12:35 17.12.2025

  • 33 Путлеристан

    1 2 Отговор
    Не е мечка а мече и то не какво да е а мечето БамZе

    12:36 17.12.2025

  • 34 Алкохолната ДРОПЛА

    1 2 Отговор
    Пак ли ни радва със
    Остроумните си Простотии.?

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Захариева
    Спящата мечка изобщо
    Не се събужда .

    Отдавна е Нафиркана
    И Се търкаля във Калта .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    12:36 17.12.2025

  • 35 АМИ

    1 2 Отговор
    била мечка ама някога...

    Коментиран от #37

    12:36 17.12.2025

  • 36 Орк на тротинетка 🧌🛴

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "От Източния фронт":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    12:37 17.12.2025

  • 37 ама

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "АМИ":

    Искаш ли да опиташ?

    12:38 17.12.2025

  • 38 Да за Червените

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "хостеса":

    Киркоровци

    Също по едно Шомполче .

    По дебело .

    12:38 17.12.2025

  • 39 Жмръц

    1 0 Отговор
    Точно така.Който го е страх от мечки не ходи в гората.Обаче ефрегейските п0(ерковци хем ги е страх,хем ходят в гората.Обаче пък си носят т0ал.хартия.Те са свикнали.И на всдичко отгоре хем се 0(ират,хем викат "русия беше"

    12:38 17.12.2025

  • 40 Изпаднал украинец

    0 0 Отговор
    На Източния фронт тъпчем вестници в крачолите, защото от студа натюфската униформа става като шперплат и не топли. Заприличахме на германци край Сталинград! Дано руснаците с памуклийките по-скоро ни освободят от тия мъки!

    12:39 17.12.2025

