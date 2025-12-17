Москва: Всеки, който се окаже близо до спяща мечка, трябва да се запита как се е озовал там

Всеки, който се окаже близо до "спяща мечка“, трябва да се запита как се е озовал там. Това заяви пред журналисти днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, пише Фокус.
Това беше нейният коментар по повод предупреждението на беларуския президент Александър Лукашенко към Украйна. Преди това той призова Киев да не събужда "спящата мечка“, а да намери "нормални отношения“ с нея.
"Бих искал да допълня този цитат и да задам един въпрос – не бихте ли искали да се запитате защо спите до мечка? Как се озовахте там?“, каза дипломатът по радио "Спутник“.
1 Последния Софиянец
12:12 17.12.2025
2 ти да видиш
Коментиран от #32
12:15 17.12.2025
3 който се окаже близо до спяща мечка
казвах им на русофоборците да не джафкат по мен че като се разбудя ще почнат да квичят
Коментиран от #21
12:15 17.12.2025
4 Сила
Коментиран от #11, #26
12:15 17.12.2025
5 Гост
УЖАС
12:17 17.12.2025
6 А всъщност
12:17 17.12.2025
7 Джо
12:17 17.12.2025
8 az СВО Победа 80
В исторически план това се случва на около всеки 100 години. На всеки около 100г. западът си троши главата в Царска Русия/СССР/РФ....
Коментиран от #18
12:17 17.12.2025
9 Дааа
12:18 17.12.2025
10 честен ционист
Коментиран от #24, #28
12:18 17.12.2025
12 Костадинов
12:20 17.12.2025
13 Димата
12:21 17.12.2025
14 Кривоверен алкаш
12:22 17.12.2025
15 Ясновидец
- другарю Сталин, дошъл е ясновидец, който предсказва бъдещето и иска да ви види.
- Сталин. Разстреляйте го.
- Ад. : Слушам
-Ст: Измамници. Ако знаеше какво ще му се случи, нямаше да дойде
12:24 17.12.2025
16 През зимата
12:24 17.12.2025
17 гост
Коментиран от #25
12:27 17.12.2025
18 Орк
До коментар #8 от "az СВО Победа 80":цикличност се отнася към аффектни растройства когато настроение циклично се променя между фазите на депресия и хипомания. Засега европа се намира в периода на хипомания.
12:27 17.12.2025
19 ближем зъднъци
Считано от 01.01.2026 г., при нареждане на преводи във валута EUR към банки на територията на Русия и Беларус, се начислява допълнителна комисиона от 200 EUR за всеки издаден превод от страна на кореспондентската банка.
В случай че преводът е нареден с разноски CRED (разноските са за сметка на получателя), сумата от 200 EUR ще бъде приспадната от стойността на превода.
Благодарим Ви за разбирането.
С уважение,
Екипът на Пощенска банка
12:28 17.12.2025
20 Не завиждайте
12:29 17.12.2025
21 А бе
До коментар #3 от "който се окаже близо до спяща мечка":Мечок,ти какво търсиш до границите на НАТО,как се отзова там?
12:29 17.12.2025
22 Гориил
12:30 17.12.2025
24 Атина Палада
До коментар #10 от "честен ционист":Пиши на български ,защото ние т.н.копейки за разлика от евроатлантиците не сме били партийни секретари ,не сме учили в Москва и не знаем руски език
12:31 17.12.2025
25 хостеса
До коментар #17 от "гост":А за розовия еднорог ловец има ......
Коментиран от #38
12:32 17.12.2025
26 Селфистик
До коментар #4 от "Сила":Да си гледал като се жениш. Ако е проскубана и вмирисана, я прати на спа за Нова година.
12:32 17.12.2025
29 Алоо факти мод
12:34 17.12.2025
31 От Източния фронт
Коментиран от #36
12:35 17.12.2025
32 Само питам
До коментар #2 от "ти да видиш":Няма ли млади хора в ГЕРБ? Скрийте мухлясалият Борисов!
12:35 17.12.2025
33 Путлеристан
12:36 17.12.2025
34 Алкохолната ДРОПЛА
Остроумните си Простотии.?
Хахахаха хахахаха хахахаха
Захариева
Спящата мечка изобщо
Не се събужда .
Отдавна е Нафиркана
И Се търкаля във Калта .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
12:36 17.12.2025
35 АМИ
Коментиран от #37
12:36 17.12.2025
36 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #31 от "От Източния фронт":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
12:37 17.12.2025
37 ама
До коментар #35 от "АМИ":Искаш ли да опиташ?
12:38 17.12.2025
38 Да за Червените
До коментар #25 от "хостеса":Киркоровци
Също по едно Шомполче .
По дебело .
12:38 17.12.2025
39 Жмръц
12:38 17.12.2025
40 Изпаднал украинец
12:39 17.12.2025