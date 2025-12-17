Николай Василев: Влизаме в еврозоната с 15-годишно закъснение

Еврото за нас тежи повече. Това заяви в „Тази сутрин“ бившият вицепремиер и министър с различни ресори в две правителства - Николай Василев. По думите му държави като Германия, Франция и Италия, които стотици години са се гордеели със своите национални валути, сега се гордеят, че са част от еврозоната.
„Когато намерим един румънец извън еврозоната, който да каже: „Гледайте как се набутахте, какви сте глупаци“, но според мен няма да има такъв случай“, допълни той.
Василев припомни, че той като част от правителството на „Сакскобургготски“ първи е започнал преговорите за присъединяване на България към еврозоната.
„Аз съм привърженик на еврозоната, от както съществува. Тогава България дори не беше част от ЕС – около 2000-та г. Единствената политическа сила, която след 2001 г., която от край до край е подкрепяла еврозоната, това е НДСВ. БСП днес е „за“, но когато Станишев беше в тройната коалиция, еврозоната не беше приоритет. Борисов първо беше „за“, после беше „против“, после имаше 10 г. спане“, коментира Василев.
Финансистът припомни, че между 2006-2008 г. ЕК и Европейската централна банка са решили единната валута да се произнася „еуро“, но след присъединяването на България Василев започва лична битка на български официално да се произнася и пише „евро“.
„Щом за гърците може, защо за българите да не може? Това беше основният ни аргумент и те нямаше какво да отговорят. Последният гвоздей беше забит от Сергей Станишев и Ивайло Калфин на една среща в Лисабон, но почвата беше подготвена. На славянските езици не е нормално да се произнася като „еуро“. Еврото е българско“, допълни той.
Василев припомни за още една национална битка – на банкнотите да има надпис и на български, освен на латински и на гръцки. Той коментира, че правителствата на Иван Костов и Симеон Сакскобургготски са ни „докарали до границата на ЕС“. Еврозоната обаче не е била приоритет за „Тройната коалиция“ (НДСВ, БСП, ДПС) и чак през третия мандат на Бойко Борисов сме влезнали в чакалнята на еврозната.
„Бюджетите на Асен Василев ни забавиха с три години и той ни изкара от еврозоната за три години, Сега всички са „за“ и 2026 най-после влизаме. От моя гледна точка – закъсняхме с 15 годишно закъснение“, посочи Василев.
Според него липсата на адекватна информация от страна на правителствата е довела до скептицизъм в обществото към единната валута. Той беше категоричен, че няма да е по-лесно „да ни лъжат в евро“ и хората бързо ще свикнат с облика на новата валута.
„Да ви припомня как 1 юли 1999 г. се извърши деноминацията на левовете. И тогава беше сложно човек да си спомни как изглеждаха старите лилави банкноти. Българите отдавна пътуват, еврото го има навсякъде, имотите отдавна са в евро. Това не е нова, марсианска валута, посочи Василев.
Бившият министър беше категоричен, че очаква развитие на инвестициите след официалното ни присъединяване към еврозоната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:01 17.12.2025
2 закъснял ти е цикъла
09:02 17.12.2025
3 разрухата продължава
09:03 17.12.2025
4 Кой полезен идиот от Брюксел
Коментиран от #30
09:03 17.12.2025
5 Масажна зона
09:05 17.12.2025
6 Ганя Путинофила
Не щем да се возим на масквич! Искаме БеЕмВе!
80% де били!
09:06 17.12.2025
8 Интересни неща
Първо: Спомни си защо в Харватия има таван ха цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години.
Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно.
Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.
Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне.
Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната.
Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер
Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при ЗАКРЪГЛЯНЕТО при цени сега.
09:14 17.12.2025
9 Какво работи впрочем
Коментиран от #15, #20
09:15 17.12.2025
10 Плямпало
09:15 17.12.2025
11 Абе ние обаче
Коментиран от #17
09:19 17.12.2025
12 Еврото влияе негативно
Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като попарени. Примери много. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карноват се изтегли от нас. Доста народ остана без работа. Идустрията спада с 8 % от 2024 г. Нали еврото стимулира икономиката.
Май левът е по-стимулираш за икономиката. Спасете го. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му. Не бързайте с въвеждането му. Изпратете писмо за върщането ни в чакалнята на еврото
Коментиран от #18
09:20 17.12.2025
13 Ясно трябва да се каже
09:23 17.12.2025
14 Възраждане
09:24 17.12.2025
16 гражданин
09:29 17.12.2025
17 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Абе ние обаче":Под дюшеците има 30 млрд лева.Би трябвало да са напечатали 15 млрд евро.
Коментиран от #32
09:30 17.12.2025
19 въпрос
09:33 17.12.2025
20 Сигорен съм
До коментар #9 от "Какво работи впрочем":Той работи по въпроса България на КОНЦЕСИЯ
09:33 17.12.2025
21 При всяка една евентуална обмяна
09:33 17.12.2025
22 Пита се в задачата обаче
Коментиран от #24, #26
09:38 17.12.2025
23 Респект
09:45 17.12.2025
26 така е
До коментар #22 от "Пита се в задачата обаче":Онзи ден публикуваха и снимки от складове на Хамас в Гааа3а задръстени с бебешки храни. Отклонили ги и не ги дали на хората, за да пищят медиите колко е лош Израел.
Коментиран от #52
09:48 17.12.2025
27 ЛЕВЧЕТО СЕ УВОЛНЯВА
ЕВРО СЕ ЗАДАВА
ЧЕЙНЧАДЖИИТЕ ПИЩЯТ
ЛЕВЧЕТО СЕ УНОЛНЯВА
НАРОДЪТ СТАВА ПО-БОГАТ
09:50 17.12.2025
28 Политически труп от НДСВ
Възкресение за продажниците и българофобите от Лондон няма да има.
09:51 17.12.2025
29 зевзек
Коментиран от #37
09:52 17.12.2025
30 1001
До коментар #4 от "Кой полезен идиот от Брюксел":Мизантроп!!!
09:52 17.12.2025
31 хе хе
09:52 17.12.2025
32 Малко ме съмнява да ти кажа
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Че грубо казано за всеки 2 лева е напечатано 1 евро. Отделно БНБ крие от години колко са реално напечатаните левове и колко от тях са унищожени като повредени банкноти и т.н . При политика на намаляване левове в обръщение, има само кратко съобщение с вероятно фалшива цифра и няма информация относно какво се случва с парите реално. Физически какво се случва и в кой трезор са ако не са нарязани което пък е углавно престъпление ако се случва. Печатницата пък отдавна даже не е българска и въобще куче влачи диря няма. На много въпроси никой не дава отговор а и никое журнале не пита когато някой умник изпълзи глупости да дрънка.
09:54 17.12.2025
33 Татювото синче Николайчо
Приказките дето ги приказваш, говорят, че политиците вИталия уважават своята валута, традиции и народ, а вие мекеретата на царя предавата държавата си.
09:57 17.12.2025
34 История на Лева
Българският Лъвски долар - Лев по селски никога не е бил истинска валута до 9ти е бил вързан с френския франк, след девети е бил рубла, а след десети след трагично независимо десетилетие българският лев е Евро.
Никога в историята не сме имали сериозна валута. При царете сме ползвали ромейските перперки, генуезки дублони или какво ли още не. Един два царя са се пробвали да секат собствуни монети, ама толкоз.
Исторически погледнато - винаги сме ползвали общоприетата евровалута - а днес тя е Еврото.
Учете си историята, мискини!
09:57 17.12.2025
35 там сме си от 30
09:58 17.12.2025
37 Швейцарец
До коментар #29 от "зевзек":На 26то място в чий списък? На най-изостаналите?
Коментиран от #40
09:59 17.12.2025
38 Не, не
10:00 17.12.2025
39 зевзек
Коментиран от #43, #46
10:03 17.12.2025
40 зевзек
До коментар #37 от "Швейцарец":сред първите мой човек, сред първите, здравеопазване, образование, грамотност, ток и течаща вода, липса на болести и смъртност, уреден и спокоен живот, питай всеки над 45 години, и той ще ти каже какво е било преди 1990 година
Коментиран от #44, #47
10:06 17.12.2025
41 Асен Мастиев
Коментиран от #56
10:08 17.12.2025
43 моите разсъждения са прости
До коментар #39 от "зевзек":Аз съм пр ост човек и си мисля, че проблема на много от политиците е, че догодина никой няма да си продаде гласа за умрели левове, а досега само левове са акумулирани от контрабандата.
И като на промоция, изборите пак в Евро ще ги правим.
10:09 17.12.2025
44 глупости колега
До коментар #40 от "зевзек":Всичкото безплатно което имахме фалира държавата още в края на Март 1990 година. Още му плащаме масрафа.
10:10 17.12.2025
45 Ядец
10:10 17.12.2025
46 100 милиона
До коментар #39 от "зевзек":Само в Турция поне има кеш
10:11 17.12.2025
47 и съвсем безплатно
До коментар #40 от "зевзек":по онова време хората едва доживяваха до 65 години.
Коментиран от #51, #55
10:11 17.12.2025
48 Гост
Коментиран от #49
10:13 17.12.2025
49 тъй ли
До коментар #48 от "Гост":Сега като лева е вързан за Еврото не сме ли пак сред силно задлъжнелите?
10:15 17.12.2025
50 две добри новини
Възраждане си отива.
10:16 17.12.2025
51 Абе я у лево бре разбирач
До коментар #47 от "и съвсем безплатно":Пълни глупости пишеш. И аман от разбирачи пишещи, но нечетящи и немислещи. Младите, моля прочетете го !
Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?
Коментиран от #53
10:19 17.12.2025
52 Изчезни веднага
До коментар #26 от "така е":Ционистка астио. Няма кой на простотиите ви да вярва
Коментиран от #54
10:24 17.12.2025
53 защо обиждаш?
До коментар #51 от "Абе я у лево бре разбирач":Няма нито едно неопровержимо и ясно доказателство, че през последните 36 години руснаците са си тръгнали от България.
И да. Заради никакво здравеопазване и тежък живот, преди 1989 хората трудно доживяваха до 70 години. Сега е нормално да доживеят 85-90. Ти какво искаш? Да се пенсионираш на 55 и да живееш до 100 години ли?
Коментиран от #59
10:24 17.12.2025
54 защо обиждаш
До коментар #52 от "Изчезни веднага":гладен ли си?
10:25 17.12.2025
55 зевзек
До коментар #47 от "и съвсем безплатно":тези наши граждани и комшии, които сега са на 85 и 95, в момента, и не могат да умрат, са захранени точно по онова време, преди 1990 година, то им е дало възможност, сега да са още живи, онези които са умирали тогава на 65, са имали щастието, в кавички, да живеят преди 1944 година
Коментиран от #58
10:26 17.12.2025
56 Тази схема
До коментар #41 от "Асен Мастиев":беше прекрасно описана на времето с подробности дати факти лица за първата обмяна след демокрацията. Реален случай от участник който след това емигрира в САЩ. Мулти ....
10:29 17.12.2025
57 Точен
10:32 17.12.2025
58 захранени са
До коментар #55 от "зевзек":Но вече 40 години използват друго здравеопазване и други лекарства. Затова са и още живи.
10:32 17.12.2025
59 Абе мозък
До коментар #53 от "защо обиждаш?":Мръсно производство. Нефтохим Бургас. Ранно пенсиониране. Сега ми следи мисълта обаче... к-с Славейков Бургас, комплекса на нефтохимиците.. и в момента това е местната общност с най високи средни пенсии в България. Живи ей, живи пенсионери и такива вземащи и част от пенсиите и на починалите си съпрузи...за това там се наблъска с хиперматкети и магазини впрочем, за която се сетиш верига магазини . Като се загледаш по некролозите разлепени по входовете са все над 79-82 години ... и за съжаление и такива около 35-36.... Аз само тва ще ти кажа щото верно аман от разбирачи и верно много почнахте да дразните
10:40 17.12.2025