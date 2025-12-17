Новини
Николай Василев: Влизаме в еврозоната с 15-годишно закъснение

17 Декември, 2025

Бившият министър припомни за битките, които страната ни е водила, за да влезе в еврозоната

Николай Василев: Влизаме в еврозоната с 15-годишно закъснение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Еврото за нас тежи повече. Това заяви в „Тази сутрин“ бившият вицепремиер и министър с различни ресори в две правителства - Николай Василев. По думите му държави като Германия, Франция и Италия, които стотици години са се гордеели със своите национални валути, сега се гордеят, че са част от еврозоната.

„Когато намерим един румънец извън еврозоната, който да каже: „Гледайте как се набутахте, какви сте глупаци“, но според мен няма да има такъв случай“, допълни той.

Василев припомни, че той като част от правителството на „Сакскобургготски“ първи е започнал преговорите за присъединяване на България към еврозоната.

„Аз съм привърженик на еврозоната, от както съществува. Тогава България дори не беше част от ЕС – около 2000-та г. Единствената политическа сила, която след 2001 г., която от край до край е подкрепяла еврозоната, това е НДСВ. БСП днес е „за“, но когато Станишев беше в тройната коалиция, еврозоната не беше приоритет. Борисов първо беше „за“, после беше „против“, после имаше 10 г. спане“, коментира Василев.

Финансистът припомни, че между 2006-2008 г. ЕК и Европейската централна банка са решили единната валута да се произнася „еуро“, но след присъединяването на България Василев започва лична битка на български официално да се произнася и пише „евро“.

„Щом за гърците може, защо за българите да не може? Това беше основният ни аргумент и те нямаше какво да отговорят. Последният гвоздей беше забит от Сергей Станишев и Ивайло Калфин на една среща в Лисабон, но почвата беше подготвена. На славянските езици не е нормално да се произнася като „еуро“. Еврото е българско“, допълни той.

Василев припомни за още една национална битка – на банкнотите да има надпис и на български, освен на латински и на гръцки. Той коментира, че правителствата на Иван Костов и Симеон Сакскобургготски са ни „докарали до границата на ЕС“. Еврозоната обаче не е била приоритет за „Тройната коалиция“ (НДСВ, БСП, ДПС) и чак през третия мандат на Бойко Борисов сме влезнали в чакалнята на еврозната.

„Бюджетите на Асен Василев ни забавиха с три години и той ни изкара от еврозоната за три години, Сега всички са „за“ и 2026 най-после влизаме. От моя гледна точка – закъсняхме с 15 годишно закъснение“, посочи Василев.

Според него липсата на адекватна информация от страна на правителствата е довела до скептицизъм в обществото към единната валута. Той беше категоричен, че няма да е по-лесно „да ни лъжат в евро“ и хората бързо ще свикнат с облика на новата валута.

„Да ви припомня как 1 юли 1999 г. се извърши деноминацията на левовете. И тогава беше сложно човек да си спомни как изглеждаха старите лилави банкноти. Българите отдавна пътуват, еврото го има навсякъде, имотите отдавна са в евро. Това не е нова, марсианска валута, посочи Василев.

Бившият министър беше категоричен, че очаква развитие на инвестициите след официалното ни присъединяване към еврозоната.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    37 10 Отговор
    Много закъсняхме.До една година няма да има нито евро нито еврозона.

    09:01 17.12.2025

  • 2 закъснял ти е цикъла

    42 6 Отговор
    Евро-либерален бо-клу-К! 36 години ни грабят мафиоти, облечени в скъпи костюми! 36 години крадат милиарди от бюджета и от Еврофондовете! 36 години се страхуват, че ще се намери някой който да събере ПРОТЕСТНИЯ ВОТ и да ги изрита от Политиката!

    09:02 17.12.2025

  • 3 разрухата продължава

    9 8 Отговор
    Но ще излезем последни

    09:03 17.12.2025

  • 4 Кой полезен идиот от Брюксел

    7 17 Отговор
    взе това корумпирано и путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #30

    09:03 17.12.2025

  • 5 Масажна зона

    25 4 Отговор
    Бг влиза последна в жакузито след като вече всички са се изкъпали и са направили и разни други работи, а водата не е сменяна.

    09:05 17.12.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    11 5 Отговор
    Нии путинофилите не щем рублата. Искаме евраци!
    Не щем да се возим на масквич! Искаме БеЕмВе!
    80% де били!

    09:06 17.12.2025

  • 8 Интересни неща

    17 6 Отговор
    Има връщане. Изпращаме писмо до ЕС с искане за връщането ни в чакалнята на еврозоната. Изпрати писмо , спаси народ. Помисли за състоянието на България и зависмостта й към изискванията на еврозоната:

    Първо: Спомни си защо в Харватия има таван ха цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години.

    Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно.

    Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.

    Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне.

    Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната.

    Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер

    Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при ЗАКРЪГЛЯНЕТО при цени сега.

    09:14 17.12.2025

  • 9 Какво работи впрочем

    23 2 Отговор
    В момента този паразит? Това е по интересното

    Коментиран от #15, #20

    09:15 17.12.2025

  • 10 Плямпало

    18 2 Отговор
    По-правилно е този да влезе в затвора с 15 годишно закъснение!

    09:15 17.12.2025

  • 11 Абе ние обаче

    13 3 Отговор
    пак питаме: някой няма ли най после да каже на каква стойност са напечатаните "български евра" като номинал ? На колко е оценена България? За колко я продадоха? Колко ? Говорим глупости а на основният въпрос никой не е отговорил до сега ... Еврозона..Събираме всички левове във общият казан преди да ги пратим за унищожаване и се пита във задачата когато се напълни на около половина после същият казан със евро дали ще е на половина ? Ако е така то всички хора теоритично трябва да могат да си изтеглят парите в брой нали? Примерно във злато или във каквото искат да ги вложат. Колко ще са напечатаните "български евра" питаме. Някой отговор ще ни даде ли най на края ?

    Коментиран от #17

    09:19 17.12.2025

  • 12 Еврото влияе негативно

    18 3 Отговор
    Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като попарени. Примери много. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карноват се изтегли от нас. Доста народ остана без работа. Идустрията спада с 8 % от 2024 г. Нали еврото стимулира икономиката.

    Май левът е по-стимулираш за икономиката. Спасете го. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му. Не бързайте с въвеждането му. Изпратете писмо за върщането ни в чакалнята на еврото

    Коментиран от #18

    09:20 17.12.2025

  • 13 Ясно трябва да се каже

    10 1 Отговор
    и да се осъзнае, че за последните 6-8 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...

    09:23 17.12.2025

  • 14 Възраждане

    12 5 Отговор
    Февруари на изборите ще си върнем България и лева

    09:24 17.12.2025

  • 16 гражданин

    8 1 Отговор
    15 години време за крадене, 15 години без усмирителна риза, и с течащи еврофондове, и нито един осъден за корупция, министър, кмет, чиновник, какъвто и да е, обществото пита, къде са тези милиарди, прибрани от нас, къде са парите от корупцията, чии са, и къде са вложени

    09:29 17.12.2025

  • 17 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Абе ние обаче":

    Под дюшеците има 30 млрд лева.Би трябвало да са напечатали 15 млрд евро.

    Коментиран от #32

    09:30 17.12.2025

  • 19 въпрос

    10 3 Отговор
    "По думите му държави като Германия, Франция и Италия, които стотици години са се гордеели със своите национални валути, сега се гордеят, че са част от еврозоната." Това същество на кой свят живее? Франция и Италия са във фалит, Германия е на път. И в трите държави има инфлация, масови протести и стачки, а големи предприятия затварят врати и изхвърлят работниците си на улицата. За такава гордост ли говори Василев? И понеже еврозоната цъфти, затова ни натискат, за да ни приберат 70 милиарда. И този гений Славуца ни го пробутваше за премиер!

    09:33 17.12.2025

  • 20 Сигорен съм

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Какво работи впрочем":

    Той работи по въпроса България на КОНЦЕСИЯ

    09:33 17.12.2025

  • 21 При всяка една евентуална обмяна

    1 2 Отговор
    Поне 5-6 % се губят и не са обменени в новата валута. Равнопоставеноста им в евро веднага да бъде вкарана в НОИ по сметка за пенсии. Това предлагам. Парламента да го гласува спешно в закона за НОИ

    09:33 17.12.2025

  • 22 Пита се в задачата обаче

    6 1 Отговор
    На скоро беше публикувана една план сметка за Гааза на разните му там ционистки подлоги и бооклуци.. Че: Ако това парче земя Гааза има „стойност на активите“ от 320 милиарда долара и икономическата полза от прогонването на всеки палестинец от земята му е на стойност 23 000 долара на човек КОЛКО СТРУВА БЪЛГАРИЯ ? На колко е оценена "стойността на активите" и на каква стойност са напечатаните "български евра" ? За колко я продадоха родните ни атлантически предатели ?

    Коментиран от #24, #26

    09:38 17.12.2025

  • 23 Респект

    0 9 Отговор
    Респект господин Василев.

    09:45 17.12.2025

  • 26 така е

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Пита се в задачата обаче":

    Онзи ден публикуваха и снимки от складове на Хамас в Гааа3а задръстени с бебешки храни. Отклонили ги и не ги дали на хората, за да пищят медиите колко е лош Израел.

    Коментиран от #52

    09:48 17.12.2025

  • 27 ЛЕВЧЕТО СЕ УВОЛНЯВА

    2 6 Отговор
    РУУУСНАЦИТЕ РЕЕЕВАТ

    ЕВРО СЕ ЗАДАВА


    ЧЕЙНЧАДЖИИТЕ ПИЩЯТ


    ЛЕВЧЕТО СЕ УНОЛНЯВА

    НАРОДЪТ СТАВА ПО-БОГАТ

    09:50 17.12.2025

  • 28 Политически труп от НДСВ

    5 1 Отговор
    Докога ще се реанимират политически трупове като този на Малкия Мук?

    Възкресение за продажниците и българофобите от Лондон няма да има.

    09:51 17.12.2025

  • 29 зевзек

    2 1 Отговор
    от 26 място 1984 година, до 86 място 2024, на това американците му викат возене на екстремно влакче, само че в нашия случай, влакчето летеше само надолу, дано, един прекрасен ден, след 50 или 60 години членство в ЕС, да започнем и ние, да се движим нагоре

    Коментиран от #37

    09:52 17.12.2025

  • 30 1001

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кой полезен идиот от Брюксел":

    Мизантроп!!!

    09:52 17.12.2025

  • 31 хе хе

    0 3 Отговор
    Младите неумни си счупиха държавата. Отново.

    09:52 17.12.2025

  • 32 Малко ме съмнява да ти кажа

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Че грубо казано за всеки 2 лева е напечатано 1 евро. Отделно БНБ крие от години колко са реално напечатаните левове и колко от тях са унищожени като повредени банкноти и т.н . При политика на намаляване левове в обръщение, има само кратко съобщение с вероятно фалшива цифра и няма информация относно какво се случва с парите реално. Физически какво се случва и в кой трезор са ако не са нарязани което пък е углавно престъпление ако се случва. Печатницата пък отдавна даже не е българска и въобще куче влачи диря няма. На много въпроси никой не дава отговор а и никое журнале не пита когато някой умник изпълзи глупости да дрънка.

    09:54 17.12.2025

  • 33 Татювото синче Николайчо

    2 0 Отговор
    се разхождаше сам в Западна Европа, за да учи, а моряците от Търгоооовския флот, задължително трябваше да излизат по тройки в чуждите портове по разпареждане на неговия татко. Те това са наследниците на байй Тошовите гаулайтери.
    Приказките дето ги приказваш, говорят, че политиците вИталия уважават своята валута, традиции и народ, а вие мекеретата на царя предавата държавата си.

    09:57 17.12.2025

  • 34 История на Лева

    2 2 Отговор
    Левът и Леята идват от холандския така наречен Лъвски долар, който е бил в обръщение из тия земи по онова време.

    Българският Лъвски долар - Лев по селски никога не е бил истинска валута до 9ти е бил вързан с френския франк, след девети е бил рубла, а след десети след трагично независимо десетилетие българският лев е Евро.

    Никога в историята не сме имали сериозна валута. При царете сме ползвали ромейските перперки, генуезки дублони или какво ли още не. Един два царя са се пробвали да секат собствуни монети, ама толкоз.

    Исторически погледнато - винаги сме ползвали общоприетата евровалута - а днес тя е Еврото.

    Учете си историята, мискини!

    09:57 17.12.2025

  • 35 там сме си от 30

    1 0 Отговор
    Но лева така и не се стабилизира. Ники да ни каже защо.

    09:58 17.12.2025

  • 37 Швейцарец

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "зевзек":

    На 26то място в чий списък? На най-изостаналите?

    Коментиран от #40

    09:59 17.12.2025

  • 38 Не, не

    1 0 Отговор
    с петнадесет! Ти си закъсал още когато си се родил но семейството ти са били добри партийци и за това те пратиха да учиш в чужбина! После царчето министър ти даде шанс в политиката така че по тежко от химикалка не си вдигал! Не знаеш и какво е да броиш стотинки - не човек а звяр...

    10:00 17.12.2025

  • 39 зевзек

    1 1 Отговор
    хванали сте се, да разсъждавате по теми, с които не сте запознати, физическия кеш, е винаги много малка част от това което се дефинира като пари, ако има преливане от другите видове пари, в кеш, това винаги може да се направи, да се напечатат нови банкноти, хартия и бои има колкото искаш, машини има, ще се напечата толкова кеш, колкото е необходим, въпроса е колко стари столевки, и петдесетолевки, ще останат да висят в баланса на централната банка, едва ли ще са повече от 100 милиона, това ще го съобщят догодина

    Коментиран от #43, #46

    10:03 17.12.2025

  • 40 зевзек

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Швейцарец":

    сред първите мой човек, сред първите, здравеопазване, образование, грамотност, ток и течаща вода, липса на болести и смъртност, уреден и спокоен живот, питай всеки над 45 години, и той ще ти каже какво е било преди 1990 година

    Коментиран от #44, #47

    10:06 17.12.2025

  • 41 Асен Мастиев

    2 1 Отговор
    банкерче-касиерче. Малко нежно ОПГ-енце. Че: бухаме през каса ксерокопия у банку. Аз ги пиша истински и ги мятам по сметката на уйната и уйното и после у кюпа за унищожаване. 4-5 кулеги схемаджийчета и 2-3 дансаджийчета сме яку за евруту и за водопада на еуруту ако ми следите мисълта другари. Само уйчото ни каза да са до 3% от общото и да не прекаляваме

    Коментиран от #56

    10:08 17.12.2025

  • 43 моите разсъждения са прости

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "зевзек":

    Аз съм пр ост човек и си мисля, че проблема на много от политиците е, че догодина никой няма да си продаде гласа за умрели левове, а досега само левове са акумулирани от контрабандата.

    И като на промоция, изборите пак в Евро ще ги правим.

    10:09 17.12.2025

  • 44 глупости колега

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "зевзек":

    Всичкото безплатно което имахме фалира държавата още в края на Март 1990 година. Още му плащаме масрафа.

    10:10 17.12.2025

  • 45 Ядец

    0 0 Отговор
    Евро, Евро, Евро,.............

    10:10 17.12.2025

  • 46 100 милиона

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "зевзек":

    Само в Турция поне има кеш

    10:11 17.12.2025

  • 47 и съвсем безплатно

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "зевзек":

    по онова време хората едва доживяваха до 65 години.

    Коментиран от #51, #55

    10:11 17.12.2025

  • 48 Гост

    1 1 Отговор
    Този лъже нагло.Присъединяваме се към клуба на силно задлъжнелите.

    Коментиран от #49

    10:13 17.12.2025

  • 49 тъй ли

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    Сега като лева е вързан за Еврото не сме ли пак сред силно задлъжнелите?

    10:15 17.12.2025

  • 50 две добри новини

    1 1 Отговор
    Еврото идва.
    Възраждане си отива.

    10:16 17.12.2025

  • 51 Абе я у лево бре разбирач

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "и съвсем безплатно":

    Пълни глупости пишеш. И аман от разбирачи пишещи, но нечетящи и немислещи. Младите, моля прочетете го !
    Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?

    Коментиран от #53

    10:19 17.12.2025

  • 52 Изчезни веднага

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "така е":

    Ционистка астио. Няма кой на простотиите ви да вярва

    Коментиран от #54

    10:24 17.12.2025

  • 53 защо обиждаш?

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Абе я у лево бре разбирач":

    Няма нито едно неопровержимо и ясно доказателство, че през последните 36 години руснаците са си тръгнали от България.

    И да. Заради никакво здравеопазване и тежък живот, преди 1989 хората трудно доживяваха до 70 години. Сега е нормално да доживеят 85-90. Ти какво искаш? Да се пенсионираш на 55 и да живееш до 100 години ли?

    Коментиран от #59

    10:24 17.12.2025

  • 54 защо обиждаш

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Изчезни веднага":

    гладен ли си?

    10:25 17.12.2025

  • 55 зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "и съвсем безплатно":

    тези наши граждани и комшии, които сега са на 85 и 95, в момента, и не могат да умрат, са захранени точно по онова време, преди 1990 година, то им е дало възможност, сега да са още живи, онези които са умирали тогава на 65, са имали щастието, в кавички, да живеят преди 1944 година

    Коментиран от #58

    10:26 17.12.2025

  • 56 Тази схема

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Асен Мастиев":

    беше прекрасно описана на времето с подробности дати факти лица за първата обмяна след демокрацията. Реален случай от участник който след това емигрира в САЩ. Мулти ....

    10:29 17.12.2025

  • 57 Точен

    0 1 Отговор
    Кой се гордее с еврото? Баба европа ли...

    10:32 17.12.2025

  • 58 захранени са

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "зевзек":

    Но вече 40 години използват друго здравеопазване и други лекарства. Затова са и още живи.

    10:32 17.12.2025

  • 59 Абе мозък

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "защо обиждаш?":

    Мръсно производство. Нефтохим Бургас. Ранно пенсиониране. Сега ми следи мисълта обаче... к-с Славейков Бургас, комплекса на нефтохимиците.. и в момента това е местната общност с най високи средни пенсии в България. Живи ей, живи пенсионери и такива вземащи и част от пенсиите и на починалите си съпрузи...за това там се наблъска с хиперматкети и магазини впрочем, за която се сетиш верига магазини . Като се загледаш по некролозите разлепени по входовете са все над 79-82 години ... и за съжаление и такива около 35-36.... Аз само тва ще ти кажа щото верно аман от разбирачи и верно много почнахте да дразните

    10:40 17.12.2025

