Николай Василев: Влизаме в еврозоната с 15-годишно закъснение

Еврото за нас тежи повече. Това заяви в „Тази сутрин“ бившият вицепремиер и министър с различни ресори в две правителства - Николай Василев. По думите му държави като Германия, Франция и Италия, които стотици години са се гордеели със своите национални валути, сега се гордеят, че са част от еврозоната.

„Когато намерим един румънец извън еврозоната, който да каже: „Гледайте как се набутахте, какви сте глупаци“, но според мен няма да има такъв случай“, допълни той.

Василев припомни, че той като част от правителството на „Сакскобургготски“ първи е започнал преговорите за присъединяване на България към еврозоната.

„Аз съм привърженик на еврозоната, от както съществува. Тогава България дори не беше част от ЕС – около 2000-та г. Единствената политическа сила, която след 2001 г., която от край до край е подкрепяла еврозоната, това е НДСВ. БСП днес е „за“, но когато Станишев беше в тройната коалиция, еврозоната не беше приоритет. Борисов първо беше „за“, после беше „против“, после имаше 10 г. спане“, коментира Василев.

Финансистът припомни, че между 2006-2008 г. ЕК и Европейската централна банка са решили единната валута да се произнася „еуро“, но след присъединяването на България Василев започва лична битка на български официално да се произнася и пише „евро“.

„Щом за гърците може, защо за българите да не може? Това беше основният ни аргумент и те нямаше какво да отговорят. Последният гвоздей беше забит от Сергей Станишев и Ивайло Калфин на една среща в Лисабон, но почвата беше подготвена. На славянските езици не е нормално да се произнася като „еуро“. Еврото е българско“, допълни той.

Василев припомни за още една национална битка – на банкнотите да има надпис и на български, освен на латински и на гръцки. Той коментира, че правителствата на Иван Костов и Симеон Сакскобургготски са ни „докарали до границата на ЕС“. Еврозоната обаче не е била приоритет за „Тройната коалиция“ (НДСВ, БСП, ДПС) и чак през третия мандат на Бойко Борисов сме влезнали в чакалнята на еврозната.

„Бюджетите на Асен Василев ни забавиха с три години и той ни изкара от еврозоната за три години, Сега всички са „за“ и 2026 най-после влизаме. От моя гледна точка – закъсняхме с 15 годишно закъснение“, посочи Василев.

Според него липсата на адекватна информация от страна на правителствата е довела до скептицизъм в обществото към единната валута. Той беше категоричен, че няма да е по-лесно „да ни лъжат в евро“ и хората бързо ще свикнат с облика на новата валута.

„Да ви припомня как 1 юли 1999 г. се извърши деноминацията на левовете. И тогава беше сложно човек да си спомни как изглеждаха старите лилави банкноти. Българите отдавна пътуват, еврото го има навсякъде, имотите отдавна са в евро. Това не е нова, марсианска валута, посочи Василев.

Бившият министър беше категоричен, че очаква развитие на инвестициите след официалното ни присъединяване към еврозоната.