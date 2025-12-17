Новини
България »
Мъж загина при катастрофа край Аксаково

Мъж загина при катастрофа край Аксаково

17 Декември, 2025 10:31 501 6

  • загинал-
  • катастрофа-
  • аксаково

Лек автомобил, управляван от софиянец – на 51 години, се ударил в тотем на намиращата се в близост бензиностанция и по инерция е продължил в улица, блъскайки два контейнера за боклук

Мъж загина при катастрофа край Аксаково - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагичен инцидент беляза Аксаково във вчерашния ден. Около полунощ, в началото на града, е станало тежко ПТП.

Лек автомобил, управляван от софиянец – на 51 години, се ударил в тотем на намиращата се в близост бензиностанция и по инерция е продължил в улица, блъскайки два контейнера за боклук.

Инцидентът е станал по неясни към момента причини, но основната версия е, че водачът е получил здравословен проблем, който е довел до леталния край, а не сблъсъкът, който е бил с ниска скорост.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сам у рай

    2 4 Отговор
    А ако се бил чувствал жена или от 58ми пол, мъж ли пак бил загинал или жена съответно??
    Питайте леля ви урсула.

    10:34 17.12.2025

  • 2 Софиянец

    2 4 Отговор
    Тамън сега ще се освободи едно паркомясто в София 😏

    Коментиран от #6

    10:34 17.12.2025

  • 3 газо

    0 1 Отговор
    идваматаподмендагодухате!

    10:38 17.12.2025

  • 4 Даа

    2 1 Отговор
    Първите двама имате спешна нужда от психиатър

    10:39 17.12.2025

  • 5 има курс по долекарска помощ да си окаже

    0 0 Отговор
    сам . както е известно колкото и лекари , болногледачи, санитари, шофьори , сестри , рехабилитатори , зъболекари да има у нас кат стане лошото ги няма . или е празник, или се обучават, или са след 14 ч дежурство . Щом кара с ниска демек около 40-42 км/ч вижда как иде бюста на бензиностанцията към него . може да се е насочил за да убие скоростта и да му окаже някой помощ . късно е и е полубуден . кафе да пие . да спре да кара . явно е взел медикаменти . има аптечка за такива случаи . да диша амоняк . това е .

    10:46 17.12.2025

  • 6 От България

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Пред дома ми съм паркирал ТРИ автомобила...
    С регистрации съответно : СА...Тх...Ст...
    Ха познай къде живея по твоята логика...,,софиянецо"?

    10:47 17.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове