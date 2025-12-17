Мъж загина при катастрофа край Аксаково

Трагичен инцидент беляза Аксаково във вчерашния ден. Около полунощ, в началото на града, е станало тежко ПТП.

Лек автомобил, управляван от софиянец – на 51 години, се ударил в тотем на намиращата се в близост бензиностанция и по инерция е продължил в улица, блъскайки два контейнера за боклук.

Инцидентът е станал по неясни към момента причини, но основната версия е, че водачът е получил здравословен проблем, който е довел до леталния край, а не сблъсъкът, който е бил с ниска скорост.

По случая е образувано досъдебно производство.