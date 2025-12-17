Новини
България »
Йордан Иванов: Ако управляващите изтеглят бюджета, може би ще отпадне основанието за нов протест

Йордан Иванов: Ако управляващите изтеглят бюджета, може би ще отпадне основанието за нов протест

17 Декември, 2025 12:22 493 9

  • йордан иванов-
  • протест-
  • бюджет

Депутатът от ПП-ДБ коментира и т.нар. "Музей на сглобката", представен от Делян Пеевски

Йордан Иванов: Ако управляващите изтеглят бюджета, може би ще отпадне основанието за нов протест - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В пленарната зала не изглеждаше така, че кабинетът в оставка не се готви да приеме друг бюджет, различен от удължителния. Гласувахме предложението малкият бюджет да влезе, а сега ще се гласуват и другите два. Това каза депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Досега, винаги когато сме гласували удължителни бюджети, имаме само един – удължителния. Той разрешава проблема и в двата малки, и в големия Закон за държавния бюджет. В този смисъл това е поредната лъжа да управляващите. Няма необходимост да бъде разглеждан бюджетът на кабинета „Желязков”, преди да подаде оставка. Това е излишно и неправилно. Видимо не са чули гласа на хората и сега ще се наложи да усетят гнева на улицата”, каза той. И допълни, че от ПП-ДБ са заявили, че е свикан протест за 18 декември.

„Ако управляващите изтеглят бюджета, тогава може би ще отпадне основанието за събирането на още повече хора на площада”, заяви още Йванов. Той беше категоричен, че в рамките на това Народно събрание може да бъде приет Законът за държавния бюджет.

Йванов заяви, че от ПП-ДБ искат 100% машинно гласуване. Народният представител допълни, че има доказателство за това как работят машините – изборите през 2021 г. - "без изборни манипулации, безпроблемно отчитане на резултатите, без измами".

„Музеят на сглобката”

Депутатът коментира представения от Делян Пеевски „Музей на сглобката” така: „Ние изпихме тази студена чаша вода, изгубихме 300 хиляди избиратели. Дадохме си сметка за това, че дори в името на промяна на Конституцията, партниране с „ДПС-Ново начало” е грешка. Тази политическа вина я изкупихме. Оттук нататък посланията ни към избирателите са ясни – ще търсим максимално висок резултат на изборите на базата на промяна на начина на функциониране на държавата. Вярвам, че ще получим това доверие.”


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо йоцо

    2 2 Отговор
    да ги изметем от политическата сцена тия шарлатани харвари натрапени от льотчика

    12:25 17.12.2025

  • 2 честен ционист

    1 7 Отговор
    Как няма да има протест? Укропам тамън се научиха да викат "кой не скача е дебел". Повечето си караха по инерция от майдана "хто не скачет, той москаль".

    12:26 17.12.2025

  • 3 на търг

    1 2 Отговор
    100% машинно с мадуровките гласуване и ала бала със софуера гарантира 100% победа за най-щедрата на харчове партия. Има и по-скромен вариант за 51%, та да не бие на очи.

    12:28 17.12.2025

  • 4 Параграф22

    4 1 Отговор
    Протест заради бюджета.Правителството пада. После пак го притиква бюджета. После пак протес.-))
    Да идва горския и да ва ...

    12:29 17.12.2025

  • 5 Управляващите

    1 1 Отговор
    са повече от безскрупулни , нагли , фалшиви , грабливи и безродни същества ! Всеки може да си представи какво правят подмолно - за 58 декара ливада , 100 милиона евро от джоба на читавите данъкоплатци ! Това в никакъв случай не трябва да се случи !!! Това си е криминално престъпление !

    12:30 17.12.2025

  • 6 Една

    0 1 Отговор
    100% - ова ИЗМАМА !

    12:33 17.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Утре София пак ще гори

    Коментиран от #9

    12:34 17.12.2025

  • 8 Стефанов

    1 0 Отговор
    Страхотно! Мафията се закопава ден след ден с абсурдни решения! Нашия прекрасен български народ ще пребъде! Такова самоунижение и самоунищожение на мафията завзела държавата от 30 години не е имало никога никъде. От свръх наглост, арогантност и липса на мярка на следващите избори даже и циганите няма да могат да купят! ГЕРБ, ДПС, БСП и патериците им отиват в историята, а не след дълго я в Дубай, я при бай Ставри заедно със Сарафовци, Гешевци и прочие държавни престъпници!

    12:37 17.12.2025

  • 9 даааа иии

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Молотов трябва иначе нищо не правим - нищооооооо

    12:38 17.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове