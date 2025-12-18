Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента

Промените в Закона за НСО за премахване на охраната на депутати влизат за обсъждане за първо четене в парламентарната комисия по вътрешна сигурност, съобщават от БНТ. Вносители на измененията са народни представители от ПП-ДБ.
В мотивите на внесения законопроект е записано да отпаднат текстовете в закона, които дават право на охрана от НСО на народни представители и други лица, важни за националната сигурност на страната. Вчера от ПП-ДБ отново поискаха да бъде свалена охраната, която Бойко Борисов и Делян Пеевски ползват от НСО.
По-късно вчера от пресцентъра на „ДПС – Ново начало“ изпратиха позиция до медиите по темата. В нея се посочва, че общо четирима служители на НСО осъществяват охраната на Делян Пеевски, а автомобилът, който се ползва, е собственост на партията и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване на НСО въз основа на договор и съгласно законодателството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
07:53 18.12.2025
2 за свинско
07:59 18.12.2025
3 Защо пудрите СТАРИЯТ БЮДЖЕТ
Излъгаха, че няма да увеличават осигуровки, като увеличиха МРЗ.
Прехвърлиха проблемите от бюджети 2024, 2025 и 2026, заради юрото на правителството, което ще управлява 2027.
Много хора още не разбират, че това са опасни бюджети, водещи данъкоплатците към увеличаване на данъци, и то по препоръки на МВФ и ЕЦБ, ЕК. И тогава ще има намаляване на държавни заплати, драстично увеличение на данъци. България е най-бързо задлъжняващата в ЕС държава.
А причината са СТО МИЛИАРДА ЛЕВА заеми предвидени от 2021 до 2028 и НЕЖЕЛАНИЕТО ИНФЛАЦИЯТА И ЦЕНИТЕ ДА бъдат укротени, за да се избегнат инфлация и НОВИ ЗАЕМИ. 135% надценка мин. вода..
Както винаги ГЕРБ избагаха от отговорност, ПП и ДБ се правят, че няма проблем с бюджет, дългови спирали и дефицит, пудрейки стар бюджет. Единствено Пеевски показва истинските им лица. Бивш фин. мин. Симеон Дянков правилно акцентира върху проблемните бюджети, които ще станат видими към 2028.
Изводът е оставка на ПП, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ИТН и БКП.
Промените в семеен кодекс днес, също ще обслужат странни интереси, които ще навредят на българските семейства.
08:00 18.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Красимир Петров
08:08 18.12.2025
8 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Защо ПеПе и Дай Бъ така удобно пропускат да споменат, че освен Борисов и Пеевски НСО охранява и Атанасов и Христо Иванов от Дай Бъ?!
08:10 18.12.2025
9 факуса
08:11 18.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ьргтфрт
Коментиран от #12
08:13 18.12.2025
12 Я па тая?
До коментар #11 от "ьргтфрт":Само ГЕРБ викаш? А ония от пъ.пъ. дай.бъ. не откраднаха ли десеторно за нула време? Нещо май не помниш, или така ти изнася?
08:25 18.12.2025
13 Гтнвмч
Коментиран от #15
08:41 18.12.2025
14 Хмм
08:48 18.12.2025
15 Ами
До коментар #13 от "Гтнвмч":СДС винаги идват на власт след протести, и Филип Димитров, и Костов, и ПП-ДБ, които са костовисти всъщност, професионални протестъри
08:51 18.12.2025
16 Кон с капационни промени
08:53 18.12.2025