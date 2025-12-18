Новини
Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента

Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента

18 Декември, 2025 07:49 1 078 16

Вносители на измененията са народни представители от ПП-ДБ.

Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Промените в Закона за НСО за премахване на охраната на депутати влизат за обсъждане за първо четене в парламентарната комисия по вътрешна сигурност, съобщават от БНТ. Вносители на измененията са народни представители от ПП-ДБ.

В мотивите на внесения законопроект е записано да отпаднат текстовете в закона, които дават право на охрана от НСО на народни представители и други лица, важни за националната сигурност на страната. Вчера от ПП-ДБ отново поискаха да бъде свалена охраната, която Бойко Борисов и Делян Пеевски ползват от НСО.

По-късно вчера от пресцентъра на „ДПС – Ново начало“ изпратиха позиция до медиите по темата. В нея се посочва, че общо четирима служители на НСО осъществяват охраната на Делян Пеевски, а автомобилът, който се ползва, е собственост на партията и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване на НСО въз основа на договор и съгласно законодателството.


  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 2 Отговор
    КАТО ИСКА ДА ГО ОХРАНЯВАТ ДА СИ ПЛАЩА ТОЙ НА ОХРАНАТА!

    07:53 18.12.2025

  • 2 за свинско

    11 3 Отговор
    Дано успеят да го опазят още седмица , че народа е озверял от глад

    07:59 18.12.2025

  • 3 Защо пудрите СТАРИЯТ БЮДЖЕТ

    12 3 Отговор
    Защо вкарвате България във финасова и икономически катастрофи?
    Излъгаха, че няма да увеличават осигуровки, като увеличиха МРЗ.
    Прехвърлиха проблемите от бюджети 2024, 2025 и 2026, заради юрото на правителството, което ще управлява 2027.
    Много хора още не разбират, че това са опасни бюджети, водещи данъкоплатците към увеличаване на данъци, и то по препоръки на МВФ и ЕЦБ, ЕК. И тогава ще има намаляване на държавни заплати, драстично увеличение на данъци. България е най-бързо задлъжняващата в ЕС държава.
    А причината са СТО МИЛИАРДА ЛЕВА заеми предвидени от 2021 до 2028 и НЕЖЕЛАНИЕТО ИНФЛАЦИЯТА И ЦЕНИТЕ ДА бъдат укротени, за да се избегнат инфлация и НОВИ ЗАЕМИ. 135% надценка мин. вода..
    Както винаги ГЕРБ избагаха от отговорност, ПП и ДБ се правят, че няма проблем с бюджет, дългови спирали и дефицит, пудрейки стар бюджет. Единствено Пеевски показва истинските им лица. Бивш фин. мин. Симеон Дянков правилно акцентира върху проблемните бюджети, които ще станат видими към 2028.
    Изводът е оставка на ПП, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ИТН и БКП.
    Промените в семеен кодекс днес, също ще обслужат странни интереси, които ще навредят на българските семейства.

    08:00 18.12.2025

  • 7 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Да ви п,и,к.а,м на цензурата

    08:08 18.12.2025

  • 8 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 0 Отговор
    А охраната на Атанасов и Ристюфор от Дай Бъ?
    Защо ПеПе и Дай Бъ така удобно пропускат да споменат, че освен Борисов и Пеевски НСО охранява и Атанасов и Христо Иванов от Дай Бъ?!

    08:10 18.12.2025

  • 9 факуса

    4 1 Отговор
    нсо на ишлеме, който иска охрана плаща от соствен джоб,или напуска парламата и на спокойствие у тех,или най добре закриване,полиция бол с скъпи нови бмв

    08:11 18.12.2025

  • 11 ьргтфрт

    6 3 Отговор
    ГЕРБ некадърници ограбиха България. Пълнили са чекмеджетата като луди. Лапали са непрекъснато и след тях и "потоп". От затворите не трябва да излизат. Мръсници. И само си играят на "управляващи" и "опозиция". Ограбиха българите. Че и да ги пазим, тези бокуци??? Като национално богатство да пазим разбойници и да плащаме??? Като ги заритат че без да се гледа кой го отнася. В затвора под строй.

    Коментиран от #12

    08:13 18.12.2025

  • 12 Я па тая?

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "ьргтфрт":

    Само ГЕРБ викаш? А ония от пъ.пъ. дай.бъ. не откраднаха ли десеторно за нула време? Нещо май не помниш, или така ти изнася?

    08:25 18.12.2025

  • 13 Гтнвмч

    3 0 Отговор
    Жална им майка, досега с идването си, всяко ново правителство ги преструктурираше, пре ... и какво ли не, сега ги почват и на тръгване!

    Коментиран от #15

    08:41 18.12.2025

  • 14 Хмм

    3 1 Отговор
    те не само ползват охрана на НСО, но и влизат през специален вход на специален паркинг, но Борисов има само една кола с шофьор, а пеевски поне десет човека край него подтичваха, когато блокираха входа и с две коли, втората спира така, че да няма видимост когато пеевски слиза от колата, до последно говореше, че ще има избори когато той реши, сещам се и за Цветанов, никой не можел да го накаже или божков, дето управлявал държавата, никой не може да пребори държавата, точно затова пеевски иска охрана от държавата, на НСО

    08:48 18.12.2025

  • 15 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гтнвмч":

    СДС винаги идват на власт след протести, и Филип Димитров, и Костов, и ПП-ДБ, които са костовисти всъщност, професионални протестъри

    08:51 18.12.2025

  • 16 Кон с капационни промени

    2 0 Отговор
    Преди да гласуват тези промени, на настоящите депутати от нелегитимните 50-то и 51-о НС, че всички изказвания и гласувания в парламента се документират.

    08:53 18.12.2025

