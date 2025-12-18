Новини
България »
АПС при Радев: Над 130 депутати формираха и подкрепяха това правителство и бяха оспорени от обществото

18 Декември, 2025 10:35 611 5

  • румен радев-
  • апс-
  • консултации-
  • парламент-
  • избори

Един от големите проблеми на 51-вото Народно събрание е, че постепенно престана да слуша гласа на хората, каза президентът

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Представители на парламентарната група "Алианс за права и свободи" (АПС) се срещнаха на „Дондуков" 2 с президента Румен Радев в рамките на консултациите преди връчването на мандат за съставяне на правителство.

От името на формацията при държавния глава отидоха народните представители Хайри Садъков, Танер Али, Севим Али и Явор Хайтов.

Румен Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната – Демократична България", във вторник държавният глава разговаря с "Възраждане" и "ДПС – Ново начало", а вчера – с "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН). По-късно днес ще се срещне с представителите на МЕЧ.

„Един от големите проблеми на 51-вото Народно събрание е, че постепенно престана да слуша гласа на хората“, заяви президентът Румен Радев в началото на консултацията.

„Вашата партия устоя на огромен натиск не само в парламента, но и в страната. Вие следите пулса на вашите избиратели, така че въпросът, който задавам на политическите партии – дали виждат още живот в този парламент в друга управленска конфигурация, какво мислят вашите избиратели, защото това е важно“, каза още държавният глава.

„Ако отиваме на избори, как да гарантираме честността и прозрачността на вота, попита Румен Радев представителите на АПС. На предходните парламентарни избори се сблъскахме с редица проблеми, като организация и процедури, които отчете и Конституционният съд“, отбеляза президентът.

"Ние първи ясно заявихме - още преди година и половина, за задаването на модела „Пеевски“ и необходимостта от реакция", заяви Хайри Садъков, председател на ПГ на АПС.

"Не подкреpихме първия кабинет "Желязков", преминахме през избори, които дадоха много отговори. Опитахме се да подкрепим кабинет в рамките на 51-ото Нaродно събрание с идея много важните приоритети да бъдат осъществени – там са еврозоната, Шенген. Трябваше да бъде спрян този модел на управление на държавата. Второ, трябваше да излезем от този кабинет, който бяхме подкрепили, стигнахме до обществената реакция на площада", посочи Садъков.

"Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент. Повече от 130 депутати формираха и подкрепяха това правителство и бяха оспорени от обществото", каза Садъков.

"Не трябва да се допускат изборни манипулации, ако се стигне до изборния процес. Може би трябва да се търси национално съгласие за избори при правила, гарантиращи честност и прозрачност на избора", посочи още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
