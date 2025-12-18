Ивилина Алексиева: Ако няма алтернатива на машинното гласуване, ще има още по-ниска избирателна активност

Въпросът с оглед на предстоящите избори е какви промени да се направят сега, за да гарантират вотът да е честен. Това каза в предаването "Денят на живо" по Нова телевизия бившият председател на Централната избирателна комисия.

Не считам, че внесените предложения биха подобрили изборния процес. Вече имаме опит с промени на Изборния кодекс в последния момент. Това не води до подобряване, а до влошаване на процеса. Непосредствено преди избори трябва да бъдат направени тези малки промени, които ще окажат съществено влияние. Тези промени трябва да бъдат консенсусни, защото в последните години доверието към изборния процес се срина, заяви Алексиева.

Още от 50-те години машинното гласуване е било доста разпространено в Европа, но впоследствие е било отменено заради съмнения, че машинното гласуване не създава гаранции за прозрачност на изборния процес. Към настоящия момент го има в Белгия, във Франция и в България, добави тя.

Когато машинното гласуване е основен способ, трябва да има и алтернатива – да се гласува с хартия. Ако няма алтернатива, това ще доведе до още по-ниска избирателна активност, предупреди Ивилина Алексиева.

Трябва да се променят някои неща, за да има доверие в машинното гласуване. В момента всички процеси с машините се случват под контрола на доставчик – частна фирма. На удостоверяване подлежат 5-10 машини от близо 12 000. Това е смехотворно. Тези процедури не подлежат на преглед. Нормативната уредба трябва да уреди всички въпроси, свързани с машинното гласуване, машините да подлежат на удостоверяване от държавни органи, посочи бившият председател на ЦИК.

Тя изрази съмнение, че цялата необходима работа, свързана с мерките, с които да се повиши доверието в машинното гласуване, може да се свърши за няколко месеца, след които най-вероятно ще се проведат предсрочните парламентарни избори.

Изборният кодекс трябва да се отваря с консенсус, за да не се разрушава и без това ниското доверие към изборите, подчерта Ивилина Алексиева.