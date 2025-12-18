Новини
Ивилина Алексиева: Ако няма алтернатива на машинното гласуване, ще има още по-ниска избирателна активност

18 Декември, 2025 18:17 486 13

Трябва да се променят някои неща, за да има доверие в машинното гласуване. В момента всички процеси с машините се случват под контрола на доставчик – частна фирма. На удостоверяване подлежат 5-10 машини от близо 12 000. Това е смехотворно

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпросът с оглед на предстоящите избори е какви промени да се направят сега, за да гарантират вотът да е честен. Това каза в предаването "Денят на живо" по Нова телевизия бившият председател на Централната избирателна комисия.

Не считам, че внесените предложения биха подобрили изборния процес. Вече имаме опит с промени на Изборния кодекс в последния момент. Това не води до подобряване, а до влошаване на процеса. Непосредствено преди избори трябва да бъдат направени тези малки промени, които ще окажат съществено влияние. Тези промени трябва да бъдат консенсусни, защото в последните години доверието към изборния процес се срина, заяви Алексиева.

Още от 50-те години машинното гласуване е било доста разпространено в Европа, но впоследствие е било отменено заради съмнения, че машинното гласуване не създава гаранции за прозрачност на изборния процес. Към настоящия момент го има в Белгия, във Франция и в България, добави тя.

Когато машинното гласуване е основен способ, трябва да има и алтернатива – да се гласува с хартия. Ако няма алтернатива, това ще доведе до още по-ниска избирателна активност, предупреди Ивилина Алексиева.

Трябва да се променят някои неща, за да има доверие в машинното гласуване. В момента всички процеси с машините се случват под контрола на доставчик – частна фирма. На удостоверяване подлежат 5-10 машини от близо 12 000. Това е смехотворно. Тези процедури не подлежат на преглед. Нормативната уредба трябва да уреди всички въпроси, свързани с машинното гласуване, машините да подлежат на удостоверяване от държавни органи, посочи бившият председател на ЦИК.

Тя изрази съмнение, че цялата необходима работа, свързана с мерките, с които да се повиши доверието в машинното гласуване, може да се свърши за няколко месеца, след които най-вероятно ще се проведат предсрочните парламентарни избори.

Изборният кодекс трябва да се отваря с консенсус, за да не се разрушава и без това ниското доверие към изборите, подчерта Ивилина Алексиева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 студент от СУ

    10 3 Отговор
    Коя е тая лиза...ка на тлъстите нечистоплътни г...ве на Банкята и Тотото!?

    18:22 18.12.2025

  • 2 хакерката acidburn

    2 10 Отговор
    пп–дб-тaтa мнoгo иcкaт пaк дa минaт тънкo кaтo плaтят caмo зa мeтe coфтyep вмecтo дa xapчaт милиoни дa кyпyвaт глacoвe пo мaaлитe

    Коментиран от #5

    18:24 18.12.2025

  • 3 тикви и свине

    6 1 Отговор
    Страхуват се от машините само тези които купуват изборите !!Ако наистина има само машини ,ГРАБ никога няма да са първи !

    Коментиран от #12

    18:28 18.12.2025

  • 4 Кабакрадев

    4 0 Отговор
    Няма страшно,парите за купува...нето на избори от ГЕПИ и Нов. Начал.о вече са осигурени....Гласуват се пари за възстановяване на Карлов..ските села от наводненията.....а парите отиват за активис...ти на ГЕПИ,и на Сви...нята,е има и за кмета на Кар..лово.,

    18:28 18.12.2025

  • 5 78291

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "хакерката acidburn":

    Така като слушам коментари май искат пак да подменят секции с невалидни бюлетини,да подменят вота на хората тиквата и 🐷

    Коментиран от #11

    18:29 18.12.2025

  • 6 Дориана

    4 2 Отговор
    Тази жена поредната патерица ли е, на Пеевски, Борисов и БСП ОЛ, защото точно те разчитат на фалшифицирането чрез драскане с химикал на бюлетини на опоненти и тяхното превръщане в недействителни. Точно Пеевски и БСП ОЛ разчитат на малограмотни и малоимотни хора чрез купуване и обещания за да могат да си осигурят депутатски места. Край! Времето на кражбите на гласове трябва да спре и тези хора изобщо нямат място в Парламента.

    18:29 18.12.2025

  • 7 Горски

    3 4 Отговор
    Кирчо и Кокорчо имат кода на машините затова искат 100% машинно гласуване. Ако желанието им се сбъдне може да получат на следващите избори 95% от гласовете. Не вярвате ли? Откакто въведе тия същите машини във Венецуела, Мадуро не е губил избори. Самият Кирчо го каза ,нашият вот е към 3%. Защо тази вечер ПП-ДБ отново ще протестират? Улицата свали правителството, изтеглиха бюджета ,прогониха пеевски от кабинета му в партийния дом?Няма такива филми и ала бала! А с кои машини? С на някоя наша фирма машините ли? Това колко милиона бяха? А може би с машинките на Шиши или още по добре на неговият ортак Черепа? Как така с машини бре, ами чаветата няма да могат да гласуват,ще им падне дохода.

    18:30 18.12.2025

  • 8 ще има още по-ниска избирателна активнос

    3 1 Отговор
    и по ниска кьор софра
    тва каза бившата калинка

    18:31 18.12.2025

  • 9 Хахаха добре бе

    2 2 Отговор
    Ще има по-ниска активност защото купените цигани не могат да боравят с машините и няма да могат да си продадат вота... Защо въобще ги канят такива агенти на двамата свинчовци до лъжат народа?

    18:34 18.12.2025

  • 10 Щом

    1 1 Отговор
    Родителите й са я кръстили ИвИлина, значи най-вероятно са от тези хора, които не могат да четат и пишат и няма да могат да "гласуват по съвест" на избори с машини.

    18:36 18.12.2025

  • 11 хакерката acidburn

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "78291":

    aлaбaлaтa винaги cи въpви нeзaвиcимo дaли e пpeз цифpa или пpeз xapтия пpocтo мaнипyлaциитe пpeз coфтyepa ca пo-cигypни и нaй-eвтини a пп-дб-тaтa нямaт кинтaж дa cи кyпят пaк глacoпoдaвaтeли зaтyй пaк нaтиcкaт зa нaглacиcтики caмo пpeз мaдypoвкитe

    18:36 18.12.2025

  • 12 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "тикви и свине":

    Когато беше изцяло машинен вотът Гепп не бяха нито един път първи, а циганите от махлите се оплакваха, че нема пара за гласуване.

    18:38 18.12.2025

  • 13 Родина

    0 0 Отговор
    Гласуване само срещу образователен ценз. Минимум , средно образование.

    18:40 18.12.2025

