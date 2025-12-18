Новини
ПП-ДБ внесе законопроект за 100% машинно гласуване

18 Декември, 2025 17:37 910 55

Според вносителите, натрупаният практически опит недвусмислено показва, че изцяло машинното гласуване представлява по-надежден, прозрачен и обективен механизъм за упражняване на активното избирателно право

Мартин Христов Мартин Христов Автор във Fakti.bg

“Необходима и навременна стъпка за укрепване на демократичните принципи, повишаване на прозрачността и гарантиране на честността на изборния процес в Република България.” Така от ПП-ДБ мотивират внесения днес Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с който се възстановява изцяло машинното гласуване, съобщиха от партията.

Според вносителите, натрупаният практически опит недвусмислено показва, че изцяло машинното гласуване представлява по-надежден, прозрачен и обективен механизъм за упражняване на активното избирателно право. В този смисъл възстановяването му е необходима мярка за преодоляване на констатираните дефицити в изборния процес.

Връщането на изцяло машинното гласуване цели да осигури по-висока степен на точност, сигурност и проследимост на вота, както и да гарантира равнопоставеност на участниците в изборния процес.

В мотивите на законопроекта са заложени конкретните цели на вносителите:

Възстановяване на изцяло машинното гласуване като основен и единствен начин за гласуване в изборите, с изключение на изрично предвидените в закона случаи. Премахване на недействителните гласове и ограничаване на човешките грешки при отчитането на резултатите. Ограничаване на възможностите за манипулиране на вота, включително чрез контролирано и корпоративно гласуване. Улесняване работата на секционните избирателни комисии и съкращаване на времето за обработка на изборните резултати. Повишаване на доверието на гражданите в изборния процес и демократичните институции.

От ПП-ДБ уточняват, че прилагането на изцяло машинното гласуване не изисква съществено увеличаване на разходите за провеждане на избори, тъй като държавата вече разполага със значителен брой сертифицирани машини за гласуване, както и с изградена логистична и организационна инфраструктура.


  • 1 киро сложното

    33 20 Отговор
    кoдoвe пpoдaвaaaaм! eвтинo ги дaвaaaaaм!

    17:40 18.12.2025

  • 2 честен ционист

    26 43 Отговор
    Скачането днес по площадите днес, ще му викат вбъдеще Ала-бала.

    17:41 18.12.2025

  • 3 Никой не казва

    6 12 Отговор
    Защо дискриминират оня ЛОШ материал (по ББ), неграмотните. Първо проверка за идиотия и тогаз...гласуване. Не може само тези дето си мислят, че са умни.

    17:42 18.12.2025

  • 4 Сатана Z

    35 13 Отговор
    ППДБрастите "хакват" машините .Самият Кирчо го каза ,нашият вот е към 3%

    17:43 18.12.2025

  • 5 И да загубят другите

    7 5 Отговор
    Електората, няма шанс.

    17:43 18.12.2025

  • 6 Мое мнение

    32 14 Отговор
    Кирчо и Кокорчо имат кода на машините затова искат 100% машинно гласуване. Ако желанието им се сбъдне може да получат на следващите избори 95% от гласовете. Не вярвате ли? Откакто въведе тия същите машини във Венецуела, Мадуро не е губил избори.

    Коментиран от #14, #18, #31

    17:44 18.12.2025

  • 7 Цвете

    6 14 Отговор
    БРАВО. БЛАГОДАРИМ ВИ. ТАКА ВСИЧКИ ГРАМОТНИ БЪЛГАРИ И В СМЕСЕНИТЕ РАОЙНИ ,ЗНАЕЩИ ЕЗИКА НИ ЩЕ ПОЛОЖАТ СВОЯТА БЮЛЕТИНА В УРНАТА.🇧🇬👍❤️🌹💯💯🌹❤️👍🇧🇬🇧🇬

    17:44 18.12.2025

  • 8 Соня Колтуклиева пита

    23 10 Отговор
    Защо тази вечер ПП-ДБ отново ще протестират? Улицата свали правителството, изтеглиха бюджета ,прогониха пеевски от кабинета му в партийния дом? А тази вечер защо е протеста?

    17:44 18.12.2025

  • 9 Тия не са българи

    23 6 Отговор
    Защо не се махнат от България? България да бъде независима и страна на българи. Предателите да изчезват.

    17:44 18.12.2025

  • 10 Кога

    16 8 Отговор
    Кога ще стачкувате пак,за узаконяване на гей браковете,че Костадинов си загуби опорката за еврото и му трябва нова.

    17:45 18.12.2025

  • 11 Цвете

    4 9 Отговор
    БРАВО. БЛАГОДАРИМ ВИ. ТАКА ВСИЧКИ ГРАМОТНИ БЪЛГАРИ И В СМЕСЕНИТЕ РАОЙНИ ,ЗНАЕЩИ ЕЗИКА НИ ЩЕ ПОЛОЖАТ СВОЯТА БЮЛЕТИНА В УРНАТА.🇧🇬👍❤️🌹💯💯🌹❤️👍🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #17, #26

    17:45 18.12.2025

  • 12 ЛОШО е

    6 7 Отговор
    Когато забраняват на онези младежи (оставят ги без работа) дето цяла нощ попълват бюлетини и после сменят чувалите. Работа само камПутарните ала бали....

    17:45 18.12.2025

  • 13 Горски

    6 12 Отговор
    Няма такива филми и ала бала! А с кои машини? С на някоя наша фирма машините ли? Това колко милиона бяха? А може би с машинките на Шиши или още по добре на неговият ортак Черепа? Как така с машини бре, ами чаветата няма да могат да гласуват,ще им падне дохода.

    17:46 18.12.2025

  • 14 честен ционист

    15 29 Отговор

    До коментар #6 от "Мое мнение":

    Другарят Мадуро никога не е губил избори.

    17:47 18.12.2025

  • 15 Хипотетично

    14 10 Отговор
    100% машинно гласуване и след ала- бала със софтуера ще постигнат 100% победа.
    За да не бие на очи, ще се ограничат до 51% , както вече се похвалиха за 121депутати.

    Коментиран от #19, #20

    17:47 18.12.2025

  • 16 Тити

    8 17 Отговор
    Мафиотите от Герб ДПС Итн и БZП няма да искат защото по лесно манипулират резултатите

    Коментиран от #48

    17:47 18.12.2025

  • 17 ЛОШО е

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    КОГАТО НЕ знаеш български и го потвърждаваш.

    17:48 18.12.2025

  • 18 Даниел

    7 13 Отговор

    До коментар #6 от "Мое мнение":

    с хартиената бюлетина и без да са гласували хората пак имаш гласове,а?
    Машинното гласуване и доста по-сигурно от хартията,най-малкото защото гласовете могат да бъдат проверени за минути без да се разходват през цяла София чували с бюлетини влачени от незнайно кой?!
    Дори има решение на Върховния съд,че последните избори са силно манипулирани и всички ние видяхме как се надписват за подходящите хора и как се изхвърлят на неподходящите

    Коментиран от #21, #38

    17:49 18.12.2025

  • 19 Никой не казва

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Хипотетично":

    Колко от тях ще бъдат ХАКНАТИ и 121 се стопиха...спихнаха се..

    17:50 18.12.2025

  • 20 Хипотетично

    8 6 Отговор

    До коментар #15 от "Хипотетично":

    Може някой да е пропуснал реалния случай от поредицата избори, какво може прехвалената машина: Кандидат е получавал реални гласове с името му върху разпечатката за урната, а машината е отчитала: гласувал за никого, защото кандидата е бил заличен със съдебно решение.
    (случаят е обявен в предаване по националната телевизия на 22.11.2022г. от адвокат Валери Цолов председател на 22РИК в София)

    17:51 18.12.2025

  • 21 Никой не казва

    17 6 Отговор

    До коментар #18 от "Даниел":

    В КОЙ ще са кодовете. АЛА БАЛА и може никой да не ходи на избори. Резултат ще има.

    17:51 18.12.2025

  • 22 Машинките водят до идиокрация

    16 6 Отговор
    И защо въобще да гласуваме.
    Направо Радев да присъди победа на ПП.

    17:53 18.12.2025

  • 23 Къде гласуват с

    18 4 Отговор
    Машини бе.В Европа няма машини.

    17:53 18.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ще ви призная

    13 4 Отговор
    Ако нагласите парламентарни избори да съвпаднат с президентските и тогава ала бала през Президента,иначе 7-10 %.И после законно или незаконно започва уволнение на всички служби и замяна с ваши кадри.А..това хоро сме го играли.И още го играем,напр. с този директор на училище.

    Коментиран от #36

    17:54 18.12.2025

  • 26 ЛОШО е

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    Когато не знаеш къде се слага буквата Й и Ви липсва 1 клас.

    17:54 18.12.2025

  • 27 ои8уйхътгрф

    7 6 Отговор
    ЗА машините съм с всичките си 5 крайника, но при някои условия:

    - партиите се изписват БЕЗ номера, БЕЗ абревиатури и т.н. и се изписват ИЗЦЯЛО С ГЛАВНИ БУКВИ
    - генерират се 200 различни подредби на партиите и машините на случаен принцип вадят някоя от подредбите, човекът който може да чете си намира неговата партия и гласува.
    - машините поне за момента остават САМО ПРИНТЕРИ и бюлетините се броят ръчно, поне ще изчезнат "невалидните" гласове
    - задължително на 20-25% от машините се вади протокола от тяхната памет и се сравнява с физическото преброяване, при разлика се брои секцията отново и се търси къде е грешката...

    Най-вече- въвежда се "Активна регистрация" и ако сега не гласуваш на следващите избори те няма у списъка. Разбира се може да отидеш, да те допишат и ще гласуваш... Но тези дето принципно не гласуват няма да участват в сметките и няма да има "мъртви души" с които да въртят измамите...

    17:55 18.12.2025

  • 28 реално няма

    4 15 Отговор
    едно доказателство за манипулации с машините.Обаче с бюлетините се видя стотици пъти.Ако се гласува машинно , тогава агент буда и голямото Д ще пият по една студена вода.Затовя тук троловете се възпалиха.

    Коментиран от #30

    17:55 18.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Капитан Крийч

    3 9 Отговор

    До коментар #28 от "реално няма":

    Агент буда и д-то притежават държавата и ще откраднат резерва на бнб и без да печелят изборите. А на ппдб са им обещали кокалче. Те са хиени, които са твърде прости да хванат сами плячка. Затова паразитират към едрите хищници.

    18:02 18.12.2025

  • 31 Моарейн

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Мое мнение":

    Принципно е така, обаче тия не разбират свойството и значението на извършеното и са неспособни да ръководят постъпките си. Като нищо шишо-герберастите отново ще ги преметнат така, че свят ще им се завие. Пак ще ги бият в собствената им игра. Не вярвате? Спомнете си промените в Конституцията за домовата книга, с които бетонираха управлението на Тиквун и Шиши през служебните правителства. За дивотиите в ЗСВ дума да не отварям. Заради тях ВСС кара втори мандат и като нищо ще почне трети.

    18:03 18.12.2025

  • 32 бай Даньо

    10 2 Отговор
    ала-бала ала-бала ала-бала

    18:03 18.12.2025

  • 33 другарят мадуро

    8 3 Отговор
    добре че са американците да ме изхвърлят от власт че инак с тия машинни избори щях да векувам!

    18:05 18.12.2025

  • 34 Капитан Крийч

    11 3 Отговор
    Ппдб са мръсни фашисти. Факт. Само идиоти могат да се унижават да гласуват за тези нищожества.

    18:05 18.12.2025

  • 35 Ялчин

    3 9 Отговор
    Със хартиеното гласуване Пеевски и Борисов пак ще маниполират изборите!!!

    Коментиран от #41, #49

    18:06 18.12.2025

  • 36 киро сложното

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ще ви призная":

    7 дo 10% пpeкo лиcли co ce дб-тaтa нo дoбpe чe coфтyвepът зa мaдypoвкитe e нaш и щe дoкapaмe пoнe 20% пpeз aлa-бaлa и бeз peзидeнтa!

    18:08 18.12.2025

  • 37 Да кажа

    5 2 Отговор
    Защо от ГЕРБ не стачкуваме.Ами защото от ППДБ иматпроблем с гнева и ще стане гражданска война.Как ще наложат сега,всичко,което искат.Ако Борисов продължава да им кляка,ще загуби гласове.

    18:11 18.12.2025

  • 38 Нищо не

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Даниел":

    могат да бъдат проверени за минута , ако не броиш отрязъците ! Имаше много манипулации с машините в някой софийски секции . В тези секции хората си бяха направили труда да преброят отрязъците и и познай от три пъти къде бяха разминаванията ? Потърси в нета и ще видиш протоколите от машините и протоколите от преброяването . И ако е толкова сигурно с машините , защо цяла Европа гласува с хартиена бюлетина ? И изобщо няма такава " СИЛНО манипулиране като го представяте , четете малко и не се излагайте !

    Коментиран от #45

    18:12 18.12.2025

  • 39 Файърфлай

    4 2 Отговор
    Че кой ви кара да гласувате,братя българи ? Докато освен глас "ЗА" не се въведе и глас "ПРОТИВ" на избори само се харчат грешни държавни пари.

    18:13 18.12.2025

  • 40 Наблюдателен

    6 2 Отговор
    Ала-бала и с машините...Ала-бала и с хартията.
    Безчестни политици не правят честни избори!
    Властта в ръцете на скопци е катастрофа!

    18:14 18.12.2025

  • 41 Той Баце

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ялчин":

    Ви би и с машините ! И ако нямаше ала -бала с президента никога нямаше да сте първи ! Никой не може да ме убеди , че е нямало ала - бала с машините !

    18:16 18.12.2025

  • 42 Майора

    10 2 Отговор
    Много ви се иска на вас от Партията на кеша и пудела с пачките да използвате машините на Мадуро , собственост на ваш член , още повече че ала бала с тях и резидента спечелихте изборите 2020!Повече на такива шарлатани и мошеници никой повече не вярва!

    18:17 18.12.2025

  • 43 Божанко дигиталния от ППДБ

    8 0 Отговор
    Ако мадуровките не са само принтери ще спечелим с поне 26% като през 2021ва!

    Коментиран от #54

    18:19 18.12.2025

  • 44 Трябва да се забранят

    6 0 Отговор
    Машините.В Германия са забранени.Точка.

    18:24 18.12.2025

  • 45 ои8уйхътгрф

    0 4 Отговор

    До коментар #38 от "Нищо не":

    Наличието ВСЕКИ ПЪТ когато се гласува с хартия на минимум 350 000 НЕВАЛИДНИ бюлетини за какво се счита? Последният път бяха НАД 430 000 невалидните...
    В момента в който се гласуваше САМО с машини при същият брой гласували НЯМАШЕ НЕВАЛИДНИ БЮЛЕТИНИ... Освен няколко физически повредени...

    Та така- 400 000+ НЕВАЛИДНИ бюлетини манипулация ли са или да?

    Коментиран от #51, #53

    18:26 18.12.2025

  • 46 Промяна

    4 1 Отговор
    АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ ШАРРАТАНИ СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС

    18:27 18.12.2025

  • 47 нас червеното знаме роди ни!

    4 0 Отговор
    Добричкия дангалак иска поне 121 депутати,за да можели да управляват.Така,че да връщат Рашков за министър и алабала.Те знаят как.

    18:29 18.12.2025

  • 48 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    МАФИОТИ ШАРЛАТАНСКИ ИСКАТ С МАДУРОВКИТЕ ДА ПРЕВЗЕМАТ ВЛАСТТА ХАХАХАХАИЗМАМНИЦИ

    18:29 18.12.2025

  • 49 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ялчин":

    НЕ НА МАДУРОВКИТЕ АЛА БАЛАТА СВЪРШИ ШАРЛАТАНИТЕ ХАХАХАХАХА

    18:32 18.12.2025

  • 50 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 3 Отговор
    Голям рев за хартията! С машините няма кинти за оксидирания електорат на ГЕЕБ и ДПС НН.

    Коментиран от #52

    18:32 18.12.2025

  • 51 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "ои8уйхътгрф":

    АЛА БАЛАТА СВЪРШИ МАДУРОВКИТЕ ВЪН ХАХАХАХАХА ШАР.АТАНИЯ НАГЛЕЦИ И

    18:33 18.12.2025

  • 52 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    АКО ТИ СЕ ДДДДД НЕ ОБИЖДАЙ НЯМА МАДУРОВКИ НИКЪДЕ В ЕВРОПА ГИ НЯМА ОДРИСКАНИЯ

    18:34 18.12.2025

  • 53 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "ои8уйхътгрф":

    ЗАЩО РАЗПРОСТРАНЯВАШ ЛЪЖИ НЯМА МАДУРОВКИ АЛА БАЛАТА СВЪРШИ

    18:35 18.12.2025

  • 54 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Божанко дигиталния от ППДБ":

    А представяш ли си протеста, с който ще ви свалят после от власт.Вчерашният ще ти се види като кротко хорце.

    18:36 18.12.2025

  • 55 Всичките тия простотий

    1 0 Отговор
    Другарите на деМуньо са ги замислили отдавна
    Ама да видим да ли ще успеят.

    18:40 18.12.2025

