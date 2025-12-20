Проф. Константинов: Машинното гласуване изгони половин милион души от урните

Машинното гласуване вероятно изгони половин милион души от урните и никога не ги върна. Така коментира проф. Михаил Константинов, директор на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп Интернешънъл Болкан“ и бивш дългогодишен член на ЦИК, внесения законопроект на ПП – ДБ за 100% машинно гласуване в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.
"В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. Повтарям – 1%. Ще потретя – 1%. Казано другояче, 99% не гласуват така. Където имаше машини, ги изхвърлиха, при това ги изхвърлиха най-технологичните държави – Германия, Холандия, Ирландия и т.н. Втори факт. Откакто се въведе машинно гласуване след 2021 г., избирателите, които отиват до урните в България, трайно намаляха с 500 000 души. На последните избори през 2017 г., когато нямаше машини, гласуваха 3,7 милиона. След това, на първите смесени избори, гласуваха 3,3 милиона и след като юли месец 2021 г. се въведе машинно гласуване, трайно гласуват под 2,7 милиона – трайно. И накрая: когато българският избирател може да гласува между хартия и машини, 2/3 от хората, даже малко над 2/3, избират хартията. Имам, разбира се, и други аргументи, но тези са абсолютно достатъчни. Така че това, което твърдят т.нар. "ПП-та“ – "ДБ-та“, е абсолютна лъжа“, изтъкна той.
Относно идеята за въвеждането на сканиращи устройства анализаторът уточни, че предимството е, че човек сам си попълва бюлетината и я носи на сканиращо устройство и така е сигурен, че то трябва да отчете това, което той му дава на хартия.
"Виждате, че двете най-силни ядрени държави – САЩ и Русия, гласуват със сканиращи машини. Ако това е аргумент на нашите адепти на машинното гласуване – ОК. Само че нека да видим малко и финансовата страна на въпроса. До момента България е похарчила, грубо казано, около 100 милиона лева за машини, които са излезли от гаранция, както знаете. И така, тези машини струват 100 милиона и според много специалисти цената, на която са били купени, е от два до три пъти над нормалната цена за подобни устройства, което е естествено, защото много малко фирми в света произвеждат такива машини и те имат монопол. Така че много е вероятно голяма част от парите, които сме дали за машини, да са потънали в нечии джобове. Тези устройства, които ние използваме в България, са от много нисък технологичен клас“, обясни Константинов.
