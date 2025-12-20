Новини
Проф. Константинов: Машинното гласуване изгони половин милион души от урните
  Тема: Избори

Проф. Константинов: Машинното гласуване изгони половин милион души от урните

20 Декември, 2025 14:08 789 54

Двете най-силни ядрени държави – САЩ и Русия, гласуват със сканиращи машини

Проф. Константинов: Машинното гласуване изгони половин милион души от урните - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов

Машинното гласуване вероятно изгони половин милион души от урните и никога не ги върна. Така коментира проф. Михаил Константинов, директор на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп Интернешънъл Болкан“ и бивш дългогодишен член на ЦИК, внесения законопроект на ПП – ДБ за 100% машинно гласуване в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.

"В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. Повтарям – 1%. Ще потретя – 1%. Казано другояче, 99% не гласуват така. Където имаше машини, ги изхвърлиха, при това ги изхвърлиха най-технологичните държави – Германия, Холандия, Ирландия и т.н. Втори факт. Откакто се въведе машинно гласуване след 2021 г., избирателите, които отиват до урните в България, трайно намаляха с 500 000 души. На последните избори през 2017 г., когато нямаше машини, гласуваха 3,7 милиона. След това, на първите смесени избори, гласуваха 3,3 милиона и след като юли месец 2021 г. се въведе машинно гласуване, трайно гласуват под 2,7 милиона – трайно. И накрая: когато българският избирател може да гласува между хартия и машини, 2/3 от хората, даже малко над 2/3, избират хартията. Имам, разбира се, и други аргументи, но тези са абсолютно достатъчни. Така че това, което твърдят т.нар. "ПП-та“ – "ДБ-та“, е абсолютна лъжа“, изтъкна той.

Относно идеята за въвеждането на сканиращи устройства анализаторът уточни, че предимството е, че човек сам си попълва бюлетината и я носи на сканиращо устройство и така е сигурен, че то трябва да отчете това, което той му дава на хартия.

"Виждате, че двете най-силни ядрени държави – САЩ и Русия, гласуват със сканиращи машини. Ако това е аргумент на нашите адепти на машинното гласуване – ОК. Само че нека да видим малко и финансовата страна на въпроса. До момента България е похарчила, грубо казано, около 100 милиона лева за машини, които са излезли от гаранция, както знаете. И така, тези машини струват 100 милиона и според много специалисти цената, на която са били купени, е от два до три пъти над нормалната цена за подобни устройства, което е естествено, защото много малко фирми в света произвеждат такива машини и те имат монопол. Така че много е вероятно голяма част от парите, които сме дали за машини, да са потънали в нечии джобове. Тези устройства, които ние използваме в България, са от много нисък технологичен клас“, обясни Константинов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Как пък

    29 3 Отговор
    ги преброи , бе ?

    14:11 20.12.2025

  • 3 Руснаков

    32 4 Отговор
    Не Константинов...не машинното а пропагандата на партиите които не искат машинно гласуване,защото не могат да си правят далаверите...на хранилка при ГЕРБ ли си..

    14:11 20.12.2025

  • 4 Няма такивa иgиoти !

    25 3 Отговор
    Не пеев, не тиквата, не говорещите глави от 35 г. по екраните, а видиш ли машинките отказали хората да гласуват.

    14:12 20.12.2025

  • 5 Боже мили ,

    20 3 Отговор
    тръгнал Михал със САЩ и Русия да се мери !

    14:12 20.12.2025

  • 6 Ти със твоите сметки за ГЕРБ

    25 4 Отговор
    Изгони 3 МИЛИОНА БЪЛГАРИ от България. За икономически емигранти. Каква е тая наглост да даваш акъл?

    14:14 20.12.2025

  • 7 Сивият кардинал

    25 4 Отговор
    Мишо Константинов иска отново да брои както на него му харесва.

    14:14 20.12.2025

  • 8 12340

    20 4 Отговор
    Абе, ти изчисленията на компютър ли ги правиш, или със сметало?!.. Или на хартия?!!

    14:14 20.12.2025

  • 9 Айде

    23 4 Отговор
    Този до кога ще мъти главите на българите!?

    14:14 20.12.2025

  • 10 побърканяк

    8 2 Отговор
    60% от избирателите в деня на изборите отидаха за гъби и да ловят риба

    14:14 20.12.2025

  • 11 Най добре

    3 9 Отговор
    Шарлатаните да обявят,че вече са121,да дооглозгаъ държавата и да се с ви ършеа

    14:15 20.12.2025

  • 12 Промяна

    19 3 Отговор
    БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОФЕСОРА,И ДРУГИ ЕНИ..ЧАРИ,КАТО НЕГО......ИЗБОРИТЕ СЕ ФАЛШИФИЦИРАТ.ЩО ЗА СЪЩЕСТВО ТРЯБВА дА Е,и ДА ЖИВЕЕ СПОКОЙНО.........

    14:16 20.12.2025

  • 13 На снимката.

    13 1 Отговор
    Яростен сатанист. Само рогата му липсват.

    14:16 20.12.2025

  • 14 Айде един въпрос, само питам за един

    13 2 Отговор
    приател в Западна Европа.
    Колко Българи изгониха Правителствата на Бойко Методиев Борисов от България за периода от 2009 2025?

    Мишо Константинов може каже, колко?

    Коментиран от #16

    14:16 20.12.2025

  • 15 Денко

    17 2 Отговор
    ДрЪтел, твоята любима ГЕРБерастка мафия пък изгони над 2 милиона души в чужбина! Скрий се някъде и си харчи заработените грешни пари докато си жив, спри да ръсиш акъл и да подменяш изборните резултати!

    14:16 20.12.2025

  • 16 Изгоне и са поне

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "Айде един въпрос, само питам за един":

    Два милиона българи от България. Само за 21 век.

    14:19 20.12.2025

  • 17 Промяна

    12 3 Отговор
    ТОВА СЪЩЕСТВО ЧОВЕ..К ЛИ Е ,ИЛИ .......И КАК ВЪЗПИТАВА ДЕЦАТА СИ...........

    14:19 20.12.2025

  • 18 Тома

    16 1 Отговор
    Не знаех че половин милион има неграмотни българи.Добре че професора ни светна.

    Коментиран от #30, #44

    14:19 20.12.2025

  • 19 Нито глас за

    6 10 Отговор
    ПП ДС,както ни натикаха насила в клуба на фалиралите,така ще ни набутат във война.тези са много опасни и токсични

    14:19 20.12.2025

  • 20 Изгонени са поне

    9 2 Отговор
    Два милиона българи от България. Само за 21 век.

    14:20 20.12.2025

  • 21 Баце

    3 0 Отговор
    Корав карти не играе.

    Коментиран от #24

    14:20 20.12.2025

  • 22 Хипотетично

    6 5 Отговор
    Непряко е обяснено, че е допустимо машината да разпечатва изборна бюлетина с име на кандидат за урната, а в паметта на безпристрастната машина да се отчита този глас като "гласувал за никого". Щом може космически лъч с висока енергия да добави в паметта на подобна изборна машина, няколко хиляди гласове в полза на кандидат в Белгия, защо и у нас да не може някой недобросъвестен спец да го стори.

    14:20 20.12.2025

  • 23 Моряка

    13 2 Отговор
    Дърт Гербер.Машинното гласуване изгони,да,но изгони подкупение от Боко и Шиши.

    14:22 20.12.2025

  • 24 уточнение ьо

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Баце":

    кьорав - за яснота.

    14:25 20.12.2025

  • 25 1961

    6 2 Отговор
    Всички промени на валутите в моя живот до сега ставаха плавно. Не мога да разбера защо сега имаме такъв фашизъм. Защо преходния период е само един месец. Поне шест месеца трябва да е. Трябва да го изискаме това , ако трябва с протести.

    14:25 20.12.2025

  • 26 Клисаров

    6 6 Отговор
    Пряката демокрация е пряка за който държи машината за гласуване. За другите не е толкова пряка.

    14:26 20.12.2025

  • 27 Деций

    7 3 Отговор
    Та изгони 500 хиляди шимпанзета,биологична маса чието съществуване няма особено смисъл и значение,освен за ДПС,части от БСП и ГЕРБ.А премахването на машините и тежките изборни измами отблъснаха над 1 милион ГРАЖДАНИ ,,които са стойностни хора във всяко отношение!Та ти дърт парцолник е крайно време да изчезнеш и то завинаги,ако може не само от екрана и медиите!

    14:28 20.12.2025

  • 28 тоз пък

    8 1 Отговор
    Да изхвърли мъртвите души от списъка!

    14:29 20.12.2025

  • 29 12345

    11 3 Отговор
    Смешник ,до кога Тея дъртите ще месят и ще.казват кое е добре,да си гледат пенсията каквото са дали минало е вече,от тях не се иска нищо ,на това положение сме от тях

    14:31 20.12.2025

  • 30 Неграмотните са много повече

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тома":

    В двайсти век бюлетините бяха цветни за да няма грешка кой как гласува .После партиите станаха повече от цветовете. Но трябва да няма номера зсщото те им пишат номера на ръката с химикал и тия само го преписват на хартиената бюлетина.

    14:32 20.12.2025

  • 31 ТИГО

    10 2 Отговор
    Ще повторя и потретя ,в Европа няма такива крадци и мошеници като ТУК ! В Европа доходите на хората не са като тук !

    14:32 20.12.2025

  • 32 дядото

    6 2 Отговор
    може би,но са от т.н. купени избиратели.а твоите,на боко и на шиши изборни измами изгониха 70 % от избирателите. дърт безсрамник,пфу.

    14:33 20.12.2025

  • 33 Праз голям

    10 3 Отговор
    Машинното гласуване изгони само неграмотните! Могат ли неграмотните да избират?

    14:33 20.12.2025

  • 34 Асен

    4 4 Отговор
    Значи никой не гласува с машина а повечето има по два смартфона къде е логиката тези 500 хиляди са избирателите на мафиотите от Герб и Дпс защото не могат да манипулират вота.

    14:34 20.12.2025

  • 35 Това няма как да е вярно

    7 2 Отговор
    Защото гласуването е смесено. Има машини на които гласуват повечето спретнати хора. Но има и бюлетини за който иска.

    14:34 20.12.2025

  • 36 МЪКА

    4 2 Отговор
    Големият специалист защо когато се избираха машините не обясни това патрона си, когото защитава и оправдава за всичко.

    14:35 20.12.2025

  • 37 Те първото което е химикалките

    3 4 Отговор
    Прекъсват и това прави бюлетината невалидна. На едни избори имаше 600 000 невалидни бюлетини. Тогава ГЕРБ спечели. При машините няма невалидни бюлетини !!! Минното гладуване е по хигиенично дори.

    Коментиран от #38

    14:38 20.12.2025

  • 38 Грешката е вярна

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Те първото което е химикалките":

    За съжаление така се получава с тая еврозона да ге.

    14:40 20.12.2025

  • 39 Те първото което е химикалките

    6 2 Отговор
    Прекъсват и това прави бюлетината невалидна. На едни избори имаше 600 000 невалидни бюлетини. Тогава ГЕРБ спечели. При машините няма невалидни бюлетини !!!

    14:42 20.12.2025

  • 40 Тоя

    5 3 Отговор
    фъфльо по какво е професор? По марксизъм-ленинизъм?

    14:45 20.12.2025

  • 41 Гражданин

    5 3 Отговор
    Изключително груба провокация на този доказан шарлатанин! Олигархията, на която този лиже задниците, направи всичко възможно да откаже хората от изборите. Но това свърши!

    14:47 20.12.2025

  • 42 Ми то гласуването е смесено

    6 0 Отговор
    Има и машини и хартиени бюлетини.

    14:48 20.12.2025

  • 43 германеца

    4 3 Отговор
    Това не е вярно . Аз спрях да гласувам , когато стана задължително при Борисов и Президент Плевнелиев , защото не може да ме задължават да упражнявам правата си . Когато имаше машинно гласуване реших пк да гласувам , с надеждата че всичко ще е по- истинско . И е така , само с машинно гласуване може да се изчистят невалидните и купените .

    14:48 20.12.2025

  • 44 Знае

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Тома":

    Повече от половин милион са неграмотните . Прабабите и прадядовците знаят да си пишат имената и адресите . Децата им го правят грешно , с печатни букви . Внуците тук , там се подписват с инициали . А правнуци с палец , или с кръстче .

    14:52 20.12.2025

  • 45 Ми то гласуването е смесено

    5 0 Отговор
    Има и машини и хартиени бюлетини.

    14:52 20.12.2025

  • 46 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор
    При изцяло машинно гласуване, много хора няма да гласуват и Шишко ще сцепи мрака.

    14:53 20.12.2025

  • 47 Те първото което е химикалките

    4 1 Отговор
    Прекъсват и това прави бюлетината невалидна. На едни избори имаше 600 000 невалидни бюлетини. Тогава ГЕРБ спечели. При машините няма невалидни бюлетини !!!

    14:53 20.12.2025

  • 48 Край

    4 1 Отговор
    Те точно тези хич и не трябва да гласуват. Като е неграмотен няма какво да ми определя бъдещето. Трябва да се гласува и само с бележка за платени данъци и осигуровки на българската държава. Такива дето не пълнят бюджета нямат морално право да решават с гласа си как да се харчи.

    14:54 20.12.2025

  • 49 Партиите не трябва да имат номера

    5 1 Отговор
    Защото те им пишат с химикал на ръката номера на партията и неграмотното отива и гласува. Или не знае езика но знае номера и гласува въпреки че не знае да прочете името на партията на български.

    14:57 20.12.2025

  • 50 малко факти

    1 1 Отговор
    Както винаги професор Константинов е абсолютно прав, и математически и фактически , и няма как да бъде оборен от няколко посредствени жълтопаветника .

    15:01 20.12.2025

  • 51 Чудя се...?!

    2 1 Отговор
    Тоя така ли не събра през годините,пари за едно костюмче,че все с едни опърпани пуловерчета се явява пред камерите...?!

    15:03 20.12.2025

  • 52 Цвете

    1 1 Отговор
    ТИ ПАК МАНИПУЛИРАШ.КОЙ КОГО Е ИЗГОНИЛ ? ПРЕСТАНИ С ГЛАГОЛИТЕ.БЯГАТ НЕГРАМОТНИТЕ ,НАЛИ? А, ЗАЩО СА НЕГРАМОТНИ, ЗАЩОТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ДЖЕБЧИЙСТВО И КРАЖБИ, ВМЕСТО ДА УЧАТ. ОМРЪЗНАЛ СИ ДОСТА. НАЛИ СИ ПЕНСИОНЕР? СТОЙ СИ НА ТОПЛО И СИ ПИЙ ЧАЯ. 🤔☹️🙄🙉🙊🙈👎🇧🇬

    15:04 20.12.2025

  • 53 Гост

    2 0 Отговор
    Половин милион безграмотни, дядкаааа

    15:04 20.12.2025

  • 54 Цвете

    1 0 Отговор
    ТИ ПАК МАНИПУЛИРАШ.КОЙ КОГО Е ИЗГОНИЛ ? ПРЕСТАНИ С ГЛАГОЛИТЕ.БЯГАТ НЕГРАМОТНИТЕ ,НАЛИ? А, ЗАЩО СА НЕГРАМОТНИ, ЗАЩОТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ДЖЕБЧИЙСТВО И КРАЖБИ, ВМЕСТО ДА УЧАТ. ОМРЪЗНАЛ СИ ДОСТА. НАЛИ СИ ПЕНСИОНЕР? СТОЙ СИ НА ТОПЛО И СИ ПИЙ ЧАЯ. 🤔☹️🙄🙉🙊🙈👎🇧🇬

    15:06 20.12.2025

