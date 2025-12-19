Новини
България »
АП и "Ройтерс" отново отразиха протестите в България

АП и "Ройтерс" отново отразиха протестите в България

19 Декември, 2025 08:09 714 20

  • протест-
  • софия-
  • корупция-
  • правителство-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов

Последните събития оставят страната членка на ЕС без бюджет за следващата година и без редовно правителство

АП и "Ройтерс" отново отразиха протестите в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Десетки хиляди хора изпълниха в четвъртък улиците на българската столица и други големи градове, призовавайки за честни избори и независима съдебна система, способна на ефективна борба с масовата корупция, пише АП.

Демонстрациите в София и други градове последваха протестите от миналата седмица, които бяха предизвикани от плановете на правителството да въведе по-високи данъци и да увеличи държавните разходи.

По-късно правителството оттегли спорния бюджет за 2026 г. и в крайна сметка се поддаде на исканията на хората и подаде оставка, припомня американската агенция, цитирана от БТА.

Последните събития оставят страната членка на ЕС без бюджет за следващата година и без редовно правителство, точно преди България да се присъедини към еврозоната. Сега се очаква президентът Румен Радев да назначи временно правителство и да определи датата за следващите предсрочни избори – осмите от 2021 г., пише още АП.

Хората настояха за честни и свободни избори, които да не бъдат компрометирани от купуване на гласове и фалшифициране на резултатите, както при предишната кампания, добавя агенцията.

В основата на недоволството на протестиращите е ролята на българския политик и олигарх Делян Пеевски, който е санкциониран както от САЩ, така и от Обединеното кралство, и чиято партия "ДПС – Ново начало" подкрепи коалиционното правителство в оставка, водено от партията ГЕРБ на бившия премиер Бойко Борисов, отбелязва АП.

"Ройтерс" също посочва, че основните призиви на участниците в тазвечершните протести са били насочени към организирането на честни избори и провеждането на съдебна реформа, с която да се реши проблемът с корупцията.

Протестиращите държаха български и европейски знамена. На един плакат беше написано: "Това не е фарс", разказва британската новинарска агенция.

Президентът Румен Радев провежда консултации с парламентарно представените партии, но ако те откажат или не успеят да сформират правителство, той ще назначи временен кабинет и ще насрочи предсрочни избори, отбелязва Ройтерс. България, която е членка на НАТО, произведе седем парламентарни вота през последните четири години, добавя агенцията.

След масови протести по-рано този месец правителството оттегли бюджета си за 2026 г., който бе първият, изготвен в евро. Опозиционните партии и други организации заявиха, че протестират срещу плановете за увеличаване на социалноосигурителните вноски и данъците върху дивидентите, за да могат да бъдат финансирани по-големите държавни разходи, пише още Ройтерс.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    10 0 Отговор
    Глас народен.....

    Коментиран от #5, #6

    08:12 19.12.2025

  • 2 Фен

    4 5 Отговор
    Сумите в бюджета, заради които почнаха протестите, са съпоставими с тези, които нощеска обещахме да подарим на Украйна - около 1 милиард лева. Интересно, сега тик-токърите ще подскачат, или ще плащат!?🤔

    08:12 19.12.2025

  • 3 Грешка,грешка!

    6 1 Отговор
    Стотици киляди!!!

    08:13 19.12.2025

  • 4 днес бг нещастниците

    8 3 Отговор
    отпускат безлихмвен кредит ма фалирала украйна която никога няма да върче, ЧЕСТИТО НА ОВЦЕТЕ

    08:14 19.12.2025

  • 5 Народен,

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    ама на шумните умници. Следват избори. Тогава се брои.

    08:15 19.12.2025

  • 6 Юнак Балкански

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    На изборите, всички за Геният Асен Василев!ПП/ДБ- с 121+! Да изметем мутрите Пеевски и Борисов!

    08:16 19.12.2025

  • 7 Митохондрий

    4 3 Отговор
    А отразяваха ли протестите срещу убиването на лева ни??
    Ех, лукови глави манипулирани......

    08:16 19.12.2025

  • 8 мъкаааа

    3 2 Отговор
    България пак си ходи по пъпа-без бюджет,без правителство,без бъдеще,без хубав живот. Европейска държава,няма що!

    08:17 19.12.2025

  • 9 още

    4 2 Отговор
    Германия ще взима нови милиардни дългове. България и другите държави в ЕС с еврото ще ги плащат до гробъ.

    08:19 19.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Агенция Бройлерс

    4 1 Отговор
    "Десетките хиляди хора" може и да са 100к, 200к или повече. Не се уточнява колко масови трябва да са масовите протести. От 2009-та насам, всяко тиквено правителство без изключение завършва с бунтове и протести.

    08:20 19.12.2025

  • 12 Българският народ подкрепя Украйна !

    2 4 Отговор
    Слава на Украйна.Обединила, цивилизацията, срещу кремльовските- военнопрестъпници и техните cлyги!😇🔥😇

    Коментиран от #15, #20

    08:22 19.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 честен ционист

    1 2 Отговор
    Това е някакъв Ген-Зи флаш-моп. Истинският протест беше на площада в Брюксел.

    08:24 19.12.2025

  • 15 Столичани в повече

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Отивай да протестираш в Киев тогава бе, какво търсиш тука?

    08:25 19.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Тук не Москва!":

    Поколението "Z" излязло срещу Путин дето сложи на техниката си с която влезе в У...йна същото "Z" 😀😀😀😀

    08:27 19.12.2025

  • 18 И НАЙ ГОТИНОТО Е..

    0 0 Отговор
    ЧЕ ТУУУЛУПА НЯМА ТОЙ ДА ВКАРА В БЪЛГАРИЯ ЕВРОТО КОЕТО МНОГО ГО БЛАЗНЕШЕ. САМО ТОВА ОПЯВАШЕ АЗ ЩЕ НАПРАВЯ БГ. ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ЕВРОПА И ЩЕ ВКАРАМ ЕВРОТО. НЕ СТАНА. НО САМО ДА СВАЛЯТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И БЮДЖЕТА НЕ, ДО КРАЙ СЪД И ПРИСЪДИ ЗА КРАДЦИТЕ ОТ ТЕХНИТЕ ПРОКУРОРИ И СЪДИИ.

    08:29 19.12.2025

  • 19 Някой

    1 0 Отговор
    Смислените протести постигнаха своето миналата седмица. Тези протести са изсмукани от пръстите и са опит на ПП-ДБ да се възползват от мопмента. Но вече няма тази потенциална енергия - вчерашния протест бе пародия. 1000 човека сразнопосочни искания. Повечето бяха там, за да подскачат, а не за да изкажат мнение или да заявят ясна и смислена позиция.
    Но това поколение толкова си може. Не ги видях да протестират срещу заема за Украйна, който ще трябва ние да плащаме.

    08:29 19.12.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Q-рчо, наскоро у...ец уби българин в България, преди време друг у...ец уби българин във Великобритания ❗А съвсем наскоро синчето на укропосланика в България уби свой сънародник във Виена❗
    Тези ли да подкрепяме, тези дето гориха живи хора в Одеса‼️

    08:32 19.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове