АП и "Ройтерс" отново отразиха протестите в България

Десетки хиляди хора изпълниха в четвъртък улиците на българската столица и други големи градове, призовавайки за честни избори и независима съдебна система, способна на ефективна борба с масовата корупция, пише АП.
Демонстрациите в София и други градове последваха протестите от миналата седмица, които бяха предизвикани от плановете на правителството да въведе по-високи данъци и да увеличи държавните разходи.
По-късно правителството оттегли спорния бюджет за 2026 г. и в крайна сметка се поддаде на исканията на хората и подаде оставка, припомня американската агенция, цитирана от БТА.
Последните събития оставят страната членка на ЕС без бюджет за следващата година и без редовно правителство, точно преди България да се присъедини към еврозоната. Сега се очаква президентът Румен Радев да назначи временно правителство и да определи датата за следващите предсрочни избори – осмите от 2021 г., пише още АП.
Хората настояха за честни и свободни избори, които да не бъдат компрометирани от купуване на гласове и фалшифициране на резултатите, както при предишната кампания, добавя агенцията.
В основата на недоволството на протестиращите е ролята на българския политик и олигарх Делян Пеевски, който е санкциониран както от САЩ, така и от Обединеното кралство, и чиято партия "ДПС – Ново начало" подкрепи коалиционното правителство в оставка, водено от партията ГЕРБ на бившия премиер Бойко Борисов, отбелязва АП.
"Ройтерс" също посочва, че основните призиви на участниците в тазвечершните протести са били насочени към организирането на честни избори и провеждането на съдебна реформа, с която да се реши проблемът с корупцията.
Протестиращите държаха български и европейски знамена. На един плакат беше написано: "Това не е фарс", разказва британската новинарска агенция.
Президентът Румен Радев провежда консултации с парламентарно представените партии, но ако те откажат или не успеят да сформират правителство, той ще назначи временен кабинет и ще насрочи предсрочни избори, отбелязва Ройтерс. България, която е членка на НАТО, произведе седем парламентарни вота през последните четири години, добавя агенцията.
След масови протести по-рано този месец правителството оттегли бюджета си за 2026 г., който бе първият, изготвен в евро. Опозиционните партии и други организации заявиха, че протестират срещу плановете за увеличаване на социалноосигурителните вноски и данъците върху дивидентите, за да могат да бъдат финансирани по-големите държавни разходи, пише още Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
Коментиран от #5, #6
08:12 19.12.2025
2 Фен
08:12 19.12.2025
3 Грешка,грешка!
08:13 19.12.2025
4 днес бг нещастниците
08:14 19.12.2025
5 Народен,
До коментар #1 от "Ами":ама на шумните умници. Следват избори. Тогава се брои.
08:15 19.12.2025
6 Юнак Балкански
До коментар #1 от "Ами":На изборите, всички за Геният Асен Василев!ПП/ДБ- с 121+! Да изметем мутрите Пеевски и Борисов!
08:16 19.12.2025
7 Митохондрий
Ех, лукови глави манипулирани......
08:16 19.12.2025
8 мъкаааа
08:17 19.12.2025
9 още
08:19 19.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Агенция Бройлерс
08:20 19.12.2025
12 Българският народ подкрепя Украйна !
Коментиран от #15, #20
08:22 19.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 честен ционист
08:24 19.12.2025
15 Столичани в повече
До коментар #12 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Отивай да протестираш в Киев тогава бе, какво търсиш тука?
08:25 19.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Тук не Москва!":Поколението "Z" излязло срещу Путин дето сложи на техниката си с която влезе в У...йна същото "Z" 😀😀😀😀
08:27 19.12.2025
18 И НАЙ ГОТИНОТО Е..
08:29 19.12.2025
19 Някой
Но това поколение толкова си може. Не ги видях да протестират срещу заема за Украйна, който ще трябва ние да плащаме.
08:29 19.12.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Q-рчо, наскоро у...ец уби българин в България, преди време друг у...ец уби българин във Великобритания ❗А съвсем наскоро синчето на укропосланика в България уби свой сънародник във Виена❗
Тези ли да подкрепяме, тези дето гориха живи хора в Одеса‼️
08:32 19.12.2025