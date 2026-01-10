Наводнени булеварди, улици и преливащи шахти в столицата. Реките повишиха нивото си

Идват ледени дни. Валежи от дъжд и сняг плюс рязко застудяване обхващат България през следващите 48 часа.
Температурите ще паднат до минус 10, минус 15 градуса.Продължителният проливен дъжд в София доведе до много проблеми - от закъсали автомобили и залети улици, до сериозно покачване на нивата на реки в София и околността.
Наводнени улици, преливащи шахти - през целия ден софиянци подаваха сигнали за аварии в столицата и близките населени места в следствие на обилните валежи. Една от критичните точки беше местността "Черния кос", близо до село Владая. На клипове, разпространени в социалните мрежи, се вижда как пътят се е превърнал в река, а колите - в лодки.
Радо: "Не се почистват шахтите, знаете, дойде снегоядът - вятъра, събори всичките листа, запуши шахтите. Пак! Всяка година е това. Разбирате ли? Аз живея ей тука. Сутрин няма почистване, не мога да слезна за работа - пълна какафония е това!"
Под водната стихия се оказа също Околовръстното шосе между кварталите "Бояна " и "Драгалевци" в посока "Младост". Движението по локалното платно на Южната дъга на Околовръстния път беше временно затруднено заради завиряване.
"Аварирах, много вода имаше и през въздушния филтър дръпна вода и двигателят ми блокира може би. Издърпаха ме тука колегите, дойдоха с бусчето и ме издърпаха, сега чакам "Пътна помощ" да качат автобусчето."
Беше затворен и участък около река Слатинска. През деня там работиха екипи на "Аварийна помощ и превенция.
Георги: "Това е за първи път, поради простата причина, че в края на тунела бяха отворили един отвор, който се оттичаше водата, запуши се явно, шахтата ли, не знам и това се получи тука от 3-4 дни".
Тони: "Често се наводнява, като вали интензивно се наводнява често. От другата страна ще се измокриме и ще преминеме"
Нивото на река Какач, която през годините беше причина за сериозни наводнения, също се повиши значително. Кметът на район "Връбница" успокои, че за сега няма основания за притеснение.
Румен Костадинов, кмет на район "Връбница": "Положението в района е спокойно, всички реки са в нормални граници, единствено река Какач е с по-високо ниво от нормалното, но към момента следим ситуацията и е под контрол положението. Нямам опасения, че е възможно да прелее реката, единствен проблем може би бил, ако колегите от Банкя изпуснат язовира прекалено много, тъй като там има язовир и той е един от притоците на река Какач".
От "Дирекция аварийна помощ и превенция" на Столичната община увериха, че се справят със ситуацията и при необходимост са готови да реагират.
Красимир Димитров, директорът на "Дирекция аварийна помощ и превенция" на Столичната община: "От сутринта от 7.00 часа имаме 13 сигнала за завиряване, имаме две критични точки, които едната излезе реката при Южната дъга, много бързо я вкарахме вътре в руслото си, в момента остава проблемът на Владая и проблемът в подлеза на "Христо Смирненски", където в момента тежка техника работи по отводняването. В момента имаме 10 екипа, като имаме допълнително възможност да призовем още екипи, така че в момента те са достатъчни, тъй като сме отработили всички сигнали."
Движението до Витоша днес беше забранено за автомобили от 10.00 сутринта до 15.00 следобед.
Полицай: "Не може нагоре, има забрана от 10.00 до 15.00 часа, върнете обратно до автобусната спирка, ползвайте градския транспорт".
Автобусите се движеха по разписание, а снегорини почистваха пътя. Мярката е в сила и утре, когато отново се очакват значителни валежи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изчистете боклуците
14:58 10.01.2026
2 спаси софя
15:11 10.01.2026
3 оня с питон.я
15:24 10.01.2026
4 Минчо Празников
15:31 10.01.2026
5 Пловдив
16:57 10.01.2026
6 5 минути слаб дъжд
17:58 10.01.2026
7 Дано отнесат и боклуците от кофите
Коментиран от #8
20:21 10.01.2026
8 оня с питон.я
До коментар #7 от "Дано отнесат и боклуците от кофите":Дъждът вече образува цветни зловонни вади като в азиатска държава от третия свят. Жълтопаветните се оказаха крайно нечистоплътни.
20:23 10.01.2026
9 Гост
20:27 10.01.2026
10 Хи хи хи
20:27 10.01.2026
11 Боруна Лом
20:28 10.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 пипи
20:30 10.01.2026
14 Опааа
20:37 10.01.2026
15 Васко ДС-то
20:38 10.01.2026
16 Нито
Некадърници!
20:38 10.01.2026
17 Боруна Лом
20:39 10.01.2026
18 Невероятни т паци
Вие т паците не сте виждали зима, такава зима с каквато се справят повечето северни щати на САЩ и Канада. Ако дори малка част от такава зима навлезе в тази провалена и деградирала държава, половината политици и мисирки ще забият за Дубай или Гърция, а дежурните русофобни т паци в този форум ще изпукат от глад и студ.
Да не говорим какво ще стане ако тук засвистят ядрени ракети, за които си мечтаят м сирките на сайта и дежурните русофобни откачалки.
Коментиран от #21
20:41 10.01.2026
19 незабавна оставка на кмета
20:42 10.01.2026
20 хе хе
20:43 10.01.2026
21 точно така
До коментар #18 от "Невероятни т паци":Българите никога не са живели по-добре. Тази нова година над 30% от българите са я посрещнали в чужбина поради две причини - 1. защото могат да си го позволят и 2. защото ги влече.
Коментиран от #23, #28
20:45 10.01.2026
22 Гост
20:48 10.01.2026
23 Хапчетата взе ли ги?
До коментар #21 от "точно така":Пращаме санитарите да ти помогнат.
Стой спокойно и дишай дълбоко !
20:49 10.01.2026
24 едно време
20:49 10.01.2026
25 Терзийски
20:51 10.01.2026
26 Шорттрек
20:52 10.01.2026
27 Васко Т.
20:54 10.01.2026
28 Абе, тъпунгер
До коментар #21 от "точно така":3/4 от България има проблеми с достъпа до питейна вода заради амортизирана водопреносна мрежа, а Ганя се кефи, че отишъл в чужбина некъпан да омирисва хората и да ни се подиграват в чужбина.
Аман от неграмотни и примитивни умирисани тролове.
20:55 10.01.2026