Наводнени булеварди, улици и преливащи шахти в столицата. Реките повишиха нивото си

10 Януари, 2026 14:55, обновена 10 Януари, 2026 20:18 2 089 28

Аварийните екипи на СО реагираха на десетки сигнали заради обилните валежи

Наводнени булеварди, улици и преливащи шахти в столицата. Реките повишиха нивото си - 1
Снимка: Нова телевизия
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Идват ледени дни. Валежи от дъжд и сняг плюс рязко застудяване обхващат България през следващите 48 часа.

Температурите ще паднат до минус 10, минус 15 градуса.Продължителният проливен дъжд в София доведе до много проблеми - от закъсали автомобили и залети улици, до сериозно покачване на нивата на реки в София и околността.

Наводнени улици, преливащи шахти - през целия ден софиянци подаваха сигнали за аварии в столицата и близките населени места в следствие на обилните валежи. Една от критичните точки беше местността "Черния кос", близо до село Владая. На клипове, разпространени в социалните мрежи, се вижда как пътят се е превърнал в река, а колите - в лодки.

Радо: "Не се почистват шахтите, знаете, дойде снегоядът - вятъра, събори всичките листа, запуши шахтите. Пак! Всяка година е това. Разбирате ли? Аз живея ей тука. Сутрин няма почистване, не мога да слезна за работа - пълна какафония е това!"

Под водната стихия се оказа също Околовръстното шосе между кварталите "Бояна " и "Драгалевци" в посока "Младост". Движението по локалното платно на Южната дъга на Околовръстния път беше временно затруднено заради завиряване.

"Аварирах, много вода имаше и през въздушния филтър дръпна вода и двигателят ми блокира може би. Издърпаха ме тука колегите, дойдоха с бусчето и ме издърпаха, сега чакам "Пътна помощ" да качат автобусчето."

Беше затворен и участък около река Слатинска. През деня там работиха екипи на "Аварийна помощ и превенция.

Георги: "Това е за първи път, поради простата причина, че в края на тунела бяха отворили един отвор, който се оттичаше водата, запуши се явно, шахтата ли, не знам и това се получи тука от 3-4 дни".

Тони: "Често се наводнява, като вали интензивно се наводнява често. От другата страна ще се измокриме и ще преминеме"

Нивото на река Какач, която през годините беше причина за сериозни наводнения, също се повиши значително. Кметът на район "Връбница" успокои, че за сега няма основания за притеснение.

Румен Костадинов, кмет на район "Връбница": "Положението в района е спокойно, всички реки са в нормални граници, единствено река Какач е с по-високо ниво от нормалното, но към момента следим ситуацията и е под контрол положението. Нямам опасения, че е възможно да прелее реката, единствен проблем може би бил, ако колегите от Банкя изпуснат язовира прекалено много, тъй като там има язовир и той е един от притоците на река Какач".

От "Дирекция аварийна помощ и превенция" на Столичната община увериха, че се справят със ситуацията и при необходимост са готови да реагират.

Красимир Димитров, директорът на "Дирекция аварийна помощ и превенция" на Столичната община: "От сутринта от 7.00 часа имаме 13 сигнала за завиряване, имаме две критични точки, които едната излезе реката при Южната дъга, много бързо я вкарахме вътре в руслото си, в момента остава проблемът на Владая и проблемът в подлеза на "Христо Смирненски", където в момента тежка техника работи по отводняването. В момента имаме 10 екипа, като имаме допълнително възможност да призовем още екипи, така че в момента те са достатъчни, тъй като сме отработили всички сигнали."

Движението до Витоша днес беше забранено за автомобили от 10.00 сутринта до 15.00 следобед.

Полицай: "Не може нагоре, има забрана от 10.00 до 15.00 часа, върнете обратно до автобусната спирка, ползвайте градския транспорт".

Автобусите се движеха по разписание, а снегорини почистваха пътя. Мярката е в сила и утре, когато отново се очакват значителни валежи.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изчистете боклуците

    16 0 Отговор
    Боклука е лесен както и снега .

    14:58 10.01.2026

  • 2 спаси софя

    16 1 Отговор
    от геюви и мутри

    15:11 10.01.2026

  • 3 оня с питон.я

    13 5 Отговор
    Червената Василка реши да спести от почистване и листата запушиха отводнителните шахти.

    15:24 10.01.2026

  • 4 Минчо Празников

    22 0 Отговор
    Обилни валежи..??? На това ли викате обилно бе.?? Изчистете шахти и канали и НЯМА да има проблем

    15:31 10.01.2026

  • 5 Пловдив

    11 0 Отговор
    Какво е това сняг?...

    16:57 10.01.2026

  • 6 5 минути слаб дъжд

    16 1 Отговор
    и Софето потъва в гов на!

    17:58 10.01.2026

  • 7 Дано отнесат и боклуците от кофите

    15 0 Отговор
    Да измият София, че е заприличала на помиина яма!

    Коментиран от #8

    20:21 10.01.2026

  • 8 оня с питон.я

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дано отнесат и боклуците от кофите":

    Дъждът вече образува цветни зловонни вади като в азиатска държава от третия свят. Жълтопаветните се оказаха крайно нечистоплътни.

    20:23 10.01.2026

  • 9 Гост

    8 0 Отговор
    А ма па за сметка на това кмет Слънце си имаме! Всичко може, всичко знае и с всичко ще се справи кмето

    20:27 10.01.2026

  • 10 Хи хи хи

    8 1 Отговор
    Добре дошли в страната на богатите. 🤣🤣🤣

    20:27 10.01.2026

  • 11 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    МИЗЕРНИЦИИИ, СПРЕТЕ ДА ТЕРОРИЗИРАТЕ ХОРАТА! НЯМА НИКАКВО БЕДТВИЕ!СПРЕТЕ СЕЕЕ!

    20:28 10.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 пипи

    9 3 Отговор
    Най-некадърния кмет от съвременната история на София.

    20:30 10.01.2026

  • 14 Опааа

    3 2 Отговор
    Кой не скача е червен! ЕС! Демокрация! Еврозона! Евро! 2026г.малко дъжд и трагедия! Скачайте,скачайте още!

    20:37 10.01.2026

  • 15 Васко ДС-то

    7 0 Отговор
    Васко некадърника не можа да събере листата и 30 минутен дъжд наводни улиците, не ми се мисли какви кратери ще се отворят до края на зимата.

    20:38 10.01.2026

  • 16 Нито

    6 0 Отговор
    Събраха падналите листа, нито почистена шахтите.
    Некадърници!

    20:38 10.01.2026

  • 17 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    В ЛОМ ЗАПОЧНА ДА ВАЛИ СНЯГ!ПЪТЯ ЛОМ МОНТАНА....ТАМ ЩЕ Е БЕДСТВИЕТО! КАКТО ВИНАГИ! ПОДДРЪЖКА ZEROOOOOO!

    20:39 10.01.2026

  • 18 Невероятни т паци

    3 2 Отговор
    Нали българите никога не са живели по-добре?
    Вие т паците не сте виждали зима, такава зима с каквато се справят повечето северни щати на САЩ и Канада. Ако дори малка част от такава зима навлезе в тази провалена и деградирала държава, половината политици и мисирки ще забият за Дубай или Гърция, а дежурните русофобни т паци в този форум ще изпукат от глад и студ.
    Да не говорим какво ще стане ако тук засвистят ядрени ракети, за които си мечтаят м сирките на сайта и дежурните русофобни откачалки.

    Коментиран от #21

    20:41 10.01.2026

  • 19 незабавна оставка на кмета

    2 0 Отговор
    Незабавна оставка на този неможач! Избори две в едно с извънредните парламентарни избори.

    20:42 10.01.2026

  • 20 хе хе

    3 0 Отговор
    След като младите неумни си счупиха столицата, после си счупиха и държавата. А сега реват.

    20:43 10.01.2026

  • 21 точно така

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Невероятни т паци":

    Българите никога не са живели по-добре. Тази нова година над 30% от българите са я посрещнали в чужбина поради две причини - 1. защото могат да си го позволят и 2. защото ги влече.

    Коментиран от #23, #28

    20:45 10.01.2026

  • 22 Гост

    2 0 Отговор
    Некой лапна от "почистването" на листата тая година и ето ти резултат

    20:48 10.01.2026

  • 23 Хапчетата взе ли ги?

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "точно така":

    Пращаме санитарите да ти помогнат.
    Стой спокойно и дишай дълбоко !

    20:49 10.01.2026

  • 24 едно време

    0 0 Отговор
    Едно време Фандъкова ви бе виновна че не хваща снежинките във въздуха. Сега как е?

    20:49 10.01.2026

  • 25 Терзийски

    2 0 Отговор
    Желаещите граждани могат да правят заявки в кметството за плавници и шнорхели с годишен абонамент !

    20:51 10.01.2026

  • 26 Шорттрек

    2 0 Отговор
    Утре като замръзнат, софиянци могат да извадят кънките.

    20:52 10.01.2026

  • 27 Васко Т.

    2 0 Отговор
    Чуйте граждани, молих се да бъде разнесен бок,лука, и ето - чудо !

    20:54 10.01.2026

  • 28 Абе, тъпунгер

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "точно така":

    3/4 от България има проблеми с достъпа до питейна вода заради амортизирана водопреносна мрежа, а Ганя се кефи, че отишъл в чужбина некъпан да омирисва хората и да ни се подиграват в чужбина.
    Аман от неграмотни и примитивни умирисани тролове.

    20:55 10.01.2026

