Наводнени булеварди, улици и преливащи шахти в столицата. Реките повишиха нивото си

Идват ледени дни. Валежи от дъжд и сняг плюс рязко застудяване обхващат България през следващите 48 часа.

Температурите ще паднат до минус 10, минус 15 градуса.Продължителният проливен дъжд в София доведе до много проблеми - от закъсали автомобили и залети улици, до сериозно покачване на нивата на реки в София и околността.



Наводнени улици, преливащи шахти - през целия ден софиянци подаваха сигнали за аварии в столицата и близките населени места в следствие на обилните валежи. Една от критичните точки беше местността "Черния кос", близо до село Владая. На клипове, разпространени в социалните мрежи, се вижда как пътят се е превърнал в река, а колите - в лодки.



Радо: "Не се почистват шахтите, знаете, дойде снегоядът - вятъра, събори всичките листа, запуши шахтите. Пак! Всяка година е това. Разбирате ли? Аз живея ей тука. Сутрин няма почистване, не мога да слезна за работа - пълна какафония е това!"



Под водната стихия се оказа също Околовръстното шосе между кварталите "Бояна " и "Драгалевци" в посока "Младост". Движението по локалното платно на Южната дъга на Околовръстния път беше временно затруднено заради завиряване.



"Аварирах, много вода имаше и през въздушния филтър дръпна вода и двигателят ми блокира може би. Издърпаха ме тука колегите, дойдоха с бусчето и ме издърпаха, сега чакам "Пътна помощ" да качат автобусчето."



Беше затворен и участък около река Слатинска. През деня там работиха екипи на "Аварийна помощ и превенция.



Георги: "Това е за първи път, поради простата причина, че в края на тунела бяха отворили един отвор, който се оттичаше водата, запуши се явно, шахтата ли, не знам и това се получи тука от 3-4 дни".



Тони: "Често се наводнява, като вали интензивно се наводнява често. От другата страна ще се измокриме и ще преминеме"



Нивото на река Какач, която през годините беше причина за сериозни наводнения, също се повиши значително. Кметът на район "Връбница" успокои, че за сега няма основания за притеснение.



Румен Костадинов, кмет на район "Връбница": "Положението в района е спокойно, всички реки са в нормални граници, единствено река Какач е с по-високо ниво от нормалното, но към момента следим ситуацията и е под контрол положението. Нямам опасения, че е възможно да прелее реката, единствен проблем може би бил, ако колегите от Банкя изпуснат язовира прекалено много, тъй като там има язовир и той е един от притоците на река Какач".



От "Дирекция аварийна помощ и превенция" на Столичната община увериха, че се справят със ситуацията и при необходимост са готови да реагират.



Красимир Димитров, директорът на "Дирекция аварийна помощ и превенция" на Столичната община: "От сутринта от 7.00 часа имаме 13 сигнала за завиряване, имаме две критични точки, които едната излезе реката при Южната дъга, много бързо я вкарахме вътре в руслото си, в момента остава проблемът на Владая и проблемът в подлеза на "Христо Смирненски", където в момента тежка техника работи по отводняването. В момента имаме 10 екипа, като имаме допълнително възможност да призовем още екипи, така че в момента те са достатъчни, тъй като сме отработили всички сигнали."



Движението до Витоша днес беше забранено за автомобили от 10.00 сутринта до 15.00 следобед.



Полицай: "Не може нагоре, има забрана от 10.00 до 15.00 часа, върнете обратно до автобусната спирка, ползвайте градския транспорт".



Автобусите се движеха по разписание, а снегорини почистваха пътя. Мярката е в сила и утре, когато отново се очакват значителни валежи.

