Стойчо Стойчев: Последният протест беше опит да се покажат лицата, зад които хората да застанат на избори

19 Декември, 2025 09:51 542 9

На първи ред видяхме претенцията на ПП-ДБ да бъдат хората, които да представляват тази протестна енергия

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вече сме в цикъл от протести. По-мащабните започнаха още на 1 декември, тогава целите на протеста бяха ясно заявени - срещу модела на управление, срещу бюджета. Вчерашният протест беше фокусиран върху желанието за промяна в изборните правила. Това заяви социологът Елена Дариева в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Това е много логично на фона на развоя на консултациите, които наблюдаваме при президента. Заявките на представителите на парламентарните групи са, че в рамките на това Народно събрание не може да се намери нова управленска формула. Задават се избори. На този фон на дневен ред излиза въпросът за промяната на изборните правила", добави още Дариева.

Новото, което се случи след излизането на площада на младите, от поколение Z е, че казаха: "Ние избираме да живеем в България, интересуваме се от това как ще бъде управлявана". Тези млади хора присъстваха и на снощния протест. Големият въпрос е дали тези млади хора и тази ангажираност, която демонстрираха ще прерасне в активни действия и ще упражнят правото си на глас, посочи още Елена Дариева.

Каква е била целта на вчерашния протест коментира и политологът доц. Стойчо Стойчев: "Целта на протеста могат да ви я кажат тези, които са били на протеста вчера. Аз трудно мога да я гадая".

Вчерашният протест беше опит да се тръгне по положителната пътечка и да се формира курс или курс към политическо лидерство, за да може да придобие форма годна за явяване на избори. Преди една седмица протестът беше във форма, която не беше годна за явяване на избори, тъй като нямаше лице. Може би вчерашният протест беше опит да се покажат лицата, зад които хората да застанат. На първи ред видяхме претенцията на ПП-ДБ да бъдат хората, които да представляват тази протестна енергия, отбеляза Стойчев.

По думите му януари - февруари не е добър период за правене на избори. "Януари е първият месец, в който плащаме по-високи сметки за отопление. Това се пада и след празниците. По хубава българска традиция ние задлъжняваме с кредити, към приятели. Който иска да бламира парламентарно представените партии цели избори през февруари, когато хората гласуват за извънпарламентарни алтернативи, защото смятат всички за отговорни за финансовите си затруднения", обясни още той.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нищо българско

    6 4 Отговор
    Пак гербаджийска умнюга рано сутрин. Кошлукарската телевизия не е национална!

    09:54 19.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    СЪС СТАРИ К . У Р В И НОВ Б А Р .Д А К

    09:55 19.12.2025

  • 4 Оракула от Делфи

    4 1 Отговор
    Стойчо , много приказки ама все Борисовски и Пеевски!
    Дали си забелязъл , че протестите са срещу тях , а не със тях???

    09:57 19.12.2025

  • 5 ССС

    4 3 Отговор
    Защо дават възможност на откровени гробаджии да коментират протест срещу гроб?

    И ние всички останали извън гробаджиите и обря заните св и не, трябва да вярваме ли?

    09:58 19.12.2025

  • 6 Стенли

    3 2 Отговор
    То протестите хубаво ама мен ми чудно точно като какъв този убавец джелязко представлява България и поема задължение за милиарди за Украйна 🤔😡👎

    10:00 19.12.2025

  • 7 Серж

    2 1 Отговор
    Абе какъв е тоя запъртък? Тия, които промениха конституцията с Пеевски, ли са положителната пътечка? Защо постоянно хора с амнезия биват лансирани да плямпат небивалици.

    10:03 19.12.2025

  • 8 Пич

    3 0 Отговор
    И с какво са различни ПП? Продават ни заедно с ГЕРБ на Украйна и ЕС !!! А назначенията на Пеньоара - директора който гледа детски чурки!!!

    10:05 19.12.2025

  • 9 Хмм

    2 0 Отговор
    ПП-ДБ си присвоиха протестите на Възраждане и Недялко Недялков, и този се обърна по посока на вятъра, а Василев е същият като пеевски и борисов, не случайно борисов си го хареса за финансов на сглобката

    10:06 19.12.2025

