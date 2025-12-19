Новини
България »
Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на ИТН

Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на ИТН

19 Декември, 2025 11:19 1 227 33

  • андрей чорбанов-
  • напуска-
  • итн-
  • парламентарна група

Към момента причините за решението на професора да напусне групата на партията, ръководена от Слави Трифонов, остават неизвестни

Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на ИТН - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН). Заявлението му е внесено днес в деловодството на Народното събрание, съобщи БНР, позовавайки се на информация от парламентарния пресцентър.

Проф. Андрей Чорбанов, който е известен български имунолог, е народен представител за шести път. В рамките на своята политическа кариера той заемаше и поста заместник-председател на 49-ото Народно събрание.

Към момента причините за решението на професора да напусне групата на партията, ръководена от Слави Трифонов, остават неизвестни. От националното радио са потърсили Андрей Чорбанов за коментар, но той не е отговорил на телефонните повиквания.

Очаква се по-късно през деня да станат ясни повече подробности около мотивите за напускането му и дали той ще остане в парламента като независим народен представител.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв герой

    28 2 Отговор
    Корабчето потъва, нали шареногащьо?

    Коментиран от #10

    11:22 19.12.2025

  • 2 ООрана държава

    28 2 Отговор
    Още един на който му дойде акъла, следват още много, тая пробита чалгазулу партия беше до тук

    11:23 19.12.2025

  • 3 Трол

    27 1 Отговор
    Г-н Чорбанов е получил внезапно прозрение, че от ИТН са измамници.

    11:23 19.12.2025

  • 4 123456

    27 1 Отговор
    Причините били неизвестни - напротив - известни са на всички ! Отдавна трябваше да се махне от тая групичка продажни предатели ! Не всичко е заплата и пари ! Безчестници долни ! Слави - м реш ли бавно и мъчително ?????

    Коментиран от #15

    11:23 19.12.2025

  • 5 Дориана

    25 0 Отговор
    Слави Трифонов е също толкова мразен от народа колкото и Пеевски.Точно те двамата решиха да сътворят мракобесния закон срещу свободното слово на журналисти и цялото българско общество със заплаха от глоби и затвор.Опитаха се да въведат диктатура в България. Тези хора се отличават с изключителна агресия и наглост.За това работят на принципа- „Най- добрата защита е нападението.”Ежедневно при всеки удобен момент те не пропускат да нападат своите опоненти и да се оправдават с тях. Мафията, корупцията, олигархията са най- голямото зло за България , а те са проводници точно на това. Борисов трябва да прояви съвест и да се оттегли от политиката завинаги, а що се отнася за Пеевски и Слави Трифонов от тях народа не може да очаква да проявят съвест и морал за това ще бъдат Принудени да се оттеглят от политиката.за да не вредят повече на България.

    Коментиран от #18

    11:24 19.12.2025

  • 6 9689

    14 6 Отговор
    Чорбата похарчи милиони уж че прави ваксина,стана депутат и сега.Храни куче да те лае.

    11:24 19.12.2025

  • 7 Андрей Чорбанов

    11 0 Отговор
    И6@л съм ги

    11:25 19.12.2025

  • 8 Капитан Славей

    14 0 Отговор
    Гемийката потъва долу само риби лешояди

    11:25 19.12.2025

  • 9 Итн щяло да праща медиците в Сицилия

    10 2 Отговор
    Кое не е ясно?
    Трябваше студентите да излязат и да кажат кои са мутрофашистите в тая държава.Слави и Тошко Африкански са в челните редици.

    11:27 19.12.2025

  • 10 Аве

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Какъв герой":

    Да ти кажа този е един от малкото свестни, които се излъгаха с партия ИТИ (има такива идиоти) и чест му прави, че напуска, само където трябваше да го стори доста по-рано! Един от малцината здравомислещи по време на ковид истерията, когато Боко създаде НОЩ и правеше блокади, репресии и поръчки за черни чували!

    Коментиран от #21

    11:28 19.12.2025

  • 11 Не, че нещо ама...

    8 1 Отговор
    Нормално, очертава се,ИТН изобщо да няма представители в следващ парламент и Чорбанов вероятно да използва това умишлено напускане, като трик, за покана от друга партия.

    11:28 19.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хихи

    6 4 Отговор
    Последния качествен човек. Много ги изтърпя.

    11:29 19.12.2025

  • 14 Бежй

    8 1 Отговор
    Да наппави меч 2 и да се бият с мечове

    11:29 19.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 6699

    10 0 Отговор
    Избега от чегъртачите!
    Славуца е най-продажния политик ако може такъв да се нарече! Излъга народа и си осребри престоя в Парламента! Е, сега има пари но няма нищо друго! Как ще излезе той или Африкански и Балабан да обясняват нещо за следващите избори? Имат ли очи да гледат избирателите си?

    Коментиран от #33

    11:31 19.12.2025

  • 17 Балабан Тошко Трифонов

    9 0 Отговор
    От така напрай ва брат

    11:31 19.12.2025

  • 18 Анка

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Аз пък много харесвам Тошко Йорданов- Превърнал се е в такава пародия, че прилича на зло джудже от детските приказки. Подохдката му направо ме хвърля в дива уефория, то няма такова замятане на крака и ръце в различни посоки. А като започне да говори, направо припадам. С туй медено гласче как поучително говори! И Балабанов много харесва, прилича ми на мило дете от училище за деца със специални образователни потребности. Чорбанов го игра най-хитро, прибираше каквото му се полага, вземаше си заплатката и не се хвърляше на амбразурата. Голям резил са ИТН, абревиатура на"Има Такива Негодници".

    Коментиран от #25

    11:32 19.12.2025

  • 19 Плъховете

    4 0 Отговор
    Се спасяват, ама по- добре късно, отколкото никога.
    «Бягайте крачета при ….» от песен на Луна / президент!

    11:32 19.12.2025

  • 20 ьймаедс

    6 0 Отговор
    Ще иска след време да каже че се е борил срещу ИТН. Яде пи и се весели, и сега иска да си изпере мутрата. Боклук. Не направинищо друго освен да се гушка с крадците от ГЕРБ и папкаше.

    11:32 19.12.2025

  • 21 Какъв герой

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Аве":

    Завалията! Как са го заблудили, да не са го вързали за стола и да слуша чалга до умопомрачение? Чак да заревеш с глас!

    11:32 19.12.2025

  • 22 Какво стана с българските ваксини,

    5 1 Отговор
    за които се дра при хаджишеби

    11:32 19.12.2025

  • 23 Хайде сега

    3 1 Отговор
    Напускат кораба,скоро в друга партия и пак на заплата

    11:33 19.12.2025

  • 24 Стенли

    5 1 Отговор
    Айде кораба потъва и плъховете бягат 🤑

    11:33 19.12.2025

  • 25 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Анка":

    а като гледа на Павела Ейрбеците, ""очите му светят, като на стар ЗиЛ фаровете"

    11:34 19.12.2025

  • 26 гражданин

    5 0 Отговор
    фешън иконата, с карирания панталон, какво е допринесъл този за политиката, и управлението на държавата, нула, нищо, въздухари са всичките от партията на гуруто, включително онзи сивокосия, съпруга на водещата по Бе Не Те

    11:34 19.12.2025

  • 27 ИТН И БСП

    6 0 Отговор
    Ги чака съдбата на всички прегърнали се с гробарите....отиват на политическото бунище под 3%
    Но те са си опекли обръча от фирми и не ги бърка нали затова са били във власта

    11:34 19.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Лошо

    2 1 Отговор
    Все тая,няма прошка,все същия...

    11:35 19.12.2025

  • 30 Гни дата Африкански

    2 1 Отговор
    който покани този п лъх сега трябва да си подаде и той оставката!

    11:36 19.12.2025

  • 31 язък значи

    2 1 Отговор
    Професор Чорбанов , защо така ? Сега с кого ще правят коалиция от НН ? Гледам БСП и тя се поразпада и декларира , че тази коалиция била грешка . От ИТН , точно на такива като вас разчитаха , добре ,че имаха там един-двама професори , че иначе съвсем чалгаджийска партия щяха да са .

    11:36 19.12.2025

  • 32 Точен

    2 0 Отговор
    Не, БСП са по-големи продажници и по-жалки и от ИТН... За НН Новия бардак изобщо не говоря...

    11:37 19.12.2025

  • 33 При следващи избори

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "6699":

    Има Такива Наглеци отиват при Воля,НФза спасение на България,РЗС,ВМРО и т.н

    11:37 19.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове