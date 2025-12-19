Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на ИТН

Депутатът Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН). Заявлението му е внесено днес в деловодството на Народното събрание, съобщи БНР, позовавайки се на информация от парламентарния пресцентър.

Проф. Андрей Чорбанов, който е известен български имунолог, е народен представител за шести път. В рамките на своята политическа кариера той заемаше и поста заместник-председател на 49-ото Народно събрание.

Към момента причините за решението на професора да напусне групата на партията, ръководена от Слави Трифонов, остават неизвестни. От националното радио са потърсили Андрей Чорбанов за коментар, но той не е отговорил на телефонните повиквания.

Очаква се по-късно през деня да станат ясни повече подробности около мотивите за напускането му и дали той ще остане в парламента като независим народен представител.