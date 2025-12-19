Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на ИТН

Депутатът Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН). Заявлението му е внесено днес в деловодството на Народното събрание, съобщи БНР, позовавайки се на информация от парламентарния пресцентър.
Проф. Андрей Чорбанов, който е известен български имунолог, е народен представител за шести път. В рамките на своята политическа кариера той заемаше и поста заместник-председател на 49-ото Народно събрание.
Към момента причините за решението на професора да напусне групата на партията, ръководена от Слави Трифонов, остават неизвестни. От националното радио са потърсили Андрей Чорбанов за коментар, но той не е отговорил на телефонните повиквания.
Очаква се по-късно през деня да станат ясни повече подробности около мотивите за напускането му и дали той ще остане в парламента като независим народен представител.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какъв герой
Коментиран от #10
11:22 19.12.2025
2 ООрана държава
11:23 19.12.2025
3 Трол
11:23 19.12.2025
4 123456
Коментиран от #15
11:23 19.12.2025
5 Дориана
Коментиран от #18
11:24 19.12.2025
6 9689
11:24 19.12.2025
7 Андрей Чорбанов
11:25 19.12.2025
8 Капитан Славей
11:25 19.12.2025
9 Итн щяло да праща медиците в Сицилия
Трябваше студентите да излязат и да кажат кои са мутрофашистите в тая държава.Слави и Тошко Африкански са в челните редици.
11:27 19.12.2025
10 Аве
До коментар #1 от "Какъв герой":Да ти кажа този е един от малкото свестни, които се излъгаха с партия ИТИ (има такива идиоти) и чест му прави, че напуска, само където трябваше да го стори доста по-рано! Един от малцината здравомислещи по време на ковид истерията, когато Боко създаде НОЩ и правеше блокади, репресии и поръчки за черни чували!
Коментиран от #21
11:28 19.12.2025
11 Не, че нещо ама...
11:28 19.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хихи
11:29 19.12.2025
14 Бежй
11:29 19.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 6699
Славуца е най-продажния политик ако може такъв да се нарече! Излъга народа и си осребри престоя в Парламента! Е, сега има пари но няма нищо друго! Как ще излезе той или Африкански и Балабан да обясняват нещо за следващите избори? Имат ли очи да гледат избирателите си?
Коментиран от #33
11:31 19.12.2025
17 Балабан Тошко Трифонов
11:31 19.12.2025
18 Анка
До коментар #5 от "Дориана":Аз пък много харесвам Тошко Йорданов- Превърнал се е в такава пародия, че прилича на зло джудже от детските приказки. Подохдката му направо ме хвърля в дива уефория, то няма такова замятане на крака и ръце в различни посоки. А като започне да говори, направо припадам. С туй медено гласче как поучително говори! И Балабанов много харесва, прилича ми на мило дете от училище за деца със специални образователни потребности. Чорбанов го игра най-хитро, прибираше каквото му се полага, вземаше си заплатката и не се хвърляше на амбразурата. Голям резил са ИТН, абревиатура на"Има Такива Негодници".
Коментиран от #25
11:32 19.12.2025
19 Плъховете
«Бягайте крачета при ….» от песен на Луна / президент!
11:32 19.12.2025
20 ьймаедс
11:32 19.12.2025
21 Какъв герой
До коментар #10 от "Аве":Завалията! Как са го заблудили, да не са го вързали за стола и да слуша чалга до умопомрачение? Чак да заревеш с глас!
11:32 19.12.2025
22 Какво стана с българските ваксини,
11:32 19.12.2025
23 Хайде сега
11:33 19.12.2025
24 Стенли
11:33 19.12.2025
25 хихи
До коментар #18 от "Анка":а като гледа на Павела Ейрбеците, ""очите му светят, като на стар ЗиЛ фаровете"
11:34 19.12.2025
26 гражданин
11:34 19.12.2025
27 ИТН И БСП
Но те са си опекли обръча от фирми и не ги бърка нали затова са били във власта
11:34 19.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Лошо
11:35 19.12.2025
30 Гни дата Африкански
11:36 19.12.2025
31 язък значи
11:36 19.12.2025
32 Точен
11:37 19.12.2025
33 При следващи избори
До коментар #16 от "6699":Има Такива Наглеци отиват при Воля,НФза спасение на България,РЗС,ВМРО и т.н
11:37 19.12.2025