Новини
България »
Костадин Костадинов: Правителството смята да подари над 1 милиард лева на Украйна

Костадин Костадинов: Правителството смята да подари над 1 милиард лева на Украйна

19 Декември, 2025 12:22 1 061 51

  • костадин костадинов-
  • заем-
  • подарък-
  • украйна

Вече има три държави от Европейския съюз - Чехия, Словакия и Унгария, които са отказали да подкрепят подобен финансов план

Костадин Костадинов: Правителството смята да подари над 1 милиард лева на Украйна - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В декларация от парламентарната трибуна Костадин Костадинов заяви, че българското правителство е взело решение България да предостави между 1 и 1,2 милиарда лева на Украйна под формата на безвъзмезден и безлихвен кредит - новина, която дълго време е била отричана от управляващите, но вече е факт според протоколите от заседание, приключило късно вечерта.

По думите на председателя на „Възраждане“ средствата ще бъдат възстановени само при две условия - ако Русия плати репарации след загуба на войната или ако Европейският съюз конфискува замразените руски активи в „Юроклиър“ в Белгия. Той подчерта, че и двете условия са неизпълними, като изрази позиция, че Украйна губи войната, а Белгия категорично отказва да допусне подобна конфискация, тъй като това би довело до сериозни финансови последици за страната и за европейската финансова система.

Костадинов каза, че на практика този заем представлява подарък, който ще бъде платен от българските граждани - пенсионери, работници и данъкоплатци. Той заяви, че в условията на вече заложени 19 милиарда лева нов дълг в бюджета, добавянето на още около 1 милиард лева за Украйна застрашава финансовата стабилност на страната. Председателят на „Възраждане“ посочи, че тези средства ще бъдат насочени към държава, която по думите му е потънала в корупция, като се позова на изказвания на представители на украинската антикорупционна администрация, както и на позиции, изразявани от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Декларацията беше съпътствана от напрегната обстановка в пленарната зала и словесни сблъсъци с депутати от ПП-ДБ, които викаха "Слава Украина". Костадин Костадинов използва случая, за да отправи критики към поведението на народните представители и да заяви, че подобни сцени подкопават авторитета на парламента и показват, че в него има хора, които защитават чужди национални интереси, а не българските.

Той също така постави въпроса кой точно е упълномощил падналото правителство да вземе подобно решение и подчерта, че според „Възраждане“ то е незаконно и нелегитимно и обяви, че още същия ден политическата организация ще внесе проект на решение, с което ще настоява Народното събрание, след подновяване на работата си след Нова година, да отмени решението за предоставяне на средствата.

В изказването си Костадинов посочи, че вече има три държави от Европейския съюз - Чехия, Словакия и Унгария, които са отказали да подкрепят подобен финансов план, и заяви, че България може да се присъедини към тази група. Той предупреди, че ако решението не бъде отменено, ще бъде потърсена както политическа, така и наказателна отговорност от управляващите, като завърши декларацията си с призив за защита на българския национален интерес и с думите „Да живее България“.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пепи Волгата

    10 38 Отговор
    Хаха тролове, аз избрах еврото.

    12:24 19.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    55 8 Отговор
    То се видя че е истина !!! Бюджет за българските няма !!! За Украйна - пари има и без бюджет !!! А едни глупаци рипат , и си губят децата......

    12:25 19.12.2025

  • 4 А не на

    8 8 Отговор
    теб , а ?

    12:25 19.12.2025

  • 5 И все пак

    9 5 Отговор
    в лева или в евро е ,, подаръкът” за Украйна?

    12:25 19.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 За твоя раздут газ

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Британия 🇬🇧":

    Всяка е малка

    12:26 19.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    38 8 Отговор
    Вчера Росен Желязков отмъсти на младите хора които го свалиха като им набута 400 млрд заем за Украйна да плащат цял живот.

    Коментиран от #17, #23, #40

    12:26 19.12.2025

  • 9 Абе

    42 4 Отговор
    Българите гладуват а тези ще подаряват пари,раздайте ги тези пари на нуждаещите се Български деца и семейства.

    12:26 19.12.2025

  • 10 С ирония за Европейският Съюз🤔

    5 5 Отговор
    Войната ще бъде спечелена с пари, а не с хора / подполковник Даниел Дейвис

    12:27 19.12.2025

  • 11 Прав е Тагарев!

    9 55 Отговор
    Колкото трябва, толкова ще дадем на героите украинци, които спасяват Европа от азиатската орда!

    Срам за Унгария, Чехия и Словакия!

    Коментиран от #20, #26, #35

    12:27 19.12.2025

  • 12 А до тук

    37 3 Отговор
    Колко милиарда заминаха за издръжката им????
    Ще ги насранявате в хотели....Тези пари щяха да бъдат по-полезни за българите.
    Ае спрете вече с тази фа ш и с т к а Украйна.

    12:28 19.12.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    36 2 Отговор
    Във Варна няма кръвна банка, половината българи са оставени на произвол (само по тоя параметър) и няма 11 милиона, за да се създаде.

    1,2 милиарда за НАЦИСТИТЕ И ЕВРОФАШИСТИТЕ има!

    И ако сте гледали гласуването ППДБ гласуваха заедно с ГЕРБ и ДПС - какво ново очаквате след изборите, освен, че ППДБ изритаха ИТН и БСП за да седнат те в скута на Пеевски?!!!

    12:28 19.12.2025

  • 14 Ами

    21 2 Отговор
    Да събират пари от заблудените евроатлантици.

    12:29 19.12.2025

  • 15 Историк

    11 31 Отговор
    Фюрерът копейкин с неговата хитлерска поза на трибуната на парламента вече 5 години съска злоба,омраза и разделение на обществото. Това е кремълската политика, която изпълнява не срещу заплащане в рубли, а в евро. Нашето падение е огромно. Национални предатели да бъдат в парламента никога няма да доведе до друго,освен до позор. Тези опозориха свещената за всеки истински и честен българин дума ВЪЗРАЖДАНЕ. Това е разграждане.

    Коментиран от #22, #51

    12:30 19.12.2025

  • 16 БЪЛГАРИЯ BG

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Британия 🇬🇧":

    ДАЙ ТИ 1МЛРД.НА УКРАЙНА ЧЕ АЗ НЯМАМ ЗА ДАВАНЕ

    12:30 19.12.2025

  • 17 А пък

    31 3 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    На Желязков какво му се пише.....
    Следващият протест ще бъде и срещу финансирането на Укрия.

    12:31 19.12.2025

  • 18 007 лиценз ту кил

    11 2 Отговор
    А пък поколението z си протестира.

    12:31 19.12.2025

  • 19 Мирише ми на

    15 2 Отговор
    Народен съд 2. Ще изкарат късмет , че отмениха смъртното наказание.

    Коментиран от #49

    12:33 19.12.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 3 Отговор

    До коментар #11 от "Прав е Тагарев!":

    Един такъв "гИрой" уби българин в България ❗
    Друг такъв "гИрой" уби българин във Великобритания❗
    А трети "гИрой" - синът на Укропосланика в България уби свой сънародник във Виена❗
    Това ли са твоите "гИрои"- кумири‼️

    12:34 19.12.2025

  • 21 Анджо

    5 16 Отговор
    Ако трябваше да даваме за русия нямаше и дума да обели тоя продажник. Кой гласува за такова утрепки.

    12:37 19.12.2025

  • 22 Хайде малко по-прагматично

    22 3 Отговор

    До коментар #15 от "Историк":

    да обясниш какъв е интересът на България и на българския данъкоплатец да изплаща кредит и лихви за война, която не е негова.

    Коментиран от #42, #43

    12:38 19.12.2025

  • 23 аххаа

    7 15 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    с удоволствие ще плащаме за унищожението на руззия копейчо

    Коментиран от #33

    12:38 19.12.2025

  • 24 Но ако ги

    8 9 Отговор
    подари на руския изрод или на турския изрод ,костадинчо ще е щастлив.

    12:38 19.12.2025

  • 25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    17 2 Отговор
    И НИЕ СМЕ ПРОТИВ ФИНАНСИРАНЕТО НА УКРАЙНА.ТОВА ИЗОБЩО НЕ ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВА В БЮДЖЕТА.
    ЩО НЕ ВДИГНЕТЕ ПЕНСИИТЕ ОТ 01.01 ВМЕСТО ДА ДАВАТЕ НА ФА Ш ИСТА????

    12:38 19.12.2025

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 6 Отговор

    До коментар #11 от "Прав е Тагарев!":

    Когато идоли са тези които гориха ЖИВИ ХОРА в Одеса- такива, като посочените в ком.20 са "гИроите"❗

    12:38 19.12.2025

  • 27 марш ве

    7 4 Отговор
    Б О К Л У К

    12:39 19.12.2025

  • 28 Като се замислиш

    9 8 Отговор
    Евтинийка е, като имаш предвид, че удържат азиатските орди диваци далече от Европа.

    12:39 19.12.2025

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор
    Дайте, да дадем.. За нови вили, къщи, коли, златни тоалетни.А сколько Русия изгуби, ще ни ги върнат. В сряда, март

    12:39 19.12.2025

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 1 Отговор
    ФАШИСТ И ИДИОТ ................. ФАКТ !

    12:40 19.12.2025

  • 31 Благодарим ти Европа

    6 7 Отговор
    България е получила 70 млрд. лева безвъзмездно финансиране от началото на прехода до 2024 г., като 90 процента от тази сума са пари от Европейския съюз.....

    12:42 19.12.2025

  • 32 връщай

    3 2 Отговор
    парите

    12:42 19.12.2025

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор

    До коментар #23 от "аххаа":

    Ей това ПО ПЕЙКИТЕ още не сте разбрали, че с вашите пари ZE си направи Златна тоалетна да ви се-ре на тъ-пи-те ти.кви❗ А Кая превъртя милиарди през естонски банки❗ А вий, вий си вий-те от кеф❗

    12:44 19.12.2025

  • 34 Майора

    8 12 Отговор
    Срам и позор Копейкин , да казваш “Да живее България” , а в същото време да подкрепящ и защитаваш Путин и Русия! Хващай пътя и отивай при него щом толкова ти харесва , но преди това върни субсидиите от ЕС и тези на Партията, които присвояваш!

    Коментиран от #36, #37

    12:44 19.12.2025

  • 35 Срам за русофоби и борсуци

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Прав е Тагарев!":

    кат теб
    и парите за урк
    да бъдат взети от вас смешкофци
    от ваште банкови сметки
    нали подкрепяте бункера?
    давайте и не се ослушвайте както досега

    12:46 19.12.2025

  • 36 След корупционният скандал в

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Майора":

    Украйна без ревизия на отпуснатите досега средства нови не е редно да се предоставят.

    12:50 19.12.2025

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 4 Отговор

    До коментар #34 от "Майора":

    А не е ли СРАМ да подкрепяш УрсуЛиza която е разследвана за ЗЛОУПОТРЕБА ЗА МИЛИАРДИ, но делото е спряно ... защото е ИМУНИЗИРАНА❗
    А не е ли СРАМ да подкрепяш КАЯ-та която е разследвана за ЗЛОУПОТРЕБА за 48 000 000 000€ ❗
    /няма грешка в нулите/
    И това са ДИПЛОшМАТКИТЕ начело на ЕсеС ‼️

    12:51 19.12.2025

  • 38 Българин

    3 3 Отговор
    Ние българите подаряваме по 5 милиарда на година на Лукойл, та сега един милиард ли ще ни уплаши?

    12:51 19.12.2025

  • 39 Дика

    4 2 Отговор
    Тая война Украйна уж я губи от 4г. пък още не е свършила. Войната ще я загуби този който първи свърши парите. Ако Украйна има пари, Путин не може да вземе напълно четирите области.

    12:52 19.12.2025

  • 40 Швейк

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Не се ли умори да драскаш глупости непрекъснато?

    12:52 19.12.2025

  • 41 тоя

    4 2 Отговор
    да заминава в кремал да лети от някой балкон!

    12:53 19.12.2025

  • 42 Шоо

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хайде малко по-прагматично":

    Плащането е да не стане и негова

    12:54 19.12.2025

  • 43 Швейк

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хайде малко по-прагматично":

    Ами то може да се обясни, но как да го разбере една копейка чието междуушно пространство кънти на кухо?

    Коментиран от #44

    12:54 19.12.2025

  • 44 Обяснявай тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Швейк":

    Но без идеологически еквилибристики.

    12:56 19.12.2025

  • 45 Костя-собаката на Бойко

    3 3 Отговор
    Лъжец номер 1 на България-Костя Копейкин.
    1.Чехия подкрепя, без да участва.
    2.Заема ще го плаща Русия и ако ще Копейкин да си измисля 100 варианта.
    3.Няма заложени 19 млд. нов дълг в удължителния бюджет.
    4.Копейкин и думичка не ни казва, защо миналата година ГЕРБ обявиха дупка в бюджета 19 млд, за да могат мутрите крадци да си въстановят отнетите им от Асен Василев пари за крадене, дадени от ППДБ за повишаване стандарт, заплати, пенсии.

    12:57 19.12.2025

  • 46 Анджо

    4 0 Отговор
    Копейкин облажице и вече стана недосегаем а. Още се питам , как на тоя никой не му търси отговорност ,че посещава държава която ни е определила за вражеска държава. Тоя дано изчезне най скоро време от политиката и въобще.

    13:02 19.12.2025

  • 47 Факт

    0 0 Отговор
    Масова психоза!

    13:05 19.12.2025

  • 48 По действителен случай

    1 0 Отговор
    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.- Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    13:08 19.12.2025

  • 49 Коментиращ

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мирише ми на":

    Озверят ли достатъчно народа, отмяната на смъртното наказание, няма да ги спаси престъпниците, дето се определят за "евроатлантици"!!!

    13:10 19.12.2025

  • 50 Бай Дън

    0 0 Отговор
    Също и Австрия тя има неутрална политика, ще се присъединят Италия, Испания, Гърция, Кипър , Португалия!

    13:11 19.12.2025

  • 51 Старец

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Историк":

    Всяка дума на Костадинов е истина. Такива продажници, като теб, не понасят истината. Щом имаш пари за даване, давай, но не бъркай в джоба на българите. Малко ли дадохме до сега на укрохунтата. В хотели ги настанявахме, храна им плащахме. Стига толкова. Затвор за продажниците, който набутват народа с нови заеми. Да живее ВЪЗРАЖДАНЕ.

    13:11 19.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове