Костадин Костадинов: Правителството смята да подари над 1 милиард лева на Украйна

В декларация от парламентарната трибуна Костадин Костадинов заяви, че българското правителство е взело решение България да предостави между 1 и 1,2 милиарда лева на Украйна под формата на безвъзмезден и безлихвен кредит - новина, която дълго време е била отричана от управляващите, но вече е факт според протоколите от заседание, приключило късно вечерта.
По думите на председателя на „Възраждане“ средствата ще бъдат възстановени само при две условия - ако Русия плати репарации след загуба на войната или ако Европейският съюз конфискува замразените руски активи в „Юроклиър“ в Белгия. Той подчерта, че и двете условия са неизпълними, като изрази позиция, че Украйна губи войната, а Белгия категорично отказва да допусне подобна конфискация, тъй като това би довело до сериозни финансови последици за страната и за европейската финансова система.
Костадинов каза, че на практика този заем представлява подарък, който ще бъде платен от българските граждани - пенсионери, работници и данъкоплатци. Той заяви, че в условията на вече заложени 19 милиарда лева нов дълг в бюджета, добавянето на още около 1 милиард лева за Украйна застрашава финансовата стабилност на страната. Председателят на „Възраждане“ посочи, че тези средства ще бъдат насочени към държава, която по думите му е потънала в корупция, като се позова на изказвания на представители на украинската антикорупционна администрация, както и на позиции, изразявани от президента на САЩ Доналд Тръмп.
Декларацията беше съпътствана от напрегната обстановка в пленарната зала и словесни сблъсъци с депутати от ПП-ДБ, които викаха "Слава Украина". Костадин Костадинов използва случая, за да отправи критики към поведението на народните представители и да заяви, че подобни сцени подкопават авторитета на парламента и показват, че в него има хора, които защитават чужди национални интереси, а не българските.
Той също така постави въпроса кой точно е упълномощил падналото правителство да вземе подобно решение и подчерта, че според „Възраждане“ то е незаконно и нелегитимно и обяви, че още същия ден политическата организация ще внесе проект на решение, с което ще настоява Народното събрание, след подновяване на работата си след Нова година, да отмени решението за предоставяне на средствата.
В изказването си Костадинов посочи, че вече има три държави от Европейския съюз - Чехия, Словакия и Унгария, които са отказали да подкрепят подобен финансов план, и заяви, че България може да се присъедини към тази група. Той предупреди, че ако решението не бъде отменено, ще бъде потърсена както политическа, така и наказателна отговорност от управляващите, като завърши декларацията си с призив за защита на българския национален интерес и с думите „Да живее България“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пепи Волгата
12:24 19.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
12:25 19.12.2025
4 А не на
12:25 19.12.2025
5 И все пак
12:25 19.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 За твоя раздут газ
До коментар #2 от "Британия 🇬🇧":Всяка е малка
12:26 19.12.2025
8 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #23, #40
12:26 19.12.2025
9 Абе
12:26 19.12.2025
10 С ирония за Европейският Съюз🤔
12:27 19.12.2025
11 Прав е Тагарев!
Срам за Унгария, Чехия и Словакия!
Коментиран от #20, #26, #35
12:27 19.12.2025
12 А до тук
Ще ги насранявате в хотели....Тези пари щяха да бъдат по-полезни за българите.
Ае спрете вече с тази фа ш и с т к а Украйна.
12:28 19.12.2025
13 ДрайвингПлежър
1,2 милиарда за НАЦИСТИТЕ И ЕВРОФАШИСТИТЕ има!
И ако сте гледали гласуването ППДБ гласуваха заедно с ГЕРБ и ДПС - какво ново очаквате след изборите, освен, че ППДБ изритаха ИТН и БСП за да седнат те в скута на Пеевски?!!!
12:28 19.12.2025
14 Ами
12:29 19.12.2025
15 Историк
Коментиран от #22, #51
12:30 19.12.2025
16 БЪЛГАРИЯ BG
До коментар #2 от "Британия 🇬🇧":ДАЙ ТИ 1МЛРД.НА УКРАЙНА ЧЕ АЗ НЯМАМ ЗА ДАВАНЕ
12:30 19.12.2025
17 А пък
До коментар #8 от "Последния Софиянец":На Желязков какво му се пише.....
Следващият протест ще бъде и срещу финансирането на Укрия.
12:31 19.12.2025
18 007 лиценз ту кил
12:31 19.12.2025
19 Мирише ми на
Коментиран от #49
12:33 19.12.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Прав е Тагарев!":Един такъв "гИрой" уби българин в България ❗
Друг такъв "гИрой" уби българин във Великобритания❗
А трети "гИрой" - синът на Укропосланика в България уби свой сънародник във Виена❗
Това ли са твоите "гИрои"- кумири‼️
12:34 19.12.2025
21 Анджо
12:37 19.12.2025
22 Хайде малко по-прагматично
До коментар #15 от "Историк":да обясниш какъв е интересът на България и на българския данъкоплатец да изплаща кредит и лихви за война, която не е негова.
Коментиран от #42, #43
12:38 19.12.2025
23 аххаа
До коментар #8 от "Последния Софиянец":с удоволствие ще плащаме за унищожението на руззия копейчо
Коментиран от #33
12:38 19.12.2025
24 Но ако ги
12:38 19.12.2025
25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЩО НЕ ВДИГНЕТЕ ПЕНСИИТЕ ОТ 01.01 ВМЕСТО ДА ДАВАТЕ НА ФА Ш ИСТА????
12:38 19.12.2025
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Прав е Тагарев!":Когато идоли са тези които гориха ЖИВИ ХОРА в Одеса- такива, като посочените в ком.20 са "гИроите"❗
12:38 19.12.2025
27 марш ве
12:39 19.12.2025
28 Като се замислиш
12:39 19.12.2025
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:39 19.12.2025
30 ЕДГАР КЕЙСИ
12:40 19.12.2025
31 Благодарим ти Европа
12:42 19.12.2025
32 връщай
12:42 19.12.2025
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "аххаа":Ей това ПО ПЕЙКИТЕ още не сте разбрали, че с вашите пари ZE си направи Златна тоалетна да ви се-ре на тъ-пи-те ти.кви❗ А Кая превъртя милиарди през естонски банки❗ А вий, вий си вий-те от кеф❗
12:44 19.12.2025
34 Майора
Коментиран от #36, #37
12:44 19.12.2025
35 Срам за русофоби и борсуци
До коментар #11 от "Прав е Тагарев!":кат теб
и парите за урк
да бъдат взети от вас смешкофци
от ваште банкови сметки
нали подкрепяте бункера?
давайте и не се ослушвайте както досега
12:46 19.12.2025
36 След корупционният скандал в
До коментар #34 от "Майора":Украйна без ревизия на отпуснатите досега средства нови не е редно да се предоставят.
12:50 19.12.2025
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "Майора":А не е ли СРАМ да подкрепяш УрсуЛиza която е разследвана за ЗЛОУПОТРЕБА ЗА МИЛИАРДИ, но делото е спряно ... защото е ИМУНИЗИРАНА❗
А не е ли СРАМ да подкрепяш КАЯ-та която е разследвана за ЗЛОУПОТРЕБА за 48 000 000 000€ ❗
/няма грешка в нулите/
И това са ДИПЛОшМАТКИТЕ начело на ЕсеС ‼️
12:51 19.12.2025
38 Българин
12:51 19.12.2025
39 Дика
12:52 19.12.2025
40 Швейк
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Не се ли умори да драскаш глупости непрекъснато?
12:52 19.12.2025
41 тоя
12:53 19.12.2025
42 Шоо
До коментар #22 от "Хайде малко по-прагматично":Плащането е да не стане и негова
12:54 19.12.2025
43 Швейк
До коментар #22 от "Хайде малко по-прагматично":Ами то може да се обясни, но как да го разбере една копейка чието междуушно пространство кънти на кухо?
Коментиран от #44
12:54 19.12.2025
44 Обяснявай тогава
До коментар #43 от "Швейк":Но без идеологически еквилибристики.
12:56 19.12.2025
45 Костя-собаката на Бойко
1.Чехия подкрепя, без да участва.
2.Заема ще го плаща Русия и ако ще Копейкин да си измисля 100 варианта.
3.Няма заложени 19 млд. нов дълг в удължителния бюджет.
4.Копейкин и думичка не ни казва, защо миналата година ГЕРБ обявиха дупка в бюджета 19 млд, за да могат мутрите крадци да си въстановят отнетите им от Асен Василев пари за крадене, дадени от ППДБ за повишаване стандарт, заплати, пенсии.
12:57 19.12.2025
46 Анджо
13:02 19.12.2025
47 Факт
13:05 19.12.2025
48 По действителен случай
13:08 19.12.2025
49 Коментиращ
До коментар #19 от "Мирише ми на":Озверят ли достатъчно народа, отмяната на смъртното наказание, няма да ги спаси престъпниците, дето се определят за "евроатлантици"!!!
13:10 19.12.2025
50 Бай Дън
13:11 19.12.2025
51 Старец
До коментар #15 от "Историк":Всяка дума на Костадинов е истина. Такива продажници, като теб, не понасят истината. Щом имаш пари за даване, давай, но не бъркай в джоба на българите. Малко ли дадохме до сега на укрохунтата. В хотели ги настанявахме, храна им плащахме. Стига толкова. Затвор за продажниците, който набутват народа с нови заеми. Да живее ВЪЗРАЖДАНЕ.
13:11 19.12.2025