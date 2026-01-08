Новини
Труп на мъж е открит в Петрич

8 Януари, 2026 15:46

По тялото не са установени следи от насилие, e заключението на медицинския екип

Труп на мъж е открит в Петрич - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Труп на мъж е бил открит в Петрич навръх Ивановден.

Тялото е забелязано около 23 часа на 7 януари на улица "Свобода" в непосредствена близост до болницата в града.

По първоначална информация 52-годишният петричанин Трайчо А. е лежал на тротоара, когато е бил забелязан от случайни минувачи, които незабавно са подали сигнал, съобщава Struma.com.

На място бързо са пристигнали екипи на намиращото се наблизо здравно заведение, но въпреки своевременната реакция лекарите само са констатирали смъртта на мъжа. По тялото не са установени следи от насилие, e заключението на медицинския екип.

По предварителни данни се предполага, че причината за смъртта е инфаркт.

Случаят е поет от органите на реда, като е извършен оглед и е уведомена прокуратурата.

Братът на починалия мъж обаче изразил съмнения за това, че брат му е починал от инфаркт и настоява за разследване. Според него Трайчо е бил здрав и не е имал никакви оплаквания.

Назначена е съдебномедицинска експертиза, която ще установи точната причина за настъпилата смърт.

Разследването по случая продължава.


  • 1 Полк.Ботев

    2 1 Отговор
    Уточнете в коя маала?
    Между ацтеки или апаши се е случило...

    15:54 08.01.2026

