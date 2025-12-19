Проф. Михаил Константинов: Радев няма да излезе на политическия терен. Изборният кодекс става тежко безобразие

През април е по-нормално да са изборите, да не ни затрупа снегът. Политиците мъдрост нямат. Нов политически играч по-скоро няма да има. Проектът на президента Румен Радев има два варианта - такъв с него и такъв без него. По-вероятно е да има такъв с него. Хората искат нещо ново, но не се знае как. Президент като нашия, избран от цял народ, да слезе и да се занимава с политика, няма такъв случай, освен в Бангладеш.
Това заяви математикът проф. Михаил Константинов в "Денят ON AIR".
Бъдещата подредба на депутатите
Според него трябва да се гледа от какво е печеливш българският народ, а не един или друг политик.
"Две уважавани агенции - "Маркет Линкс" и "Алфа Рисърч" публикуваха две изследвания, които съвпадат. От сегашната четворна коалиция остава тройна коалиция, защото едната малка партия потъва. Тази тройна коалиция, според "Маркет Линкс" ще има 123 мандата, а според "Алфа Рисърч" 124 мандата", допълни Константинов за Bulgaria ON AIR.
Президентът в Народното събрание
По думите му Румен Радев няма да излезе на политическия терен.
"Изборният кодекс става тежко безобразие. Навсякъде казват да не се отваря преди избори. Обаче нашите депутати се канят да направят същата грешка, която правят за десети път. В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. С нас стават 2%. След въвеждане на машините 2021 г. изборната активност спадна трайно с 500 000 българи. Трайно на всички урни, на които се гласува по двата начина, 68% избират да гласуват на хартия", изтъкна експертът.
Проф. Константинов е категоричен, че време за въвеждане на нови машини няма.
"Не е само да се купят машините, трябва да се обучат и хората на тази технология. Всяко съществено въведение в изборните технологии изисква 10 години да се приложи и да се усвои", обясни той.
5 Хипотетично
Това повишава или заличава доверието в безпристрастната машина, обслужвана от пристрастна частна фирма, съхраняваща в свой склад 10 хиляди изборни машини-компютри. А може ли компютър да бъде програмиран от финансово пристрастен към партия компютърен специалист или е изключено?!
А НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕБРОИМ КОЛКО СТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА.
АКО ОТИДИТЕ ДА ПРОИЗВЕЖДАТЕ НЕЩО,ЩЕ СТЕ ПО-ПОЛЕЗНИ.
Днес всички от гроб са на амбразурата
8 Машините са за измама
В България центърът за изборни измами, манипулации и фалшификации е "Информационно обслужване" - АД.
На машинната разписка си гласувал за Иван, а в центъра за измами и фалшификации отчитат, че си гласувал за Драган.
И с хартиените бюлетини е така. Следователно, "Информационно обслужване" -АД трябва да се елиминира от изборния процес.
В ЦИК взимат достатъчно големи заплати, за да се правят на ощипани мадами, вместо да поемат отговорност за отчитане на изборните резултати.
Най-лесно и безапелационно ( без право на протест) се фалшифицират избори с машини, т.е., с компютри, които ВИНАГИ лесно могат да се манипулират.
До коментар #5 от "Хипотетично":Уважаемия професор, ако следи коментарите да отговори на коментар 5. Защо е възможно машината да разпечатва име на кандидат за урната, а в паметта си безпристрастно да отчита: "гласувал за никого"?
23:08 19.12.2025
10 Все искаме ,
Никой не иска да маха мишо и ИО, вкл. ПП-лгДБ, а по-скоро да го овладее...
18 иван костов
До коментар #18 от "иван костов":Никой не знае кой е "онзи Спасител", затова се успокой!
23 Така е като не гласувате
До коментар #10 от "Все искаме ,":Изкуфелите са супер нагли и се врат сами!
23:28 19.12.2025
Хахаха! Вие сте пълни аматьори бе, "аналлизатори" ориенталски заблатени.
До коментар #7 от "Стамо":А вие къде сте бе
