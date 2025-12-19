Новини
Проф. Михаил Константинов: Радев няма да излезе на политическия терен. Изборният кодекс става тежко безобразие

19 Декември, 2025 22:47 950 27

В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. С нас стават 2%. След въвеждане на машините 2021 г. изборната активност спадна трайно с 500 000 българи, коментира експертът

Проф. Михаил Константинов: Радев няма да излезе на политическия терен. Изборният кодекс става тежко безобразие - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

През април е по-нормално да са изборите, да не ни затрупа снегът. Политиците мъдрост нямат. Нов политически играч по-скоро няма да има. Проектът на президента Румен Радев има два варианта - такъв с него и такъв без него. По-вероятно е да има такъв с него. Хората искат нещо ново, но не се знае как. Президент като нашия, избран от цял народ, да слезе и да се занимава с политика, няма такъв случай, освен в Бангладеш.

Това заяви математикът проф. Михаил Константинов в "Денят ON AIR".

Бъдещата подредба на депутатите

Според него трябва да се гледа от какво е печеливш българският народ, а не един или друг политик.

"Две уважавани агенции - "Маркет Линкс" и "Алфа Рисърч" публикуваха две изследвания, които съвпадат. От сегашната четворна коалиция остава тройна коалиция, защото едната малка партия потъва. Тази тройна коалиция, според "Маркет Линкс" ще има 123 мандата, а според "Алфа Рисърч" 124 мандата", допълни Константинов за Bulgaria ON AIR.

Президентът в Народното събрание

По думите му Румен Радев няма да излезе на политическия терен.

"Изборният кодекс става тежко безобразие. Навсякъде казват да не се отваря преди избори. Обаче нашите депутати се канят да направят същата грешка, която правят за десети път. В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. С нас стават 2%. След въвеждане на машините 2021 г. изборната активност спадна трайно с 500 000 българи. Трайно на всички урни, на които се гласува по двата начина, 68% избират да гласуват на хартия", изтъкна експертът.

Проф. Константинов е категоричен, че време за въвеждане на нови машини няма.

"Не е само да се купят машините, трябва да се обучат и хората на тази технология. Всяко съществено въведение в изборните технологии изисква 10 години да се приложи и да се усвои", обясни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гнус голяма

    26 3 Отговор
    А тоз е единственият професор в света по нищо приказване.

    22:53 19.12.2025

  • 2 Пожелавам

    14 2 Отговор
    Вземи се скрий , а преди това си запали дипломата за професор ,защото и сатаната няма да те пожелае в земята

    22:55 19.12.2025

  • 3 Дрътия е Бог

    5 1 Отговор
    ЧатГпт ряпа да яде пред тоз! АмонРа на 21 век! Тея гадни болести що ходят само по добри хорица, туй ще пребъде!

    22:56 19.12.2025

  • 4 доник

    15 1 Отговор
    Злото старче което над десетилетия пазаши изборите за ГЕРБ ДПС откакто беше отстранен обикаля студията и съска злоба

    22:57 19.12.2025

  • 5 Хипотетично

    11 1 Отговор
    Професора да каже: Защо машина може да разпечатва име на кандидат при машинен избор , а в паметта си да отчита: "гласувал за никого"?!
    Това повишава или заличава доверието в безпристрастната машина, обслужвана от пристрастна частна фирма, съхраняваща в свой склад 10 хиляди изборни машини-компютри. А може ли компютър да бъде програмиран от финансово пристрастен към партия компютърен специалист или е изключено?!

    Коментиран от #9

    22:59 19.12.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 0 Отговор
    ХАЙДЕ ВСИЧКИ ПРОФЕСОРИ,АНАЛИЗАТОРИ ,ПОЛИТОЛОЗИ И ТЕМ ПОДОБНИ,ДА ИЗЛИЗАТ И ДА РАЗТЯГАТ ЛОКУМИ.
    А НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕБРОИМ КОЛКО СТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА.
    АКО ОТИДИТЕ ДА ПРОИЗВЕЖДАТЕ НЕЩО,ЩЕ СТЕ ПО-ПОЛЕЗНИ.

    22:59 19.12.2025

  • 7 Стамо

    10 4 Отговор
    Чиба герберско псе
    Днес всички от гроб са на амбразурата

    Коментиран от #25

    22:59 19.12.2025

  • 8 Машините са за измама

    3 5 Отговор
    Европа гласува с хартиени бюлетини.

    В България центърът за изборни измами, манипулации и фалшификации е "Информационно обслужване" - АД.

    На машинната разписка си гласувал за Иван, а в центъра за измами и фалшификации отчитат, че си гласувал за Драган.

    И с хартиените бюлетини е така. Следователно, "Информационно обслужване" -АД трябва да се елиминира от изборния процес.

    В ЦИК взимат достатъчно големи заплати, за да се правят на ощипани мадами, вместо да поемат отговорност за отчитане на изборните резултати.

    Най-лесно и безапелационно ( без право на протест) се фалшифицират избори с машини, т.е., с компютри, които ВИНАГИ лесно могат да се манипулират.

    23:07 19.12.2025

  • 9 Предизвиквам

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хипотетично":

    Уважаемия професор, ако следи коментарите да отговори на коментар 5. Защо е възможно машината да разпечатва име на кандидат за урната, а в паметта си безпристрастно да отчита: "гласувал за никого"?

    23:08 19.12.2025

  • 10 Все искаме ,

    7 0 Отговор
    Младите а не спряхте да ни тикате изкуфелите .

    Коментиран от #23

    23:09 19.12.2025

  • 11 Коня с оня

    5 2 Отговор
    Тия се е•ават с народа….май трябва тояга до играе и да се свика велико народно събрание

    23:10 19.12.2025

  • 12 Ха сега де...

    6 2 Отговор
    Абе тоя толкова ли е беден, че трябва да захлебва с публикации в медиите и ние сме длъжни да му четем глупостите? На всичко отгоре и трябва да ви гледаме рекламите защото това финансирало медията. А мен кой ме финансира да ви чета простотиите?

    23:10 19.12.2025

  • 13 Варненец

    3 3 Отговор
    Райската, като първанката ще стане, а ли о вземе да си прави партийна. Никой не обича капейките

    23:12 19.12.2025

  • 14 Кой му пука бре дали

    5 1 Отговор
    Радев щял да излезе на политическия терен. Край, ...ще мрем и почвайте да грабите банки и кво ви падне щот ЕК каза че е законно. Аз лично всичките си спестявания в динамит и други подобни ваксини инвестирам и само чакам още малко да ме издразни някое атлантенце че да го ваксинирам кардинално

    23:13 19.12.2025

  • 15 Хаха

    4 1 Отговор
    Най-голямото безобразие по време на избори е мишо алабалата от ИО и ми е много чудно как нито една партия "не забелязва" това! Вероятно сме единствената държава в света, в която фирма да администрира изборния софтуер, брои и обобщава резултатите, а това не се прави от ЦИК със собствен софтуер!
    Никой не иска да маха мишо и ИО, вкл. ПП-лгДБ, а по-скоро да го овладее...

    23:18 19.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 факти

    2 1 Отговор
    защо не пишете за протестите в брюксел

    23:22 19.12.2025

  • 18 иван костов

    5 3 Отговор
    В случаят Константинов е прав! Радев няма да излезе на политическият терен. Просто не става за такава работа. Вербуван е от американците, от руснаците и от Бог знае кой! По време на служебните му правителства се вършеха големи магарии, така че не е онзи Спасител, който чакат хората! Има и доминантна жена, която му влияе зле! Тц, не става!

    Коментиран от #22

    23:22 19.12.2025

  • 19 ТОА ПА...?!

    3 1 Отговор
    Така ли не спечели пари ,барем за едно костюмче,та все с едни вълнени пуловерчета ми се изстипосва пред камерите...

    23:22 19.12.2025

  • 20 1111

    4 1 Отговор
    Дядка, гледай си информатиката и не се бъркай в политиката!

    23:25 19.12.2025

  • 21 Да Ви кажа честно...!

    5 1 Отговор
    Вече взе да ми идва в повечко,появата на все един и същ фъфлещ булдог, в ефира на ТВ...

    23:26 19.12.2025

  • 22 Лостов,

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "иван костов":

    Никой не знае кой е "онзи Спасител", затова се успокой!

    23:26 19.12.2025

  • 23 Така е като не гласувате

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Все искаме ,":

    Изкуфелите са супер нагли и се врат сами!

    23:28 19.12.2025

  • 24 хаха

    1 2 Отговор
    Ама питай и аз ще ти казвам по-рано бе прошляк. Чорапа има да довърши първо бесепе-в-скоби-ку...да им вземе местните структури...и така да ходи на избори.

    Хахаха! Вие сте пълни аматьори бе, "аналлизатори" ориенталски заблатени.

    23:30 19.12.2025

  • 25 смехоран

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Стамо":

    А вие къде сте бе

    23:32 19.12.2025

  • 26 Абеееее то като се замислиш

    2 0 Отговор
    Ама точно тоа Мишо Константинов ооооосра пейзажа. Ама брутално го ооооосра....Аз мноооо добре си спомням, кво беше, че и как за празните чували скимтя....

    23:51 19.12.2025

  • 27 Защо

    1 0 Отговор
    Продължавате до каните това герберско леке навсякъде да ни говори глупости и лъжи?

    23:52 19.12.2025

