18-годишно момиче с книжка от месец май загина на място при катастрофа
  Тема: Войната на пътя

18-годишно момиче с книжка от месец май загина на място при катастрофа

20 Декември, 2025 12:38 965 10

  • катастрофа-
  • варна-
  • село казашко-
  • момиче

Момичето е пътувало в посока Варна

18-годишно момиче с книжка от месец май загина на място при катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Момиче на 18 години загина тази сутрин при катастрофа край село Казашко, съобщиха за БТА от дирекцията на полицията във Варна. Инцидентът е станал около 8:30 часа.

Момичето е пътувало в посока Варна. В района на селото е загубило контрол над автомобила и е навлязло в насрещното движение, където се е ударило странично в камион.

По първоначални данни в района е имало мъгла и пътят е бил влажен.

Момичето, което има книжка от май тази година, е загинало на място. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни.

Движението по Крайезерния път е ограничено и колите се пренасочват. Работата по случая продължава.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 2 Отговор
    ЗА КЪДЕ БЪРЗАТЕ????

    12:40 20.12.2025

  • 2 Заспала е на волана

    2 3 Отговор
    И за винаги за жалост.

    12:41 20.12.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 4 Отговор
    Може и да се самоубила,защото не е искала да влезе в Клуба на богатите!🦧👩😪👩🦧

    12:44 20.12.2025

  • 4 е па

    1 6 Отговор
    нема лошо

    12:45 20.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гpoбap-eкcxyматop4

    2 6 Отговор
    xxpaнна за чeppввейччетатаа! Единн yypoд по-малко!

    12:51 20.12.2025

  • 7 Механик

    6 0 Отговор
    Прекалената арогнатност и самоувереност УБИВАТ.
    Младите под влияние на медии и соц. мрежи, много силно повярваха в себе си . Културата, възпитанието, уважението към другия човек и толерантността в техните очи се явяват недостатъци и признак на слабост. Невероятните си подсъзнателни комплекси компенсират с бруталност. Резултатите не закъсняват, както виждате.

    12:54 20.12.2025

  • 8 Дедо

    1 0 Отговор
    100 процента с бмв с изтъркани гуми

    13:09 20.12.2025

  • 9 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР4

    1 2 Отговор
    по "празниците " хиляди богаташчета, бизнесменчета yppoдливвите и чaaвeттaa и цялата и жалkka poддаа ще претърпятт инциденти и ще пyykkннат. Ще се вмиppишaтт, воняяя на ppaзлoжeeннo, чеервeeeи. Keeф!

    13:11 20.12.2025

  • 10 гегир

    0 0 Отговор
    тоя крайезерният път е много гаден и разбит заради многото камиони които го използват. Винаги съм избягвал да минавам по него,натоварен ,разбит и пълен с камиони които карат като обезумели.

    13:25 20.12.2025

