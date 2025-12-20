18-годишно момиче с книжка от месец май загина на място при катастрофа

Момиче на 18 години загина тази сутрин при катастрофа край село Казашко, съобщиха за БТА от дирекцията на полицията във Варна. Инцидентът е станал около 8:30 часа.

Момичето е пътувало в посока Варна. В района на селото е загубило контрол над автомобила и е навлязло в насрещното движение, където се е ударило странично в камион.

По първоначални данни в района е имало мъгла и пътят е бил влажен.

Момичето, което има книжка от май тази година, е загинало на място. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни.

Движението по Крайезерния път е ограничено и колите се пренасочват. Работата по случая продължава.