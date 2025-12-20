18-годишно момиче с книжка от месец май загина на място при катастрофа

Момиче на 18 години загина тази сутрин при катастрофа край село Казашко, съобщиха за БТА от дирекцията на полицията във Варна. Инцидентът е станал около 8:30 часа.
Момичето е пътувало в посока Варна. В района на селото е загубило контрол над автомобила и е навлязло в насрещното движение, където се е ударило странично в камион.
По първоначални данни в района е имало мъгла и пътят е бил влажен.
Момичето, което има книжка от май тази година, е загинало на място. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни.
Движението по Крайезерния път е ограничено и колите се пренасочват. Работата по случая продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
12:40 20.12.2025
2 Заспала е на волана
12:41 20.12.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
12:44 20.12.2025
4 е па
12:45 20.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 гpoбap-eкcxyматop4
12:51 20.12.2025
7 Механик
Младите под влияние на медии и соц. мрежи, много силно повярваха в себе си . Културата, възпитанието, уважението към другия човек и толерантността в техните очи се явяват недостатъци и признак на слабост. Невероятните си подсъзнателни комплекси компенсират с бруталност. Резултатите не закъсняват, както виждате.
12:54 20.12.2025
8 Дедо
13:09 20.12.2025
9 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР4
13:11 20.12.2025
10 гегир
13:25 20.12.2025