КС образува дело за референдума за еврото

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото по искане на 51 депутати от 51-вото Народно събрание. Те настояват КС да провери дали е противоконституционно решението на парламента да не приеме решение, с което да отхвърли предложението за провеждане на национален референдум, съобщи Нова тв.
Референдумът беше предложен от президента Румен Радев на 12 май 2025 г. и е с въпроса „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута – еврото – през 2026 г.?“ Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.
В началото на месеца парламентът отхвърли искането на президента за референдум с 81 гласа "за", 135 "против", а трима се въздържаха.
1 Коце от Максуда, Варна
Коментиран от #7
13:10 22.12.2025
2 Пешо В о л г а т а
Водя руска пропаганда в Брюксел и юи плащат 25 000 еврака!
13:11 22.12.2025
3 АГАТ а Кристи
Вечна дружба с КГБ и ГРУ !!!
Коментиран от #4
13:12 22.12.2025
4 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":МИ ПЛАЩАЙТЕ 90 МИЛИАРДА НА МАГИСТРАЛНАТА ЖРИЦА КАЛАС И СЕ КЕФЕТЕ НА ПРОПАДАЩОТО ЕВРО ..ЕЙ ПР00СТ НАРОД ЕЙ
Коментиран от #13
13:15 22.12.2025
5 Украйна
13:15 22.12.2025
6 Последния Софиянец
13:15 22.12.2025
7 Точен
До коментар #1 от "Коце от Максуда, Варна":Костадин не живее в район "Одесос", където е разположена "Максуда". Той живееше в район "Владислав Варненчик", който е на поне 2 км от "Максуда". Сега живее пак в община Варна, в село Константиново. Що се отнася до "огромната" му вила, 70 % от вилите край нея са по-големи, площта, която Костадинов обитава е 78 кв м. Така че Костадин няма нищо общо с Максуда. 9398
13:15 22.12.2025
8 Новичок
13:16 22.12.2025
9 Не , че
13:17 22.12.2025
10 Хипотетично
13:19 22.12.2025
11 Само
Коментиран от #18
13:21 22.12.2025
12 С тези
13:23 22.12.2025
13 И Румъния ще плаща
До коментар #4 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":Нищо, че не е в еврото. Само Унгария, Словакия и Чехия няма да плащат. Не зависи от еврото, сельо.
13:24 22.12.2025
14 1488
като НАТО и ОТАН
13:25 22.12.2025
15 в кратце
13:26 22.12.2025
16 Перо
13:28 22.12.2025
17 Киро тъпото
13:28 22.12.2025
18 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Само":С този заем 400 млрд лева за Украйна няма начин да не гръмне.
13:31 22.12.2025
19 Историк
13:36 22.12.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:41 22.12.2025
21 Да де
13:41 22.12.2025