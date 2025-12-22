Новини
България »
КС образува дело за референдума за еврото

КС образува дело за референдума за еврото

22 Декември, 2025 13:08 914 21

  • кс-
  • референдум-
  • евро

Това се случва по искане на 51 народни представители

КС образува дело за референдума за еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото по искане на 51 депутати от 51-вото Народно събрание. Те настояват КС да провери дали е противоконституционно решението на парламента да не приеме решение, с което да отхвърли предложението за провеждане на национален референдум, съобщи Нова тв.

Референдумът беше предложен от президента Румен Радев на 12 май 2025 г. и е с въпроса „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута – еврото – през 2026 г.?“ Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.

В началото на месеца парламентът отхвърли искането на президента за референдум с 81 гласа "за", 135 "против", а трима се въздържаха.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коце от Максуда, Варна

    5 23 Отговор
    От 1 януари въвеждаме рублата!

    Коментиран от #7

    13:10 22.12.2025

  • 2 Пешо В о л г а т а

    7 20 Отговор
    Аз избрах еврото!
    Водя руска пропаганда в Брюксел и юи плащат 25 000 еврака!

    13:11 22.12.2025

  • 3 АГАТ а Кристи

    2 21 Отговор
    Нема страшно. И да го въведем, сина Решетников ще си ни върне рублата като национална валута
    Вечна дружба с КГБ и ГРУ !!!

    Коментиран от #4

    13:12 22.12.2025

  • 4 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":

    МИ ПЛАЩАЙТЕ 90 МИЛИАРДА НА МАГИСТРАЛНАТА ЖРИЦА КАЛАС И СЕ КЕФЕТЕ НА ПРОПАДАЩОТО ЕВРО ..ЕЙ ПР00СТ НАРОД ЕЙ

    Коментиран от #13

    13:15 22.12.2025

  • 5 Украйна

    17 1 Отговор
    Губи войната,защото по дб,герб и ДПС се крият в партийния дом вместо да отидат на място да помагат.взимат по 25 бона,маат кюфтаци и лаят като пудела дето им раздаваше пачките

    13:15 22.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    29 ти декември 18 ч протест срещу еврото в цяла България.

    13:15 22.12.2025

  • 7 Точен

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коце от Максуда, Варна":

    Костадин не живее в район "Одесос", където е разположена "Максуда". Той живееше в район "Владислав Варненчик", който е на поне 2 км от "Максуда". Сега живее пак в община Варна, в село Константиново. Що се отнася до "огромната" му вила, 70 % от вилите край нея са по-големи, площта, която Костадинов обитава е 78 кв м. Така че Костадин няма нищо общо с Максуда. 9398

    13:15 22.12.2025

  • 8 Новичок

    12 2 Отговор
    Това добре ама какво става с Цънцарова ?

    13:16 22.12.2025

  • 9 Не , че

    3 5 Отговор
    ще мине .

    13:17 22.12.2025

  • 10 Хипотетично

    4 5 Отговор
    След дъжд -качулка за удавените мераци на тъжителите.

    13:19 22.12.2025

  • 11 Само

    8 2 Отговор
    да не гръмне Евробалона !

    Коментиран от #18

    13:21 22.12.2025

  • 12 С тези

    6 5 Отговор
    Руски санкции и урсулофашистщина,така ще ядосат Путин,че в най-скоро време няма да остане ни евросъюз,ни еврозона,ни евро.

    13:23 22.12.2025

  • 13 И Румъния ще плаща

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Нищо, че не е в еврото. Само Унгария, Словакия и Чехия няма да плащат. Не зависи от еврото, сельо.

    13:24 22.12.2025

  • 14 1488

    4 2 Отговор
    666 е 666 наопаки
    като НАТО и ОТАН

    13:25 22.12.2025

  • 15 в кратце

    8 5 Отговор
    Не съм Съгласен в България да се въведе единната, европейска валута – еврото през 2026-та година!

    13:26 22.12.2025

  • 16 Перо

    6 1 Отговор
    Сетила се Мара да се побара!

    13:28 22.12.2025

  • 17 Киро тъпото

    6 1 Отговор
    Разбрах се с корумпето Урсула да ни натикат в еврото с измама.откровенията на един измамник от оня запис

    13:28 22.12.2025

  • 18 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Само":

    С този заем 400 млрд лева за Украйна няма начин да не гръмне.

    13:31 22.12.2025

  • 19 Историк

    3 1 Отговор
    Няма случай ДС-КГБ да се откажат от сценариите си.

    13:36 22.12.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    КС ако реши, че убитият не е трябвало да бъде убит какво ще се промени 🤔❓‼️

    13:41 22.12.2025

  • 21 Да де

    1 1 Отговор
    Ама щом не искате еврото никой на сила не ви кара да се разплащате. с него.Ако намерите някой да ви дава в магазините без пари веднага ще ви подкрепя и аз,дотогава приятно гладуване.

    13:41 22.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове