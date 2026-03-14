Новини
България »
Трайков: Енергийната свързаност е в основата на сигурността и икономическото развитие на региона

14 Март, 2026 15:45

  • трайчо трайков-
  • енергетика-
  • солун-
  • солунската търговска камара

Задачата ни сега е да развием Вертикалния газов коридор и да го превърнем в трасе за сигурни и конкурентни доставки

Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков участва в международната конференция „Кръгови пристанища за глобална търговия: зелена инфраструктура и интелигентна свързаност“, която се проведе в Солун. Форумът беше организиран от Българо-гръцката търговско-промишлена палата, в партньорство с Българската търговско-промишлена палата и Солунската търговска камара и събра представители на институции, бизнеса и експертната общност от региона.

В изказването си министър Трайков подчерта, че в условията на динамична геополитическа среда, енергийната и инфраструктурната свързаност между държавите се превръща в ключов фактор за икономическата стабилност и сигурността на Европа.

“Днес енергийната карта на Европа е силно променена. Някои процеси буквално се обърнаха – например енергийните потоци, които в миналото се движеха основно от север към юг, днес все по-често следват обратната посока. Въпреки тези промени, основните принципи на енергийната сигурност остават непроменени, както и значението на последователността в развитието на регионалните енергийни проекти”, посочи министър Трайков.

„Преди години малцина виждаха стратегическата стойност на някои от инициативите за регионална енергийна свързаност. Днес тяхното значение е безспорно“, отбеляза той. Като пример министърът посочи газовата връзка между България и Гърция – проект, чието значение днес е ключово.

По думите му една от най-важните теми в съвременното енергийно сътрудничество между България и Гърция е Вертикалният газов коридор – стратегическа инициатива, която засилва ролята на Гърция като входна точка за газови доставки към Европа и поставя България в центъра на енергийната свързаност между Югоизточна и Централна Европа. Коридорът преминава през България и Румъния и достига до Украйна с нейните значителни капацитети за съхранение на природен газ, а оттам – към Молдова, Унгария, Словакия и Сърбия. „Подобен инфраструктурен проект може да бъде успешен само чрез координиран и стратегически подход между партньорските държави. Задачата ни днес е да го превърнем в сигурно и надеждно трасе за конкурентни доставки“, подчерта министърът.

Трайков открои значението на развитието на регионалната газова инфраструктура и диверсификацията на доставките, включително чрез участието на България в плаващия терминал за регазификация на втечнен природен газ в Александруполис.

В изказването си министърът акцентира и върху по-широкия контекст на енергийната трансформация. По думите му днес енергетиката вече не е само сектор от икономиката, а стратегическа основа за технологично развитие, конкурентоспособност и сигурност. „Истинската енергийна сигурност се изгражда върху три стълба – модерна инфраструктура, доверие и сътрудничество между държавите и стратегическо планиране“, подчерта той.

Министърът отбеляза още, че предизвикателствата пред енергийния сектор – от геополитическата нестабилност до ценовите шокове на международните пазари – изискват общи решения и по-тясно регионално партньорство. „Работейки заедно, можем да превърнем свързаността в източник на устойчивост, а енергията – в двигател на икономическото развитие“, посочи Трайков.

Конференцията в Солун постави акцент върху ролята на зелената инфраструктура и интелигентната свързаност за развитието на устойчиви транспортни и енергийни мрежи в региона, както и върху значението на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа за изграждането на по-сигурна и конкурентоспособна енергийна система.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоз човечец колко пъти ни го

    4 0 Отговор
    изтъпанчвате днес

    претопляте пак манджата с грозде с Енергийната свързаност
    дето си бръщолеви

    15:50 14.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Този вертикален коридор го изгради Тодор Живков. Вие сте некадърни да го боядисате.

    15:53 14.03.2026

  • 3 Прецакан от ППтрайчо

    1 0 Отговор
    40% от парното на съседа (по милост 20%), ще плащам аз, понеже ползвам климатик, но съседа няма да плаща нито 40% нито 1% от ел.енергия на моя електромер

    16:00 14.03.2026

  • 4 Гламасак

    2 1 Отговор
    На дрънкай лозунги, а започнете да купувате руски нефт докато можете, за да осигурите суровина с ниски транспортни разходи и за която е пригодена рафинерията ни.

    16:05 14.03.2026

  • 5 Каква сигурност

    1 0 Отговор
    На фона на хаоса,който се завърта?!Не утихне ли войната в Иран,никаква икономическа,енергийна и териториална сигурност няма.Кощунство е да си говори за газови коридори и връзки.....пир по време на чума.Виж,ако политическата класа има достъп да някаква информация,че войната скоро ще приключи.....тогава така високопарно и убедено всеки би говорил за изграждането на същите.Или масите трябва да плащат като попове,/пакета с помощи ще е за от лъв нагоре/и да се държат в страх?Давай инфлация,давай увеличение......ни един,може и пет газови коридора да изградите.

    16:23 14.03.2026

  • 6 име

    0 0 Отговор
    Апсурд е този продажен ГЕPБoпитeк да говори за енергийна сигурност и икономическо развитие. От него може да очакваме само схеми с ВЕИта, спиране на ТЕЦове, които работят с наши въглиша и от това по-сигурно няма, спиране на евтини проекти за нови ядрени мощности с руските реактори и наливане на пари в скъпи проекти с американски реакто. Както и скъпа руска газ, щото е минала през правилния прекупвач.

    17:06 14.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове