Трайков: Енергийната свързаност е в основата на сигурността и икономическото развитие на региона

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков участва в международната конференция „Кръгови пристанища за глобална търговия: зелена инфраструктура и интелигентна свързаност“, която се проведе в Солун. Форумът беше организиран от Българо-гръцката търговско-промишлена палата, в партньорство с Българската търговско-промишлена палата и Солунската търговска камара и събра представители на институции, бизнеса и експертната общност от региона.

В изказването си министър Трайков подчерта, че в условията на динамична геополитическа среда, енергийната и инфраструктурната свързаност между държавите се превръща в ключов фактор за икономическата стабилност и сигурността на Европа.

“Днес енергийната карта на Европа е силно променена. Някои процеси буквално се обърнаха – например енергийните потоци, които в миналото се движеха основно от север към юг, днес все по-често следват обратната посока. Въпреки тези промени, основните принципи на енергийната сигурност остават непроменени, както и значението на последователността в развитието на регионалните енергийни проекти”, посочи министър Трайков.

„Преди години малцина виждаха стратегическата стойност на някои от инициативите за регионална енергийна свързаност. Днес тяхното значение е безспорно“, отбеляза той. Като пример министърът посочи газовата връзка между България и Гърция – проект, чието значение днес е ключово.

По думите му една от най-важните теми в съвременното енергийно сътрудничество между България и Гърция е Вертикалният газов коридор – стратегическа инициатива, която засилва ролята на Гърция като входна точка за газови доставки към Европа и поставя България в центъра на енергийната свързаност между Югоизточна и Централна Европа. Коридорът преминава през България и Румъния и достига до Украйна с нейните значителни капацитети за съхранение на природен газ, а оттам – към Молдова, Унгария, Словакия и Сърбия. „Подобен инфраструктурен проект може да бъде успешен само чрез координиран и стратегически подход между партньорските държави. Задачата ни днес е да го превърнем в сигурно и надеждно трасе за конкурентни доставки“, подчерта министърът.

Трайков открои значението на развитието на регионалната газова инфраструктура и диверсификацията на доставките, включително чрез участието на България в плаващия терминал за регазификация на втечнен природен газ в Александруполис.

В изказването си министърът акцентира и върху по-широкия контекст на енергийната трансформация. По думите му днес енергетиката вече не е само сектор от икономиката, а стратегическа основа за технологично развитие, конкурентоспособност и сигурност. „Истинската енергийна сигурност се изгражда върху три стълба – модерна инфраструктура, доверие и сътрудничество между държавите и стратегическо планиране“, подчерта той.

Министърът отбеляза още, че предизвикателствата пред енергийния сектор – от геополитическата нестабилност до ценовите шокове на международните пазари – изискват общи решения и по-тясно регионално партньорство. „Работейки заедно, можем да превърнем свързаността в източник на устойчивост, а енергията – в двигател на икономическото развитие“, посочи Трайков.

Конференцията в Солун постави акцент върху ролята на зелената инфраструктура и интелигентната свързаност за развитието на устойчиви транспортни и енергийни мрежи в региона, както и върху значението на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа за изграждането на по-сигурна и конкурентоспособна енергийна система.