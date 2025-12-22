Новини
Почина бивш министър на културата

Почина бивш министър на културата

22 Декември, 2025 13:44 1 881 28

  • георги йорданов-
  • министър на културата

В началото на тази година Георги Йорданов бе отличен от президента Румен Радев с орден „Стара планина“ (първа степен) 

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Почина бившият министър на културата Георги Йорданов, съобщиха от Съюза на българските писатели, чиито член е Йорданов, предаде БТА.

В началото на тази година Георги Йорданов бе отличен от президента Румен Радев с орден „Стара планина“ (първа степен) за изключително големи заслуги в областта на българската култура и изкуство. През 2023 г. получи „Златен век – огърлие“ от министъра на културата Найден Тодоров.

Георги Йорданов е роден на 29 май 1934 г. в Твърдица. През 1956 г. завършва право в Софийския държавен университет. Получава висше образование – юрист. От 1986 до 1989 г. е министър на културата, науката и просветата в правителството на Георги Атанасов.


  • 1 Винченцо Андолини

    7 4 Отговор
    Жон ТриВолта?

    13:45 22.12.2025

  • 2 Маке

    16 7 Отговор
    Не го познавам, ма нека му е лека земьята.

    Коментиран от #5, #17

    13:47 22.12.2025

  • 3 Тома

    26 11 Отговор
    Предпоследния комунист.Остава бати Бойко тиквата

    13:49 22.12.2025

  • 4 Нещо

    11 9 Отговор
    за етноса ?

    13:50 22.12.2025

  • 5 Европеец

    19 13 Отговор

    До коментар #2 от "Маке":

    Аз също не го познавам, но знам че е направил много за българската култура....доживял е преклонна възраст-91 години...... Бог да го прости.....

    Коментиран от #13

    13:51 22.12.2025

  • 6 Петото измерение

    7 6 Отговор
    Ще приключи чистенето на 15. 01. ! Много ще си отидат…

    13:55 22.12.2025

  • 7 и какво

    13 12 Отговор
    е написал писателя Йордаов , или никой без подписа му не можеше да се нарича писател. то това е изтинското лице което определяше некаква културна практика в БЪЛГАРИЯ . май не успя да прежали вестта че путин пада

    13:56 22.12.2025

  • 8 Резидента награди

    18 14 Отговор
    комунистически боклук.
    Вече почти изпукаха

    13:57 22.12.2025

  • 9 О ужас

    16 13 Отговор
    Още ли има живи комунисти ве..............
    36 години от падането на комунизЪма,ние си продължаваме да ги хрантутим.
    Ееее,не сме народ,не сме народ и туй то.

    Коментиран от #10, #11

    13:59 22.12.2025

  • 10 А бе,

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "О ужас":

    небой се иде €врозона !

    14:05 22.12.2025

  • 11 Фашага

    18 4 Отговор

    До коментар #9 от "О ужас":

    Нема, останаха само децата на бивши фашисти и нагаждачи. Жална ни майка.

    Коментиран от #23, #25

    14:06 22.12.2025

  • 12 Дълго живя

    13 7 Отговор
    Тоя що нещо извлече, мани, мани!

    14:07 22.12.2025

  • 13 ми като

    15 5 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    не го познаваш си трай, ТОЯ който направи нещо за културата по онова време и беше дълго на тази длъжност се казваше ПРОФЕСОР АЛЕКСАНДЪР ФОЛ, с ВУЙЧО ПРОФЕСОР АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ и той трябваше да е БАЛАБАНОВ но за да не се бъркат хората , прие това име което наследи ПРОФЕСОР ВАЛЕРИЯ ФОЛ. ТОЙ Е СЪЗДАТЕЛ НА ТРАКЛОГИЯТА а комунягата на снимката го смени след като братушките отстреляха ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА през 82 ра ,УЧЕНИЧКА НА ФОЛ защото я научи че и БЪЛГАРИТЕ СА ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА

    14:07 22.12.2025

  • 14 град КОЗЛОДУЙ

    9 7 Отговор
    дано скоро да се оправи човека, пак да краде

    14:12 22.12.2025

  • 15 БОГ ДА ГО ПРОСТИ!

    14 6 Отговор
    Поне този можеше до последно да го срещнеш на концерти театрални и оперни постановки за разлика от много “културтрегери”, които освен събития, свързани с тях самите, нищо друго не ги интересува! Бог да го прости…в нормална държава не не би станал министър, но пък дай боже повече такива граждани в една държава!

    14:13 22.12.2025

  • 16 Стара Велика България

    12 8 Отговор
    Бог да го прости! Само хубаво се чуваше за него..

    14:18 22.12.2025

  • 17 АЛИЛУЯ

    8 13 Отговор

    До коментар #2 от "Маке":

    Една комунистическа гад по-малко!

    14:18 22.12.2025

  • 18 Кулкуту у юнанистана да има

    5 5 Отговор
    Отживял се е. Вечна му памет.

    14:19 22.12.2025

  • 19 Не ме е страх

    10 6 Отговор
    от министъра на културата, а от културата на министъра - Радой Ралин. Мисля, че и за този се отнасяше.

    14:23 22.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Младите

    7 6 Отговор
    трябва да узнаят, че от този очевиден чук ундур заочна затриването на българската култура - наградките от "масони" - майце продавци го доказва...

    14:34 22.12.2025

  • 22 мнение

    5 5 Отговор
    не мрът комунетата

    Съсипаха ни живота

    14:39 22.12.2025

  • 23 питам

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Фашага":

    Терзиев от кои е ?

    Коментиран от #24

    14:39 22.12.2025

  • 24 Отговарям ти

    3 6 Отговор

    До коментар #23 от "питам":

    Не е от милиционерската школа в Симеоново. От школата на Харвард е

    14:45 22.12.2025

  • 25 и копи литета

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Фашага":

    на маати от мгистралата

    14:46 22.12.2025

  • 26 Бялджип

    8 6 Отговор
    Нека да почива в мир! За него съм чувал само хубави неща, независимо от селския му вид. Когато замени Л Живкова, всички смятат, че културата ще тръгне рязко надолу, защото не е измислица, че дъщерята на Живков я издига на много високо за България ниво. Този не може да направи същото, но е факт че се опитва да запази направеното преди него. Плюс това казват, че бил скромен мъж.

    Ако искаме да сме обективни, в последните години на соца, България има стойностни министри. Не само партийни слуги. Помнят се имената на финансовия Белчо Белчев, на Никола Тодориев в енергетиката, на Стоян Марков(Стенмарк) в електрониката, на още други...

    Коментиран от #27

    14:46 22.12.2025

  • 27 Внучето на Белчо ли си,

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Бялджип":

    из род неграмотен?!? До девето коляно в Белене да чукате камъни, за да тръгне нагоре най-после многострадалната ни родина!!!

    14:55 22.12.2025

  • 28 Йес

    2 5 Отговор
    Дрът куманис!

    15:10 22.12.2025

