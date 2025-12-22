Почина бивш министър на културата

Почина бившият министър на културата Георги Йорданов, съобщиха от Съюза на българските писатели, чиито член е Йорданов, предаде БТА.
В началото на тази година Георги Йорданов бе отличен от президента Румен Радев с орден „Стара планина“ (първа степен) за изключително големи заслуги в областта на българската култура и изкуство. През 2023 г. получи „Златен век – огърлие“ от министъра на културата Найден Тодоров.
Георги Йорданов е роден на 29 май 1934 г. в Твърдица. През 1956 г. завършва право в Софийския държавен университет. Получава висше образование – юрист. От 1986 до 1989 г. е министър на културата, науката и просветата в правителството на Георги Атанасов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Винченцо Андолини
13:45 22.12.2025
2 Маке
Коментиран от #5, #17
13:47 22.12.2025
3 Тома
13:49 22.12.2025
4 Нещо
13:50 22.12.2025
5 Европеец
До коментар #2 от "Маке":Аз също не го познавам, но знам че е направил много за българската култура....доживял е преклонна възраст-91 години...... Бог да го прости.....
Коментиран от #13
13:51 22.12.2025
6 Петото измерение
13:55 22.12.2025
7 и какво
13:56 22.12.2025
8 Резидента награди
Вече почти изпукаха
13:57 22.12.2025
9 О ужас
36 години от падането на комунизЪма,ние си продължаваме да ги хрантутим.
Ееее,не сме народ,не сме народ и туй то.
Коментиран от #10, #11
13:59 22.12.2025
10 А бе,
До коментар #9 от "О ужас":небой се иде €врозона !
14:05 22.12.2025
11 Фашага
До коментар #9 от "О ужас":Нема, останаха само децата на бивши фашисти и нагаждачи. Жална ни майка.
Коментиран от #23, #25
14:06 22.12.2025
12 Дълго живя
14:07 22.12.2025
13 ми като
До коментар #5 от "Европеец":не го познаваш си трай, ТОЯ който направи нещо за културата по онова време и беше дълго на тази длъжност се казваше ПРОФЕСОР АЛЕКСАНДЪР ФОЛ, с ВУЙЧО ПРОФЕСОР АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ и той трябваше да е БАЛАБАНОВ но за да не се бъркат хората , прие това име което наследи ПРОФЕСОР ВАЛЕРИЯ ФОЛ. ТОЙ Е СЪЗДАТЕЛ НА ТРАКЛОГИЯТА а комунягата на снимката го смени след като братушките отстреляха ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА през 82 ра ,УЧЕНИЧКА НА ФОЛ защото я научи че и БЪЛГАРИТЕ СА ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА
14:07 22.12.2025
14 град КОЗЛОДУЙ
14:12 22.12.2025
15 БОГ ДА ГО ПРОСТИ!
14:13 22.12.2025
16 Стара Велика България
14:18 22.12.2025
17 АЛИЛУЯ
До коментар #2 от "Маке":Една комунистическа гад по-малко!
14:18 22.12.2025
18 Кулкуту у юнанистана да има
14:19 22.12.2025
19 Не ме е страх
14:23 22.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Младите
14:34 22.12.2025
22 мнение
Съсипаха ни живота
14:39 22.12.2025
23 питам
До коментар #11 от "Фашага":Терзиев от кои е ?
Коментиран от #24
14:39 22.12.2025
24 Отговарям ти
До коментар #23 от "питам":Не е от милиционерската школа в Симеоново. От школата на Харвард е
14:45 22.12.2025
25 и копи литета
До коментар #11 от "Фашага":на маати от мгистралата
14:46 22.12.2025
26 Бялджип
Ако искаме да сме обективни, в последните години на соца, България има стойностни министри. Не само партийни слуги. Помнят се имената на финансовия Белчо Белчев, на Никола Тодориев в енергетиката, на Стоян Марков(Стенмарк) в електрониката, на още други...
Коментиран от #27
14:46 22.12.2025
27 Внучето на Белчо ли си,
До коментар #26 от "Бялджип":из род неграмотен?!? До девето коляно в Белене да чукате камъни, за да тръгне нагоре най-после многострадалната ни родина!!!
14:55 22.12.2025
28 Йес
15:10 22.12.2025