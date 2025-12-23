Евелина Славкова: В политически план би било много рисковано, ако Радев прецени да не участва на тези избори

Протестите, които излязоха извън София и бяха мащабни и в други градове, са сред ключовите събития на 2025-а. 2026 г. ще бъде сходна откъм турбуленции, няма да бъде спокойна година – и заради предсрочния вот, и заради въвеждането на еврото, и заради президентските избори. Гражданската енергия няма толкова лесно да се успокои, тя ще иска своето.

Такава картина очерта в интервю за БНР социологът от Изследователски център "Тренд" Евелина Славкова.

Санитарният кордон срещу Пеевски беше реализиран на улицата, посочи тя. По думите ѝ, става дума за разграждане на един модел, който обществото не възприема.

Славкова вижда два различни политически контекста според това ще има ли нова политическа сила в лицето на Румен Радев. Тя се спря на две хипотези – в едната Радев излиза, а в другата не излиза на предсрочния вот, като след първите избори следват още едни, което обаче според нея е изключително рисков ход за президента.

"В политически план би било много рисковано, ако той прецени да не участва на тези избори. Моето очакване е, че по-скоро ще имаме нов играч в негово лице на тези избори. Ако той "скочи" на тези избори и участва със свой политически проект, това ще създаде нов тип коалиции, които от днешна гледна точка изглеждат неочаквани. Те ще сменят и фокуса на президентските избори."

Малките партии в Народното събрание и малките участници в управлението ще загубят, защото политическата картина много ще се промени, ако имаме нов политически играч. Те са големите губещи, защото най-вероятно няма да намерят място в следващия парламент, подчерта тя.

Протестите са насочени към политическата класа като цяло, затова и при появата на нов играч политическата картина ще се разбърка, но пълно мнозинство би било трудно постижимо, прогнозира Евелина Славкова.

Случаят "Цънцарова" буди тревогата, че се заглушават по-критичните гласове, отбеляза социологът във връзка с медийния скандал около освобождаването на водещата на сутрешния блок на bTV.