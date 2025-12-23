Цанко Бачийски отново ще е председател на АЯР

Министерският съвет в оставка определи Цанко Бачийски за председател на Агенцията за ядрено регулиране. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Вторият му мандат на поста ще започне на 23 декември 2025 г.
В началото на декември кабинетът прие решение за освобождаване на Борислав Станимиров от длъжността зам.-председател на Агенцията за ядрено регулиране, считано от 2 януари 2026 г. и определи за зам.-председател Елизабет Цветанова, считано от 5 януари 2026 г.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:58 23.12.2025
2 СЗО
16:58 23.12.2025
3 Поредно доказателство
Назначават 70 годишен.
За това ли протестирахте
17:14 23.12.2025
4 Пенсионерите да си ходят на пенсия
17:16 23.12.2025