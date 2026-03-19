Премиерът Гюров преди заседанието на Европейския съвет: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

България трябва да бъде на пълна скорост в Европа, подкрепяме всички позиции за по-силен ЕС. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел. В белгийската столица днес държавните и правителствени ръководители предстои да обсъдят редица теми, включително европейската сигурност и конкурентоспособност, ще се проведе и среща на върха на държавите от Еврозоната.

По отношение на конфликта в Близкия изток премиерът Андрей Гюров изтъкна, че към момента в него не са въвлечени нито НАТО, нито ЕС. Министър-председателят посочи необходимостта от деескалация, търсене на решения за спиране на военните действия и успокояване на напрежението в ситуацията на високи цени на енергоносителите и потенциален миграционен натиск. Всякакви действия в тази посока, които биха успокоили нещата, ще бъдат подкрепени от нас, заяви Гюров.

Премиерът акцентира върху мерките на служебното правителство в подкрепа на най-уязвимите български граждани във връзка с поскъпването на горивата. Цените на нефтопродуктите продължават да се покачват, нито една държава не може по най-добрия начин да посрещне тези предизвикателства, но това, което ние правим е да бъдем много таргетирани точно към най-уязвимите групи, изтъкна Гюров. Министър-председателят припомни, че мерките на правителството са изработени по начин, който позволява подкрепата да достигне до хората възможно най-бързо.