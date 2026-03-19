Премиерът Гюров преди заседанието на Европейския съвет: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

19 Март, 2026 10:51 564 22

  • европейски съвет-
  • андрей гюров-
  • горива

Снимка: МС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България трябва да бъде на пълна скорост в Европа, подкрепяме всички позиции за по-силен ЕС. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел. В белгийската столица днес държавните и правителствени ръководители предстои да обсъдят редица теми, включително европейската сигурност и конкурентоспособност, ще се проведе и среща на върха на държавите от Еврозоната.

По отношение на конфликта в Близкия изток премиерът Андрей Гюров изтъкна, че към момента в него не са въвлечени нито НАТО, нито ЕС. Министър-председателят посочи необходимостта от деескалация, търсене на решения за спиране на военните действия и успокояване на напрежението в ситуацията на високи цени на енергоносителите и потенциален миграционен натиск. Всякакви действия в тази посока, които биха успокоили нещата, ще бъдат подкрепени от нас, заяви Гюров.

Премиерът акцентира върху мерките на служебното правителство в подкрепа на най-уязвимите български граждани във връзка с поскъпването на горивата. Цените на нефтопродуктите продължават да се покачват, нито една държава не може по най-добрия начин да посрещне тези предизвикателства, но това, което ние правим е да бъдем много таргетирани точно към най-уязвимите групи, изтъкна Гюров. Министър-председателят припомни, че мерките на правителството са изработени по начин, който позволява подкрепата да достигне до хората възможно най-бързо.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    10 7 Отговор
    Българският и европейският слон - хобот за хобот, напред във вековете!

    Коментиран от #6

    10:55 19.03.2026

  • 2 цфддфжж

    18 4 Отговор
    За тез първата им скорост е да изкупуваме всичко от западните вериги и гей паради до дупка

    10:57 19.03.2026

  • 3 ШЕФА

    18 3 Отговор
    Гяуро,жалко евро-либерално нищожество.Възмездието наближава !

    10:57 19.03.2026

  • 4 Празна скорост...

    12 3 Отговор
    А какво е празна скорост...Кой е на празна скорост? Една празна глава, нали? Поне скороста на устата е пълна и ръси глупости с кеф. Има ри гюро глава, нема ли?

    10:58 19.03.2026

  • 5 зачуден

    17 3 Отговор
    "Умник" Гюро (този - без главата от приказката) пак е бръщолевил несвързани , банални , втъснали се на всички клишета в Брюксел. Как пък от тази уста с лилави венци и големи зъби не успя да излезе нищо смислено и оригинално ?! Абсолютен кухчо .

    Коментиран от #8

    10:58 19.03.2026

  • 6 Какъв слон е бугарския

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    при 20 000Е /мес на прокурор за джобни, къде !!!!

    10:59 19.03.2026

  • 7 европиец

    10 3 Отговор
    Пълна скорост , ама ЕС ни сложи на втора скорост

    11:00 19.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 съвет за родители

    13 2 Отговор
    Ако малкото ви дете ви попита - що е то нищожество - покажете му снимката по горе.

    11:01 19.03.2026

  • 10 Гай Турий

    11 2 Отговор
    Гюров, никакво поддаване на брюкселските мал,оумници и предатели. Нито цент за нарко-нацисткия режим в киев. България да излезе от зависимостите на световната ционистка хидра, която поражда и подържа всички войни в света. Тия докараха ан власт с преврат киевската наркохунта и предходните екзямпляри от тяхната евроеейска банда.

    11:01 19.03.2026

  • 11 зачуден

    9 2 Отговор
    "Умник" Гюро (този - без главата от приказката) пак е бръщолевил несвързани , банални , втъснали се на всички клишета в Брюксел. Как пък от тази уста с л.лави венци и големи зъби не успя да излезе нищо смислено и оригинално ?! Абсолютен кухч@ .

    11:02 19.03.2026

  • 12 Летим

    11 2 Отговор
    но само надолу

    Коментиран от #14

    11:10 19.03.2026

  • 13 Лена

    12 2 Отговор
    Гюро е по тъп и от Киро парапета

    11:12 19.03.2026

  • 14 оня с питон.я

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Летим":

    Дето викат ей си ди си хайуей ту хел. Начело с лама Гюро и отбор евроатлантически юнаци.

    11:13 19.03.2026

  • 15 Някой

    10 1 Отговор
    Пък ти Гюро си един шарлатанин уж премиер на празна скорост!

    11:16 19.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Трябва, да

    6 1 Отговор
    А ще има ли премиерът топки да го заяви пред баба Урсула?

    11:17 19.03.2026

  • 18 Пълната скорост

    10 1 Отговор
    Пълната скорост на Ивей отвяла всичко под фонтанелата на пепетата в небесата. И сега под косата само празно.

    11:30 19.03.2026

  • 19 Див селянин

    5 0 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата

    11:54 19.03.2026

  • 20 Е по голем

    2 0 Отговор
    ПЛУЖЕК ОТ ТОЯ ЕДВА ЛИ ИМА.

    12:21 19.03.2026

  • 21 Гюро

    1 0 Отговор
    Е, голям съм БОКЛУК.

    12:23 19.03.2026

  • 22 Ами

    1 0 Отговор
    Пълна скорост ама май пак ще катастрофираме. За кой ли път вече.

    12:26 19.03.2026

