Полицията в Бургас с подробности за откритата на плажа в Поморие удавена жена

От полицията в Бургас дадоха повече подробности за трагичния случай от вчера, при който тяло на жена бе открито на плажа в Поморие.

Сигналът е получен в РПУ - Поморие около 6:30 ч.

Тялото е открито в поморийския квартал "Св. Георги".

Дрехите на жената са открити на плажната ивица.

Установено е, че тя е починала в следствие на удавяне.

Тялото е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.