Полицията в Бургас с подробности за откритата на плажа в Поморие удавена жена

Полицията в Бургас с подробности за откритата на плажа в Поморие удавена жена

19 Март, 2026 10:47 3 167 23

Дрехите на жената са открити на плажната ивица

Полицията в Бургас с подробности за откритата на плажа в Поморие удавена жена - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От полицията в Бургас дадоха повече подробности за трагичния случай от вчера, при който тяло на жена бе открито на плажа в Поморие.

Сигналът е получен в РПУ - Поморие около 6:30 ч.

Тялото е открито в поморийския квартал "Св. Георги".

Дрехите на жената са открити на плажната ивица.

Установено е, че тя е починала в следствие на удавяне.

Тялото е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.


Бургас / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пияна рускиня

    9 17 Отговор
    Водката не прощава!

    Коментиран от #3, #4, #8

    10:48 19.03.2026

  • 2 Браво

    28 2 Отговор
    Страхотни подробности от ,,Мара-подробната"...

    10:50 19.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Украинка

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "пияна рускиня":

    Рускиня от област окраИна от руската федерация

    10:52 19.03.2026

  • 5 гффгжг

    13 2 Отговор
    В тоз бахур или трябва си пиян или вече много отчаян да влезеш в морето. Бог да я прости жената.

    10:54 19.03.2026

  • 6 гфцжгх

    7 2 Отговор
    Другаде пишеше че е българка

    10:55 19.03.2026

  • 7 И кои

    16 1 Отговор
    Са подробностите??

    10:58 19.03.2026

  • 8 Ахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "пияна рускиня":

    Къде е влязла в България, при тез работещи санкции? Ае нали си умен.. Кажи

    10:59 19.03.2026

  • 9 МисиркоФ

    10 1 Отговор
    къде са подробностите ма ?

    10:59 19.03.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    Пише се "вследствие" - това е една дума...

    11:02 19.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 оставила дрехите

    2 1 Отговор
    намерили я на пясъка . ако се самоубива не може ли с дрехи . а веднага да изплува . морето ги изхвърля до 3-4 дни . риболовците и капитана не ги намериха . била е луда . кой почива на поморие на рамазаня . инцидент . няма сега спасители .

    11:04 19.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Подробностите

    13 0 Отговор
    са точно никакви , както и при разстреляния помориец в Бургас , за който прокурора на другия ден каза , че се бил самоубил ! За часове убийството го направи самоубийство .

    11:06 19.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вчера

    10 1 Отговор
    нямаше дрехи , днес и дрехи се появиха....

    11:07 19.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 шаа

    7 0 Отговор
    изводът е един.

    плаща се на брой параграфи.

    затова е така написано.

    прави илюзия за много информация.

    но почти нищо не се казва.

    по-скоро е журналистическо хълцане.

    не вярвам да се оправи със една студена вода.

    11:16 19.03.2026

  • 21 Бай Данчо

    8 1 Отговор
    Гръмнала се 2-3 пъти в главата , обесила се е , изпила 2 шепи хапчета с един литър спирт и се е удавила ! Случая е приключен !

    11:17 19.03.2026

  • 22 БАРС

    0 2 Отговор
    МОЖЕ И ЛА Е УКРАИНКА ТЕ ОБИЧАТ ДА СЕ КЪПЯТ В ХЛАДНИ ВОДИ.

    11:26 19.03.2026

  • 23 Укра е

    0 1 Отговор
    Не е намерила роми за съвокупление и се е самоудавили!

    11:39 19.03.2026

