Шофьор загина, след като колата му се вряза в бетонна ограда

Шофьор загина, след като колата му се вряза в бетонна ограда

19 Март, 2026 10:37 1 269 4

Според първоначалната информация причината за инцидента е загуба на контрол над автомобила в прав участък от пътя

Шофьор загина, след като колата му се вряза в бетонна ограда - 1
Мария Атанасова

Шофьор загина, след като самокатастрофира в село Дюлево край Средец.

Инцидентът е станал на 18 март, около 8:15 часа сутринта, съобщава БНТ. В Районното управление в Средец е подаден сигнал за лек автомобил, който се е блъснал в оградата на къща.

На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. При огледа е установено, че от двигателя на автомобила излиза дим, но до пожар не се е стигнало.

В купето е открито тялото на 63-годишен мъж от Средец. По първоначални данни няма следи от насилие.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас.

Според първоначалната информация причината за инцидента е загуба на контрол над автомобила в прав участък от пътя. Колата се е отклонила вдясно и се е ударила в бетонна ограда на крайпътен имот.

По случая е образувано досъдебно производство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Абе какво

    6 0 Отговор
    е правила тази бетонна ограда там? Веднага да се издаде предписание за премахване...

    10:59 19.03.2026

  • 2 68-годишен

    1 0 Отговор
    ...инсулт...

    10:59 19.03.2026

  • 3 Опааа

    3 1 Отговор
    Марооооо! Мисиркоооо! Автомобилът му НЕ се е врязал в стената! МалоУ мният шофьор се е набил там!!!

    11:11 19.03.2026

  • 4 било е като краш тест

    3 1 Отговор
    прилича на камикадзе . засилва и в бетона . на място . добре е че оградата е издържала . била е да ги пази от тирове .

    11:13 19.03.2026

